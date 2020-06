Koronawirus. W Polsce na Covid-19 zachorowało 25 669 osób, 1 143 z nich zmarło a 12 641 osób wyzdrowiało. W stolicy kraju pojawiły się dwa nowe ogniska epidemii. Mowa o ośrodku dla cudzoziemców, gdzie chore są już 63 osoby i ośrodek dla bezdomnych, gdzie patogen wykryto u 6 osób. Na świecie wciąż najwięcej zakażeń jest w USA, szybko rośnie liczba chorych w Brazylii. Prezydent tego kraju zagroził, że opuści Światową Organizację Zdrowia.

- W Polsce koronawirusa wykryto u 25669 osób, 1143 zmarło a 12641 osób wyzdrowiało.

- Na świecie na Covid-19 zachorowało 6,7 mln ludzi.

- Pandemia zbiera największe żniwo w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

- W Warszawie pojawiły się dwa nowe ogniska koronawirusa: ośrodek dla cudzoziemców i ośrodek dla bezdomnych.

- W RMF FM premier Mateusz Morawiecki zadeklarował , że wkrótce zostanie otwarta granica polsko-litewska. "Na pewno możemy powiedzieć, że coraz bardziej sytuacja jest ustabilizowana, coraz bardziej pod kontrolą. My każdą branżę usługową, którą zdecydowaliśmy się otwierać, analizowaliśmy pod kątem epidemiologicznym i słuchaliśmy również wirusologów. Dlatego w takiej sekwencji one były otwierane" - stwierdził szef rządu.





11:49 Trzaskowski: Nie ma racjonalnego planu wychodzenia z epidemii

Nie ma racjonalnego planu wychodzenia z epidemii, nie ma planu, kiedy dokładnie zostaną otwarte granice, a przecież wiadomo, że jeżeli nie ma planu, to nie da się niczego zaplanować. Zwracam się do rządzących, żeby taki plan przedstawili - mówił w sobotę w Zakopanem kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski.



11:28 Szpital w Kędzierzynie-Koźlu wraca do normalnej działalności

Od 22 czerwca w szpitalu jednoprofilowym w Kędzierzynie-Koźlu dwie trzecie łóżek znów będzie służyć pacjentom, którzy nie chorują na COVID-19 - poinformowało na swoim profilu społecznościowym starostwo powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.



11:09 Morawiecki o letnich koncertach

Morawiecki o letnich koncertach: Tam, gdzie uda się zorganizować imprezę masową bez ryzyka, zdecydujemy się na zmianę zasad Karolina Bereza / RMF FM

11:04 Prof. Krzysztof Pyrć dla RMF FM

Na razie w Polsce się nic złego nie wydarzyło. Mieliśmy bardzo mało przypadków dzięki bardzo szybkiej izolacji. Ale nie sądzę żeby ten wirus zniknął. Jeżeli my zlekceważymy to, co się będzie działo, nie wiemy kiedy, czy teraz czy jesienią, to najgorsze przed nami. Jeżeli to potraktujemy poważnie, jeżeli będziemy mądrze postępować, to myślę że najgorsze się nie wydarzy - mówi RMF FM profesor Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

10:48 Koronawirus na Węgrzech

20 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, a trzy osoby chore na Covid-19 zmarły - poinformował w sobotę rządowy portal poświęcony pandemii koronawirusa.



Od początku epidemii na Węgrzech zmarło 545 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono w sumie 3990 zakażeń. 2279 chorych i zakażonych uznano już wyleczonych.



10:20 Nowe przypadki koronawirusa w Polsce

W sobotę o poranku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 259 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 6 pacjentów. Łącznie, do tej pory w Polsce wykryto 25 669 zakażeń. Zmarły 1 143 osoby.







10:02 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem wykryto u 550 osób, 15 chorych na Covid-19 zmarło, a 440 wyzdrowiało - przekazał w sobotę resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 26 514, zgonów do 777, a wyzdrowień do 11 812.



