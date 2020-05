Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 739 osób. Zmarło 962 pacjentów, a wyzdrowiało 8183. Dramatyczne doniesienia napływają z Brazylii. W ciągu doby wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło. Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań - za USA. Z kolei w Stanach Zjednoczonych ubiegłej doby zmarło 1561 osób zakażonych koronawirusem. Od początku epidemii w tym kraju odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19.

- Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 739 osób. Zmarło 962 pacjentów, a wyzdrowiało 8183.



- 1561 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. Od początku epidemii w USA odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19.



- W ciągu doby w Brazylii wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło.



- Francusko-holenderska grupa Air France-KLM poinformowała, że epidemia koronawirusa przyspieszyła decyzję o całkowitym wycofaniu z eksploatacji największego pasażerskiego samolotu na świecie, dwupokładowego Airbusa A380.



05:32 Wzrost cen we Włoszech

Espresso w cenie do 2 euro, usługi fryzjerskie droższe średnio o 25 procent - takie podwyżki odnotowano w wielu częściach Włoch po otwarciu barów i salonów usługowych. Według organizacji obrony konsumentów najbardziej ceny wzrosły w Mediolanie.



Otrzymujemy dziesiątki sygnałów o wzroście cen - poinformowała organizacja Codacons po trzech dniach odmrożenia biznesu i usług w kraju. Według dotychczasowych obliczeń kawa zdrożała od ponad 20 do 53 procent.



Także w wielu spośród przeżywających od poniedziałku oblężenie salonów fryzjerskich ceny poszły w górę, np. strzyżenia średnio z 20 do 25 euro. Ale są też miejsca, w których podwyżki sięgnęły ponad 60 procent.

05:31 Spadek szczepień dzieci w Nowym Jorku

Według burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio w czasie pandemii Covid-19 w mieście znacznie spadł odsetek dzieci szczepionych na inne choroby zakaźne. Podkreślił, że w niektórych przypadkach było ich 91 proc. mniej niż tym samym czasie minionego roku.



Występując na konferencji prasowej de Blasio uznał znaczne obniżenie odsetka szczepionych dzieci za kolejne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Nowym Jorku, obok batalii z koronawirusem. Na szczególne ryzyko, podkreślił, narażone są dzieci nie poddane szczepieniom przeciw takim chorobom jak krztusiec, odra i ospa wietrzna.

05:30 Nowojorskie metro

Stacje nowojorskiego metra, wagony, a także autobusy będą od przyszłego tygodnia dezynfekowane przy użyciu lamp ultrafioletowych. Służący temu program pilotażowy wprowadza Metropolitalny Zarząd Komunikacji (MTA).



Według producenta PURO Lighting, w Denver w stanie Kolorado, lampy mają zdolność eliminowania wirusów Covid-19, a także innych wirusów oraz bakterii. MTA zakupiło kosztem miliona dolarów 150 tych lamp.





05:15 Airbus A380

Francusko-holenderska grupa Air France-KLM poinformowała, że epidemia koronawirusa przyspieszyła decyzję o całkowitym wycofaniu z eksploatacji największego pasażerskiego samolotu na świecie, dwupokładowego Airbusa A380. Samolot wycofywany jest z powodu zbyt wysokich kosztów eksploatacji.



Już w lipcu ub. r. grupa informowała, że z powodu zbyt wysokich kosztów eksploatacji, w tym zbyt wysokiego zużycia paliwa a także wyjątkowo wysokiego stopnia zanieczyszczania środowiska, Airbusy A380 będą stopniowo wycofywane do końca 2022 r.



Decyzję motywowano tym, że ten olbrzymi dwupokładowy samolot zużywa o 20-25 proc. więcej paliwa w przeliczeniu na jedno miejsce dla pasażera niż inne samoloty długodystansowe nowej generacji a także emituje więcej dwutlenku węgla. Do czasu pandemii w barwach Air France latało dziewięć Airbusów A380 nazywanych również "Superjumbo".



Samoloty A380 mają być zastąpione przez mniejsze maszyny nowej generacji, m. in. A350 i Boeing 787.

05:11 Brazylia

W ciągu ub. doby wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań, za USA.



Obecnie drugie miejsce na tej liście zajmuje Rosja a trzecie Wielka Brytania.



Łączna potwierdzona liczba przypadków infekcji koronawirusem w Brazylii wynosi obecnie 291 579 a zgonów 18 859.

05:10 Moskwa

W ciągu ubiegłej doby na Covid-19 zmarło w Moskwie kolejnych 68 osób, łączna liczba zgonów w stolicy Rosji wzrosła do 1 794 - poinfomował sztab operacyjny ds. monitoringu sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.



Według danych sztabu liczba zakażonych koronawirusem w Moskwie na dzień 20 maja wynosiła 152 276. W ciągu ostatniej doby wykryto 2 699 nowych przypadków.

W całej Rosji zarejestrowano 308 705 przypadków infekcji, ok. 3 tys. osób zmarło a 85 392 uznano za wyleczone.

05:06 USA

1561 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii w USA odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19.

To drugi dzień z rzędu, gdy w USA zarejestrowano ponad 1,5 tys. zgonów. Ostatnie trzy dobowe bilanse informowały o 1536, 759 i 820 ofiarach śmiertelnych.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ze wszystkich zgonów na Covid-19 na świecie. Z tej liczby (93 416) blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork (28 636).