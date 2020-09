Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 837 nowych przypadkach koronawirusa i zgonach 16 osób. Dodatkowo ministerstwo wpisało nowe powiaty na listę regionów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia. W tzw. czerwonej strefie znalazły się trzy powiaty, a w żółtej – osiem. WHO ostrzegła, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach naszej planety. Rekordowe zakażenia odnotowano dziś w Czechach i na Ukrainie.

- W Polsce resort zdrowia poinformował o 837 nowych przypadkach zakażeń; 16 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 76 571 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 253 z nich. >> ZOBACZ



- Ministerstwo poinformowało także o zwiększeniu stref z dodatkowymi obostrzeniami. W tzw. czerwonej strefie znalazły się trzy powiaty, a w żółtej - osiem. >> ZOBACZ



- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety. Dzieje się tak, mimo iż nie rozpoczął się jeszcze sezon grypowy. >> PRZECZYTAJ

- Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przed końcem tego roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku lub nawet później. Trumo ocenił jednak, że Robert Redfield pomylił się;



- Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 984 nowych zgonach z powodu koronawirusa. Stwierdzono też 36 820 nowych przypadków infekcji. Zarówno te liczby jak i z poprzedniej doby świadczą o tendencji wzrostowej zgonów i zakażeń. Eksperci obawiają się że może to świadczyć, iż pandemia nasila się.



15:56 Bez kwarantanny w internacie w Policach

Nie ma potrzeby zamykania internatu Zespołu Szkół w Policach - zadecydował sanepid. U mieszkającej tam uczennicy w miniony piątek test na koronawirusa dał wynik dodatni.

W kwarantannie decyzją sanepidu jest dwóch opiekunów, uczniowie z internatu oraz ponad 20 osób z klasy zakażonej uczennicy. Jak informuje sanepid, wszyscy czują się dobrze, u nikogo nie wystąpiły dotąd objawy choroby.

15:51 Nowe obostrzenia w kilku regionach Wielkiej Brytanii

Od piątku dodatkowe ograniczenia w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem wchodzą w życie w niemal całym regionie Północno-Wschodnia Anglia - ogłosił brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Restrykcje obejmą prawie 2 mln osób.

Ograniczenia będą obowiązywać we wszystkich dystryktach hrabstwa metropolitalnego Tyne and Wear, czyli w Newcastle, Gateshead, Sunderland, North Tyneside i South Tyneside oraz w hrabstwach Northumberland i Durham. Od piątku mieszkańcy tych terenów nie będą mogli się spotykać w domach z osobami spoza swoich gospodarstw domowych i swoją "bańką wsparcia" (które mogą tworzyć osoby mieszkające samotnie). Ponadto wszystkie lokale gastronomiczne mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach, zaś wszystkie lokale gastronomiczne i miejsca rozrywki muszą pozostawać zamknięte w godz. 22-5.

Po tym, jak liczba przypadków na Północnym Wschodzie osiągnęła niepokojący poziom, władze lokalne zwróciły się o wsparcie w celu zaostrzenia ograniczeń i podjęliśmy szybkie działania, aby wprowadzić w życie te zalecenia. Nie podejmujemy tych decyzji lekko, ale wiem, że ludzie z Północnego Wschodu będą współpracować w celu przerwania transmisji wirusa - oświadczył Hancock w Izbie Gmin.

15:28 Koronawirus na wywiadówce w Kaliszu

Nauczycielka, 13 rodziców oraz ich dzieci zostali objęci kwarantanną po wywiadówce szkolnej w Kaliszu. U jednego z rodziców zdiagnozowano zakażenie koronawirusem - poinformował PAP dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu Marek Stodolny. Chodzi o II LO im. Tadeusza Kościuszki.

Jeden z rodziców - mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego - późnym wieczorem zawiadomił dyrekcję kaliskiej szkoły, że otrzymał wynik badania na obecność koronawirusa, który jest dodatni.

