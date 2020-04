Druga fala epidemii we Włoszech na jesieni? Ponad 36,7 zgonów na Covid-19 w USA [NA ŻYWO]

8379 zakażeń, 332 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia poinformował, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie możliwe będzie nie wcześniej niż za dwa lata. Jednak nie wyklucza możliwości przeprowadzenia wyborów kopertowych w terminie już wcześniej ustalonym. Tymczasem w piątek pobrano krew od pierwszych ozdrowieńców z koronawirusa. Ich osocze ma być wykorzystane w leczeniu osób zakażonych, bo może zawierać przeciwciała zwalczające wirusa. Taką metodę stosowano między innymi w chińskim Wuhanie. To w kraju, a za granicą - Donald Trump ogłosił 3-stopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki. We Włoszech spodziewana jest druga fala epidemii. Włoski przedstawiciel WHO zaapelował, by nie spieszyć się z otwieraniem kraju. Od początku pandemii w Europie stwierdzono ponad milion zakażeń koronawirusem, na całym świecie - blisko 2,2 miliona.

/ANGELO CARCONI /PAP/EPA

REKLAMA