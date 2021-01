Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 42 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 322 947 zakażonych. Nie żyje 29 161 spośród nich. Rano dotarła do Polski kolejna dostawa 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do wczoraj do godz. 18 w Polsce zaszczepiono nieco ponad 50 tys. osób. Najważniejsze informacje nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / YONHAP / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 42 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 322 947 zakażonych. Nie żyje 29 161 spośród nich. Szczegółowe dane znajdziesz >>>TUTAJ<<< .



- Rano dotarła do Polski kolejna dostawa 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii.

- Czy po feriach dzieci wrócą do szkoły? Ta decyzja nie będzie podjęta z dużym wyprzedzaniem. Musimy poczekać na efekty świąt i sylwestra - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że jeśli poziom zakażeń koronawirusem utrzyma się na poziomie ok. 10 tysięcy dziennie, to najmłodsi uczniowie z klas I-III "pewnie wrócą do szkoły". Całą rozmowę Roberta Mazurka z ministrem Niedzielskim znajdziesz >>>TUTAJ<<< .



- "W poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów będzie dopuszczona możliwość przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych" - zapowiedział na konferencji szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Więcej o tych zmianach przeczytasz >>>W TYM TEKŚCIE<<<.





- W Wielkiej Brytanii rozpoczęło się szczepienie z użyciem szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca. Pierwszym pacjentem, który otrzymał ten preparat, był 82-letni Brian Pinker z Oksfordu.





12:07 Szczepienie osób chorych onkologicznie

Radomskie Centrum Onkologii przygotowało materiał, w którym zebrano najnowsze rekomendacje onkologów dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi. Czytamy w nim, że ESMO, czyli wiodące europejskie towarzystwo onkologiczne od początku epidemii SARS-Cov-2 podkreśla, że pacjenci cierpiący na nowotwory mają większe ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19. Szczególnie dotyczy to chorych z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego, nowotworami płuc oraz chorych z przerzutami nowotworowymi. Ryzyko zgonu w przebiegu Covid-19 u chorych na nowotwory szacuje się na około 20-30 procent W porównaniu do 2-3 procent u osób bez chorób współistniejących.





12:03 Rząd zmienia zdanie ws. ferii

"W poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów będzie dopuszczona możliwość przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych" - zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.



11:20 Kontrole NFZ w kolejnych szpitalach

Będą kontrole NFZ w sprawie szczepień - nie tylko na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - ale też w pięciu innych szpitalach powiatowych - dowiedział się reporter RMF FM. To efekt informacji o szczepieniach na Covid-19 - bez kolejki - znanych osób w stołecznej placówce.



11:18 Tajlandia

W Tajlandii wprowadzono nowe restrykcje w prowincjach, w których panuje najtrudniejsza sytuacja epidemiczna. W kraju odnotowano rekordowy wzrost liczby infekcji koronawirusem.



W 28 z 76 prowincji zamknięto m.in. kluby nocne, salony masażu, bary, kawiarenki internetowe i pchle targi. Nieczynne są szkoły, przedszkola, place zabaw i siłownie, nie wolno organizować meczów bokserskich i popularnych walk kogutów, a władze zachęcają mieszkańców do pracy zdalnej. W sumie zakazano 25 rodzajów działalności gospodarczej.



W Bangkoku, gdzie nowe ograniczenia obowiązują już od soboty, w poniedziałek rozstawiono policyjne posterunki służące do kontroli samochodów i środków transportu publicznego.



W niedzielę tajlandzkie służby medyczne potwierdziły pierwszą infekcję nowym szczepem koronawirusa (B.1.1.7), wykrytym w grudniu w Wielkiej Brytanii. Zakażeni byli członkowie podróżującej stamtąd rodziny. W poniedziałek w królestwie zanotowano rekordową liczbę 745 nowych zakażeń. Od początku epidemii zmarło 65 chorych na Covid-19.



11:13 Francja

W tym tygodniu do Francji powinna dotrzeć pierwsza dostawa szczepionek przeciw Covid-19 firmy Moderna - powiedział szef francuskich władz sanitarnych. Eksperci apelują o przyspieszenie szczepień i oceniają, że jest za wcześnie na znoszenie restrykcji.



We Francji, w której silne są ruchy antyszczepionkowe, przeciw Covid-19 zaszczepiono do tej pory tylko kilkaset osób, tymczasem w Niemczech liczba ta sięga kilkudziesięciu tysięcy, a w Wielkiej Brytanii ponad miliona - przypomina agencja Reutera.

11:10 Mielno

Policyjna interwencja na terenie obiektu turystycznego w Mielnie. Domki letniskowe zostały tam wynajęte w sylwestra wbrew obowiązującym obostrzeniom - poinformowała oficer prasowa KMP w Koszalinie Monika Kosiec.

