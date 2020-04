Druga fala epidemii we Włoszech na jesieni? Ponad 36,7 tys. zgonów na Covid-19 w USA [NA ŻYWO]

8379 zakażeń, 332 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia poinformował, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie możliwe będzie nie wcześniej niż za dwa lata. Jednak nie wyklucza możliwości przeprowadzenia wyborów kopertowych w terminie już wcześniej ustalonym. Tymczasem w piątek pobrano krew od pierwszych ozdrowieńców z koronawirusa. Ich osocze ma być wykorzystane w leczeniu osób zakażonych, bo może zawierać przeciwciała zwalczające wirusa. Taką metodę stosowano między innymi w chińskim Wuhanie. To w kraju, a za granicą - Donald Trump ogłosił 3-stopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki. We Włoszech spodziewana jest druga fala epidemii. Włoski przedstawiciel WHO zaapelował, by nie spieszyć się z otwieraniem kraju. Od początku pandemii w Europie stwierdzono ponad milion zakażeń koronawirusem, na całym świecie - blisko 2,2 miliona.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce: 8379 zakażeń, 332 ofiary śmiertelne.

Minister zdrowia poinformował, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie możliwe będzie nie wcześniej niż za dwa lata. Jakie są inne możliwości?

We Włoszech spodziewana jest druga fala epidemii. Ekspert WHO mówi o jesieni - "to więcej niż hipoteza, to pewność".

Od początku pandemii w Europie stwierdzono ponad milion zakażeń koronawirusem, na całym świecie - blisko 2,2 miliona.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że nadciągająca globalna recesja, związana z pandemią koronawirusa, może doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci. Apelował o działania, aby temu zapobiec w obliczu powszechnego kryzysu.

07:52 SYTUACJA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Nasz reporter Grzegorz Kwolek zebrał dane dotyczące zakażeń w placówkach zajmujących się osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Według Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami nawet co ósma osoba zakażona w Polsce może być pensjonariuszem domu pomocy, zakładu opiekuńczo-leczniczego i innej tego typu placówki. Według Forum śmiertelność w takich miejscach może być nawet czterdzieści razy wyższa.







07:43 NIEMCY

Ponad 3600 nowych przypadków infekcji koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Niemczech. Dane podał właśnie berliński Instytut imienia Roberta Kocha.

Już czwarty dzień z rzędu wzrasta liczba zakażonych. Z powodu COVID-19 zmarły w ciągu doby 242 osoby.





07:36 SPORT

Motocykliści Marc i Alex Marquezowie przygotowali samodzielnie żel do dezynfekcji i za pomocą filmu w sieci uczą tego innych. Broniący barw Repsolu Honda Hiszpanie postępowali zgodnie ze wskazówkami udzielanymi zdalnie przez pracownika laboratorium sponsora ich zespołu.







07:28 ROSJA

W świecie prawosławnym trwa wielkie oczekiwanie na Wielkanoc. W Rosji sklepy spożywcze odnotowały większy popyt na składniki niezbędne do przygotowania w domu kuliczy (bab wielkanocnych). Jak oceniają handlowcy, podczas samoizolacji Rosjanie kupią mniej gotowych ciast.







07:25 GDAŃSK

Kolejne zakażenia koronawirusem w jednym z gdańskich DPS-ów. To osiem osób przebywających obecnie na kwarantannie w placówce.







07:22 PODLASKIE

W ramach akcji społecznych, zamówień lub darowizn wiele podlaskich samorządów włączyło się organizacyjnie lub finansowo w dystrybucję maseczek dla mieszkańców. Niektóre skupiają się na najbardziej zagrożonych grupach, inne starają się dotrzeć do wszystkich, którzy powinni taką ochronę stosować.





