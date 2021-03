Od wprowadzenia w Polsce obostrzeń spowodowanych pandemią minął już rok. Dziś dodatkowe restrykcje zaczynają obowiązywać w województwie mazowieckim i lubuskim. Na świecie trwa dyskusja o szczepionce firmy AstraZeneca. Część europejskich krajów wstrzymała szczepienia preparatem, choć na razie nie ma na to dowodów na to, by szczepionka zwiększała ryzyko zakrzepów.

Koronawirus w Polsce. Otwarcie punktu wykonywania tzw. szybkich testów wymazowych na obecność koronawirusa na przejściu granicznym z Niemcami w Lubieszynie / Marcin Bielecki / PAP

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 259 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 110 kolejnych chorych.

Ze względu na dużą liczbę zakażeń w województwie mazowieckim i lubuskim zaczynają obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Wcześniej restrykcje wprowadzono na Warmii i Mazurach oraz w woj. pomorskim [CZYTAJ WIĘCEJ].

Tylko w czasie weekendu szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym przyjął 60 nowych pacjentów.



Dziś w Polsce zaczynają się szczepienia osób przewlekle chorych.

"Mamy szansę, że lockdown nie będzie niezbędny, natomiast oczywiście patrząc na rozwój epidemii, nie można wykluczać żadnego scenariusza" - powiedział Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM. Rozmowę można zobaczyć TUTAJ.

Firma AstraZeneca po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw Covid-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych.



Holandia i Irlandia wstrzymały szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Decyzje mają związek z doniesieniami o możliwych skutkach ubocznych tej szczepionki przeciwko koronawirusowi.

We Włoszech w połowie regionów wprowadzany jest trzy- tygodniowy lockdown! Obejmie niemal 50 z 60 milionów mieszkańców tego kraju. W efekcie wczoraj tłumy wyległy do centrów wielkich miast, na plaże i do parków.





07:50 Poważna sytuacja w województwie śląskim

Powiat żywiecki i powiat bielski to wciąż miejsca z największym wzrostem liczby chorych na Covid-19. W całym województwie odnotowano wczoraj ponad 2 300 przypadków zakażenia. Ponad 470 zakażeń przypada na te dwa powiaty. Podobnie było w sobotę - blisko pół tysiąca przypadków nowych zachorowań było łącznie właśnie w powiatach żywieckim, bielskim oraz w Bielsku Białej.

Niestety zła sytuacja utrzymuje się już od kilkunastu dni, a miejsc w szpitalach na południu województwa jest mało. Dopiero dziś szpital w Żywcu ma udostępnić dla zakażonych 30 łóżek z dostępem do tlenu. Są tam też stanowiska respiratorowe.

Dziś w całym województwie śląskim ma być o 300 miejsc więcej dla zakażonych niż w ubiegłym tygodniu. Te miejsca maja powstawać w miarę możliwości niemal w każdym szpitalu. Rozważane jest też uruchomienie kolejnych 100 miejsc w szpitalu tymczasowym w Katowicach.





07:46 Mazowsze: 80 proc. łóżek covidowych zajętych

80 procent łóżek dla pacjentów covidowych zajętych jest na Mazowszu. Wykorzystywanych jest też ponad trzy czwarte respiratorów. A to właśnie na Mazowszu poprzedniej doby potwierdzono najwięcej, prawie trzy i pół tysiąca zakażeń koronawirusem - z ponad 17 tysięcy zarejestrowanych w Polsce.

Coraz więcej łóżek zajętych jest w szpitalu na Stadionie Narodowym. W czasie weekendu trafiło tam ponad 60 nowych pacjentów. Tam na szczęście wciąż jest zapas: zajętych jest 270, czyli ponad połowa wszystkich miejsc. Sytuacja na Mazowszu jest na tyle poważna, że w czasie weekendu pierwsi pacjenci trafili do tymczasowego szpitala wojskowego na warszawskim Okęciu.





07:23 W czasie pandemii nasiliła się skala oszustw

Każdego dnia przestępcy próbują wyłudzić w wyniku kradzieży danych osobowych prawie 700 tys. zł - powiedział ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd. W pandemii nasiliła się działalność oszustów wyłudzających dane osobowe.



