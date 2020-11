O 16 687 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 580 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 940 tysięcy infekcji SARS-CoV-2, a zmarło już ponad 15,5 tysiąca chorych na Covid-19. Na całym świecie - jak wynika z szacunków amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore - walkę z covid przegrało już ponad 1,4 mln ludzi, a potwierdzono dotąd ponad 60,25 mln zakażeń SARS-CoV-2. W Polsce trwa spór o termin ferii zimowych i zamrożenie turystyki: rząd jest nieugięty, samorządowcy i przedstawiciele branży ostrzegają przed "dramatycznymi skutkami". Rząd uruchamia tymczasem Tarczę Finansową 2.0, która ma wesprzeć firmy dotknięte kryzysem. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Koronawirus na Węgrzech. Lekarz opiekujący się pacjentem z Covid-19 na oddziale intensywnej terapii / Attila Balazs / PAP/EPA

O 16 687 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 580 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 941 112 potwierdzonych zakażeń i 15 568 ofiar śmiertelnych.

Polacy nie chcą robić testów na koronawirusa? Dr Michał Sutkowski: "Boją się, to potężne zjawisko".

W Polsce trwa spór o termin ferii zimowych i zamrożenie branży turystycznej: rząd jest nieugięty, samorządowcy i przedstawiciele branży ostrzegają przed "dramatycznymi skutkami".

Rząd uruchamia tymczasem Tarczę Finansową 2.0: w puli jest 35 mld złotych na wsparcie dla firm.

Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan przekonuje, że dzięki szczepionce powrót do życia, jakie znaliśmy jest "bardzo, bardzo możliwy"

"Szczepionka przeciwko koronawirusowi opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i brytyjską firmę AstraZeneca wymaga "dodatkowych badań" - oświadczył dyrektor koncernu Pascal Soriot w wywiadzie dla agencji Bloomberga.

Brytyjski rząd ogłosi, że po 2 grudnia ponad 30 obszarów znajdzie się na trzecim poziomie restrykcji.

Na całym świecie - jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w amerykańskim Baltimore - z powodu Covid-19 zmarło już ponad 1,4 mln ludzi i potwierdzono ponad 60,25 mln zakażeń.

22:01 ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Święty Mikołaj został uznany za kluczowego pracownika i w związku z tym nie będzie podlegał wprowadzonym z powodu epidemii restrykcjom w przemieszczaniu się po przyjeździe do Irlandii - powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych tego kraju Simon Coveney.



Jak poinformował posłów Coveney, Święty Mikołaj potwierdził władzom zamiar przybycia do Irlandii tak jak zwykle, 24 grudnia. Pracujemy w ministerstwie spraw zagranicznych nad kwestią Mikołaja już od kilku tygodni - powiedział.



Ważne jest, aby powiedzieć wszystkim dzieciom w kraju, że uznajemy podróże Świętego Mikołaja za niezbędne i dlatego jest on zwolniony z konieczności odbycia 14-dniowej kwarantanny. Powinien mieć możliwość wejścia w irlandzką przestrzeń powietrzną i jej opuszczenia, a także wejścia do i wyjścia z irlandzkich domów bez konieczności ograniczania jego ruchu - oświadczył szef irlandzkiej dyplomacji.





21:50 WHO: SZCZEPIONKA ZMIAŻDŻY KRZYWĄ ZACHOROWAŃ

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział w czwartek, że dzięki szczepionce możliwe będzie uzyskanie stopniowej kontroli nad Covid-19 w 2021 r. Dodał, że życie, jakie znaliśmy przed pandemią koronawirusa, wydaje mu się "bardzo, bardzo możliwe".



Życie takie, jakie znaliśmy, wydaje mi się bardzo, bardzo możliwe, ale będziemy musieli w dalszym ciągu stosować zalecenia sanitarne, dystans społeczny. Szczepionki nie oznaczają braku Covid-19. Dodanie szczepionek do naszych obecnych środków pozwoli nam naprawdę zmiażdżyć krzywą zachorowań, uniknąć lockdownów i uzyskać stopniową kontrolę nad chorobą - powiedział Ryan w telewizji RTE w swej rodzimej Irlandii.