Wszystkich uczestników wywiadówki oraz uczniów rodziców objęto kwarantanną.

15:10 Uczniowie kilku klas w Opolu pod nadzorem epidemiologicznym

Uczniowie sześciu klas Szkoły Podstawowej nr 20 zostało objętych nadzorem epidemiologicznym - poinformowało biuro prasowe urzędu miasta w Opolu. Blisko 140 uczniów do 24 września będzie uczyć się zdalnie po stwierdzeniu koronawirusa u nauczycielki języka niemieckiego. To już czwarta szkoła w mieście, w której stwierdzono obecność SARS-CoV-2. Wcześniej zakażenia wystąpiły u uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych.

Uczniowie sześciu klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym i od dziś uczyć się będą zdalnie. Koronawirusa potwierdzono u nauczycielki języka niemieckiego w tej szkole. Na zdalną naukę wysłano 138 uczniów dwóch klas drugich, trzecich oraz po jednej klasie piątej i siódmej. Zdalna nauka ma potrwać do 24 września. Decyzją sanepidu dzieci będą znajdowały się pod nadzorem epidemiologicznym, co oznacza, że nie są na kwarantannie - wyjaśnia opolski ratusz.

14:46 Ponad 1600 uczniów na kwarantannie na Pomorzu

W czwartek na kwarantannie przebywa 1620 uczniów i 222 nauczycieli z terenu woj. pomorskiego - poinformował Sanepid. Służby wydały w sumie 40 opinii, które umożliwiały wprowadzenie w placówkach oświatowych zdalnego lub hybrydowego nauczania.

O aktualnej sytuacji w pomorskiej oświacie związanej z epidemią koronawirusa poinformowała w czwartek na swojej stronie internetowej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku.

W zamieszczonym tam komunikacie podano, że od początku roku szkolnego do czwartku SARS-CoV-2 potwierdzono u 24 nauczycieli oraz 81 uczniów ze szkół z terenu woj. pomorskiego. W związku z przypadkami zakażenia, w czwartek na kwarantannie przebywało 1620 uczniów i 222 pedagogów.



WSSE podała też, że do czwartku włącznie powiatowe stacje z terenu województwa pomorskiego wydały w sumie - na wniosek dyrektorów szkół - 40 pozytywnych opinii umożliwiających wprowadzenie w placówkach nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym.

14:40 Nowe strefy "czerwone" i "żółte"

Rośnie liczba powiatów z dodatkowymi obostrzeniami w związku z epidemią koronawirusa. W czerwonej strefie znalazły się trzy powiaty: bytowski, kluczborski i milicki. W żółtej z kolei osiem: tatrzański, gostyński, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki, myślenicki, kielecki i kartuski - podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.





14:12 Górnicy zdrowieją

W większości kopalń Polskiej Grupy Górniczej, gdzie od początku epidemii koronawirusem zaraziło się łącznie ponad 3,2 tys. górników, wyzdrowieli już wszyscy dotknięci chorobą pracownicy - wynika z czwartkowych danych spółki. Obecnie zakażonych jest jeszcze 37 osób, a 62 przebywa w kwarantannie.

Wszyscy zakażeni górnicy wyzdrowieli np. w kopalniach Jankowice, Bielszowice, Sośnica, Chwałowice i Marcel - to zakłady, które wiosną i latem należały do głównych ognisk epidemii. Nikt nie choruje obecnie także w kopalni Bolesław Śmiały, w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu, w Ruchu Pokój kopalni Ruda oraz w katowickiej centrali PGG.

Odsetek ozdrowień w całej spółce wynosi 98,9 proc. Od początku pandemii COVID-19, choroba dotknęła 3235 pracowników Grupy, z których 3198 pomyślnie przeszło już infekcję. Od kilku tygodni wśród górników systematycznie spada ilość zakażonych i chorujących.

