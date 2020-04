Będzie opóźnienie otwarcia gospodarki: jak wynika z najnowszych nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM, później, niż zapowiadano, otwarte mają być sklepy odzieżowe w galeriach handlowych, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Rząd ma również przedłużyć zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. Aktualny bilans epidemii w Polsce mówi o ponad 7400 zakażeniach i 268 ofiarach śmiertelnych: resort zdrowia poinformował dzisiaj o śmierci 5 chorych i potwierdzeniu 206 nowych infekcji. Nowy tragiczny rekord pandemii zarejestrowały właśnie Stany Zjednoczone - a prezydent tego kraju Donald Trump wytoczył ciężkie działa przeciwko WHO. "Świat otrzymał wiele fałszywych informacji nt. przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa" - stwierdził i ogłosił, że USA wstrzymują wpłacanie składek na rzecz organizacji.

12:50 BYDGOSZCZ

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy wstrzymano przyjęcia na oddział urologiczny po tym, jak u jednego z pacjentów wykryto koronawirusa.

To 22. przypadek potwierdzonego zakażenia w tej lecznicy. Wcześniej zakażenie potwierdzono u pacjenta i 20 członków personelu. Część chorych już wyzdrowiała.

12:47 MATEUSZ MORAWIECKI

Mateusz Morawiecki: Wzmacniamy program Funduszu Dróg Samorządowych. Chcemy przeznaczyć na drogi samorządowe dodatkowe środki - ma to być impuls rozwojowy.

12:45 RADOM

Lekarz z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jest zarażony koronawirusem.

Osoby, które miały z nim kontakt, skierowano na kwarantannę domową. Obecnie czekają na wyniki testów.

Według rzeczniczki placówki z ul. Tochtermana, lekarz zaraził się od jednego z domowników, zatrudnionego w drugiej radomskiej lecznicy - Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.

12:41 WŁOCHY

Do 120 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem: jak ogłosiła krajowa federacja izb lekarskich, od wczoraj zmarło 4 kolejnych medyków - dwóch lekarzy rodzinnych, dentysta i specjalista leczenia uzależnień.

Wcześniej informowano, że nie żyje także 28 pielęgniarzy i pielęgniarek oraz 8 farmaceutów.

Liczba zakażonych koronawirusem pracowników służby zdrowia we Włoszech przekroczyła 14 tysięcy.

12:35 WĘGRY

12 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 67 nowych infekcji - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.

Oznacza to, że całkowita liczba przypadków śmiertelnych wzrosła na Węgrzech do 134, zaś zakażeń do 1579.

12:33 GOSPODARKA

Pandemia koronawirusa spowodowała ograniczenie aktywności 3 mld ludzi na świecie. Konsumpcja może spaść o jedną trzecią, a każdy miesiąc hibernacji gospodarki oznacza spadek globalnego PKB w skali roku o 2 pkt procentowe - wynika raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

12:19 NIEOFICJALNE USTALENIA RMF FM

Będzie opóźnienie otwarcia gospodarki - wynika z najnowszych nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy RMF FM w rządzie.

Od poniedziałku poluzowane mają zostać ograniczenia dot. wstępu do sklepów, otwarte parki i lasy.

Natomiast wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie nastąpi najprawdopodobniej otwarcie od poniedziałku sklepów odzieżowych w galeriach handlowych oraz zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Ma się to opóźnić o tydzień.

Z nieoficjalnych ustaleń reporterów RMF FM wynika również, że rząd chce przedłużyć zamknięcie szkół, żłobków i przedszkoli.

12:11 HISZPANIA

523 zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w Hiszpanii do 18 579.

Jak podało ponadto ministerstwo, w kraju potwierdzono dotąd 177 633 infekcje, z czego w ciągu ostatniej doby: 5092.

AFP zaznacza, że chociaż w Hiszpanii poprawiają się dane dot. liczby śmiertelnych przypadków rejestrowanych w ciągu doby, to po raz pierwszy od sześciu dni wzrosła liczba nowych zakażeń wykrytych w ciągu 24 godzin.