Musimy mieć absolutną świadomość, że należy zmniejszyć ryzyko zarażenia kogoś innego, po prostu ostrożnie organizując tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zazwyczaj w Irlandii 15 osób w kuchni obiera wtedy ziemniaki i podlewa indyki. Nie powinniśmy tego robić - zaapelował.

21:03 OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK ROZSZERZONY W BERLINIE

Wymóg noszenia ochrony nosa i ust w stolicy Niemiec będzie miał zastosowanie praktycznie na wszystkich ulicach, na których jest wiele sklepów, a tym samym spotkań i kontaktów - powiedział w czwartek burmistrz Michael Mueller, którego słowa cytuje portal rbb24.



Mueller poinformował o tym po specjalnym posiedzeniu senatu miasta, związanym z przedłużeniem w Niemczech obostrzeń koronawirusowych na grudzień. Nie podał szczegółów, mówił o ruchliwych ulicach.



Burmistrz poprosił o zrozumienie dla nowych ograniczeń.

20:54 BADANIA PRZESIEWOWE. UCZESTNICY REZYGNUJĄ PO PIERWSZYM ETAPIE

W Zachodniopomorskiem trwa program badań przesiewowych na Covid-19. Niektóre osoby, gdy otrzymują wynik dodatni w pierwszym etapie badania, rezygnują z drugiego - poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Marzena Sutryk.



20:38 REKORDOWA LICZBA ZAKAŻEŃ W TURCJI

Najwyższą od początku pandemii liczbę 174 zgonów w związku z koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Turcji - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. To już czwarty dzień z rzędu, kiedy zgłoszono rekordową liczbę przypadków śmiertelnych związanych z Covid-19.



W środę ministerstwo informowało o 168 zgonach w ciągu poprzedniej doby, we wtorek o 161, a w poniedziałek o 153.



W ciągu ostatniej doby zgłoszono również najwyższą do tej pory liczbę zakażeń SARS-CoV-2 w Turcji, w tym również bezobjawowych - 29 132.

20:15 EKSPERCI WHO CHCĄ ZBADAĆ, JAK DOSZŁO DO ZAKAŻENIA LUDZI KORONAWIRUSEM W WUHAN

19:50 BRYTYJSKA SZCZEPIONKA WYMAGA DODATKOWYCH BADAŃ

Szczepionka przeciwko koronawirusowi opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i brytyjską firmę AstraZeneca wymaga "dodatkowych badań" - zapowiedział w czwartek dyrektor koncernu Pascal Soriot w wywiadzie dla agencji Bloomberga.



19:15 W WARSZAWIE PROTEST WŁAŚCICIELI PRALNI

Właściciele i pracownicy pralni protestowali dziś w Warszawie. Domagali się rządowej pomocy i wpisania do kolejnych tarcz antykryzysowych.



Protest właścicieli pralni Piotr Szydłowski / RMF FM

19:01 CHORWACJA WPROWADZA NOWE OBOSTRZENIA

Władze Chorwacji zamykają do Bożego Narodzenia restauracje i kawiarnie oraz zakazują urządzania wesel, gdyż liczba przypadków koronawirusa w czwartek, drugi dzień z rzędu, rekordowo wzrosła. Zanotowano w tym czasie 4009 nowych zakażeń i 51 ofiar śmiertelnych Covid-19.



Podjęto kolejne kroki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa - od soboty do co najmniej 21 grudnia publiczne zgromadzenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ograniczają się do 25 osób, a prywatne spotkania do 10 osób - powiedział premier Andrej Plenković.



Dodatkowo dostępna powierzchnia w transporcie publicznym będzie ograniczona do 40 proc., piekarnie zamkną się o godzinie 22, a kawiarnie i restauracje będą zamknięte dla gości poza daniami przygotowywanymi na wynos.



Naszym celem są cztery posunięcia - wprowadzenie ograniczeń, rozszerzenie testowania, utrzymanie naszego systemu służby zdrowia i przygotowanie szczepień - powiedział Plenković na konferencji prasowej. Dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu.

18:22 PREZYDENT KRAKOWA W SZPITALU?

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, u którego potwierdzono koronawirusa, trafił do szpitala.



18:15 WŁOCHY

822 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 29 003 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowano w czwartek w Ministerstwie Zdrowia. Liczba wykrytych w kraju przypadków przekroczyła 1,5 miliona. Od środy wykonano 232 tysiące testów.





