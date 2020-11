Ponad 958 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce od początku pandemii, a zmarło już ponad 16 100 chorych na Covid-19: to aktualny bilans pandemii w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o śmierci 579 chorych i potwierdzeniu ponad 17 tysięcy nowych zakażeń. Najbliższe Boże Narodzenie upłynie w Europie pod znakiem koronawirusowych obostrzeń: zapowiadają je m.in. rządy w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. W Polsce np. podczas Wigilii obowiązywał będzie limit 5 gości spoza grona domowników. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Oddział intensywnej opieki medycznej dla pacjentów z Covid-19 w szpitalu w węgierskim Nyíregyháza / Attila Balazs / PAP/EPA

O 17 060 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 579 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 958 416 potwierdzonych zakażeń i 16 147 ofiar śmiertelnych.

Spotkania z najbliższymi w czasie tegorocznego Bożego Narodzenia - np. Wigilia - będą ograniczone limitem osób

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz o ograniczeniu liczby gości w czasie Bożego Narodzenia: "Nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację, ale jest to twarde wskazanie (...), jak powinniśmy spędzać święta".

Niemcy przekroczyły właśnie granicę miliona potwierdzonych od początku pandemii zakażeń koronawirusem. W Rosji liczba wykrytych w ciągu doby zakażeń po raz pierwszy przekroczyła 27 tysięcy, Ukraina drugi dzień z rzędu zanotowała rekord liczby nowych infekcji SARS-CoV-2.

Ponowna hospitalizacja, problemy z podstawowymi aktywnościami czy kontynuacją pracy zawodowej, problemy psychiczne, a nawet śmierć - takie konsekwencje może mieć, jak wynika z badań naukowców z University of Michigan, ciężki przebieg Covid-19.

17:42 LEKARKA SPRZEDAWAŁA NA INSTAGRAMIE INSTRUKCJĘ NA LECZENIE COVID-19

17:31 KORONAWIRUS WE WŁOSZECH

827 zgonów i 28 352 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano ostatniej doby we Włoszech - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Liczba zakażeń i hospitalizacji hamuje - wynika z biuletynu. Wykonano 222 tysiące testów.



Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 53 677.



Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,5 miliona spośród 60 milionów mieszkańców Włoch. Wyzdrowiało 696 tysięcy ludzi; w ciągu doby przybyło ich około 35 tysięcy.



Obecnie zakażonych jest co najmniej 787 tysięcy osób.



17:18 APEL LEKARZY RODZINNYCH

Pacjenci, chcąc uniknąć kwarantanny, izolacji oraz skierowania na wymaz, bagatelizują pierwsze niepokojące objawy COVID-19 - ostrzegają lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Medycy przypominają, że wczesne wykrycie zakażenia jest kluczowym punktem w procesie terapii i zdrowienia.



Cytat Wczesne wykrycie i potwierdzenie zakażenia jest kluczowym punktem w całym procesie terapii i zdrowienia. Większość pacjentów odpowiedzialnie do tego podchodzi: dzwoni, pyta, prosi o testy. Ale jest i druga grupa osób, które po pomoc przychodzą zdecydowanie za późno. Dlaczego? Tacy pacjenci tłumaczą potem, że chcieli uniknąć kwarantanny, izolacji, a także wymazów! Próbowali leczyć się na własną rękę i - jak mówią - "przechodzić chorobę". Taka postawa w ciągle szalejącej pandemii jest niedopuszczalna. podkreśla prezes PPOZ Bożena Janicka.

Lekarze rodzinni przypominają, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie można odmówić wykonania badania (testu) na obecność koronawirusa.

16:58 POWIKŁADNIA PO PRZEJŚCIU COVID-19

Choroba Covid-19 u mężczyzn może wywołać w jądrach stan zapalny, grożący zakłóceniem płodności - wynika z badań amerykański i chińskich specjalistów.



Specjaliści University of Miami na Florydzie przeprowadzi autopsję u sześciu mężczyzn zmarłych z powodu tej choroby oraz u trzech kolejnych, którzy stracili życie z innych przyczyn. Jedynie u trzech ofiar Covid-19 stwierdzono.



16:42 RZĄD OGŁOSIŁ FERIE DLA WSZYSTKICH W JEDNYM TERMINIE. PRAWO NA TO NIE POZWALA

16:15 KORONAWIRUS W WIELKOPOLSCE

W województwie wielkopolskim potwierdzono ponad 2 tys. nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 25 mieszkańców regionu.