Również w innej górniczej firmie - Jastrzębskiej Spółce Węglowej - maleje liczba osób z koronawirusem. od początku pandemii badania potwierdziły SARS-CoV-2 u 4146 pracowników JSW, z których 4127 osoby (ponad 99,5 proc.) wyzdrowiały; minionej doby przybyło czterech ozdrowieńców. Nadal choruje 19 pracowników. Na kwarantannie jest dziewięciu górników z JSW.

Łącznie, według czwartkowych danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8269 górników z Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki Węglokoks Kraj i prywatnej kopalni Silesia. Wyzdrowiało 8213 osób, czyli 99,3 proc. wszystkich zakażonych. W kopalniach: Bobrek (należącej do spółki Węglokoks Kraj) i Silesia w Czechowicach-Dziedzicach wyzdrowieli już wszyscy zakażeni górnicy.

13:52 Warszawa: Trzech pracowników metra zakażonych koronawirusem

Trzech pracowników Metra Warszawskiego jest zakażonych koronawirusem - poinformowała w czwartek PAP Anna Bartoń, rzeczniczka metra. Są to pracownicy zaplecza, niemający kontaktu z pasażerami - dodała.



Bartoń podkreśliła, że wobec zakażonych pracowników wdrożone zostały procedury zgodne z wytycznymi sanepidu. Zapewniła też, że w związku z zaistniałą sytuacją, nie ma zagrożenia dla pasażerów metra.

13:42 Eksperci: Więcej pacjentów będzie umierać z powodu raka i zawałów, a nie COVID-19

Więcej pacjentów niż przed pandemią będzie umierać z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej i nieleczonych schorzeń serca oraz zawałów, a nie choroby COVID-19 - alarmowali w czwartek eksperci z okazji uruchomienia akcji "Badam się #BoChcęŻyć". Wielu chorych nie zgłasza się do lekarzy i na badania profilaktyczne.



Specjaliści mówili o tym, że po lockdownie wciąż pokutuje lęk przed wizytą w przychodni lub w szpitalu. Niesłusznie, w szpitalach jest szczelna ochrona pacjentów przed koronawirusem. Uważam, że bezpieczniej jest pojawić się w szpitalu niż pójść na zakupy - przekonywał podczas konferencji online prof. Przemysław Leszek z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

13:37 Podopieczni wielkopolskich DPS-ów zakażeni koronawirusem trafią do szpitala w Poznaniu

30 podopiecznych DPS-ów w Rogowie i Chumiętkach w powiecie gostyńskim, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, trafi do poznańskiego szpitala zakaźnego. Decyzję o przewiezieniu zakażonych podjął wojewoda wielkopolski.



Jak tłumaczył w czwartek PAP Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, do szpitala zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu trafi łącznie 30 zakażonych - 10 podopiecznych z placówki w Rogowie oraz 20 osób z DPS w Chumiętkach.

12:58 Okulary chronią przed zarażeniem?

Osoby noszące okulary mogą być mniej narażone na infekcję koronawirusem - ocenili chińscy naukowcy w badaniu zamieszczonym na portalu JAMA Ophthamology. Odsetek osób krótkowzrocznych w grupie pacjentów z Covid-19 był pięć razy niższy niż w społeczeństwie.



Wśród 276 pacjentów leczonych między 27 stycznia a 13 marca w szpitalu w chińskim mieście Suizhou tylko 5,8 proc. regularnie nosiło okulary przez ponad osiem godzin dziennie ze względu na krótkowzroczność.



Może to być "wstępny dowód, że osoby noszące codziennie okulary są mniej podatne na Covid-19", a noszenie okularów może być "czynnikiem ochronnym" zmniejszającym ryzyko zakażenia - ocenili badacze z 2. Szpitala Uniwersytetu w Nanchang w prowincji Jiangxi na południu Chin.



Naukowcy podejrzewają, że okulary mogą powstrzymywać noszące je osoby przed częstym dotykaniem oczu i przenoszeniem wirusa z dłoni do oczu.

