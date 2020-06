"Mamy 107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce" - poinformowało tuż po godzinie 10 Ministerstwo Zdrowia. Dotyczą one województw: śląskiego (53), wielkopolskiego (33), opolskiego (10), zachodniopomorskiego (4), dolnośląskiego (2), podlaskiego (2), lubuskiego (2) i pomorskiego (1). Kolejnych siedem osób nie żyje. Jednocześnie zanotowano kolejną dobę z wysoką liczbą ozdrowieńców, czyli zakażonych koronawirusem, którzy wyzdrowieli. Od wczoraj w całej Polsce potwierdzono 277 takich przypadków. W sumie ozdrowieńców w naszym kraju jest już ponad 11 i pół tysiąca.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :









KOLEJNE PRZYPADKI KORONAWIRUSA W POLSCE - DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2219 osób. Wyzdrowiało 11 tys. 726 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 692 osoby, a kwarantanną - 78 tys. 470.





13:47 Minister Zdrowia o testach

W Polsce od początku epidemii testujemy zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.

We wtorek komisja zdrowia rozpatruje wniosek KO o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.





13:30 Hongkong przedłuża zamknięcie granic

Restrykcje epidemiczne dotyczące podróżnych przybywających do Hongkongu będą przedłużone o trzy miesiące do 18 września, a obowiązujący w regionie zakaz zgromadzeń więcej niż ośmiu osób o dwa tygodnie do 18 czerwca - ogłosiły we wtorek władze Hongkongu.

Zakaz wjazdu na terytorium Hongkongu dla osób niemieszkających w regionie nie dotyczy podróżnych przybywających z Chin kontynentalnych, Makau lub Tajwanu, jeśli w ciągu 14 dni nie podróżowali w inne miejsca. Po przyjeździe takie osoby muszą się jednak poddać 14-dniowej kwarantannie.

Zaniepokojenie budzi wykryte w ostatnich dniach nowe ognisko lokalnych zakażeń koronawirusem. Infekcje potwierdzono u 34-letniej kobiety i ośmiu osób z jej otoczenia, przy czym żaden z pacjentów nie był ostatnio za granicą. We wtorek zgłoszono oprócz tego dwa inne przypadki zakażeń, co podniosło łączny bilans do 1093.





13:17 Czechy wznawiają badania przesiewowe górników

Wśród górników kopalni Darków koło Karwiny rozpoczęto we wtorek rano kolejne badania przesiewowe. Testowane są osoby, u których badania rozpoczęte 18 maja nie wykazały obecności nowego koronawirusa. W kopalni trwa od poniedziałku dezynfekcja obiektu.

Testy dotąd wykazały obecność koronawirusa u 356 osób, w tym u 236 pracowników kopalni i 114 członków ich rodzin. Zakażonych jest sześciu pracowników innych firm. Według informacji regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ostrawie wśród górników 12 osób to pracownicy transgraniczni z Polski. Sytuację w regionie epidemiolodzy oceniają jako stabilną.





12:51 Białystok: Co piąte dziecko wróciło do przedszkola

Co piąte dziecko wróciło do przedszkoli prowadzonych przez miasto Białystok; w miejskich szkołach w klasach I-III na zajęcia uczęszcza 5 proc. dzieci z ogólnej liczby uczniów w tych rocznikach - poinformował we wtorek zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.

Miasto przedstawiło we wtorek statystyki dotyczące działalności miejskich placówek opiekuńczych i oświatowych. Przedszkola, żłobki i szkoły w zakresie klas I-III wznowiły działalność 25 maja. Statystyka obejmuje pierwszy tydzień ich pracy.





12:46 Wrocław odmraża szpitale

We wrocławskich szpitalach rozpoczęto proces odmrażania działalności sprzed epidemii i wykonywane są już planowe zabiegi oraz wizyty w poradniach. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zajętych jest średnio ponad 70 procent łóżek na oddziałach.

Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Monika Kowalska powiedziała we wtorek PAP, że na planowe zabiegi umawiani są w pierwszej kolejności ci pacjenci, którzy stracili swój termin z powodu epidemii koronawirusa w ostatnich trzech miesiącach.

"Jest jeszcze grupa pacjentów, którzy nadal obawiają się zakażenia i nie chcą, by zabieg już teraz się odbył. Wszyscy przyjmowani są badani pod tym kątem, czy nie są zakażeni. Prosimy też umawianych pacjentów, by kilka dni przed przyjściem do szpitala pozostali w izolacji" - powiedziała Kowalska.

12:40 MAZOWSZE

Udało się opanować ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w mazowieckiej Wierzbicy w powiecie radomskim - dowiedział się nasz reporter. Miesiąc temu - w najtrudniejszym momencie - na COVID-19 chorowało tam ponad 60 osób.



Poprawia się także sytuacja w innym domu pomocy społecznej w tym regionie - w Krzyżanowicach. Tam koronawirusem zakażonych jest wciąż 21 pracowników ośrodka i tyle samo podopiecznych.

12:30 UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska chce przeznaczenia 2 mld euro więcej na wzmocnienie rezerw sprzętu strategicznego na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia, pożarów lasów, incydentów chemicznych, biologicznych lub nuklearnych, by UE mogła lepiej sobie radzić z poważnymi sytuacjami kryzysowymi.





12:05 CHINY

Na Covid-19 zmarł kolejny lekarz z chińskiego miasta Wuhan, pierwotnego ogniska pandemii - podały we wtorek państwowe chińskie media. Urolog Hu Weifeng pracował w tym samym szpitalu co Li Wenliang, ukarany przez policję za próby ostrzegania przed wirusem.



Hu walczył z wirusem przez ponad cztery miesiące. Zmarł we wtorek rano - podała państwowa telewizja CCTV.



Jego śmierć jest pierwszym zgonem na Covid-19 zgłoszonym w Chinach kontynentalnych od tygodni. Hu jest szóstym lekarzem Centralnego Szpitala w Wuhanie, który zmarł na tę chorobę od początku pandemii.





12:00 DODATKOWE OPŁATY?

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaapelował do prywatnych placówek medycznych o uczciwość i rzetelne informowanie konsumentów o cenach i opłatach związanych z koronawirusem przed realizacją usług. Urząd zareagował na skargi pacjentów, na których zostały nałożone dodatkowe opłaty za usługi dentystów i lekarzy.

11:45 POLSKA

"Dzięki wysiłkowi wszystkich Polaków mamy sytuację epidemiczną w Polsce jedną z najlepszych w Europie i na świecie; sytuacja epidemiczna to nie tylko ile dziennie jest nowych osób zarażonych, to głównie ile osób na daną epidemię umarło" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia pojawił się na konferencji razem z premierem oraz szefem MSWiA.



11:30 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski rząd stanął w obliczu fali kpin. Ma to związek z wprowadzeniem z powodu koronawirusa zakazu pozostawania na noc u kogoś w domu. Tabloidy piszą, że jest to równoznaczne z "zakazem uprawiania seksu przez osoby niemieszkające razem".

11:15 POLSKA

"Pandemia koronawirusa to kryzys, jakiego nie widzieliśmy od dziesiątek lat, który spowodował, że najbogatsze państwa miały ogromne problemy z ratowaniem ludzi" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji zorganizowanej wspólnie z ministrem zdrowia.



10:40 ROSJA

182 osoby zmarły w Rosji w ciągu minionej doby z powodu zakażenia koronawirusem, wykryto 8863 nowe zakażenia i ich łączna liczba sięgnęła 423 741 - poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią. Łączna liczba zgonów od początku pandemii wynosi 5037.



W ciągu ostatniej doby wypisano ze szpitali 11 108 pacjentów, a więc liczba wyleczonych przekroczyła dobowy wzrost zakażeń. Ogółem od początku pandemii wyleczonych zostało w Rosji 186 985 osób.



Przeprowadzono dotąd ponad 11 mln testów na obecność koronawirusa. Od poniedziałku wykonano ponad 228 tysięcy tych badań - twierdzą rosyjskie służby sanitarne.