Według danych resortu zdrowia wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły 2072 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców Wielkopolski.



Ministerstwo podało również, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 10 mieszkańców regionu, a przez współistnienie tej choroby z innymi schorzeniami kolejnych 15 osób.

15:53 SZCZEPIENIA W ROSYJSKI ARMII

W rosyjskich siłach zbrojnych rozpoczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi - poinformował w piątek minister obrony Siergiej Szojgu. Dotąd zaszczepiono około 2,5 tysięcy żołnierzy, a docelowo szczepionkę otrzyma ponad 400 tysięcy - powiedział minister.



Do końca 2020 roku szczepienia obejmą 80 tysięcy ludzi - powiedział Szojgu na posiedzeniu kolegium ministerstwa obrony. Zaznaczył następnie, że "ogółem planowane jest zaszczepienie ponad 400 tysięcy żołnierzy".

15:26 SZPITALE W CZECHACH GOTOWE NA PRZYJMOWANIE CHORYCH Z INNYCH KRAJÓW

Szpitale w Czechach mogą przyjąć pacjentów chorych na Covid-19, także w ciężkim stanie, z innych państw - powiedział w piątek minister zdrowia Jan Blatny. Dodał, że poinformował o tym ministerstwo spraw zagranicznych. Pacjenci mogliby trafić do klinik w Pradze i Brnie.



Poinformowaliśmy ministerstwo spraw zagranicznych, że w przypadku, gdyby któreś z okolicznych państw potrzebowało pomocy, możemy ją zaproponować - powiedział Blatny na konferencji prasowej. Podkreślił, że chociaż w kraju nadal musi być utrzymywana rezerwa miejsc w szpitalach, Czech mogą przyjąć kilkudziesięciu pacjentów z zagranicy. Dotyczy to także chorych w ciężkim stanie, których leczenie wymaga specjalistycznej aparatury.



Sytuacja w czeskich szpitalach stale się poprawia. W ciągu tygodnia liczba hospitalizowanych osób z Covid-19 zmniejszyła się o 1260. Aktualnie w szpitalach leczonych jest 5047 osób z koronawirusem - poinformował wiceminister zdrowia, krajowy koordynator do spraw intensywnej terapii Vladimir Czerny.

15:12 PIERWSZY PRZYPADEK KORONAWIRUSA WŚRÓD NOREK NA LITWIE

Na Litwie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wśród zwierząt hodowlanych na fermie norek w rejonie janowskim w centrum kraju. Infekcję wykryto również u jednego z pracowników fermy.



Państwowa Służba Kontroli Żywności i Weterynarii poinformowała w czwartek, że na fermie z dnia na dzień zaczęły padać zwierzęta. W sumie padło 169 norek. Badania potwierdziły, że były one zakażone koronawirusem.

15:03 REZERWOWY SZPITAL DLA PACJENTÓW COVIDOWYCH OTWARTO W WAŁBRZYCHU

Szpital rezerwowy w Wałbrzychu powstał w kompleksie Specjalistycznego Szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego. Na potrzeby lecznicy dla chorych na COVID-19 zaadaptowano opuszczone piętro, w którym dawniej znajdowała się pediatria. W szpitalu rezerwowym jest 50 łóżek, w tym 5 respiratorowych.



Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas podkreślił w piątek, że otwarty w Wałbrzychu szpital jest lecznicą rezerwową, a spółki Skarbu Państwa zaangażowały się w budowę kilkunastu takich placówek w kraju. Mam nadzieję, że z tych szpitali nie będziemy musieli korzystać w pełnym stopniu; te szpitale są trochę takim rodzajem ubezpieczenia - mówił Gryglas na konferencji prasowej w Wałbrzychu.



Jest to jeden z trzech tego typu szpitali na Dolnym Śląsku, w których uruchomienie zaangażował się KGHM.



14:50 KORONAWIRUS W POLSCE. MZ TŁUMACZY MNIEJSZĄ LICZBĘ TESTÓW

W ciągu ostatniej doby wykonano ok. 46 tys. testów na koronawirusa - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia . To znacznie mniej w porównaniu do danych sprzed kilku tygodni, kiedy resort zdrowia raportował o 70-80 tys. testów dziennie. "To od wskazań lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zależy, ile osób będzie testowanych na koronawirusa" - przekonywał w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany przez dziennikarzy, z czego wynika ten spadek liczby testów w kraju.