12:04 SZCZEPIONKA a OBOSTRZENIA

Ograniczenia, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w USA, mogą być konieczne aż do 2022 roku, jeśli wcześniej nie zostanie wynaleziona szczepionka lub nie zwiększy się radykalnie wydolności szpitali - takie tezy znalazły się w artykule naukowców z Harvard School of Public Health, opublikowanym dzisiaj w czasopiśmie "Science".

12:01 KE o PIENIĄDZACH na BADANIA nad SZCZEPIONKĄ

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała na 4 maja międzynarodową konferencję donatorów, której celem ma być zebranie środków na badania nad nową szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Spotkanie będzie miało formę telekonferencji.

11:54 MATTHEW MCCONAUGHEY PODPOWIADA

Słynny amerykański aktor Matthew McConaughey opublikował w sieci nagranie, na którym pokazuje swoim fanom, jak własnoręcznie zrobić ochronną maseczkę w... westernowym stylu!

11:47 ROZMOWA z MATEUSZEM BIEŃKIEM

Jest nadzieja na powrót polskich sportowców do treningów: pojawiają się bowiem informacje o pomyśle otwarcia Centralnych Ośrodków Sportu.

Gdyby udostępniony został ośrodek w Spale, to naszą siatkarską reprezentację będzie chciał ulokować tam PZPS.

Za Spałą - jak sam przyznaje - tęskni już Mateusz Bieniek, który od ponad miesiąca nie odbył siatkarskiego treningu.

Środkowego reprezentacji Polski dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski pytał o związane z pandemią koronawirusa straty finansowe klubów, kwestię jego kontraktu i o powrót do normalności po epidemii. Przeczytajcie!

11:39 TRENINGI z SIATKARZAMI SKRY

Siatkarze PGE Skry - m.in. Mariusz Wlazły, Karol Kłos i Grzegorz Łomacz - ruszają od jutra z cyklem zajęć online: #Ćwiczymy z iSKRĄ.

To wspólna inicjatywa PGE Skry i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a seria treningów prowadzonych przez czołowych graczy klubu z Bełchatowa publikowana będzie na facebookowym profilu ŁSSE w ramach projektu "Strefa wsparcia".

Ćwiczenia mają pomóc w utrzymaniu dobrej formy przy realizacji hasła: #zostańwdomu.

11:31 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Personel i pacjenci oddziału neurologicznego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim nie zostali zakażeni koronawirusem.

Jak poinformował starosta ostrowski Paweł Rajski, wszystkie wyniki testów przeprowadzonych na oddziale są ujemne.

Pierwszy przypadek zakażenia w ostrowskim szpitalu potwierdzono w Wielki Piątek: u pielęgniarki pracującej właśnie na oddziale neurologicznym, która jednocześnie pracuje również w szpitalu w Kaliszu.

Na oddziale wprowadzono wówczas kwarantannę, która objęła 20 pacjentów i 11 członków personelu.

11:25 OGŁOSZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - NIE, ZAOSTRZENIE PRAWA ABORCYJNEGO - TAK

Sejm nie zajmie się przygotowanym przez Lewicę projektem uchwały wzywającej premiera Mateusza Morawieckiego do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Z wnioskiem formalnym o przerwę w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów w celu uzupełnienia porządku obrad wystąpił na początku posiedzenia szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Cytat Mamy czas, by zajmować się ustawami, które mają ograniczać możliwości i prawa kobiet, mamy czas, aby likwidować edukację seksualną, a nie mamy czasu, by podjąć jedną z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszą z decyzji w ostatniej dekadzie: o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, który daje poczucie bezpieczeństwa. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski

Marszałek Elżbieta Witek poddała pod głosowanie jedynie wniosek o przerwę w obradach, a posłowie go odrzucili.

Na rozpoczętym dzisiaj dwudniowym posiedzeniu zajmą się natomiast m.in. obywatelskim projektem "Zatrzymaj aborcję", zaostrzającym prawo aborcyjne.

W całym kraju - mimo epidemii i rządowych restrykcji m.in. zakazujących gromadzenia się - trwają protesty przeciwko temu projektowi. Legalne: na balkonach, w kolejkach do sklepów, w mediach społecznościowych.