Jak dodał ekspert, z danych z "Systemu Dokumenty Zastrzeżone" wynika, że w 2020 r. "udaremniono 6 884 próby wyłudzenia kredytów na skradziony dowód osobisty na prawie 254 mln zł". Liczba udaremnionych prób wzrosła w stosunku do 2019 r. o prawie 36 proc. Spadła natomiast liczba zastrzeżonych dokumentów. "W ubiegłym roku było to prawie 157 tys., a więc o 20 tys. mniej niż w 2019 r." - poinformował Drozd.









07:19 Niemiecki dziennik chwali Polskę za akcję szczepień

Pod względem szczepień przeciw Covid-19 Niemcy są w złej sytuacji w porównaniu z innymi krajami europejskimi - napisał dziennik "Die Welt", podając, że lepiej sobie radzi m.in. Polska. W Polsce wykonano dotąd ponad 4,5 mln szczepień, z czego ponad 1,6 mln drugą dawką.



"Pod względem szczepień Niemcy są w złej sytuacji w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Przy wskaźniku szczepień wynoszącym około dziesięciu procent kraj ten zajmuje dopiero jedenaste miejsce w UE. To nieszczęście jest spowodowane przez nas samych" - napisał w niedzielę dziennik "Die Welt".



Gazeta podaje przykłady państw, które radzą sobie ze szczepieniami lepiej niż Niemcy, wymienia m.in. Polskę, której strategii szczepień "Die Welt" poświęcił też w ten weekend osobny, obszerny artykuł. Podkreślano w nim, że żaden z głównych krajów UE nie szczepi się tak szybko jak Polska.



"W rzeczy samej żaden z głównych krajów UE nie szczepi się tak szybko jak Polska" - pisze "Die Welt". "Pod względem liczby szczepień, przy obecnych 10,8 dawkach na stu mieszkańców, Polska wciąż wyprzedza Hiszpanię, gdzie kampania szczepień również nabiera tempa" - wskazano.





06:22 Kolejne dostawy szczepionki Pfizera do Polski

W poniedziałek do Polski powinno dotrzeć 387 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu powinno dotrzeć też ok. 210 tys. dawek szczepionki od Moderny.



W poniedziałek rano spodziewamy się dostawy 387 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer - mówił Kuczmierowski. Dodał, że dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych - wskazał.



Prezes Agencji poinformował, że w połowie tygodnia spodziewana jest też dostawa szczepionek od Moderny. Jak mówił będzie to ok. 210 tys. dawek.





06:21 Problem z miejscami w szpitalach w Małopolsce

W małopolskich szpitalach nie ma już wolnych miejsc dla chorych na Covid-19, albo zostały pojedyncze, jak w szpitalu w Nowym Targu, ale i one błyskawicznie się zapełniają - mówi dyrektor szpitala w Nowym Targu Marek Wierzba.

Oddział liczy 18 łóżek, w tym sześć łóżek intensywnego nadzoru w standardzie OIOM-u. Na tym oddziale jest hospitalizowanych 17 pacjentów, mamy tylko jedno miejsce wolne. Mamy tam trzech pacjentów ze Słowacji, są to pacjenci w pod respiratorem, stanie ciężkim - zaintubowani - opowiadał reporterowi RMF FM Wierzba.





06:03 Nowy Jork upamiętnił ofiary Covid-19



Nowy Jork upamiętnił ofiary Covid-19 /KEVIN HAGEN / POOL /PAP/EPA

Rok po śmierci pierwszej ofiary Covid-19 Nowy Jork upamiętnił w niedzielę ponad 30 tysięcy zmarłych z tego powodu mieszkańców. Uroczystości miały miejsce m.in. na Moście Brooklińskim.



Pierwszą znaną ofiarą śmiertelną koronawirusa w Nowym Jorku była 11 marca ubiegłego roku 82-letnia kobieta na Brooklynie. Zmarła w tamtejszym centrum medycznym Wyckoff Heights.