10:20 ŚLĄSK

70 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Pniówek i Zofiówka. W pozostałych spółkach węglowych liczba chorych jest stabilna - w PGG przybyło 5 przypadków, a w kopalń Bobrek kolejnych 19 górników wyzdrowiało.



Według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj (właściciela bytomskiej kopalni Bobrek) - we wtorek rano zakażonych było 4087 górników z kilkunastu kopalń, wobec 4031 osób raportowanych dobę wcześniej. Oznacza to - po odjęciu kolejnej grupy ozdrowieńców - wzrost ogólnej liczby chorych o 56.

09:32 WĘGRY

Pięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 29 kolejnych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarły tam 532 osoby. Wykryto w sumie 3921 zakażeń. 2160 osób uznano za wyleczone.



427 chorych wymaga opieki szpitalnej, przy czym 24 oddycha przy pomocy respiratora.



Od 4 maja stopniowo znoszone są na Węgrzech restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Można już chodzić do restauracji, uczestniczyć w mszach, sklepy otwarte są bez ograniczeń godzinowych.



26 maja rząd Węgier złożył w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. Stan zagrożenia obowiązuje na całym terytorium kraju od 11 marca.





09:07 POLSKA

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego ze strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



Mężczyzna ostatni raz był w pracy w piątek. Jego dziewięciu kolegów objętych jest kwarantanną. W tym tygodniu znane będą wyniki ich badań na obecność koronawirusa.



Jednostka funkcjonuje normalnie. Zakażony strażak czuje się dobrze, przebywa w izolacji w domu.





09:05 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 328 przypadków zakażenia koronawirusem, dziewięciu chorych na Covid-19 zmarło, a 388 wyzdrowiało - podał we wtorek resort ochrony zdrowia. Bilans infekcji wzrósł do 24 340, zgonów do 727, a wyzdrowień do 10 078.



W ciągu ostatnich 24 godzin najwięcej przypadków zakażenia wykryto w obwodzie rówieńskim (53), żytomierskim (34) i lwowskim (34). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3410) i w Kijowie (3071).



Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 372 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 16 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.



W poniedziałek na Ukrainie część regionów weszła w kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią w ramach trwającej do 22 czerwca "kwarantanny adaptacyjnej". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.



Pozwolono m.in. na uruchomienie transportu kolejowego i autobusowych przewozów między obwodami. Mogły także zostać otwarte placówki edukacyjne i szkoleniowe (np. szkoły nauki jazdy), siłownie, baseny i fitness kluby, jednak bez możliwości organizowania zajęć grupowych z udziałem powyżej 10 osób.





09:00 EDUKACJA W CZASACH PANDEMII

Są to zadania samorządów oraz dyrektorów i wychowawców. (...) Zgodnie z przepisami prawa, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, to najpierw dyrektor i wychowawca interweniują u rodziców próbując doprowadzić do tego, żeby dziecko uczęszczało do szkoły. Gdy to nie pomaga, wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien interweniować i nawet z udziałem policji doprowadzić do tego, aby to dziecko realizowało obowiązek szkolny - tak na pytanie czy ministerstwo edukacji monitoruje, ilu uczniów zniknęło z systemu edukacji od początku pandemii odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Piontkowski.

Ilu uczniów zniknęło z systemu edukacji? Piontkowski: Tak naprawdę, to chyba dziś w Polsce nikt nie wie Jakub Rutka / RMF FM

08:32 POZNAŃ

Dwa przyloty z Warszawy i dwa wyloty do stolicy kraju są obsługiwane od poniedziałku na poznańskim lotnisku Ławica. Port lotniczy wdrożył procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem koronawirusem. Na razie zainteresowanie jest znikome.



Do terminalu mogą wchodzić wyłącznie pasażerowie z kartami pokładowymi, względnie osoby opiekujące się niepełnoletnimi lub osobami niepełnosprawnymi. Obiekt został podzielony na część przylotów i wylotów, tak by pasażerowie z tych stref nie mieli ze sobą kontaktu.





