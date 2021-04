Rząd ogłosił decyzję ws. obostrzeń, które będą obowiązywało po 18 kwietnia. Do żłobków i przedszkoli wracają dzieci. Dozwolony zostanie sport na otwartym powietrzu. Hotele pozostaną zamknięte na majówkę.Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla 57-latków. Amerykańscy regulatorzy zalecili wstrzymanie szczepienia preparatem firmy Johnson & Johnson. Do Polski ma dziś trafić dostawa 120 tysięcy dawek produktu J&J. Najważniejsze informacje z Polski i świata dotyczące walki z koronawirusem znajdziecie w naszej relacji!

Koronawirus w Polsce. Pluszaki zamiast gości w jednej z warszawskich restauracji / Mateusz Marek / PAP

- Rząd zdecydował o otwarciu żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia. Dozwolony został też sport na otwartym powietrzu. Przedłużone zostały obostrzenia funkcjonujące w hotelach [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Od dziś na szczepienie przeciw Covid-19 mogą się zapisywać 57-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie (rocznik 1964) [JAK SPRAWDZIĆ CZY MASZ E-SKIEROWANIE NA SZCZEPIENIE? ZOBACZ]

- W Polsce potwierdzono 21 283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 803 pacjentów z Covid-19 [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Brytyjskie badanie dotyczące mieszania podawanych pacjentom szczepionek zostało poszerzone o preparaty Moderny i Novavax.

- Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem preparatu Johnson&Johnson. Powodem jest wystąpienie 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób [CZYTAJ WIĘCEJ] . Do Polski dotarły już pierwsze dawki tego preparatu.

- Do przełożonych igrzysk olimpijskich zostało 100 dni. Sondaże pokazują, że 72 proc. Japończyków opowiada się za odwołaniem lub przełożeniem igrzysk olimpijskich w Tokio ze względu na pandemię.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 136,8 mln ludzi na świecie, a ponad 2,94 mln zakażonych zmarło.









/ Kancelaria premiera / Twitter

11:28 Kolejne luzowanie obostrzeń nie będzie ogólnopolskie

"Na tę chwilę przedłużyliśmy obostrzenia z dwoma wyjątkami, ale jeśli będziemy myśleli o ich luzowaniu, to regionalizacja jest wręcz pewna, bo sytuacja epidemiczna różni się w poszczególnych województwach" - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.









11:04 Niedzielski ws. szczepionki Johnson & Johnson

We wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem tego jednodawkowego preparatu Johnson & Johnson z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób. To jedna z trzech szczepionek używanych w USA.



Pytany o to szef resortu zdrowia zapewnił, że rząd bardzo wnikliwie analizuje wszelkie informacje na temat tej szczepionki; dodał, że w nocy z wtorku na środę odbył się sztab, który zdecydował o dalszej ścieżce postępowania wobec tego preparatu.



Zostało wykrytych 6 przypadków na 7 mln podań tego preparatu w USA, czyli mówimy o przypadku jednym na mniej więcej 1 mln podań, co oczywiście jest niesłychanie rzadkim zjawiskiem - zaznaczył Niedzielski.



Wczoraj w godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie komitetu sterującego Europejskiej Agencji Leków, która potwierdziła te warunki czy przydatność preparatu Johnson & Johnson do stosowania - dodał minister.



Szef resortu zdrowia podkreślił, że cały czas z punktu widzenia EMY bilans korzyści nad ryzykami jest zdecydowanie większy w przypadku preparatu Johnson & Johnson.





10:57 Hotele pozostaną zamknięte

Nici z wyjazdów majówkowych. Hotele pozostaną zamknięte.









10:55 Jest decyzja w sprawie obostrzeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił decyzję rządu w sprawie obostrzeń epidemicznych. Co się zmieni od poniedziałku? Maluchy wrócą do żłóbków i przedszkoli. Uczniowie będą kontynuować naukę zdalną. Pozostałe restrykcje zostają przedłużone o tydzień. Jest jeden wyjątek.











10:50 Poznaliśmy raport Ministerstwa Zdrowia

Mamy 21 283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podało w środowym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Zmarło aż 803 chorych z Covid-19.