To trzeci dzień z rzędu z dobowym bilansem zakażeń przekraczającym pół tysiąca.



09:04 Raport o koronawirusie

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2128 osób. Wyzdrowiało 12 tys. 641 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w sobotę rano Ministerstwo Zdrowia.

08:54 Ratownicy chcą pilnego spotkania z Szumowskim

Ratownicy medyczni chcą pilnego spotkania z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, by m.in. uregulować kwestię dodatku do pensji na poziomie podobnym do pielęgniarskiego i poruszyć kwestie związane z rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi ich zawodu - powiedział PAP szef OZZRM Piotr Dymon.



08:51 Rząd pomoże Warszawie?

08:43 Morawiecki w RMF FM

08:41 Djokovic wątpi w zasady bezpieczeństwa w czasie US Open

Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic ma wątpliwości co do zasad bezpieczeństwa zaproponowanych w związku z pandemią koronawirusa przy organizacji wielkoszlemowego turnieju US Open. Słynny Serb określił je jako ekstremalne i niemożliwe.



08: 34 Polska otworzy granice z Litwą

W ciągu paru dni otworzymy nawzajem granice z Litwą, a że Litwa ma otwarte granice z Łotwą i Estonią, to z trzema krajami bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni - poinformował w sobotę w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

Zdecydowaliśmy w ciągu paru dni otworzyć nawzajem granice. Już dzisiaj pracują nasze służby nad wypracowaniem odpowiedniego protokołu, a ponieważ Litwa ma otwarte granice z Łotwą i Estonią, to można powiedzieć, że z naszymi trzema przyjaciółmi bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni - poinformował premier.

08:14 Szwedzkie święto narodowe w cieniu koronawirusa

W przypadające w sobotę święto narodowe Szwecji wielu Szwedów wywiesiło flagi do połowy masztu. Gest ma uczcić ofiary śmiertelne Covid-19, ale jest też protestem wobec działań rządu. Według badań Szwecja przestaje być atrakcyjna za granicą. Spada też zaufanie do rządu.



07:52 Nie wolno zwlekać z wezwaniem pomocy

Nie wolno zwlekać z wezwaniem pomocy w razie złego samopoczucia, co szczególnie dotyczy schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca i udary mózgu oraz niewydolność serca - ostrzega kardiolog dr n. med. Piotr Lodziński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodaje, że groźne jest też zaniechanie lub odkładanie kontynuacji leczenia.



07:47 Małe kina wznawiają działalność

Niektóre kina w Polsce - m.in. Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Charlie w Łodzi, poznańska Muza - zgodnie z rządowym rozporządzeniem ws. warunków wznowienia działalności instytucji kultury - od soboty zapraszają widzów. Większość jednak pozostanie zamknięta.



07:28 Dzieci tyją w czasie pandemii

W czasie izolacji otyłe dzieci konsumowały więcej niezdrowego, w tym - śmieciowego jedzenia, częściej oglądały telewizję, gorzej spały i mniej się ruszały. To sprzyja dalszemu rozwojowi otyłości - ostrzegają naukowcy z USA po badaniach we włoskiej Weronie.



07:25 Tokio

Komitet Organizacyjny igrzysk w Tokio oraz władze japońskiej metropolii nie przewidują specjalnych uroczystości w dniu 23 lipca, czyli dokładnie na rok przed rozpoczęciem olimpijskich zmagań w 2021 roku - wynika z nieoficjalnych źródeł, na które powołuje się agencja Kyodo.



07:14 Stołeczne pływalnie i sauny znowu otwarte

Od soboty pływalnie i sauny mogą ponownie zacząć funkcjonować, jednak większość stołecznych obiektów zostanie otwarta w późniejszym terminie. Baseny są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

06:45 MAZOWIECKIE

63 osoby w ośrodku dla cudzoziemców na warszawskim Targówku są zakażone koronawirusem, z czego cztery są hospitalizowane - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. W ośrodku aktualnie zakwaterowanych jest 111 kobiet i dzieci. Ognisko zakażeń wykryto tam w drugiej połowie maja.