12:36 Bułgaria

174 nowe przypadki koronawirusa zarejestrowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby, trzy osoby zmarły - poinformował resort zdrowia. Pierwsze od początku roku szkolnego zakażenia wykryto w dwóch placówkach; część uczniów wysłano na kwarantannę.



Od początku pandemii w Bułgarii odnotowano 18 390 zakażonych koronawirusem, w tym 13 241 zostało wyleczonych. 739 osób zmarło.

12:28 Dom pomocy społecznej w Bystrej

Do 6 spadła liczba chorych na Covid-19 w domu pomocy społecznej fundacji Sadyba w Bystrej k. Bielska-Białej. Wszyscy są w dobrym stanie. Jutro zostaną poddani testowi na obecność koronawirusa.



Jeszcze pod koniec sierpnia w placówce chorych było 36 osób, zarówno podopiecznych, jaki pracowników. Obecnie wszyscy pracownicy są zdrowi.



Dom pomocy fundacji Sadyba opiekuje się osobami starszymi i przewlekle chore. Przebywa w nim ok. 100 osób.

12:13 Nowe wytyczne dla szkół

Dyrektor szkoły, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu podczas zajęć oraz w miejscach takich jak, korytarze czy świetlice, ze względu na ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi, może wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa - zapisano w wytycznych sanitarnych MEN, MZ i GIS.



Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej dotyczących nauczania indywidualnego.



"Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" - poinformowało MEN.

12:10 ZUS we Wrocławiu

Kilku pracowników ZUS we Wrocławiu jest zakażonych koronawirusem. Nie są to osoby, które miały kontakt z obsługiwanymi klientami urzędu. Biuro ZUS pracuje normalnie - poinformowano w komunikacie.



Od dziś pracownicy działu, w którym pracowały osoby z pozytywnym testem, pracują zdalnie. Do poniedziałku pomieszczenia będą zamknięte i dezynfekowane.

12:07 Kartuzy

Pięciu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach uzyskało pozytywny test na Covid-19. Wszyscy to funkcjonariusze zmiany, która jest w kwarantannie. Zarażeni czują się dobrze.



Zmiany służba w jednostce w Kartuzach odbywa się w systemie 24/24. Rejon powiatu kartuskiego jest zabezpieczony. Jeśli okazałoby się, że zakażenie koronawirusem wystąpiłoby u funkcjonariusza innej zmiany, podjęte zostaną odpowiednie kroki - zapewnia rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa.



12:05 Pomorze

Po tym, jak badania wykazały, że pięciu pracowników Sanepidu w Kościerzynie (Pomorskie) jest zakażonych Sars-CoV-2, cały zespół objęto kwarantanną, a stacja przeszła na tryb pracy zdalnej. W sumie dziś w województwie potwierdzono 134 nowe przypadki zarażenia. To jeden z najwyższych wyników od początku epidemii. W ostatnich tygodniach notowano dziennie od 20 do ponad 50 nowych przypadków zakażenia koronawirusem (tylko 12 września było ich więcej - 79).



Dziś najwięcej - 49 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia - dotyczyło mieszkańców powiatu kartuskiego. Na kolejnych miejscach znalazły się: powiat bytowski (36 przypadków) i miasto Gdańsk (14 przypadków).



11:44 Nowe izolatorium w Śląskiem

Jest nowe izolatorium dla zakażonych koronawirusem w Śląskiem. Teraz będą oni umieszczani w jednym z ośrodków sanatoryjnych w Ustroniu. Tym samym działające do tej pory izolatorium w Goczałkowicach przestaje pełnić swoją funkcję. W ostatnim czasie przebywały tam dwie osoby. Obie specjalnymi karetkami zostały już przetransportowane do Ustronia. W tym ośrodku dla osób, które wymagać będą izolacji, przygotowano 160 miejsc. Natomiast w Goczałkowicach od początku pandemii przebywało około 700 osób. Byli to zarówno chorzy, jak i ci, u których tylko podejrzewano zakażenie. Łącznie zajmowało się tam nimi 7 lekarzy i 30 pielęgniarek. Teraz dawne izolatorium w Goczałkowicach będzie remontowane i niebawem znowu stanie się ośrodkiem sanatoryjnym.