10:26 Rząd decyduje, co dalej z obostrzeniami







10:08 Wiceminister o szczepionce J&J

Kraska pytany był w środę w Polsat News o plan dystrybucji i podawania szczepionki J&J oraz czy ta informacja z USA jakoś wpływa na to, co dzieje się w Europie i w Polsce.



Rzeczywiście ta informacja jest dość niepokojąca, że Stany Zjednoczone wstrzymały tę dystrybucję szczepionki firmy Johnson & Johnson. Wiemy, że tych szczepionek w Stanach Zjednoczonych zostało podanych prawie siedem milionów. Sześć objawów wystąpiło niepożądanych. To jest można powiedzieć, nie tylko rzadkie zdarzenie, ale ultrarzadkie zdarzenie. Sześć osób miało zespoły pozakrzepowe, w tym jedna osoba niestety zmarła - zaznaczył wiceminister zdrowia.



Poinformował, że w środę odbędzie się posiedzenie Europejskiej Agencji Leków (EMA), która będzie tę sytuację analizowała. Jaka będzie decyzja (Agencji), taką decyzję podejmiemy my, jeśli chodzi o szczepienie Polaków tą szczepionką - podkreślił Kraska.





09:52 Więcej wydajemy na zakupy spożywcze

Pandemia wpłynęła na wzrost obrotów rynku spożywczego w Europie na poziomie 10 proc. w 2020 r. W tym roku jednak 37 proc. ankietowanych z Europy i 35 proc. z Polski osób chce znaleźć sposób, by na zakupy spożywcze wydać mniej - wynika z badania opublikowanego przez McKinsey & Company i EuroCommerce.





09:35 UWM rozpoczął szkolenia diagnostów, fizjoterapeutów i farmaceutów, którzy będą szczepić przeciw COVID-19

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął szkolenia farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów, którzy będą prowadzić szczepienia przeciw Covid-19. Chętnych jest blisko 160 osób, pierwsze 44 już przeszkolono- poinformowała prof . Jadwiga Snarska dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego.



W pierwszym terminie przeszkoliliśmy 44 osoby, z których 22 otrzymały już certyfikaty Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Po części teoretycznej kandydaci do przeprowadzania szczepień, przystępują do części praktycznej i warsztatów. Składają się na nie podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz techniki wykonywania iniekcji domięśniowych" - powiedziała prof. Snarska.





09:31 Konferencja w sprawie obostrzeń

Dziś o godz. 10.30 odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera, podczas której zostaną przedstawione decyzje dotyczące obostrzeń. Informacje na bieżąco.



08:30 W Korei Południowej wystąpi czwarta fala pandemii?

W Korei Płd. potwierdzono w środę 731 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od ponad trzech miesięcy. W kraju narastają obawy o nadejście czwartej fali pandemii. Społeczeństwo utraciło czujność, a wirus jest niestrudzony - przestrzegają władze.



Wzrost liczby wykrywanych zakażeń zbiega się w czasie ze zwiększeniem ruchu pasażerskiego w kraju do poziomu z listopada, gdy w Korei Płd. rozpoczynała się trzecia fala pandemii - podkreśla południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.



"Wydaje się, że to kolejny dowód, że ludzie stracili czujność. Być może ludzie są rozluźnieni, ale wirus powodujący Covid-19 nie. Wirus jest niestrudzony i niewybredny" - powiedział na konferencji prasowej przedstawiciel władz medycznych Jun Te Ho.





08:02 Do Polski dotarły szczepionki J&J

Zgodnie z planem do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson - potwierdził PAP w środę rano prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



To pierwsza dostawa szczepionek tego producenta do Polski.



We wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem tego jednodawkowego preparatu Johnson & Johnson z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób. To jedna z trzech szczepionek używanych w USA.





07:57 Chińczycy podarują 50 tys. szczepionek konfederacji CONMEBOL

Chińska firma Sinovac ma przekazać 50 tys. szczepionek południowoamerykańskiej konfederacji CONMEBOL w celu ochrony piłkarzy i drużyn uczestniczących w czerwcowym turnieju Copa America. Będą one także wykorzystane podczas innych piłkarskich wydarzeń na tym kontynencie.



"To wielki krok do przodu w walce z Covid-19, ale nie oznacza, że możemy już spać spokojnie" - powiedział prezydent CONMEBOL Alejandro Dominguez, podkreslając, że piłka nożna w Ameryce Płd. to nie tylko sport, ale i ekonomia oraz aktywność mająca wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców tego kontynnetu.