11:13 NAJWIĘKSZY SAMOLOT ŚWIATA OPUŚCIŁ POLSKĘ

Z warszawskiego Lotniska Chopina odleciał największy eksploatowany obecnie na świecie i najcięższy w historii samolot Antonov An-225 Mriya: wczoraj ten wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu kolor przywiózł do Polski z Chin ładunek ze środkami ochrony.

Zobacz, jak wyglądał start An-225:

11:07 ROSJA

Aż 3388 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Rosji w ciągu ostatniej doby. Najwięcej - 1774 - w Moskwie.

Tym samym ogólna liczba zakażeń w tym kraju sięgnęła 24 490.

Ponadto w ciągu ostatniej doby zmarło w Rosji 28 chorych na COVID-19, więc całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju do 198.

10:52 FESTIWAL KWARANTANNY

Za nami trzeci etap konkursu Festiwal Kwarantanny: jury zdecydowało się przyznać 3 nagrody główne i 7 wyróżnień!

10:33 KORONAWIRUS w POLICJI

U 100 policjantów stwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Kwarantanną objętych było lub jest ponad 1840 funkcjonariuszy.

Cytat Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie. Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka

10:08 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE:

Najwięcej spośród 206 nowych zakażeń, o których poinformował właśnie resort zdrowia, wykryto w województwach: wielkopolskim (67), śląskim (37) i dolnośląskim (31).

10:04 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE:

O 206 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 5 kolejnych ofiarach śmiertelnych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w naszym kraju mówi więc o 7408 zakażeniach i 268 ofiarach śmiertelnych.

09:44 OBOWIĄZEK NOSZENIA MASEK

Nakaz zakrywania nosa i ust będzie "jednym z dłuższych obowiązków, który wynika z sytuacji epidemicznej" - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller na antenie TVP1.

Jak wyjaśnił: "Jeszcze przez wiele tygodni, a może nawet miesięcy, będziemy musieli się liczyć z tym, że będziemy w takiej sytuacji - po to, abyśmy mogli wrócić do nowej rzeczywistości gospodarczej, po to, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować, wrócić do pewnej normalności, to te rygory epidemiczne muszą mieć charakter powszechny".

Przypomnijmy: obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej wchodzi w życie jutro.

09:39 UKRAINA

W ciągu minionej doby liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem wzrosła na Ukrainie o 392 przypadki - to największy dobowy przyrost liczby zakażeń w tym kraju.

W sumie koronawirusem zaraziło się tam już 3764 ludzi, a zmarło 108 chorych.

09:18 NOWE DANE

O 50 nowych przypadkach wyzdrowienia zakażonych koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że w sumie wirusa pokonało już w naszym kraju 668 zakażonych.



Przypomnijmy, że krew ozdrowieńców może pomóc kolejnym zakażonym w walce z COVID-19: ich osocze zawiera bowiem przeciwciała, które mogą zwalczać wirusa.

Szpitale i centra krwiodawstwa apelują więc do ozdrowieńców o zgłaszanie się.

09:04 MILIONY MASECZEK, SETKI TYSIĘCY GOGLI i KOMBINEZONÓW dla POLSKICH LEKARZY

Do niemal 140 tysięcy lekarzy z całego kraju trafi 57 ton środków ochrony, sprowadzanych z Chin w ramach transportu zorganizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską i finansowanego przez fundację jednej z najbogatszych Polek - Dominiki Kulczyk.

"Mówimy o mniej więcej milionie masek chirurgicznych, 1,5 miliona masek FFP2, 100 tysiącach kombinezonów, 100 tysiącach gogli" - relacjonował Tomasz Karauda z Kulczyk Foundation.

Dzisiaj do Poznania dotarła pierwsza z czterech zaplanowanych transz.

"Myślę, że około 20 kwietnia ten sprzęt trafi już do lekarzy" - zapowiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Matyja.

08:58 NIEMCY

Około 4,5 tysiąca zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

W sumie wyzdrowiało w tym kraju już ponad 72,5 tysiąca zakażonych, czyli 56 procent wszystkich chorych zidentyfikowanych w Niemczech.

