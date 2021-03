Dziś mamy poznać decyzje rządu ws. dalszych obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będą one dwutygodniowe. Czwartek przyniesie nam nowy koronawirusowy rekord: z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że resort zdrowia poinformuje dzisiaj o mniej więcej 34 tysiącach nowych zakażeń i - ponownie - o śmierci ponad pół tysiąca ludzi. W Brazylii liczba wszystkich zgonów wywołanych Covid-19 przekroczyła 300 tys. Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że puby mogłyby wymagać od klientów dowodów szczepienia. Najważniejsze informacje nt. pandemii z kraju i ze świata znajdziecie w naszej relacji na żywo.

09:35 Ukraina

Na Ukrainie trzeci dzień z rzędu zmarła rekordowa liczba pacjentów zakażonych koronawirusem - w środę zarejestrowano 362 zgony. Minionej doby także odnotowano najwyższy do tej pory dzienny bilans infekcji - ok. 16,7 tys.





09:33 Kościoły

Rząd rozważawprowadzenie nowych obostrzeń w kościołach na Święta Wielkanocne. Czy zdecyduje się na ich zamknięcie? Były Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Trybusz mówi, że taka decyzja powinna bezwzględnie zapaść. Jakie są ustalenia dziennikarzy RMF FM?





09:17 Nieoficjalnie: Dziś 34 tys. nowych zakażeń

Czwartek przyniesie nam nowy koronawirusowy rekord: z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że resort zdrowia poinformuje dzisiaj o mniej więcej 34 tysiącach nowych zakażeń i - ponownie - o śmierci ponad pół tysiąca ludzi.



09:14 Paweł Wnuk, ratownik medyczny: Dyżury w ambulansie trwają około 24 godzin. Czasami zdarza się, że dłużej

Dyżury w ambulansie trwają około 24 godzin. Czasami zdarza się, że dłużej - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Wnuk. Rozpoczynając dyżur i kończąc dyżur jesteśmy cały czas w ambulansie, są tylko krótkie przerwy, na ewentualnie dekontaminację (oczyszczenie - red.) karetki po pacjentach - relacjonował ratownik medyczny, jeżdżący w karetce pogotowia. Obecnie natężenie pracy, ilość pracy i wysiłek, który musimy włożyć w tę pracę, jest nadzwyczajny - zaznaczył.

08:36 Co ze żłobkami i przedszkolami?

Rząd coraz mocniej rozważa zamknięcie żłobków i przedszkoli na najbliższe dwa tygodnie. Jeżeli to rozporządzenie zostanie wprowadzone, to nie będzie dotyczyło wszystkich - ustalili dziennikarze RMF FM. Nie dotyczyłoby na przykład lekarzy.



08:34 Australia

Australia zwiększa moce produkcyjne szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Według władz będzie wytwarzała milion dawek tygodniowo, a może więcej.



Australijski urząd nadzoru farmaceutyków TGA zatwierdził we wtorek pierwsze cztery partie szczepionki AstraZeneca wyprodukowane przez australijską firmę CSL. Łącznie są w nich 832 tys. dawek.

08:32 PIMS

Po obecnym szczycie zakażeń koronawirusem, w kwietniu najprawdopodobniej czeka nas kolejna fala zachorowań dzieci na PIMS - uważa prof. Krzysztof Zeman, szef Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi.



08:00 AstraZeneca

Firma AstraZeneca poinformowała, że wskaźnik skuteczności jej szczepionki przeciwko Covid-19 jest nieco niższy niż to wcześniej deklarowała i wynosi 76 proc. Ta korekta jest wynikiem nowej analizy amerykańskich badań klinicznych. Wcześniej firma twierdziła, że skuteczność jej produktu jest na poziomie 79 proc.



Urzędnicy służby zdrowia USA publicznie zganili producenta leku za niewykorzystanie najbardziej aktualnych informacji, gdy w poniedziałek opublikował on tymczasową analizę, która mówiła o 79-procentowej skuteczności szczepionki - podaje agencja Reutera.



06:58 Izrael

W Izraelu podano dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 ponad połowie populacji liczącej 9,3 miliona. Szybkie wprowadzenie szczepionki pomogło krajowi rozpocząć wychodzenie z zamknięcia pandemicznego.



06:57 Szczepienia w NATO

Ponad 20 polskich medyków ma w ciągu trzech dni zaszczepić na Covid-19 około 3,5 tys. pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasobów.



06:42 Loty na Ukrainę

Osoby, które nie mają negatywnego wyniku testu na Covid, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu PLL LOT lecącego na Ukrainę - informuje spółka. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski prosi pasażerów, by ze względu na sytuację pandemiczną zwracali uwagę na warunki wjazdu do konkretnego kraju.