07:52 Szczepienia preparatem Johnson & Johnson w Polsce

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w Polsce szczepionki Johnson & Johnson na razie, zgodnie z planem, będą wysyłane do punktów szczepień. Na pytanie dziennikarza RMF FM, kiedy pierwsze osoby w Polsce dostaną ten preparat, padła odpowiedź: "w najbliższych dniach".









07:25 Co z luzowaniem obostrzeń?

Rząd ogłosi dziś na konferencji prasowej decyzje, dotyczące obowiązujących do 18 kwietnia obostrzeń, nałożonych w związku z epidemią koronawirusa. Nad tym, co otwierać i od kiedy debatowała Rada Medyczna. Znamy jej nieoficjalne ustalenia i nie są to dobre wiadomości.





07:16 Pandemia w Brazylii

Pracownicy zakładu pogrzebowego składający trumnę ofiary Covid-19 do grobu na cmentarzu w północnej części Rio de Janeiro. / Andre Coelho / PAP/EPA

Brazylia pozostaje jednym z państw, które najgorzej radzi sobie z pandemią.

W ciągu ostatniej doby wykryto tam 82 186 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 3808 osób. Od początku pandemii z powodu Covid-19 zmarło 358 425 Brazylijczyków.

Dziś francuski premier Jean Castex poinformował we wtorek, że rząd zdecydował się zawiesić do odwołania wszystkie połączenia lotnicze między Francją a Brazylią ze względu na występujący tam nowy wariant koronawirusa i tempo rozprzestrzeniania się pandemii.

07:06 Pandemia nie zmienia przyzwyczajeń Polaków. Nie chcą udostępniać danych

Polacy nie chcą udostępniać prywatnych danych, nawet jeśli stawką jest walka z koronawirusem. Mniej niż 30 proc. z nas przekazałoby prywatne dane dla poprawy usług ochrony zdrowia - czytamy w środowym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita".



"Jesteśmy, obok Bułgarów i Węgrów, narodem najmniej skłonnym do dzielenia się swoimi danymi w całej UE. Mniej niż 30 proc. z nas przekazałoby prywatne dane dla poprawy usług ochrony zdrowia; dla porównania ów odsetek wśród Szwedów czy Holendrów sięga około 80 proc." - napisano w środowym wydaniu dziennika.



"Pandemia sprawiła, że Europejczycy otworzyli się na ich udostępnianie". Nad Wisłą jest z tym jednak problem - wynika z najnowszych badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE)" - podkreślono.



Zaznaczono, że "eksperci przeanalizowali wyniki badań (zarówno te prowadzone przed, jak i już w trakcie epidemii) nad skłonnością rodaków do udostępniania informacji o stanie zdrowia, nawykach czy lokalizacji instytucjom publicznym". "Okazało się, że Covid-19 niespecjalnie poprawił naszą ufność" - napisano.





06:39 Co wiemy o szczepionce Johnson & Johnson?

W środę planowana jest pierwsza dostawa do Polski szczepionki przeciw Covid-19 od koncernu Johnson & Johnson. Do uzyskania odporności wystarczy jeden domięśniowy zastrzyk.



Szczepionka o nazwie Covid-19 Vaccine Janssen to czwarty dopuszczony w Unii Europejskiej preparat, jego dostawy do krajów członkowskich ruszyły w poniedziałek. Szczepionka koncernu Johnson & Johnson jako jedyna wymaga podania tylko jednej dawki. Szczepionki od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe.



Preparat, opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, będzie w Polsce - jak zapowiada rząd - stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.



Szczepionka Covid-19 Vaccine Janssen podawana jest u osób powyżej 18 lat, wyłącznie we wstrzyknięciu domięśniowym, preferowanym miejscem jest górna część ramienia. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, ochrona rozpoczyna się około 14 dni po szczepieniu.







06:34 Dylematy sąsiedzkie Włochów

Znany włoski aktor Alessandro Gassmann wywołał ożywioną dyskusję o tym, czy dzwonić na policję, gdy u sąsiadów trwają zabronione podczas epidemii huczne imprezy. Od kilku miesięcy przepisy w tej sprawie we Włoszech są surowe, a przypadki ich łamania nagminne.



Na mocy rozporządzenia do końca kwietnia w czterech regionach czerwonej strefy największych obostrzeń, czyli w Kampanii, Apulii, Dolinie Aosty i na Sardynii kategorycznie zabronione są wszelkie wizyty u rodziny i przyjaciół w prywatnych domach. W pozostałych 16 regionach taką wizytę mogą złożyć tylko dwie osoby dorosłe, ewentualnie w towarzystwie dzieci w wieku do 14 lat. Grzywna za złamanie tych przepisów wynosi 400 euro.



Ograniczenie dotyczące liczby gości wprowadzone zostało w ubiegłym roku i jest utrzymywane w kolejnych rządowych dekretach.



Codziennie media informują o policyjnych interwencjach w domach, w których bawi się nawet po 30-40 osób. To zazwyczaj młodzież, także studenci, wśród nich cudzoziemcy.



Zazwyczaj patrole policji, karabinierów lub straży miejskiej wzywane są przez sąsiadów, którzy słyszą odgłosy hucznych i tłocznych przyjęć, trwających często po godzinie policyjnej, rozpoczynającej się o godz. 22:00.

Patrole funkcjonariuszy wchodzą do mieszkań i skrupulatnie je kontrolują; niekiedy znajdują uczestników "domówek" ukrytych w szafie. Wszyscy przyłapani na gorącym uczynku muszą płacić grzywnę.

Do takich sytuacji i swoich doświadczeń odgłosów słyszanych za ścianą odniósł się na Twitterze jeden z najbardziej znanych włoskich aktorów Alessandro Gassmann. Ujawnił, że w jego sąsiedztwie trwa zabawa z udziałem "dziesiątek" młodych ludzi. Wywołał dyskusję, która przeniosła się do wielu mediów. Jak napisał, "ma się kilka możliwości, gdy słyszy się, że za ścianą trwa wielka impreza". Można, stwierdził, "wezwać policję i zepsuć relacje z sąsiadami, ignorować i to wszystko wytrzymać albo pójść i zadzwonić do drzwi".



06:10 W pięciu województwach trudna sytuacja

W kraju jest coraz więcej zajętych łóżek dla pacjentów z Covid-19. Nadal trudna jest sytuacja na Śląsku. Jeśli chodzi o respiratory trudna sytuacja jest także w czterech innych województwach: mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.



We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalach przebywa 34 tys. 619 chorych z Covid-19, a 3 tys. 513 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort poinformował też, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowane jest 45 tys. 726 łóżek i 4 tys. 450 respiratorów.

Oznacza to, że w skali kraju wolnych jest 11,1 tys. łóżek covidowych, czyli 24,3 proc. oraz 937 respiratorów, czyli 21 proc.





05:54 100 dni do igrzysk

Za 100 dni odbędzie się ceremonia rozpoczęcia igrzysk w Tokio. Stolica Japonii drugi raz będzie gospodarzem letnich zmagań olimpijskich. Impreza miała się odbyć minionego lata, ale została przełożona z powodu pandemia koronawirusa.



Pierwotnie igrzyska miały się rozpocząć 24 lipca 2020 roku, ale cztery miesiące wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski i gospodarze imprezy ogłosili jej przełożenie, a tydzień później podano nową datę. Nigdy wcześniej nie doszło do zmiany terminu igrzysk.



W połowie lipca ubiegłego roku MKOl poinformował, że wszystkie 42 obiekty sportowe oraz wioska olimpijska będą do dyspozycji organizatorów. Już wcześniej zaznaczono, że kolejnego przełożenia tej imprezy nie będzie.





05:43 Badania: leki w chorobach autoimmunologicznych mogą zmniejszać efektywność szczepień przeciwko Covid-19

Leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób immunologicznych mogą osłabiać odpowiedź organizmu na szczepienie przeciwko COVID-19, przynajmniej jeśli chodzi o poziom przeciwciał - sugerują badania w USA.







05:30 Ruszają szczepienia dla kolejnej grupy

Od dziś na szczepienie przeciw COVID-19 mogą się zapisywać 57-latkowie,którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie (rocznik 1964). Rejestracja odbywa się przez internet - system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta, w punktach szczepień, przez infolinię 989 lub SMS-em pod numer 880-333-333.