Policjanci ustalili, że domki zostały wynajęte wbrew obowiązującym obostrzeniom. Wylegitymowali ponad 30 osób i sporządzili stosowną dokumentację, która zostanie przekazana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie. Ponadto równolegle wobec wszystkich wylegitymowanych osób prowadzone będzie postępowanie w sprawach o wykroczenia przez I koszaliński komisariat - mówi Kosiec.

11:05 Sejmowa komisja zdrowia zajmie się sprawą szczepień

Sprawą szczepień na Covid-19 zajmie się jutro sejmowa komisja zdrowia. Jej przewodniczący Stanisław Latos poinformował o zwołaniu pilnego posiedzenia na wtorek na godz. 10.

Posłowie mają się zająć m.in. sprawą zaszczepienia z pominięciem ogólnych zasad kilkunastu znanych osób, które miały uczestniczyć w akcji promowania szczepień. Tę samą sprawę wyjaśniają komisje NFZ i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11:00 Testy na koronawirusa

W ciągu doby wykonano ponad 25,4 tys. testów na koronawiursa.



10:27 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

/ RMF FM

Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 42 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 322 947 zakażonych. Nie żyje 29 161 spośród nich.



10:07 Dane Ministerstwa Zdrowia nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 17 130 spośród 33 897 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 642 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1328 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 132 060 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 6 465 osób.

09:57 Szczepienie na WUM

Jeszcze dziś ma zakończyć prace komisja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołana do zbadania nieprawidłowości przy organizowaniu i przeprowadzaniu szczepień na Covid-19 - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Rektor WUM powołał komisję w sobotę, a zaczęła ona prace wczoraj.



Troje profesorów WUM ma zbadać dokumentację i przeprowadzić rozmowy z pracownikami, biorącymi udział w szczepieniu poza kolejką m.in. 18 znanych osób.



Na takie zachowania nie będzie zgody, dlatego ta pilna kontrola i mam nadzieję, jeszcze dzisiaj wymierzona kara dla wszystkich winnych i placówek, kara finansowa, później właściwe postępowania dyscyplinarne dla osób, które dopuściły się tych nadużyć - poinformował w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

09:39 Indie

Indie przez kilka miesięcy nie pozwolą na eksport produkowanej w kraju szczepionki przeciw Covid-19 Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmy AstraZeneca - powiedział szef Serum Institute of India, największy na świecie producent szczepionek.



Jak stwierdził w wywiadzie dla agencji AP szef firmy Adar Poonawalla, obecnie Serum może sprzedawać produkowane szczepionki wyłącznie indyjskiemu rządowi. Ośrodkowi zlecono produkcję miliarda dawek szczepionki opracowanej w Wielkiej Brytanii, z których większość ma docelowo trafić do krajów rozwijających się.



Decyzja indyjskich władz może oznaczać opóźnienia w dostawach szczepionek w ramach zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia projektu COVAX, którego celem jest zapewnienie dostępu do szczepionek dla krajów średnio i słabo rozwiniętych.

09:24 Wielka Brytania - pierwszy pacjent zaszczepiony preparatem AstraZeneca

W Wielkiej Brytanii rozpoczęło się szczepienie z użyciem szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca. Pierwszym pacjentem, który otrzymał ten preparat, był 82-letni Brian Pinker z Oksfordu.



Szczepienie odbyło się w szpitalu położonym kilkaset metrów od miejsca, w którym opracowano środek.



Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i koncernu farmaceutycznego AstraZeneca to drugi preparat dopuszczony do szczepienia przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii; pierwszy opracowały firmy Pfizer i BioNTech.

08:14 Dworczyk: Do Polski dotarło 360 tys. dawek szczepionki

Rano w Warszawie wylądowało 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi - poinformował w Polsat News szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



Dzisiaj trafi do szpitali 152 tys. dawek, które powinny być do końca tygodnia wykorzystane - mówił Dworczyk.



Przekazał, że w sumie mamy w Polsce 660 tys. dawek szczepionki. Do niedzieli, do godz. 18 zaszczepionych zostało 50 tys. 391 osób.



08:10 Minister zdrowia w Porannej rozmowie w RMF FM o powrocie dzieci do szkół i szczepieniu celebrytów

Czy po feriach dzieci wrócą do szkoły? Ta decyzja nie będzie podjęta z dużym wyprzedzaniem. Musimy poczekać na efekty świąt i sylwestra - powiedział Adam Niedzielski, gość Porannej rozmowy w RMF FM. Minister zdrowia dodał, że jeśli poziom zakażeń koronawirusem utrzyma się na poziomie ok. 10 tysięcy dziennie, to najmłodsi uczniowie z klas I-III "pewnie wrócą do szkoły". Musimy tutaj kilka dni, nawet tydzień popatrzeć, jak będą się liczby nowych zakażeń kształtowały - powiedział Niedzielski. To oznacza, że decyzję rządu w tej sprawie poznany najwcześniej za tydzień. Wiem, że nie jest to dobra informacja, bo chcielibyśmy wszyscy wiedzieć z wyprzedzeniem, ale patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i na świecie, to tutaj trzeba bardzo uważnie obserwować - dodał.