11:42 Teleporady

Ponad dwa i pół tysiąca skierowań na testy na koronawirusa wystawili lekarze rodzinni na podstawie teleporady. Właśnie taką możliwość dają obowiązujące od tygodnia przepisy dotyczące łagodzenia jesiennej fali epidemii. Lekarze mogą z nich skorzystać pod warunkiem, że ich pacjent ma typowe objawy Covid-19.



11:40 Kielce

Nauczycielka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach została zakażona koronawirusem. 62 uczniów szkoły skierowano na kwarantannę. Do 24 września uczyć się będą zdalnie.



11:39 Ostrów Wielkopolski

23 dzieci ze żłobka przy ul. Waryńskiego w Ostrowie Wlkp. objęto kwarantanną. U opiekunki maluchów potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp. Tadeusz Biliński.



Do placówki spływają pierwsze wyniki badań test&go, które zostały przeprowadzone we wtorek przy Stadionie Miejskim w Ostrowie Wlkp.



Z możliwości badań skorzystali przede wszystkim nauczyciele i uczniowie ostrowskich szkół.



Na dzisiaj mamy 33 dodatnie wyniki. 10 osób to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej przy ul. Waryńskiego - powiedział Tadeusz Biliński.



Służby sanitarne zamknęły szkołę w ubiegłym tygodniu, kiedy zakażenie koronawirusem potwierdzono u nauczycielki świetlicy. Kwarantanną objęto wówczas 221 osób.



Dzisiaj koronawirusa potwierdzono u pracownicy żłobka sąsiadującego ze szkołą.



Koronawirusa stwierdzono też u jednej z uczennic III LO. Tam kwarantanną objęto 49 uczniów i ich rodziny.



11:22 Mecz Piasta Gliwice odbędzie się

Mecz Piasta Gliwice z TSV Hartberg odbędzie się bez przeszkód. Zezwolił na to gliwicki sanepid, który zajął się sprawą dwóch przypadków zakażenia koronawirusem w klubie.



Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Pawłowski, zakażone osoby nie miały bezpośredniego kontaktu z resztą drużyny, dlatego nie ma potrzeby skierowania całego zespołu na kwarantannę.



W izolacji przebywają natomiast dwaj zakażeni.

11:22 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 22,1 tys. testów na obecność koronawirusa. Ogółem przebadano dotąd 3 mln 60 tys 844 próbek pobranych od 2 mln 936 tys. 840 osób.



10:46 DUŻY WZROST LICZBY ZAKAŻEŃ W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia informuje o 837 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Nie żyje kolejne 16 osób. Najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 76 571 zakażonych. Zmarło 2 253 z nich.



10:29 Poszukiwani pasażerowie pociągów

Mazowiecki Sanepid szuka pasażerów, którzy 26 sierpnia podróżowali pociągami PKP Intercity z Warszawy do Białegostoku - i w przeciwnym kierunku. Pociągami podróżowała osoba zakażona koronawirusem. Trwa dochodzenie epidemiologiczne w tej sprawie.



Chodzi o połączenia, które wyjeżdżały z Dworca Warszawa Centralna przed 9 rano albo wracały do stolicy z Białegostoku do Warszawy o 13:45.



Wszystkie osoby, które jechały tymi pociągami i zaobserwują u siebie objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, powinny skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i stacją sanitarną - czytamy w komunikacie.