17:53 ZAKAŻENIE KORORONAWIRUSEM W POLSKIEJ REPREZENTACJI KOBIET W PIŁKĘ NOŻNĄ

Zakażenie koronawirusem wykryto u sześciu piłkarek i jednej osoby ze sztabu szkoleniowego kadry Polski. Zgrupowanie przed wyjazdowym meczem z Hiszpanią w eliminacjach mistrzostw Europy 1 grudnia zostało zakończone - poinformował w komunikacie PZPN.





17:50 OD SOBOTY OTWARTE SKLEPY W CENTRACH HANDLOWYCH

17:32 WŁOSKI MINISTER O SZCZEPIENIACH

W przypadku niektórych grup ludności należałoby wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko koronawirusowi - oświadczył w czwartek włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jego zdaniem w ciągu trzech miesięcy trzeba zaszczepić od 6 do 10 mln osób.



Nie sądzę, by konieczny był obowiązek szczepień dla całej populacji - zastrzegł. Jak wyjaśnił, w tej chwili najważniejsze jest zaszczepienie osób najsłabszych i najbardziej narażonych; w pierwszej kolejności ludzi starszych i pracowników służby zdrowia.

17:13 PANDEMIA KORONAWIRUSA W SZWECJI. PROGNOZY EKSPERTÓW

Szczyt zakażeń koronawirusem w Szwecji nastąpi w połowie grudnia - wynika z prognozy rozwoju epidemii, przedstawionej w czwartek przez Urząd Zdrowia Publicznego (FHM). Wówczas wykrywanych może być dziennie nawet 8 tys. infekcji.



Według dyrektora FHM Johana Carlsona sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać na początku przyszłego roku, ale "jeszcze daleko będzie do normalności".



Prognoza obejmująca okres do marca 2021 roku powstała na podstawie modelu matematycznego, biorącego pod uwagę liczbę zakażeń między 24 sierpnia a 8 grudnia i zakłada przestrzeganie przez Szwedów restrykcji oraz zaleceń. Scenariusz rozwoju epidemii będzie aktualizowany co dwa miesiące.

16:46 POCZĄTEK SZCZEPIEŃ W ROSJI NAWET PRZED KOŃCEM ROKU

Masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi powinny rozpocząć się w Rosji przed końcem roku - powiedział w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Urzędnik nie wskazał jednak konkretnej daty, zaś masowe zastosowanie szczepionki określił jako "wielkie zadanie".



Pieskow zaznaczył, szczepienia będą mieć charakter dobrowolny.



16:24 GRECJA PRZEDŁUŻA NARODOWĄ KWARANTANNĘ

Grecja przedłuży ogólnokrajową kwarantannę z 30 listopada do 7 grudnia w sytuacji, gdy rośnie liczba zgonów związanych z koronawirusem oraz osób intubowanych - poinformował w czwartek rzecznik rządu tego kraju Stelios Pecas.



Wzrost liczby infekcji od października zmusił rząd do wprowadzenia w listopadzie drugiego od początku pandemii ogólnokrajowego lockdownu. W Grecji od początku epidemii Covid-19 zdiagnozowano 97 288 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 i 1902 zgony w związku z Covid-19.



Najbardziej wskutek epidemii ucierpiała północna część kraju. Według danych ministerstwa zdrowia szpitale już są prawie pełne - pisze agencja Reutera.

16:10 EKSPERCI O DANYCH NT. ZACHOROWAŃ W POLSCE

Liczba zgonów będzie jeszcze rosnąć, dane o malejącej liczbie zakażeń pokazują prawdziwą tendencję, ale prawdopodobnie są zaniżone. Tak naukowcy z zespołu cowidowego Uniwerstytetu Warszawskiego komentują ostatnie dane o pandemii przekazywane przez ministerstwo zdrowia.

Od poniedziałku liczba zakażeń oscyluje wokół 15 tys. osób dziennie, ale liczba śmiertelnych ofiar pandemii wciąż jest bardzo wysoka. Wczoraj 674 zgony , dziś 580.

15:50 DOLNOŚLĄSKI PLAN ROZMRAŻANIA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Otwarcie od 28 grudnia hoteli i ośrodków narciarskich, rozłożenie w czasie ferii zimowych i wsparcie finansowe dla branży turystycznej - to propozycje radnych Bezpartyjnych Samorządowców w przygotowanym przez nich planie odmrażania tego sektora.



Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas czwartkowej wideokonferencji zwrócił uwagę, że turystyka stanowi aż 7 proc. PKB regionu. W ubiegłym roku Dolny Śląsk odwiedziło 18 mln turystów. W pierwszym kwartale 2019 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się prawie 7 mln turystów i udzielono w nich prawie 17 mln noclegów - wskazał. Dlatego - jak mówił - kwestia związana z zamknięciem hoteli, a otworzeniem tylko stoków, budzi ogromne zaniepokojenie biznesu turystycznego.

15:32 STANOWSIKO UE WS. STOKÓW NARCIARSKICH

15:04 PIERWSZE WYNIKI WPROWADZONYCH RESTRYKCJI WE FRANCJI

Dzięki waszym wysiłkom są pierwsze wyniki. Presja epidemiczna pozostaje silna, ale zmniejsza się we Francji bardziej niż w innych krajach europejskich - oświadczył w czwartek premier Jean Castex na konferencji prasowej poświęconej stopniowemu łagodzeniu lockdownu.



Castex przypomniał 3-etapowy plan łagodzenia obostrzeń, zaprezentowany we wtorek przez prezydenta Emmanuela Macrona w orędziu do narodu.

14:57 KORONAWIRUS W POLSCE

14:42 KORONAWIRUS W ŚLĄSKIEM

Już ponad 5 tysięcy pracowników pomocy społecznej w województwie śląskim przebadano w ramach masowego testowania na covid-19. Chodzi o osoby pracujące w DPS-ach, w których w ostatnim czasie często pojawiły nowe ogniska zakażeń.



Ponad jedna piąta przebadanych do tej pory pracowników nie zdawała sobie sprawy, że przechodzi zakażenie.

14:25 COVIDOWA KWARANTANNA W UZDROWISKU W ŚLĄSKIEM

Bezpieczną kwarantannę, bez narażania życia i zdrowia krewnych lub osób z najbliższego otoczenia, można odbyć w kompleksie uzdrowiskowym w Ustroniu - podało w czwartek Uzdrowisko Ustroń, które w Sanatorium Równica udostępniło 600 miejsc izolatoryjnych.



Cytat Pobyt chorego w izolatorium zmniejsza prawdopodobieństwo transmisji wirusa SARS-CoV-2 na innych domowników, a co za tym idzie wpływa bezpośrednio na ochronę życia i zdrowia najbliższych nam osób. Warto skorzystać z tej możliwości, szczególnie, że chory nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z pobytem. powiedział wiceprezes ustrońskiego uzdrowiska Adam Rybicki.

Jak dodał, dla bezpieczeństwa pacjentów na terenie uzdrowiska uruchomione zostało laboratorium diagnostyczne, w którym wykonywane są testy PCR wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. "Przy budynku Sanatorium Równica działa też punkt wymazowy drive-thru" - powiedział Rybicki.

14:03 PANDEMIA KORONAWIRUSA WE WŁOSZECH

Ośmioro dzieci i nastolatków zmarło od początku epidemii we Włoszech na Covid-19 - poinformował krajowy Instytut Służby Zdrowia w czwartek. Zakażenia w grupie wiekowej do 19 lat stanowią 12 procent ogółu.



Osiem zgonów na ponad 52 tys. - to statystyka przedstawiona przez Instytut, który opracował ją razem ze stowarzyszeniem pediatrów.



Jak ogłoszono, dotychczas koronawirusa wykryto u 149 tys. dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat, podczas gdy liczba potwierdzonych w kraju łącznie przypadków przekroczyła 1,4 mln.



Dane zostały zaprezentowane w związku z zorganizowanym w formie cyfrowej kongresem "Włoska pediatria i pandemia Sars-CoV-2

13:50 PAKISTAN ZAMYKA SZKOŁY PRZED DRUGĄ FALĄ KORONAWIRUSA

Władze Pakistanu postanowiły w czwartek zamknąć szkoły i inne instytucje oświatowe do 24 grudnia. Liczba wykrywanych w kraju zakażeń koronawirusem gwałtownie rośnie po obserwowanych we wrześniu spadkach. Rząd wykluczył jednak wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.



Kiedy mówimy, że wszystkie instytucje edukacyjne będą zamknięte od 26 listopada i studenci będą uczyć się w domach, mamy na myśli wszystkie te instytucje bez wyjątku - zaznaczył w mediach społecznościowych minister edukacji Shafqat Mahmood, cytowany przez dziennik "Dawn".



13:32 BADANIA NIE POTWIERDZIŁY KORONAWIRUSA U NOREK NA POMORZU

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku nie potwierdziły obecności koronawirusa u norek hodowlanych. Zlecono je po tym, jak naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzili zakażenie u 8 z 91 zbadanych osobników na jednej z ferm na Pomorzu.



13:18 EPIDEMIOLOG: POWRÓT do NORMALNOŚCI JESIENIĄ 2021. JEŚLI ZASZCZEPIMY 80-90 PROCENT SPOŁECZEŃSTWA

Powrót do jakiejś formy normalnego życia będzie możliwy jesienią 2021 roku pod warunkiem, że zadziała program szczepień przeciwko Covid-19 - oświadczył francuski epidemiolog Arnaud Fontanet. Według niego, warunkiem jest zaszczepienie 80-90 procent ludności.

Cytat Jeśli uda nam się zaszczepić 80-90 procent Francuzów, pod ochroną będzie taka część populacji, że możemy racjonalnie myśleć o powrocie do normalnego życia dopiero jesienią 2021 roku. Epidemiolog Arnaud Fontanet w wypowiedzi dla stacji BFM TV

Epidemiolog podkreślił, że taki poziom zaszczepienia jest niezwykle ambitnym celem, biorąc pod uwagę panującą obecnie nieufność wobec szczepionek przeciwko Covid-19.

Zaznaczył również, że obiecujące wyniki, przedstawiane przez koncerny farmaceutyczne pracujące nad szczepionkami, muszą jeszcze zostać potwierdzone publikacjami naukowymi.

13:09 ŚLEDZTWO ws. PROTESTÓW PODCZAS PANDEMII

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dot. protestów Strajku Kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Demonstracje przetaczają się przez Polskę - mimo pandemii koronawirusa - od ponad miesiąca.

W prokuratorskim postępowaniu badany jest m.in. wątek sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego i wtargnięć protestujących do kościołów.

12:58 EKSPERCI WHO POJADĄ do WUHANU

Specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojadą do chińskiego Wuhanu, by zbadać, jak doszło na miejscowym targu do zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2, co zapoczątkowało globalną pandemię.

Jak zaznacza jednak ekspert WHO Peter Ben Embarek, nic nie wskazuje na to, że patogen jest dziełem człowieka i wymknął się z laboratorium.

Według specjalisty, najbardziej prawdopodobne jest, że pochodzi on od zwierząt i przeszedł na ludzi.

Cytat Wraz z międzynarodowym zespołem specjalistów oraz partnerów z Chin chcemy wrócić do Wuhanu i przeprowadzić wywiady o tym, jak doszło do pierwszych zakażeń, a także wykryć inne przypadki, które nie zostały wtedy ujawnione, by sprawdzić, czy jesteśmy w stanie odtworzyć początek tej historii. Peter Ben Embarek, WHO

11:54 DZIAŁA JUŻ SZPITAL POLOWY w RZESZOWIE

W Rzeszowie uruchomiony został szpital tymczasowy dla pacjentów z Covid-19.

Placówka działa w nowo wybudowanym skrzydle miejscowego szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak poinformował rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, w szpitalu dostępnych jest aktualnie 20 łóżek, w tym pięć wyposażonych w respiratory, a "docelowo w szpitalu będzie 160 łóżek, z czego 30 respiratorowych, z możliwością uruchomienia kolejnych miejsc w razie takiej potrzeby".

Szpital tymczasowy dla pacjentów z Covid-19 w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Szpital tymczasowy dla pacjentów z Covid-19 w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

11:51 CZECHY: BLISKO 5 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Ponad 4 900 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Czechach. Zmarło w tym czasie 47 chorych na Covid-19.