Pierwsze przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w ośrodku na Targówku potwierdzono 22 maja, a informacje w tej sprawie UdSC przekazał 26 maja. Wówczas obecność koronawirusa potwierdzono u 32 osób narodowości czeczeńskiej. W ośrodku wprowadzono kwarantannę, której przebieg nadzorują policjanci. Postanowiono też o przeprowadzeniu testów wśród wszystkich mieszkańców i personelu ośrodka.





06:42 NIEMCY

W ciągu ubiegłej doby w Niemczech liczba zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyła się o 407 przypadków do 183 678 - poinformował w sobotę rano Instytut Roberta Kocha (RKI). Liczba zgonów z powodu Covid-19 utrzymuje się na podobnym poziomie: w sobotę zmarły 33 osoby.



Dzień wcześniej informowano o 32 przypadkach śmiertelnych. Od początku epidemii w Niemczech zmarło łącznie 8646 osób.







06:41 MAZOWIECKIE

W Ośrodku dla bezdomnych "Tylko" przy ul. Żytniej w Warszawie potwierdzono sześć przypadków zakażenia koronawirusem u mieszkańców przebywających w sali z osobą, u której zakażenie wykryto wcześniej. Ośrodek zamknięto - poinformował prowadzący schronisko Caritas Archidiecezji Warszawskiej.



Informacje o sześciu pozytywnych wynikach testów na obecność koronawirusa napłynęła do ośrodka w piątek rano z zajmującej się sprawą stacji sanepidu w Płocku. Ośrodek został całkowicie zamknięty - ruch na zewnątrz mieszkańców nieobjętych kwarantanną został wstrzymany - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie warszawskiego Caritasu.





06:36 BRAZYLIA

Brazylijskie ministerstwo zdrowia podało w piątek późnym popołudniem, że w ciągu ostatniej doby w kraju potwierdzono 30 830 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 zmarło od wczoraj 1005 osób - o 468 mniej niż w czwartek, gdy informowano o 1473 zgonach.



Nieznacznie zmalała też liczba zmarłych - w czwartek dobowy wskaźnik zgonów wyniósł 1473.



Całkowita liczba wszystkich zakażeń wynosi obecnie 645 771. Brazylia zajmuje tym samym drugie miejsce wśród państw z największą liczbą potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2. Więcej zakażonych jest tylko w Stanach Zjednoczonych.





06:24 WŁOCHY

Nadzwyczajne zjawisko mogą obserwować w Wenecji mieszkańcy i pierwsi turyści, którzy przybyli tam tuż po przywróceniu prawa do podróżowania po Włoszech. Drugi dzień z rzędu tzw. wysoka woda podniosła się do nienotowanego nigdy w historii w czerwcu poziomu.







06:20 POLSKA

Nowego typu szybkie testy badające zaburzenia smaku służące wykrywaniu osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 przetestowali specjaliści ze Szpitala MSWiA w Warszawie. Zaburzenia smaku są jednym z najczęstszych objawów wczesnej postaci choroby Covid-19.



Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA prof. Edward Franek powiedział PAP, że test opracowano w toku badań dotyczących zaburzeń smaku we wczesnej postaci Covid-19. Do tej pory wiadomo było, że zaburzenia takie występują, ale nie badano, których smaków dotyczą. W trakcie badań w szpitalu MSWiA oceniano cztery smaki: słodki, słony, kwaśny i gorzki. Okazało się, że upośledzone jest przede wszystkim czucie smaku słodkiego.





06:10 BRAZYLIA

Prezydent Jair Bolsonaro zagroził w piątek w rozmowie ze stacją CNN Brasil, że jego kraj może pójść w ślady Stanów Zjednoczonych i wystąpić ze Światowej Organizacji Zdrowia, "jeśli nie przestanie ona być organizacją jednostronnie zaangażowaną politycznie".