10:23 Mazowsze

Zakażenia koronawirusem wykryto w kolejnych szkołach na Mazowszu - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dodatni wynik testu ma jedna z nauczycielek w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie. Uczniowie klasy VII i VIII, którzy mieli z nią kontakt, będą uczyć się zdalnie.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono też w kolejnej szkole w podwarszawskim Wołominie. Tym razem chodzi o Liceum imienia Jana Pawła II. Uczniowie czterech klas uczą się teraz tylko przez internet. Wcześniej w tej miejscowości dodatni wynik testu miał uczeń z tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi.



Według danych resortu edukacji już ponad dwieście szkół i przedszkoli w całej Polsce musiało zmienić tryb nauczania.

10:21 Węgry

Dziewięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 710 nowych zakażeń koronawirusem.



Od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech ponad 15 tys. zakażeń koronawirusem, a 663 chorych na Covid-19 zmarło.



Premier Viktor Orban zapowiedział w środę dalsze zaostrzenie przepisów w związku z pandemią. Maseczki ochronne trzeba będzie nosić nie tylko - jak dotychczas - w środkach transportu publicznego i w sklepach, ale także w kinach, teatrach, instytucjach opieki zdrowotnej i domach opieki oraz w biurach przyjmujących klientów. Lokale rozrywkowe będą musiały być zamykane o godz. 23, a od 1 października uczniowie i nauczyciele będą mogli wejść do szkół tylko po zmierzeniu temperatury.

10:16 Ozdrowieńcy

Od początku epidemii wyzdrowiało 62 725 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, ostatniej doby - 615 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Ministerstwo podało też, że w szpitalach przebywa 1 917 chorych na Covid-19, a pod respiratorem jest obecnie 84 pacjentów.



Kwarantanną objęto 103 425 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 9331 osób.

09:34 Ukraina

Na Ukrainie odnotowano nowy dobowy rekord - 3584 przypadki zakażenia koronawirusem. 60 osób zmarło - podało Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.



Ostatnio rekordową liczbę infekcji SARS-CoV-2 odnotowano 11 września - 3144 przypadki. Ogółem od początku pandemii zdiagnozowano 166 244 zakażeń.



Do tej pory łącznie w związku z Covid-19 zmarło 3400 osób, a wyzdrowiało 73 913.



Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

09:01 Kolejny rekord w Czechach

W Czechach odnotowano kolejny rekord - 2139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy w tym kraju dobowa liczba infekcji SAR-CoV-2 przekroczyła 2000.



We wtorek również odnotowano rekordowe 1675 przypadków koronawirusa. Czechy zmagają się ze wzrostem zakażeń, który jest jednym z najszybszych w Europie - informuje agencja Reutera.



Jak podał resort zdrowia, ogólna liczba zakażeń od wybuchu pandemii koronawirusa zwiększyła się do 41 032. Trzy piąte spośród zakażonych wyzdrowiało, obecnie chorych jest 17 619 osób. Większość z nich łagodnie przechodzi chorobę lub wcale nie ma symptomów.



W szpitalach przebywa 388 pacjentów, stan 81 z nich jest poważny. Łącznie w związku z Covid-19 zmarły 482 osoby.

Zakażenia najbardziej rozprzestrzeniają się w Pradze i w kraju (województwie) środkowoczeskim, ale także w Kromieryżu i Uherske Hradisztie na Morawach oraz w Pilźnie i Chebie na zachodzie Czech.

08:30 WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety. Dzieje się tak, mimo iż nie rozpoczął się jeszcze sezon grypowy.



07:49 Uzależnieni bardziej podatni na Covid-19

Osoby uzależnione, m.in. od opioidów czy tytoniu, są bardziej podatne na Covid-19 i jego powikłania - wynika z analiz danych milionów pacjentów z 360 szpitali w całych USA. Wnioski z badań przedstawia pismo "Molecular Psychiatry".