Dziś rusza zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma to związek z ujawnieniem przez media informacji o celebrytach, którzy poza kolejnością zaszczepili się na Covid-19. Padają w tym kontekście nazwiska między innymi znanych aktorów. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM, że pełnej listy nazwisk nie poznamy. Zasłaniał się przy tym faktem, że informacje o szczepieniu są informacjami medycznymi. Nie ma przesłanek, by lista była publikowanan- powiedział. Podkreślił przy tym, że jest "oburzony" faktem, że celebryci zostali zaszczepieni, mimo że nie należą do grupy zero.





07:55 Ferie z obostrzeniami

Dziś rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku odbywają się w jednym terminie w całym kraju. Ze względu na sytuację epidemiczną uczniowie mają je spędzić w domu, dopuszczono tylko organizacje półkolonii i obozów sportowych.



07:32 Szczepionki

Rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek - powiedział PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szczepionki przyleciały do Polski o 6:40 - powiedział prezes.



Wczoraj szef ARM poinformował w rozmowie z PAP, że dostawa kolejnej puli szczepionek z magazynów do szpitali będzie realizowana w poniedziałek od wczesnych godzin rannych do południa. Dziś do szpitali zostanie przewiezione ok. 150 tys. dawek szczepionek.



Szczepionki, które zostaną dziś przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo "pożyczone" z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za ok. dwa tygodnie.

07:20 Szpitale polowe

Między 800 milionów a miliard złotych mogą kosztować wszystkie szpitale tymczasowe. Rząd nie odpowiada na pytanie, ile wydał na szpital na Stadionie Narodowym - twierdzi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



06:44 Niemcy

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 9 847 przypadków zakażenia koronawirusem i 302 zgony. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 775 513 a zmarłych do 34 574 - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Ocenia się, że przy tak wysokim dobowym przyroście zakażeń i zgonów obowiązujące w Niemczech obostrzenia zostaną najprawdopodobniej przedłużone po 10 stycznia. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć jutro a kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z szefami rządów 16 krajów związkowych.



Obecnie w Niemczech obowiązuje twardy lockdown - władze zakazały opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:32 Włochy

Dziś tylko na jeden dzień odzyskują trochę więcej swobody po czterech dniach częściowego lockdownu. Do godziny 22:00 mogą wychodzić z domu na spacer i zakupy bez konieczności podania powodu w przypadku policyjnej kontroli.



06:10 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Powrót dzieci do szkół, polepszenie sytuacji w ochronie zdrowia i zniesienie ograniczeń wynikających z Covid-19 - na te trzy kwestie najczęściej wskazywali uczestnicy sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", pytani o swoje oczekiwania na 2021 rok dotyczące sytuacji w Polsce.



05:47 Brazylia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało, że podczas ostatniej doby zarejestrowało 17 341 nowych przypadków koronawirusa i 293 zgony na Covid-19.



Brazylia zarejestrowała ponad 7,7 miliona przypadków wirusa od początku pandemii. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych w raporcie z ostatniej doby wzrosła do 196 018.

05:45 Chiny

Chińska komisja zdrowia poinformowała o zarejestrowaniu 33 przypadków koronowirusa podczas ostatniej doby, w niedzielę było ich 24.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 87 150, a liczba ofiar śmiertelnych pozostała na niezmienionym poziomie 4 634.

05:43 Japonia

Japonia rozważa ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Tokio i trzech okolicznych prefektur już w tym tygodniu - poinformowała Fuji TV.



Gdyby stan wyjątkowy został ogłoszony, byłby to powtórny przypadek jego zastosowania w niektórych częściach Japonii w związku z pandemią Covid-19.



Pierwszy trwał ponad miesiąc zeszłej wiosny, kiedy zarządzono zamknięcie szkół, wielu firm i ograniczono ruch turystyczny.

05:37 Do Polski dotrze kolejna partia szczepionki

Rano dotrze do Polski kolejna dostawa 300 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii - przekazał PAP prezes ARM Michał Kuczmierowski.



Nowa dostawa szczepionek po przylocie samolotem cargo do Warszawy jeszcze przed południem zostanie przetransportowana do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.



Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali - wskazał.



Jak tłumaczył w każdym tygodniu procedura będzie powtarzana. Mamy opracowany system, zgodnie z którym w czwartki do godz. 12 szpitale przeprowadzające szczepienia przeciw Covid-19 będą składać zamówienia na szczepionkę, zamówienia te będą realizowane w poniedziałki do godz. 12 - mówił szef ARM.



Oznacza to - jak dodał - że partia szczepionek, która przyleci do Polski dziś, zostanie dostarczona do szpitali za tydzień.