"Nie możemy jeszcze mówić o zahamowaniu (epidemii)" - zastrzegł jednak szef RKI Lothar Wieler.

08:49 WYBORY PREZYDENCKIE

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich jesienią - jak proponuje opozycja - może narazić na śmierć znacznie więcej Polaków - przekonuje w wywiadzie dla "DoRzeczy" minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak podkreśla: światowi epidemiolodzy spodziewają się, że koronawirus uderzy ponownie właśnie na jesieni.

"To szaleństwo opozycji" - komentuje.

08:33 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

"Do tej pory mieliśmy taktykę defensywną - proponuję, żebyśmy przeszli do ataku, żebyśmy nauczyli się zarządzać epidemią" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były prezes NFZ, obecnie poseł Porozumienia Jarosława Gowina, Andrzej Sośnierz.

Przekonywał, że izolacja powinna dotyczyć zarówno zakażonych koronawirusem, jak i tych, którzy mogli mieć z nimi kontakt.

Pytany natomiast o wybory prezydenckie, Sośnierz stwierdził, że "korespondencyjne niewątpliwie są dużo bardziej bezpieczne niż tradycyjne".

08:01 GRZYWNA za SPACER z ŻÓŁWIEM

Mieszkanka Rzymu została ukarana przez karabinierów za to, że mimo zakazu opuszczania domu bez ważnego powodu wyprowadziła na spacer swojego... żółwia. Zatrzymana zostały - jak podały włoskie media - dlatego, że spacerowała wyjątkowo wolno.

Żandarmi, którzy zatrzymali kobietę, domagali się wytłumaczenia, dlaczego wyszła z domu, a konieczności wyprowadzenia żółwia na spacer nie uznali za powód wystarczający.

Argumentowali, że żółw nie jest psem, z którym można wychodzić na mocy obowiązujących przepisów.

Ostatecznie właścicielka gada otrzymała grzywnę w wysokości 206 euro.

07:38 NIEMCY

285 chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 3254.

Koronawirusa wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin u 2486 ludzi - i jest to pierwszy dobowy wzrost liczby infekcji w Niemczech od czterech dni.

W sumie liczba odnotowanych przypadków zakażeń wzrosła do 127 584.

07:31 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

O tzw. "planie Sośnierza" - czyli pakiecie propozycji na rzecz walki z epidemią koronawirusa, który postuluje m.in. wprowadzenie dziesiątków tysięcy testów - i o dwugłosie w Porozumieniu ws. wyborów prezydenckich: działacze partii Jarosława Gowina zarzekają się, że nie poprą wyborów 10 maja, ale równocześnie duża część z nich - w tym Andrzej Sośnierz - zagłosowała za majowym głosowaniem korespondencyjnym.

Zapraszamy na Poranną rozmowę w RMF FM, której gościem będzie dzisiaj właśnie poseł Porozumienia i były szef NFZ Andrzej Sośnierz.

Startujemy tradycyjnie o 08:02!

07:18 WETERAN II WOJNY ŚWIATOWEJ, lat 99, KONTRA KORONAWIRUS

Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niego dwa tygodnie temu. Kiedy zapadł na zapalenie płuc, przeniesiono go na oddział intensywnej terapii, spędził tam dwa dni. Nie potrzebował jednak respiratora, a wyzdrowiał - jak podkreślił dyrektor szpitala - ze względu na dobrą kondycję fizyczną wynikającą z życia w wojsku i długowieczności w rodzinie.

Przeczytajcie o historii 99-letniego Ermando Armelino Pivety, weterana II wojny światowej, który pokonał koronawirusa!

07:01 USA

Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą przypadków śmiertelnych COVID-19 i największą liczbą zdiagnozowanych infekcji koronawirusem: wykryto ich już ponad 600 tysięcy, a ponad 28 tysięcy zakażonych zmarło.

Kraj zarejestrował właśnie kolejny tragiczny rekord, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych wirusa w ciągu doby.

06:57 HISZPANIA

Chronicznie chorzy, kobiety w ciąży i ludzie "podatni" na zachorowanie ze względu na swój wiek: hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, jakie grupy ludności mogą zwrócić się o czasowe zwolnienie z pracy w celu uniknięcia zarażenia się koronawirusem.