08:20 GDAŃSK

Około 200 pasażerów - przylatujących i odlatujących - obsłużyło gdańskie lotnisko w poniedziałek, kiedy to PLL LOT wznowiły połączenia krajowe. Narodowy przewoźnik wykonał tego dnia osiem lotów - w obie strony -pomiędzy Gdańskiem a Warszawą i Krakowem.



1 czerwca br. Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły połączenia krajowe.



W Gdańsku pierwsza maszyna narodowego przewoźnika wylądowała po godzinie 8 z pasażerami z Warszawy, a kolejna - około g. 9 - z podróżnymi z Krakowa na pokładzie.



W związku z epidemią koronawirusa gospodarze gdańskiego lotniska zalecają odprawę online i posługiwanie się elektronicznymi kartami pokładowymi. Podróżni poddawani są badaniu temperatury ciała. Na terenie całego terminalu i w samolotach trzeba nosić maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos. Pasażerowie przemieszczający się po terminalu powinni zachować pomiędzy sobą co najmniej 1,5-metrowy dystans.





07:55 POLSKA

W marcu lawinowo wzrosła liczba wystawianych zwolnień L4. To wtedy wprowadzono ostre ograniczenia związane z epidemią - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".



07:30 KATOWICE

Lotnisko Katowice deklaruje gotowość do wznowienia ruchu pasażerskiego - zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Loty krajowe powinny tam rozpocząć się od 15 czerwca. Loty międzynarodowe na razie pozostają w Polsce wstrzymane do 6 czerwca.



Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego portu, który cały czas prowadzi ruch cargo i obsługuje loty związane z serwisowaniem samolotów, już w ub. tygodniu tamtejsze służby były przygotowane do wznowienia obsługi ruchu pasażerskiego na bazie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Union Aviation Safety Agency - EASA).



Po piątkowym ogłoszeniu wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego - przygotowanych na podstawie wytycznych EASA, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - katowickie lotnisko potwierdziło gotowość do wznowienia obsługi pasażerów.





07:00 NIEMCY

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 213 do 182 028 - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w RFN w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8522.



W poniedziałek rano RKI informował o 333 nowych przypadkach zakażenia i 11 zgonach wśród osób, które przechodziły Covid-19.



Jeszcze na przełomie marca i kwietnia - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech od ponad 100 do ponad 300 osób z rozpoznanym Covid-19.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.



06:30 LOT NA NOWYCH ZASADACH

Zgodnie z zaleceniami, pasażerowie w samolocie mogą zajmować najwyżej 50 proc. foteli; najważniejsze jednak, że zaczęliśmy znowu latać - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Dodał, że rezerwacje biletów są na poziomie kilku procent w porównaniu do tych z zeszłego roku.





06:20 CO ZE ŚWIADECTWAMI UCZNIÓW?

O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów - poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.





06:00 MEKSYK

Liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem w Meksyku przekroczyła w poniedziałek 10 tysięcy - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 237 nowych przypadków śmiertelnych.



W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło 10 167 osób. Stwierdzono też 2771 nowych zakażeń, tym samym liczba osób zainfekowanych wynosi 93 435.



Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań. W kraju wykonywana jest zbyt mała liczba testów. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.

05:45 USA

743 osoby zmarły w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych, opublikowanych w poniedziałek danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 105 099.



Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA potwierdzono do tej pory ponad 1 809 109 przypadków koronawirusa.



Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.



Pierwszą śmierć z powodu koronawirusa odnotowano w USA w lutym. 24 kwietnia bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju przekroczył 50 tys. Podwoił się w nieco ponad miesiąc.





22:50 Reporter RMF FM w charytatywnej akcji na rzecz medyków

Kolejny dziennikarz RMF FM zaangażował się w charytatywną akcję #hot16challenge2, której celem jest wsparcie medyków walczących z koronawirusem. Tym razem to poznański reporter RMF FM Mateusz Chłystun.