Stan zagrożenia epidemicznego od czterech dni utrzymuje się w tym kraju na poziomie 57 stopni w 100-stopniowej skali. Jeżeli nie wzrośnie przez kolejne trzy dni, czeskie ministerstwo zdrowia będzie miało podstawy, by wystąpić do rządu o kolejną redukcję obostrzeń.

11:39 RZĄD URUCHAMIA TARCZĘ 2.0

Rząd uruchamia Tarczę Finansową 2.0: w puli jest - jak podała kancelaria premiera - 35 mld złotych na wsparcie dla mikro-, małych i średnich oraz dużych firm.

Pieniądze mają trafić do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem wywołanym przez pandemię.

Jak zapowiedział w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, firmy będą mogły zgłaszać się po środki z nowej Tarczy "już w najbliższych dosłownie dniach".

11:18 PONAD 45 TYSIĘCY TESTÓW OSTATNIEJ DOBY

Od początku pandemii wykonano w naszym kraju blisko 6,1 mln testów na koronawirusa, z czego ponad 1,2 mln zlecili lekarze rodzinni.

Minionej doby przeprowadziliśmy zaś ponad 45 tysięcy testów.

10:58 NAJWIĘCEJ NOWYCH ZAKAŻEŃ w ŚLĄSKIEM, na MAZOWSZU i w WIELKOPOLSCE

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, najwięcej nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano minionej doby w województwach: śląskim (1824), mazowieckim (1785) i wielkopolskim (1668).

Resort podał również, że wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło minionej doby 78 chorych, natomiast z powodu współistnienia covid z innymi schorzeniami: 502.

10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 687 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 580 chorych na Covid-19 poinformował właśnie resort zdrowia.



Aktualny bilans pandemii w Polsce to: 941 112 potwierdzonych zakażeń i 15 568 ofiar śmiertelnych.



/ Grafika RMF FM /

10:11 RAPORT RESORTU ZDROWIA

W polskich szpitalach zajętych jest w tej chwili przez pacjentów z Covid-19 ponad 21 600 łóżek i ponad 2 100 respiratorów.

09:58 BRYTYJSKI PREMIER USPOKAJA DZIECI: ŚW. MIKOŁAJ MOŻE PODRÓŻOWAĆ!

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił dzieci, że mimo wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa restrykcji Święty Mikołaj będzie mógł przyjechać do nich w Boże Narodzenie i rozdać prezenty.

Wcześniej do szef rządu w Londynie dostał list od zaniepokojonego ośmioletniego chłopca o imieniu Monti.

"Drogi panie Johnson, mam osiem lat i zastanawiałem się, czy pan i rząd myśleliście o tym, czy Mikołaj przyjedzie w te święta Bożego Narodzenia. Czy jeśli zostawimy płyn do dezynfekcji rąk koło ciasteczek, będzie mógł przyjść? Czy umyje ręce? Rozumiem, że jesteście bardzo zajęci, ale czy pan i naukowcy możecie o tym porozmawiać, proszę?" - napisał Monti.

09:49 ROSJA z NOWYMI REKORDAMI PANDEMII

W Rosji w ciągu minionej doby zmarło 524 chorych na Covid-19 i był to najwyższy dobowy przyrost zgonów od początku epidemii w tym kraju. Rekordowo wysoka była również liczba nowych zakażeń: niemal 25,5 tysiąca.

/ Grafika RMF FM /

08:50 DR MICHAŁ SUTKOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Polacy nie chcą robić testów na koronawirusa? Dr Michał Sutkowski: Boją się, to potężne zjawisko.

Polecamy Wam rozmowę Roberta Mazurka z prezesem Warszawskich Lekarzy Rodzinnych!

08:49 UKRAINA z REKORDOWYM PRZYROSTEM ZAKAŻEŃ

Na Ukrainie wykryto ostatniej doby ponad 15 300 infekcji SARS-CoV-2, a zmarło 225 zakażonych - przekazał tamtejszy minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższa dzienna liczba nowych zakażeń w tym kraju od początku pandemii.

