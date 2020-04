Miliony maseczek, setki tysięcy gogli i kombinezonów - w sumie blisko 60 ton środków ochrony sprowadzonych z Chin - trafi do niemal 140 tysięcy polskich lekarzy w ramach transportu, zorganizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską i finansowanego przez fundację Dominiki Kulczyk. Na pokładzie dreamlinera LOT-u dotarła dzisiaj do Poznania pierwsza transza sprzętu. Aktualny bilans epidemii w Polsce mówi o ponad 7200 zakażeniach i 263 ofiarach śmiertelnych. Stany Zjednoczone zarejestrowały zaś właśnie nowy tragiczny rekord pandemii - a prezydent tego kraju Donald Trump wytoczył ciężkie działa przeciwko WHO. "Świat otrzymał wiele fałszywych informacji nt. przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa" - stwierdził i ogłosił, że USA wstrzymują wpłacanie składek na rzecz organizacji.

