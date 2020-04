9593 przypadków zarażeń koronawirusem, 380 zgonów spowodowanych COVID-19 – to aktualny bilans pandemii w Polsce. Na świecie niechlubnym liderem statystyk są Stany Zjednoczone. W USA zachorowały ponad 774 tysiące osób, a 42 094 zmarły. To o około 18 tys. więcej niż we Włoszech. Są też dobre wiadomości: wszystkie kraje członkowskie ONZ jednomyślnie poparły rezolucję wzywającą do zapewnienia powszechnej dostępności przyszłej szczepionki na koronawirusa, a także innych środków ochrony i zapobieżenia spekulacji nimi. W naszej relacji na żywo śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa z Polski i świata.

Kobieta spoglądająca na panoramę Los Angeles - to jedno z najbardziej dotkniętych pandemią miast USA /ETIENNE LAURENT /PAP/EPA

REKLAMA