14:19 KORONAWIRUS NA WĘGRZECH

135 chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najwięcej od początku pandemii koronawirusa - wynika z danych opublikowanych w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Wzrosła też do 6393 liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem - wyższy dzienny bilans zanotowano tylko raz, w ubiegły poniedziałek, gdy stwierdzono 6495 nowych infekcji. W sumie na Węgrzech stwierdzono już prawie 200 tys. zakażeń koronawirusem.



Do tej pory zmarło na Węgrzech 4264 chorych na Covid-19, a ponad 52 tys. osób wyzdrowiało.

14:03 WĘGIERSCY LEKARZE W ROSJI PODEJRZĄ TWORZENIE SZCZEPIONKI

Rosja pozwoli węgierskim lekarzom i ekspertom obejrzeć proces produkowania rosyjskiej szczepionki na Covid-19 - oznajmił w piątek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto na wspólnej konferencji prasowej z rosyjskim ministrem zdrowia Michaiłem Muraszką.



Szijjarto oświadczył, że takie oględziny mogą przyśpieszyć proces podejmowania przez węgierską stronę decyzji o potencjalnym wykorzystaniu rosyjskiej szczepionki.



Muraszko ze swej strony podkreślił, że skuteczność rosyjskiej szczepionki przekracza 92 proc.

13:54 NEGATYWNE SKUTKI CIĘŻKIEGO PRZEBIEGU COVID-19

Ponowna hospitalizacja, problemy z podstawowymi aktywnościami czy kontynuacją pracy zawodowej, problemy psychiczne, a nawet śmierć - takie konsekwencje może mieć, jak wynika z badań naukowców z University of Michigan, ciężki przebieg Covid-19 i pobyt w szpitalu z powodu tej choroby.

13:34 PREMIER APELUJE do OZDROWIEŃCÓW

Mateusz Morawiecki zaapelował we wpisie na Facebooku do ozdrowieńców o oddawanie osocza.

"Osocze ozdrowieńców, podane w odpowiednim momencie chorym na Covid-19, pozwala uratować ich zdrowie i życie.

Procedura poboru osocza jest prosta, szybka, bezpieczna - i daje dodatkowe korzyści prawne i podatkowe dawcom.

Jeżeli pokonaliście już koronawirusa, to zachęcam i apeluję - podarujcie innym szansę na zdrowie i życie! Oddawajcie osocze!" - napisał szef rządu.

Opublikował również przygotowany przez jego kancelarię materiał wideo, w którym przedstawiono procedurę oddawania przez ozdrowieńców osocza:

13:27 JUTRO OTWORZĄ SIĘ BIBLIOTEKI

Od jutra biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać czytelnikom zbiory pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego i przestrzeni 15 metrów kwadratowych na osobę - podało ministerstwo kultury.

Teatry, filharmonie, opery, muzea czy kina pozostaną zamknięte dla publiczności.

13:25 RZECZNIK RESORTU ZDROWIA: "Nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz o ograniczeniu liczby gości w czasie Bożego Narodzenia: "Oczywiście, nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację, ale jest to twarde wskazanie dla naszych obywateli, (...) jak powinniśmy spędzać święta".

13:18 EKSTRAKLASA SKRACA PRZERWĘ ZIMOWĄ

Piłkarze Ekstraklasy będą mieć o tydzień krótszą przerwę zimową: rozgrywki zostaną wznowione już 29 stycznia.

Dzięki temu - wyjaśniła spółka prowadząca rozgrywki - będzie można z wyprzedzeniem reagować na potencjalne przerwy w grze spowodowane pandemią.

13:13 UKRAINA ZNÓW z REKORDEM NOWYCH ZAKAŻEŃ

Ukraina drugi dzień z rzędu zanotowała rekord liczby nowych zakażeń: w czwartek wykryto ich w tym kraju ponad 16 200. Zmarło tego dnia 192 zakażonych.

/ Grafika RMF FM /

12:57 ROSJA z REKORDOWĄ LICZBĄ NOWYCH ZAKAŻEŃ

Po raz pierwszy liczba wykrytych w ciągu doby przypadków koronawirusa przekroczyła w Rosji 27 tysięcy.

