Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 029 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 227 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 556 685 zakażonych. Nie żyje 39 360 spośród nich. Są kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę - będzie jednak dopiero w czwartek, a dostawa będzie mniejsza o 20 tysięcy. Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", niemal 3/4 Polaków chce przyjąć szczepionkę. ​Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) złożył wniosek o rejestrację szczepionki przeciw Covid-19 Sputnik V w Unii Europejskiej i dostał informację, że Bruksela go przyjęła - informują rosyjskie agencje takie jak RIA Nowosti oraz Interfax. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

Zdj. ilustracyjne / DEDI SINUHAJI / PAP/EPA

- Wzrasta liczba Polaków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Jak wynika z najnowszego badania, niemal 3/4 respondentów chce przyjąć szczepionkę. Szczegóły przeczytasz >>>W TYM ARTYKULE<<<



- Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) złożył wniosek o rejestrację szczepionki przeciw Covid-19 Sputnik V w Unii Europejskiej i dostał informację, że Bruksela go przyjęła - informują rosyjskie agencje takie jak RIA Nowosti oraz Interfax. Jak działa rosyjska szczepionka? Przeczytasz >>>TUTAJ<<< .









12:52 Pakistan

Rosyjski Sputnik V jako trzecia szczepionka przeciwko Covid-19 została zatwierdzona przez Pakistan do użytku w nagłych przypadkach - poinformował minister zdrowia tego kraju Faisal Sultan.



Wcześniej Islamabad zatwierdził szczepionkę chińskiego Sinopharmu oraz preparat opracowany przez brytyjsko-szwedzką firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki.



12:51 Litwa

Litwa nie kupi rosyjskiej szczepionki Sputnik V nawet gdyby została ona zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków - oświadczyła premier kraju Ingrida Szimonyte.



Mieszkańcy Litwy zostaną zaszczepieni szczepionkami wyprodukowanymi w "krajach partnerstwa transatlantyckiego" - wskazała w wywiadzie dla radia publicznego LRT Szimonyte.



Próby oferowania szczepionek krajom europejskim oraz innym w sytuacji, gdy nie wszyscy mieszkańcy Rosji zostali jeszcze zaszczepieni, wydają się być kolejną grą geopolityczną. Nie ma co do tego wątpliwości - powiedziała Szimonyte.

12:45 Niemcy

Po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy tak zwana zapadalność siedmiodniowa, według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI), spadła w Niemczech poniżej progu 75. W ciągu ostatniej doby zgłoszono w Niemczech do RKI 3379 nowych infekcji koronawirusa. W tym czasie odnotowano też 481 nowych zgonów.

Niepokój władz budzą natomiast przypadki zakażeń osób już zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki Biontech/Pfizer.

Władze niemieckie są bardzo zaniepokojone ostatnimi zakażeniami w domu opieki w Belm w regionie Osnabruecke, gdzie u 14 osób odkryto zakażenie brytyjskim wariantem B.1.1.7.. Ministra zdrowia Jensa Spahna zaniepokoił fakt, że chore osoby zostały już wcześniej zaszczepione dwiema dawkami szczepionek. Wszyscy zakażeni otrzymali drugie szczepienie szczepionką firmy Biontech/Pfizer 25 stycznia, a zakażenia wariantem B.1.1.7. wykryto pod koniec ubiegłego tygodnia.



Minister zdrowia chce wyjaśnienia tej sprawy. Spahn poinformował, że poprosił Instytut Roberta Kocha i Instytut Paula Ehrlicha o sprawdzenie przypadków z Belm.

11:48 Nowe ustalenia ws. koronawirusa

Przed wykryciem pierwszych przypadków Covid-19 w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku koronawirus SARS-CoV-2 mógł się szerzyć w innych miejscach - oświadczył chiński ekspert Liang Wannian na briefingu misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie.



Najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2 to jego przejście z rezerwuaru naturalnego poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego – powiedział członek misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie Peter Ben Embarek.



Według eksperta możliwe jest również, że koronawirus zakaził ludzi poprzez mrożone produkty spożywcze lub przeskoczył na nich bezpośrednio z pierwotnego nosiciela zwierzęcego, którym mogły być nietoperze. Te dwie hipotezy zostały jednak uznane za mniej prawdopodobne.