"Dziś wieczorem oddajemy hołd ludziom, których straciliśmy w wyniku tej strasznej pandemii i łączymy się jako miasto w opłakiwaniu, leczeniu i spoglądaniu w lepszą przyszłość (...) Głosy z całego miasta łączą się, aby zademonstrować w solidarność i pokazać, jak pozostajemy silni, pełni nadziei i zdeterminowani" - mówił burmistrz Bill de Blasio.



Przemawiał on w trakcie oficjalnej ceremonii zwanej "Dniem pamięci Covid-19". Towarzyszyła jej na moście iluminacja świetlna z wizerunkami przesyłanych przez krewnych ofiar śmiertelnych koronawirusa.



Według gazety "New York Post" do niedzieli zmarło z tego powodu w mieście 30 258 osób. Było pośród nich ok. 500 pracowników służby zdrowia, w tym dwóch polskich lekarzy.





05:56 Otwarte domy opieki społecznej w Szczecinie

Po roku od wprowadzonych z powodu epidemii obostrzeń, szczecińskie domy pomocy społecznej znów otwierają się dla odwiedzających.



Od dziś rodziny mogą odwiedzić swoich krewnych, bo seniorzy zostali już zaszczepieni.



Podczas spotkań obowiązuje reżim sanitarny. Odwiedzający muszą nosić maski i dezynfekować dłonie.

05:50 Włochy

We Włoszech w połowie regionów wprowadzany jest trzy- tygodniowy lockdown! Obejmie niemal 50 z 60 milionów mieszkańców tego kraju. W efekcie wczoraj tłumy wyległy do centrów wielkich miast, na plaże i do parków.







05:36 Włoska Agencja Leków: Nieuzasadniony alarm ws. szczepionki AstraZeneki

Włoska Agencja Leków uznała w niedzielę za "nieuzasadniony" alarm w kraju wokół bezpieczeństwa szczepionek przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca. W wydanym oświadczeniu Agencja podkreśliła, że "nie udowodniono żadnej przyczynowości" między podaniem preparatu a zgonem kilku osób.



Po tym, gdy we Włoszech zmarły w ostatnich dniach trzy osoby zaszczepione specyfikiem AstraZeneki, Agencja w nocie zaznaczyła, że istnieje jedynie "czasowy związek" między zgonem a podaniem preparatu. Nie ma natomiast związku przyczynowego - dodała.



Krajowa agencja zapewniła, że trwa monitoring farmakologiczny we współpracy z Europejską Agencją Leków, dotyczący możliwych efektów związanych ze szczepieniami.





05:25 Irlandzki rząd liczy, że przerwa w podawaniu szczepionki AstraZeneki będzie krótka

Rząd poinformował, że zgodnie z rekomendacją Narodowego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (NIAC) zdecydowano zapobiegawczo, by wstrzymać szczepienia preparatem AstraZeneca po doniesieniach o czterech przypadkach zakrzepów krwi w Norwegii u osób, które otrzymały szczepionkę.



Zobaczymy, co EMA (Europejska Agencja Leków - PAP) powie w najbliższych dniach, ale mamy nadzieję, że nie jest to nic więcej niż bardzo krótkie wstrzymanie. Raporty z Norwegii należy traktować poważnie i są one traktowane poważnie. Zawsze spodziewaliśmy się, że mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie (szczepień). To jest jedna z nich - powiedział w niedzielę wieczorem minister zdrowia Stephen Donelly.





05:20 Holandia wstrzymuje szczepienia preparatem AstryZeneki



"Na podstawie nowych informacji Holenderski Urząd ds. Leków zalecił, jako środek zapobiegawczy i do czasu dalszego dochodzenia, wstrzymanie podawania szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid-19" - podało w komunikacie prasowym holenderskie ministerstwo zdrowia.



Wcześniej, po doniesieniach o pojawieniu się zakrzepów krwi u osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca użycie tej szczepionki wstrzymały m.in. Irlandia, Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg i Włochy.





05:15 AstraZeneca wydaje oświadczenie po zawieszeniu szczepienia ich preparatem w kilku krajach

Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała w niedzielę po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw Covid-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych.