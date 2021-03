Pandemia w Polsce nie zwalnia tempa. Minister zdrowia zapowiedział wczoraj wprowadzenie ogólnopolskiego lockdownu. Od soboty 20 marca - w całym kraju - zamknięte będą ponownie m.in. wszystkie hotele, kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Nauka w klasach I-III będzie prowadzona jedynie w formie zdalnej. Te zmiany obowiązują do 9 kwietnia. Przed polskimi szpitalami coraz dłuższe kolejki karetek. Dramatycznie wzrasta zużycie tlenu. Mamy 27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie żyje 356 osób. To najbardziej dramatyczne dane od początku roku. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Ten raport aktualizowany jest na bieżąco!

W Brazylii odnotowano najwyższą liczbę zakażeń. To ponad 90 tys.

- Od soboty 20 marca w Polsce nowe obostrzenia. W praktyce oznaczają one lockdown na terenie całego kraju. Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Ponownie zamknięte będą m.in. hotele, kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ten zapis będzie obowiązywał do 9 kwietnia. Pełna lista obostrzeń dostępna jest >>>TUTAJ<<<

- 27 278 nowych infekcji i 356 zgonów z powodu Covid-19. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia o sytuacji pandemicznej w Polsce.





- Dramatycznie wzrasta zużycie tlenu w polskich szpitalach. Przed oddziałami tworzą się coraz dłuższe kolejki karetek. Piszemy o tym >>>TUTAJ<<<

- Dziś ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób w wieku 67-69 lat. Jak się zarejestrować? Sprawdź >>>TUTAJ<<<

- "22 marca, gdyby były wolne terminy na szczepienia, rozpoczniemy rejestrację nie tylko seniorów 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę grupę wiekową" - powiedział minister Michał Dworczyk.



- Europejska Agencja Leków wyda dziś zalecenia w sprawie szczepionki firmy AstraZeneca w kontekście stanów zakrzepowo-zatorowych, jakie ten preparat miałby prowokować.



- W Brazylii zanotowano rekordową liczbę infekcji SARS-Cov-2. To dokładnie 90 303 przypadki. Jednocześnie tamtejszy resort zdrowia informuje o najwyższej liczbie zgonów od początku pandemii. Zmarło 2648 osób zakażonych Covid-19.



10:35 NOWE DANE: Najgorsze w tym roku. Ponad 27 tys. zakażeń

27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 356 zgonów z powodu Covid-19.



To najnowsze dane resortu zdrowia. To też najbardziej dramatyczny raport w tym roku.



10:10 Możliwe poszerzenie grupy wiekowej przy rejestracji na szczepienia

W poniedziałek, 22 marca, gdyby były wolne terminy na szczepienia przeciw Covid-19, rozpoczniemy rejestrację nie tylko seniorów 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę grupę wiekową - zapowiedział w czwartek szef KPRM, pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Dworczyk podkreślił, że nie ma żadnych problemów z rejestracją, a bezpłatna infolinia 989 - jeden z kanałów przez który można się zapisywać - działa bez zakłóceń. Zachęcał, by seniorzy rejestrowali się na szczepienie.



Równocześnie przyznał, że ze względu na doniesienia medialne na temat tego, że szczepienie preparatem AstraZeneki mogą wywoływać zakrzepy krwi i niektóre kraje zawiesiły szczepienia tą szczepionką, zainteresowanie zapisami w Polsce również zmniejszyło się.

Dziś, w tej sprawie ma wypowiedzieć się EMA.





10:05 Kolejki karetek przed szpitalami, wzrasta zużycie tlenu

Kolejki karetek na podjazdach przed szpitalami, dramatyczne doniesienia o gwałtownym wzroście zużywanego tlenu - wszystko wskazuje na to, że Polskę ogarnęła trzecia fala epidemii koronawirusa.



Szef warszawskiego pogotowia mówi o ponad 200 wyjazdach karetek dziennie do pacjentów w ciężkim stanie.



Na Śląsku zespoły ratownicze pracują na okrągło, a grudziądzki szpital pokazuje zdjęcia sznura ambulansów, czekających na przekazanie covidowych pacjentów.





09:55 Kolejne obostrzenia przy przekroczeniu 30 tys. zakażeń?

Jeżeli liczba zakażeń przekroczy 30 tys. to rząd będzie szykował wprowadzenie kolejnych obostrzeń koronawirusowych.



Jak ustalili dziennikarze RMF FM, taki właśnie poziom wyznaczają sobie kluczowi ministrowie odpowiedzialni za walkę z pandemią w Polsce.



Brany pod uwagę jest przede wszystkim handel. Zagrożone zamknięciem mogłyby być sklepy meblarskie, wolnostojące odzieżowe, ale też salony kosmetyczne czy fryzjerskie.



09:44 Dworczyk o rejestracji na szczepienie

"22 marca, gdyby były wolne terminy na szczepienia, rozpoczniemy rejestrację nie tylko seniorów 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę grupę wiekową" - powiedział minister Michał Dworczyk.



09:10 Grodzki: Lockdown przy 25 tys. zakażeń zasadny

Lockdown przy 25 tysiącach zakażeń koronawirusem i zatrważającej liczbie zgonów uważam za zasadny z punktu widzenia medycznego, ale nie zmienia to mojej oceny co do chaotycznego i politycznego zarządzania pandemią - powiedział w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa.