/ Grafika RMF FM /

08:43 NIEMCY: PONAD 22 TYSIĄCE NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Niemczech ponad 22 200 nowych infekcji koronawirusem, a zmarło 389 zakażonych - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

/ Grafika RMF FM /

08:33 ZASKAKUJĄCE BADANIA z ARGENTYNY

Osocze ozdrowieńców w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, pomaga chorym z ciężkim przebiegiem Covid-19 - sugerują badania przeprowadzone w Argentynie. Ich autorzy sądzą, że ta terapia być może pomocna jest w lżejszych przypadkach choroby.

08:19 DR MICHAŁ SUTKOWSKI OSTRZEGA

Dr Michał Sutkowski: Zwiększenie mobilności o 10 procent zwiększyło liczbę zakażeń o 200 tysięcy. Szukamy "koronawytrychów", robimy sobie krzywdę. Jestem zwolennikiem twardych lockdownów.

08:08 O OBAWIE PRZED ZROBIENIEM TESTU na KORONAWIRUSA

Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, w Porannej rozmowie w RMF FM o obawie przed testem na koronawirusa: Ludzie boją się stygmatyzacji, boją się izolacji i tego, że nie pójdą do pracy, boją się, że ich rodziny będą objęte kwarantanną.

07:55 O PRACY LEKARZY w DOBIE PANDEMII w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Czy lekarze rodzinni są przeciążeni pracą? Dlaczego w ostatnim czasie wystawiają mniej skierowań na testy na koronawirusa? Czy najgorsze, jeśli chodzi o pandemię, już za nami?

O realia pracy w dobie pandemii zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM dr. Michała Sutkowskiego, prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Zapraszamy na transmisję!

07:39 SPÓR o FERIE i ZAMROŻENIE TURYSTYKI

Rząd jest nieugięty w sprawie ferii zimowych, samorządowcy z południa Polski i przedstawiciele branży turystycznej ostrzegają przed "dramatycznymi skutkami".

"Nie ma szans na zmianę decyzji o skumulowaniu ferii w jednym czasie dla wszystkich regionów. To nie czas na wypoczynek - zostańmy w domu" - powtarza minister zdrowia Adam Niedzielski.

"To kolejny cios w naszą branżę w ostatnich dniach i jego skutki mogą być dramatyczne" - ostrzega szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz.

Jak podkreśla: "Mówimy o branży w miejscowościach turystycznych, gdzie prawie wszyscy jesteśmy z tym związani. To nie jest tylko śmierć branży, to jest śmierć miasta. Ludzie już tego nie wytrzymują. Ludzie widzą zagrożenia dla swojego bytu, jeszcze kilka straszaków i wszyscy wylegniemy na ulice".

A jakie jest Wasze zdanie nt. terminu zimowych ferii i odmrożenia branży turystycznej? Zagłosujcie w naszej sondzie!



07:04 BRAZYLIA: BLISKO 48 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Brazylia zarejestrowała ostatniej doby blisko 48 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 654 zgony związane z Covid-19.

Od początku pandemii - jak podaje tamtejsze ministerstwo zdrowia - w Brazylii potwierdzono ponad 6,16 mln zakażeń, a zmarło ponad 170,7 tysiąca ludzi.

Statystycznie w tym liczącym około 210 milionów mieszkańców kraju notuje się 81 zgonów i 2 934 zakażenia na każde 100 000 ludzi.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie - po USA i Indiach - w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 zajmuje drugie miejsce na świecie: po Stanach Zjednoczonych.

06:34 BILANS PANDEMII w USA i na ŚWIECIE

W ciągu poprzedniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 2 146 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto niemal 173 tysiące nowych zakażeń - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według szacunków amerykańskiej uczelni, od wybuchu epidemii potwierdzono w USA już ponad 12,7 mln zakażeń koronawirusem, a zmarło 262 080 ludzi.

Na całym świecie natomiast - jak podał UJH - z powodu Covid-19 zmarło już 1 418 617 ludzi i potwierdzono ponad 60,25 mln zakażeń.

06:31 BILANS PANDEMII w POLSCE

674 chorych na Covid-19 zmarło w Polsce we wtorek: to tragiczny rekord pandemii w naszym kraju.

Resort zdrowia poinformował wczoraj również o 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem.

W polskich szpitalach zajętych jest w tej chwili przez pacjentów z Covid-19 ponad 22 100 łóżek i ponad 2 tysiące respiratorów.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 924 422 potwierdzone zakażenia i 14 988 ofiar śmiertelnych.