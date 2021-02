Do Polski dotarło już kolejnych 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Preparat ma być skierowany do dystrybucji, kolejne dawki mają być podawane od jutra. Ponad 49 tysięcy zakażeń koronawirusem mieliśmy w całym ubiegłym tygodniu w kraju. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Ameryce przekroczyła w niedzielę pół miliona – podała stacja NBC. Najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w specjalnie aktualizowanym raporcie.

08:30 Prof. Robert Flisiak: Zamykanie granic nie ma sensu

Rada Medyczna odpowiada na zapytania ministra, rządu, na tę chwilę nie padło pytanie o zaostrzanie przepisów, przynajmniej ja nic o tym nie wiem - tak w Porannej rozmowie w RMF FM mówił prof. Robert Flisiak. Zamykanie granic nie ma sensu, to jest przesada, w obecnej sytuacji nie mamy warunków do tego, by uszczelnić granice - stwierdził członek Rady Medycznej przy premierze i lekarz chorób zakaźnych. Jak zauważył gość Roberta Mazurka, rolą Rady Medycznej jest racjonalizowanie obostrzeń i rozluźnień. Prof. Flisiak podkreślił, że jego zdaniem moglibyśmy zrezygnować z osłony twarzy na ulicy, jeżeli będzie zachowany dwumetrowy dystansu.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że przyczyną listopadowego wzrostu było niefrasobliwe, dosyć luźne puszczenie dzieci do szkoły - tak prof. Flisiak odpowiedział na pytanie, czy starsze dzieci mogłyby powrócić do szkoły. Restauracje można byłoby otworzyć, bo łatwo je kontrolować, co do siłowni - nie wiem - dodał nasz gość.

08:05 Pandemia koronawirusa w Polsce tematem Porannej rozmowy w RMF FM

07:33 Szczepienia w Polsce

Do Polski dotarło już kolejnych 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Preparat ma być skierowany do dystrybucji, kolejne dawki mają być podawane od jutra.

Dodatkowo do punktów szczepień mają być skierowane szczepionki Moderny, które już są w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych.

07:08 Covid-19 zachęcił internautów do powrotu do wcześniejszych wartości i działań

Naukowcy z UCLA i Harvard University przeprowadzili analizę zmian dwóch rodzajów aktywności internetowej w USA. Porównywano sytuację w 10 tygodniach przed i 10 tygodniach po 13 marca 2020 - kiedy to prezydent Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny na terenie całego kraju w związku z COVID-19. Analiza dotyczyła wyszukiwań w Google oraz sposobu użycia ponad pół miliarda słów i zwrotów zamieszczonych na Twitterze, blogach i forach internetowych.



Jak zaznaczyła autorka, profesor psychologii Patricia Greenfield z UCLA, badanie wykazało, że pandemia zainspirowała odrodzenie wartości zorientowanych na społeczność, a ludzie myślą bardziej o wzajemnym wspieraniu się. Użycie słowa "pomoc" na Twitterze wzrosło o 37 proc. w okresie po 13 marca, natomiast użycie słowa "udostępnij" - o 24 proc. Także słowo "poświęcenie" po 13 marca pojawiało się na Twitterze ponad dwa razy częściej od okresu przed pandemią.



Jednocześnie istniały mocne dowody na powrót zbiorowego myślenia narodu do bardziej wiejskiej formy społeczeństwa. Użycie słów odnoszących się do podstawowych potrzeb w zakresie żywności, odzieży i schronienia znacznie wzrosło w wyszukiwarkach Google, na Twitterze, forach internetowych i blogach. Na przykład liczba wyszukiwań w Google dla hasła "uprawiaj warzywa" wzrosła o 344 proc., dla "maszyny do szycia" o 207 proc.



Aktywność internetowa ujawniła również znaczący wzrost obaw ludzi o śmiertelność. Po 13 marca, kiedy liczba ofiar śmiertelnych zaczęła gwałtownie rosnąć, aktywność wyszukiwania słowa "przetrwać" wzrosła o 47 proc., dla "cmentarzy" o 41 proc., "pochować" o 23 proc., a "śmierć" o 21 proc. W ciągu 10 tygodni po ogłoszeniu stanu wyjątkowego Trumpa na Twitterze pojawiło się o 115 proc. więcej wzmianek o frazie "strach przed śmiercią" niż 10 tygodni wcześniej. "Śmierć przeszła z czegoś co jest tabu w coś rzeczywistego i nieuniknionego" - powiedział Evers.



Ze wszystkich przeanalizowanych przez autorów słów, tym, którego użycie wzrosło najbardziej podczas pandemii, był "zakwas", ponieważ pieczenie chleba stało się modnym zajęciem podczas lockdownu. Liczba wyszukiwań hasła "zakwas" w Google wzrosła o 384 proc. po rozpoczęciu pandemii, a wzmianki na Twitterze wzrosły o 460 proc. Podobnie było z wyrażeniem "pieczenie chleba", którego liczba wyszukiwań w Google wzrosła o 265 proc., a wzmianki na Twitterze o 354 proc.