Zamknięte będą hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe; ograniczona będzie działalność galerii handlowych; dzieci z najmłodszych klas wrócą do zdalnej nauki.

Niedzielski tłumaczył, że przekroczona została bariera 25 tys. zachorowań dziennie, trzecia fala przyspiesza i trzeba podjąć zdecydowane kroki.

08:30 Prof. Horban o decyzji EMA ws. AstryZeneki

Prof. Andrzej Horban spodziewa się, że EMA dopuści dziś do użytku szczepionkę firmy AstraZeneca. Natomiast po południu - prawdopodobnie już po decyzji EMA - unijni eksperci będą jeszcze o niej dyskutować.



Szef Rady Medycznej przy premierze podkreśla, że zakrzepy zdarzają się dość często.



100 osób dziennie w Polsce umiera w wyniku udaru mózgu - wylicza.



Jeżeli byśmy zaobserwowali znaczne zwiększenie udarów mózgu i występowałyby one głównie u ludzi, którzy przyjmują szczepionkę AstryZeneki to oczywiście ponad wszelką wątpliwość należy to połączyć - dodaje.



07:20 Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia szkół

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu Covid-19 rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Wynosi on 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.



Od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują nowe zasady epidemiczne.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczniowie w Polsce - w tym także w klasach I-III - będą uczyć się zdalnie.

07:00 EMA wyda dziś zalecenia ws. AstryZeneki

Komitet ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków (EMA) zbierze się dzisiaj, by wydać zalecenia w sprawie szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca w kontekście stanów zakrzepowo-zatorowych, jakie ten preparat miałby prowokować.



W ostatnich dniach kilka krajów UE zawiesiło szczepienia szczepionką brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca w związku z obawami, że może ona powodować zakrzepy krwi.

Informacje o przypadkach zakrzepicy docierały do Europejskiej Agencji Leków, która zaczęła badać sprawę.

06:55 Ponad 3 mln zastrzyków przeciwko Covid-19 w Polsce

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już ponad 3 mln Polaków.

Z tej grupy ponad połowa, bo 1,6 mln dostała także drugą dawkę preparatu. Od dziś rejestrować się na szczepienia będą mogły osoby w wieku 67-69 lat.



06:25 Zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19

Ruszyły dziś zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 67 i 68 lat. Zapisywać mogą się także seniorzy w wieku 69 lat, którzy jeszcze tego nie zrobili. Rejestracja trwa od 18 do 20 marca.



Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej osoby te będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.



Jak się zapisać?

- infolinia - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989.



- elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany.



- kontakt z wybranym punktem szczepień.



- wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie.

05:50 Tajlandia: Psy wykryją koronawirusa

Naukowcy w Tajlandii przeszkolili psy rasy labrador retriever do wykrywania osób zakażonych Covid-19.

Jak poinformowali badacze z Uniwersytetu Chulalongkorna w Bangkoku, w czasie treningu czworonogi osiągnęły 95-procentową skuteczność.



Badacze z wydziału nauk weterynaryjnych stołecznej uczelni zabezpieczyli próbki potu pacjentów chorych na Covid-19, używając do tego bawełnianych tamponów i gromadząc dużą liczbę skarpetek używanych przez osoby zakażone koronawirusem.

Taki materiał umieszczono następnie w puszkach, których użyto podczas treningu sześciu labradorów. Psy spędziły dwa miesiące, ucząc się zapachu pacjentów z Covid-19.

05:30 Dwa dramtyczne rekordy w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 90 303 zakażeń koronawirusem, co stanowi rekord, któremu towarzyszy też najwyższa od wybuchu epidemii liczba zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało w środę federalne ministerstwo zdrowia.



Liczba 2340 przypadków śmiertelnych, którą odnotowano w wtorek, w środę przestała być rekordowa, gdy okazało się, że z powodu Covid-19 zmarło 2648 osób. Od początku epidemii w Brazylii zmarło już 284 775 osób zakażonych koronawirusem.



Liczba wszystkich zakażeń wynosi 11 mln 693 838 przypadków, co czyni z Brazylii kraj najbardziej dotknięty epidemią - podkreślają światowe agencje.



Mimo tak wysokich wskaźników, prawicowy prezydent Jair Bolsonaro wystąpił w środę z oświadczeniem, w którym po raz kolejny wyraził pogląd, że zagrożenia związane z epidemią są wyolbrzymiane.

05:20 Od soboty lockdown w całym kraju

Po ostatniej konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego potwierdziły się informacje RMF FM. Obostrzenia obowiązujące dotychczas w województwach z najwyższą liczbą zakażeń zostały rozszerzone na całą Polskę. Lockdown zostanie wprowadzony w sobotę 20 marca i będzie obowiązywał do 9 kwietnia.



Uczniowie z klas I-III powrócą do nauki zdalnej. Zamknięte będą - ponownie - hotele i miejsca noclegowe. Funkcjonować nie będą mogły kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Zamknięte będą też obiekty infrastruktury sportowej.



Jak zaznaczył szef resortu zdrowia - jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, nie można wykluczyć dodatkowego zaostrzenia restrykcji przed Wielkanocą.