10:53 Dane nt. testów

W ciągu doby wykonano ponad 43,4 tys. testów na koronawirusa.







10:49 Dane nt. szczepień

Dotąd wykonano 1 688 465 szczepień. 1 226 129 osób zostało zaszczepionych jedną dawką, a 462 336 dwoma dawkami. Zanotowano 1 487 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 3 487 dawek szczepionek.



10:36 NAJNOWSZE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:19 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 12 677 spośród 27 584 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 323 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 355 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 137 467 osób.

09:44 Sputnik V

Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) złożył wniosek o rejestrację szczepionki przeciw Covid-19 Sputnik V w Unii Europejskiej i dostał informację, że Bruksela go przyjęła - informują rosyjskie agencje takie jak RIA Nowosti oraz Interfax.



08:48 Dworczyk o opóźnieniu partii szczepionek Moderny

Kolejna partia szczepionki Moderny jest opóźniona - przyjedzie 11 lutego i będzie mniejsza o 20 tys. - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Będzie liczyła nie ok. 100 tys., a ok. 80 tys. dawek szczepionki firmy Moderna - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.



Przypomniał też, że poprzednia partia szczepionki firmy Moderna była opóźniona o tydzień.





08:43 Obostrzenia

System ochrony zdrowia nie podoła liczbie powyżej 30 tys. zakażeń dziennie. Będę rekomendował powrót do większych ograniczeń, jeśli przekroczymy 10 tys. zakażeń - zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".



07:58 Wzrost liczby zgonów

W zeszłym roku zmarło 67 tys. osób więcej niż w 2019 roku - wynika z najnowszej analizy resortu zdrowia. Za 70 proc. tych zgonów odpowiada Covid-19 - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



07:19 Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja z 90-procentowym prawdopodobieństwem określa, kto umrze z powodu infekcji SARS-CoV2, jeśli już się zarazi - oraz przewiduje, kto będzie potrzebował respiratora. Według naukowców wyniki te powinno się uwzględniać w ustalaniu kolejki szczepień.



07:15 Sondaż nt. szczepień

Wzrasta liczba Polaków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Jak wynika z najnowszego badania, niemal 3/4 respondentów chce przyjąć szczepionkę.



07:13 Nowy Jork

Urzędnicy służby zdrowia potwierdzili, że w Nowym Jorku zmarł 70-letni mężczyzna wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko Covid-19. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu koronawirusa 1268 osób.



07:12 Pandemia a węgiel

Pandemia Covid-19 może przyspieszyć proces odchodzenia od węgla jako źródła energii - piszą na łamach czasopisma "Nature Climate Change" naukowcy z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change w Berlinie. Ich badania wskazują na to, że choć spowodowany pandemią spadek emisji CO2 może być czasowy, efekt zmniejszenia udziału węgla w miksie energetycznym może się utrzymać na stałe.



05:22 Szczepienia w krajach rozwijających się

Prezydent Emmanuel Macron w rozmowie z szefem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem prosił o "przyspieszenie organizacji kampanii szczepień w krajach rozwijających się", aby możliwe było opanowanie pandemii.



Jestem zaniepokojony - powiedział prezydent Macron podczas wideokonferencji z Ghebreyesusem. Musimy przyspieszyć kampanię szczepień, zwłaszcza w Afryce - dodał.



Dostawy szczepionek m.in. firmy Pfizer do krajów rozwijających mają zostać uruchomione w najbliższych tygodniach. Są one finansowane przez Covax, mechanizm dystrybucji popierany przez kilka organizacji międzynarodowych, m.in. Unicef, WHO oraz Bank Światowy.

05:20 Japonia

Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer do Japonii - poinformował minister Taro Kono nadzorujący program szczepień. Rząd Japonii zamierza rozpocząć szczepienia do połowy lutego.



Wygląda na to, że każda przesyłka wymaga zgody UE - powiedział minister Taro Kono. Nie powiedział, ile dawek będzie zawierała, ani też kiedy zostanie dostarczona.



05:15 Znów opóźnienia w dostawie szczepionek Moderny do Polski

Kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tys. dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Jest to trzecia transza, która miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Poprzednia dostawa przybyła z ponad tygodniowym opóźnieniem.