06:44 USA: Obniżyła się średnia liczba codziennych nowych przypadków

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w USA ostatnio obniżyła się średnia liczba codziennych nowych przypadków. 12 lutego spadła poniżej 100 tys. po raz pierwszy od kilku miesięcy.



Eksperci ds. zdrowia publicznego i najwyżsi urzędnicy administracji w Waszyngtonie ostrzegają jednak, że niezależnie od szczepień należy wciąż zachowywać środki ostrożności narzucone z powodu pandemii. Argumentują, że można w ten sposób spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.





Cytat Wciąż mamy około 100 000 przypadków dziennie. Nadal mamy około 1500 do 3500 zgonów dziennie. Jest ich ponad dwa i pół razy więcej niż obserwowaliśmy latem. zauważyła dr Rochelle Walensky, dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom w niedzielnym w programie "Meet the Press" telewizji NBC.



Natomiast z nieco inne dane podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zgodnie ze statystykami tej uczelni ostatniej doby zarejestrowano 1793 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 70 646 kolejnych osób.



Placówka naukowa z Baltimore powiadomiła, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 27 mln 498 879 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych - według danych uczelni - sięga 480 567.



W poniedziałek pamięć ofiar pandemii mają uczcić minutą ciszy prezydent USA Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris. Zapalą też poświęcone im znicze.

06:18 Już pół miliona zgonów w Ameryce z powodu Covid-19

Według NBC News do niedzielnego popołudnia w Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu Covid-19 ok. 500 001 osób. Liczba ofiar śmiertelnych jest najwyższa na całym globie, mimo że Ameryka ma mniej niż pięć procent populacji światowej.



Dla porównanie NBC News wskazuje, że liczba zgonów w całym kraju w wyniku powikłań Covid-19, jest mniej więcej równa populacji Atlanty w stanie Georgia lub kalifornijskiego Sacramento.



NBC News ocenia, że w Stanach Zjednoczonych potwierdzono od początku pandemii ponad 28 206,600 przypadków wirusa. Szczególnie mocno ucierpiał najbardziej zaludniony stan USA jakim jest Kalifornia. Do niedzieli było tam od wybuchu pandemii 3 527 641 potwierdzonych przypadków. Zmarło 49 110 osób.



Natomiast jak wynika z danych dziennika "New York Times" w Nowym Jorku zarejestrowano łącznie do niedzieli co najmniej 1 591 929 przypadków koronawirusa oraz 46 346 zgonów. Odkryto jednocześnie pierwszy przypadek wariantu południowoafrykańskiego wirusa.

05:36 Brytyjski minister zdrowia: Szczepionka zmniejsza przenoszenie wirusa o ok. 2/3

Wstępne dane wskazują, że pierwsza dawka szczepionek przeciw Covid-19 zmniejsza przenoszenie koronawirusa o ok. dwie trzecie - powiedział w niedzielę brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.



Hancock wspomniał o redukcji przenoszenia podczas rozmowy w stacji Sky News zapytany o możliwość szczepień w przyszłości także dzieci.



Szczepienie dzieci ma znaczenie pod kątem próby zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby i mamy wczesne dowody na wpływ szczepionki na zatrzymanie transmisji. Wygląda na to, że pierwsza dawka zmniejsza poziom przenoszenia choroby o około dwie trzecie, ale potrzebujemy na to więcej dowodów - mówił brytyjski minister zdrowia.



Wskazana przez niego liczba dwie trzecie pojawiła się wcześniej w opublikowanych na początku lutego w magazynie naukowym "The Lancet" wstępnych badaniach na temat wpływu szczepionki AstraZeneca na przenoszenie wirusa, ale dotyczyły one tylko jednej z dwóch używanych obecnie w Wielkiej Brytanii szczepionek.



W poniedziałek w ramach zapowiedzianego przez Borisa Johnsona planu wychodzenia z lockdownu rządowa agencja Public Health England ma przedstawić pełniejsze dane na temat wpływu szczepień na przenoszenie wirusa.

05:09 Buda: Dziś w nocy kolejna runda rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko Covid-19



Dziś w nocy mamy kolejną rundę rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko Covid-19 - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w niedzielę. Zaznaczył, że chodzi o zapewnienie dodatkowych partii szczepionek na wypadek, gdyby dostawy poprzez umowę z KE, nadal się opóźniały.



Cytat Oczywiście my to robimy, tylko jesteśmy związani umową, do której przystąpiliśmy w nadziei, że Komisja Europejska zagwarantuje nam właściwą ilość szczepionek. Ale mimo wszystko podejmujemy starania i rozmawiamy z innymi producentami, którzy dostarczają szczepionki, by jeśli okaże się, że w kolejnych etapach, w kolejnych kwartałach tak wolno ta szczepionka będzie do nas spływała, zabezpieczyć sobie ich źródło z innych kierunków. Nawet dzisiaj w nocy - czasu polskiego o godz. 2.00 - mamy kolejna rundę rozmów z jednym z producentów, który jest gotowy takie szczepionki dostarczać. powiedział wiceminister w TVP Info.

Jak dodał, "to wszystko jest bardzo trudne bo, producenci, którzy dopiero wchodzą na rynek, chcą też handlować z KE, dlatego obawiają się pertraktować z poszczególnymi krajami".