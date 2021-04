E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 została wznowiona – poinformował w nocy z czwartku na piątek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS-ów. Jak ogłosiło brazylijskie ministerstwo zdrowia, w marcu z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 66,5 tys. osób. Był to najgorszy miesiąc od wybuchu epidemii. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

05:25 Marzec najgorszym miesiącem epidemii w Brazylii

Jak ogłosiło brazylijskie ministerstwo zdrowia, w marcu z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 66,5 tys. osób. Był to najgorszy miesiąc od wybuchu epidemii - podkreślono. Od marca 2020 r. zmarły 325 284 osoby. W lutym liczba zgonów wynosiła 30,4 tys.

W ciągu ostatniej doby zmarło 3769 Brazylijczyków, a liczba nowych zakażeń koronawirusem wyniosła 91 097. W Brazylii - drugim po USA kraju świata najmocniej zaatakowanym przez Covid-19 - zarejestrowano dotąd łącznie 13 mln zakażeń koronawirusem



W największym mieście kraju i zarazem jego stolicy gospodarczej - Sao Paulo, aż 64 proc. zakażeń spowodowała w ub. miesiącu nowa odmiana koronawirusa, która jest znacznie groźniejsza niż poprzednie mutacje, oznaczona jako wirus typu P1 (P 1). Wariant ten pochodzi ze stolicy Amazonii, Manaos, gdzie epidemii towarzyszy najwyższy w kraju wskaźnik śmiertelności wśród chorych.

05:10 Doprecyzowanie przepisów dot. siłowni i basenów

Od dziś tylko kadry narodowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą mogły korzystać z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness - ogłosiło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

"Wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness. 2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów (...), które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z wymienionych obiektów" - napisano w ministerialnym komunikacie.

Ograniczenie dostępu do tych obiektów, wprowadzone już w marcu m.in. dla sportowców-amatorów, to efekt dużej liczby zakażeń Covid-19. Wchodząca w życie w piątek zmiana ma na celu ułatwienie zadania sportowcom, którzy przygotowują się do udziału w igrzyskach - w miejscach, w których trenują, nie będą mogły pojawiać się już żadne osoby, niebędące członkami narodowych kadr.

Obecnie nie mogą odbywać się żadne rozgrywki poza zawodowymi, ale i w nich musi obowiązywać ścisły rygor sanitarny, a na trybuny nie mają wstępu kibice. Amatorzy mogą trenować jedynie poza obiektami sportowymi.

"Niezwłocznie po odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej, MKDNiS podejmie wszelkie starania, aby przywrócić jak najszerszą dostępność tych obiektów" - dodano w komunikacie.

05:05 E-rejestracja na szczepienia wznowiona

E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 została wznowiona - poinformował w nocy z czwartku na piątek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS-ów.



W czwartek rano minister Dworczyk informował w Porannej rozmowie w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.



Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.