06:39 POZNAŃ

Na lotnisku Ławica w Poznaniu wylądował dreamliner LOT-u ze sprowadzonymi z Chin maseczkami, kombinezonami ochronnymi i przyłbicami dla lekarzy. Sprzęt trafi do medyków w całej Polsce.

06:33 CZECHY

Po okresie kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa rozgrywki piłkarskie w Czechach mogą być wznowione od 8 czerwca, ale bez udziału kibiców - ogłosił czeski minister zdrowia Adam Vojtech.

Cytat Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że realistyczne będzie rozgrywanie meczów piłkarskich od 8 czerwca, oczywiście z zachowaniem pewnych warunków i bez publiczności. Czeski minister zdrowia Adam Vojtech

Czeski rząd zapowiedział stopniowe luzowanie rygorów kwarantanny w najbliższych dwóch miesiącach, m.in. otwarcie kin, teatrów i obiektów sportowych dla grup liczących maksymalnie 50 osób. Sportowcy natomiast będą mogli wznowić treningi w małych grupach od 20 kwietnia.

W czeskiej ekstraklasie piłkarskiej pozostało do rozegrania w sezonie 2019/20 sześć kolejek. Liderem jest w tej chwili Slavia Praga, która o 8 punktów wyprzedza Viktorię Pilzno.

06:07 TRUMP kontra WHO

Prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO) do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa".

"Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa" - ogłosił Trump, oceniając działania WHO podczas epidemii.

Amerykański prezydent zarzucił WHO, która jest agendą ONZ, że jej niewłaściwe działania i zaufanie wobec danych podawanych przez chińskie władze sprawiły, że sytuacja dramatycznie się pogorszyła, a koronawirus rozprzestrzenił się na cały świat, oraz że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Donald Trump kontra WHO. USA zawieszają płacenie składek

05:53 WETERAN II WOJNY ŚWIATOWEJ POKONAŁ KORONAWIRUSA

99-letni weteran II wojny światowej Ermando Piveta jest najstarszym Brazylijczykiem, który wyzdrowiał z COVID-19.

"Wygrał on jeszcze jedną bitwę, tym razem z nowym koronawirusem" - ogłosiła w komunikacie brazylijska armia.

Ermando Armelino Piveta / Joedson Alves / PAP/EPA

Piveta - który w czasie II wojny światowej był podporucznikiem armii brazylijskiej i służył w Afryce - opuszczał szpital brazylijskich sił zbrojnych w stolicy kraju, Brasilii, przy owacji personelu medycznego i honorach wojskowych.

"To dla mnie większe zwycięstwo niż podczas wojny" - podsumował weteran.

Ermando Armelino Piveta / Joedson Alves / PAP/EPA

05:33 USA

2228 chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - to w tym kraju najtragiczniejsza doba od początku epidemii.

Takie dane - obejmujące 24 godziny od 02:30 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego - opublikował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Poprzedni smutny rekord padł w USA w piątek, kiedy zmarło tam 2108 chorych.

Od początku pandemii wykryto w tym kraju ponad 600 tysięcy przypadków zakażeń. Zmarło - jak podaje Reuters - ponad 28 tysięcy chorych.

05:31 KREW OZDROWIEŃCÓW MOŻE POMÓC KOLEJNYM ZAKAŻONYM

7202 zakażeń koronawirusem i 263 ofiary śmiertelne - to smutny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Dobra wiadomość jest taka, że od początku epidemii wyzdrowiało 618 chorych - właśnie na nich czekają teraz centra krwiodawstwa w całym kraju: ich krew może bowiem pomóc kolejnym zakażonym.

Osocze krwi ozdrowieńca zawiera przeciwciała, które mogą zwalczać wirusa.

Taką metodę stosowano m.in. w chińskim Wuhanie. W Polsce pierwsze pobrania krwi ozdrowieńców zaplanowane są na piątek.

Potencjalnie każdy, kto pokonał koronawirusa, może pomóc 9 chorym.

15 KWIETNIA 2020. ZAPRASZAMY NA RELACJĘ NA ŻYWO!