Badania przeprowadził zespół dr Nory D. Volkow, dyrektora National Institute on Drug Abuse (NIDA). Analizując zanonimizowane elektroniczne karty zdrowia milionów pacjentów z 360 szpitali w całych Stanach Zjednoczonych (dane do 15 czerwca 2020), dr Volkow i dr Rong Xu z NIDA z Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio ujawnili, że podczas gdy osoby uzależnione (Substance use disorders, SUD) stanowiły 10,3 proc. całej badanej populacji, to wśród zakażonych Covid-19 było ich 15,6 proc.



Osoby z niedawno rozpoznanym SUD były bardziej narażone na Covid-19 niż osoby bez takiego rozpoznania.



Efekt był najsilniejszy w przypadku uzależnienia od opioidów, a następnie od tytoniu. Osoby z rozpoznaniem SUD były również bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19. Hospitalizacje i zgony pacjentów z COVID-19 były częstsze u osób z zarejestrowanymi SUD w porównaniu z osobami bez uzależnień (odpowiednio 41,0 proc. wobec 30,1 proc i 9,6 proc. wobec 6,6 proc.).

07:47 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach zarejestrowano 97,9 tys. nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Zmarły 1132 osoby z Covid-19.



Łączny bilans pandemii w Indiach to obecnie 5,12 mln zakażeń i 83 198 zgonów zakażonych pacjentów. Pod względem liczby przypadków Indie są drugim po USA najbardziej dotkniętym pandemią krajem na świecie, a pod względem liczby zgonów - trzecim, po USA i Brazylii.



Krzywa nowych dziennych zakażeń w kraju nieustanie pnie się w górę od ponad dwóch miesięcy, a nowych przypadków przybywa najszybciej na świecie. Rośnie też liczba zgonów, mimo że w Indiach notuje się ich proporcjonalnie mniej niż w innych krajach. Od dwóch tygodni na Covid-19 umiera ponad tysiąc osób dziennie.

06:23 Brazylia

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 984 nowych zgonach z powodu koronawirusa. Stwierdzono też 36 820 nowych przypadków infekcji. Zarówno te liczby jak i z poprzedniej doby świadczą o tendencji wzrostowej zgonów i zakażeń.



Eksperci obawiają się że może to świadczyć, iż pandemia nasila się.



Z powodu koronawirusa w Brazylii zmarło już 134 106 chorych a liczba osób zainfekowanych wzrosła do 4 419 083.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



06:21 Meksyk

O 4 444 nowych przypadkach koronawirusa i 300 kolejnych zgonach poinformowały władze meksykańskie. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 680 931 a zgonów do 71 978.



Są to jedynie przypadki potwierdzone a - jak przyznają władze - liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



Pandemia spowodowała katastrofalne załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności, w tym zmniejszenia liczby urzędów centralnych. Meksyk jako jeden z krajów świata najsilniej zaatakowanych przez Covid-19 utracił do końca czerwca 18,7 proc. swego PKB w porównaniu z czerwcem ub. roku.



Meksyk jest czwartym najciężej doświadczonych przez pandemię krajów świata. Więcej zgonów związanych z koronawirusem zarejestrowano w USA, Brazylii i Indiach.

06:18 Niemcy

Liczba nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 2 194 do 265 857 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha. Zmarły kolejne 3 osoby. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 9 371.



Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:15 Trump o szczepionkach

Prezydent Donald Trump oświadczył, że przed końcem tego roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor CDC oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku lub nawet później. Prezydent ocenił jednak, że dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom Robert Redfield pomylił się.



06:13 USA

O 998 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Tym samym od wybuchu epidemii zmarło już 196 691 Amerykanów. Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle, w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku sięgnie natomiast ok. 400 tys.



Dyrektor amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert Redfield powiedział na przesłuchaniu w Senacie, że noszenie maseczki stanowi lepszą ochronę przed koronawirusem niż szczepionka. Podkreślił, że ewentualna szczepionka może zapewnić odporność tylko u 70 proc. osób, które ją przyjmą.