07:20 POLSKA

W ramach programu "Cargo dla Polski" przyleciało ponad 40 transportów sprzętu i środków ochronnych z Chin, Korei Płd. i Turcji; planowanych jest jeszcze 20 transportów - poinformował w wywiadzie dla PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz. Dodał, że jeszcze ok. 650 Polaków chce wrócić do kraju.







07:18 WŁOCHY

Niepokój, stres, depresja i bezsenność - to objawy, jakie zanotowano wśród Włochów, którzy drugi miesiąc żyją w zamkniętym kraju z ograniczonym prawem do wychodzenia z domu z powodu pandemii koronawirusa. Takie są wyniki sondażu wśród 18 tysięcy osób, w większości kobiet.







07:15 CHINY

Narodowa Komisja Chin poinformowała w sobotę o 27 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 17 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu. Raport z poprzedniego dnia mówił o 26 przypadkach nowych zakażeń, z których 15 zostało "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 719.





07:14 MEKSYK

Wzrasta liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w Meksyku. Wczoraj poinformowano o śmierci 60 osób, u których wykryto patogen. Całkowita liczba zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju wynosi obecnie 546.



Resort poinformował także o 578 nowych przypadkach zakażenia. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Meksyku to 6875.





07:12 INDONEZJA

Najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa krajem w Azji Południowo-Wschodniej, poza Chinami, jest Indonezja. W piątek poinformowano tam o 407 nowych przypadkach zakażenia, tym samym ilość osób zainfekowanych wzrosła do 5923.



Mimo rozprzestrzeniającej się w tym kraju epidemii duża cześć jego mieszkańców zamierza wkrótce świętować Id al-Fitr, czyli święto dziękczynienia, obchodzone w islamie na zakończenie ramadanu. Ostatnie badania sondażowe wykazały, że ok. 11 procent Indonezyjczyków, czyli ok. 20 mln ludzi, zamierza odwiedzić w tym czasie swoje rodziny.







07:11 BRAZYLIA

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zdecydował o dymisji ministra zdrowia. Luiz Mandetta stracił pracę ze względu na konflikt z brazylijskim prezydentem. Bolsonaro oskarżał Mandettę o "zabijanie złotej kury, jaką jest brazylijska gospodarka" poprzez wprowadzanie w związku z Covid-19 "nadmiernych ograniczeń".







07:10 BYTOM

40 podopiecznych DPS "Kombatant" w Bytomiu, u których testy na koronawirusa dały wynik negatywny, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostało przewiezionych do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach (GCR). Pozostali oni w bytomskiej placówce.







06:57 OSTATNIA DOBA NAJTRAGICZNIEJSZĄ W KALIFORNII

36 773 osób zmarło do tej pory na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W piątek w USA przekroczono 700 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.



To dane do piątku wieczór czasu EST (Eastern Standard Time). W czwartek wieczorem - według ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosiła nieco ponad 32,8 tys. osób. Tak wysoki dobowy przyrost w tym bilansie, o 3856 zgonów, wynika prawdopodobnie z włączania do niego osób, które zmarły z powodu koronawirusa, ale początkowo nie były wliczane do statystyk - pisze agencja AFP.



W Kalifornii miniona doba była dotąd najtragiczniejsza od wybuchu epidemii w USA. W ciągu 24 godzin odnotowano tam 95 zgonów z powodu Covid-19.

6:43 PANDEMIA W USA

06:40 SYTUACJA WE WŁOSZECH

Jak podkreślił przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi, póki nie dojdzie do zjawiska "odporności stada", długo będzie trwała faza "życia z wirusem". Oby były to miesiące, a nie lata - dodał.



06:27 PODSUMOWANIE PIĄTKU. POSŁUCHAJ!

Jako podsumowanie piątkowych wydarzeń polecamy posłuchać podcastu Bogdana Zalewskiego - Podsumowanie Dnia!





06:15 SYTUACJA W KRAJU I NA ŚWIECIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA. ŚLEDŹCIE NASZĄ RELACJĘ NA ŻYWO!