Od środy wszyscy pasażerowie podróżujący na Ukrainę są zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu PCR na Covid-19. Test musi być wykonany na mniej niż 72 godziny przed planowaną podróżą.

06:13 Dzieci a koronawirus

Nie jest prawdą, że u dzieci lawinowo wzrastają ciężkie przebiegi Covid-19 - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych u dzieci. Dodała, że rzeczywiście więcej dzieci trafia obecnie do szpitali z pozytywnym wynikiem testu, ale przyczyny hospitalizacji są inne.



Dodała z pełnym przekonaniem, że zdecydowana większość dzieci nadal przechodzi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 łagodnie.



Gdy lekarze rodzinni mają pacjenta, który gorączkuje trzy dni, to wysyłają go do szpitala. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt, a na pewno dzieci z potwierdzonym Covid. Tam często okazuje się, że wynik testu jest pozytywny, ale przyczyna hospitalizacji jest inna. Często jest to inna infekcja bądź choroba: zapalenie ucha, zakażenie układu moczowego plus zakażenie koronawirusem. To trzeba jasno wytłumaczyć - wskazała prof. Marczyńska.

06:06 Kanada

Kanadyjski resort zdrowia dołączył do informacji o szczepionce AstraZeneca-Oxford ostrzeżenie o "bardzo rzadkich doniesieniach o zakrzepach krwi powiązanych z niskimi poziomami płytek krwi, w związku ze szczepieniami dokonywanymi preparatem AstraZeneca".



"W związku z raportami o tych występujących w Europie bardzo rzadkich, ostrych reakcjach, Health Canada nawiązał bliską współpracę z europejskimi regulatorami, by przyjrzeć się dokumentacji medycznej w tej sprawie i zaktualizował opis produktu" - napisano w komunikacie resortu.

06:05 Szczepienia żołnierzy

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zainaugurowane zostaną rano szczepienia przeciw Covid-19 żołnierzy polskiego wojska. Resort obrony poinformował, że pierwsi żołnierze zostaną zaszczepieni preparatem AstraZeneca.



MON przekazało PAP, że chęć zaszczepienia się zadeklarowali prawie wszyscy z liczącej ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych armii.





05:29 Szczepienia

Od dziś na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal też mogą się rejestrować starsze osoby, które już wcześniej miały taką możliwość, ale dotychczas tego nie zrobiły. Zarejestrować można się za pośrednictwem infolinii 989, poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.



05:20 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że puby mogłyby wymagać od klientów dowodów szczepienia, decyzje w sprawie podróży zagranicznych podane będą 5 kwietnia, a Francja może znaleźć się na "czerwonej liście" krajów wysokiego ryzyka epidemicznego.



Johnson odpowiadał wczoraj po południu na pytania posłów z komisji łącznikowej Izby Gmin. To jedyna parlamentarna komisja, która może przesłuchiwać szefa rządu, a tworzą ją szefowie wszystkich zwykłych komisji, stąd też zadawane pytania dotyczą bardzo szerokiego spektrum tematów.



Tym, co wzbudziło w ocenie brytyjskich mediów największe kontrowersje, była odpowiedź Johnsona na pytanie o tzw. paszporty szczepionkowe. Podstawowa idea certyfikatów szczepionkowych nie powinna być nam całkowicie obca - powiedział, a dopytany, czy zwykli obywatele, idąc np. do pubu też będą ich potrzebować, odparł: "Myślę, że to jest coś, co może zależeć od indywidualnych pubów, od ich właścicieli".







05:19 Brazylia

Liczba wszystkich zgonów wywołanych Covid-19 przekroczyła w środę 300 tys. - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Nowy szef resortu Marcelo Quieroga zapowiedział, że dziennie będzie szczepionych 1 mln osób.



Brazylia jest drugim na świecie krajem z tak wielką liczbą ofiar śmiertelnych. Więcej zgonów pacjentów z rozpoznanym Covid-19 odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło już ponad 550 tys. osób.



05:15 Dziś decyzje ws. dalszych obostrzeń

Spodziewamy się decyzji rządu o dalszych obostrzeniach - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej po spotkaniu tego gremium. Wskazała, że rząd na okres okołoświąteczny zamknie m.in. duże sklepy i salony usługowe. Kwestia przedszkoli nie jest rozstrzygnięta.



Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że nowe restrykcje zostaną wprowadzone na dwa tygodnie. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 978 przypadkach zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 575 chorych. W sumie z powodu Covid-19 w Polsce zmarło już ponad 50 tys. osób.