/ Grafika RMF FM /

12:31 BOŻE NARODZENIE w EUROPIE POD ZNAKIEM OBOSTRZEŃ

Najbliższe Boże Narodzenie upłynie w Europie pod znakiem koronawirusowych obostrzeń: zapowiadają je rządy poszczególnych państw.

I tak np. w Niemczech dozwolone będą spotkania rodzinne w gronie do 10 osób, we Włoszech i Hiszpanii prawdopodobnie do sześciu, a w Szkocji do ośmiu.

12:19 WIGILIA z LIMITEM UCZESTNIKÓW: SPRAWDZILIŚMY, co MÓWI RZĄDOWE ROZPORZĄDZENIE

Rządowe zapowiedzi dot. ograniczenia liczby osób, które będą mogły w czasie najbliższego Bożego Narodzenia np. zasiąść wspólnie do Wigilii, doczekały się formalnego zapisu: w rozporządzeniu opublikowanym w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Z dokumentu wynika, że np. na kolację wigilijną zaprosić będziemy mogli maksymalnie 5 gości spoza grona domowników.

12:13 PONAD 50 TYSIĘCY TESTÓW na KORONAWIRUSA w CZWARTEK

W czwartek wykonaliśmy w całym kraju ponad 50 400 testów na koronawirusa, zaś od początku pandemii: ponad 6,14 mln.

12:09 ZAMIESZANIE z DANYMI

Pierwotnie resort zdrowia poinformował dzisiaj o 16 310 wykrytych minionej doby zakażeniach - niespełna pół godziny później skorygował jednak te dane: z najnowszego raportu wynika, że w czwartek zarejestrowaliśmy 17 060 nowych infekcji SARS-CoV-2.

Jak wyjaśniono w poście na twitterowym profilu ministerstwa: korektę wymusiła "errata danych z laboratoriów".

Już przed korektą na rozbieżności w danych przekazanych przez resort w raporcie SMS-owym i w serwisie internetowym zwracał uwagę dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

"W raporcie SMS-owym Ministerstwa Zdrowia na Mazowszu: 1 984 zakażenia, a na stronie www.gov.pl/koronawirus: 2 057! I taki rozjazd w kilku województwach" - pisał na Twitterze.

O 1 984 przypadkach koronawirusa wykrytych na Mazowszu resort informował również w pierwszym twitterowym raporcie. Po korekcie okazało się jednak, że prawidłowy był wyższy bilans: podany w serwisie www.gov.pl/koronawirus, a mówiący o 2 057 przypadkach.

11:01 RESORT KORYGUJE DANE

Resort zdrowia skorygował opublikowane o 10:30 dane dot. liczby wykrytych zakażeń koronawirusem: z najnowszego raportu wynika, że minionej doby potwierdzono w Polsce 17 060 infekcji SARS-CoV-2.



10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 310 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 579 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.



Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 957 666 potwierdzonych zakażeniach i 16 147 ofiarach śmiertelnych.



/ Grafika RMF FM /

10:07 NOWY DZIENNY RAPORT RESORTU ZDROWIA

W polskich szpitalach zajętych jest obecnie blisko 21 700 łóżek covidowych, a ponad 2 100 pacjentów z Covid-19 potrzebuje respiratora.

Kwarantanną objęte są w tej chwili blisko 324 tysiące ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: ponad 16,7 tysiąca.

Z najnowszego raportu resortu zdrowia dowiadujemy się również, że minionej doby przybyło w Polsce ponad 21 700 ozdrowieńców, a w sumie, od początku pandemii w naszym kraju, koronawirusa pokonało już ponad 516 600 ludzi.

08:01 NIEMCY: JUŻ PONAD MILION POTWIERDZONYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu poprzednich 24 godzin wykryto w Niemczech ponad 22 800 nowych przypadków koronawirusa, a tym samym całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju od początku pandemii zakażeń przekroczyła milion: taką informację przekazał Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha w Berlinie.

Instytut podał również, że minionej doby zmarło w Niemczech 426 chorych na Covid-19.

W porównaniu z resztą Europy Niemcy stosunkowo łagodnie przeszły pierwszą falę pandemii, drugą jednak odczuwają już dotkliwie.

W środę, po siedmiogodzinnych rozmowach z premierami 16 landów, kanclerz Angela Merkel ogłosiła przedłużenie do początku stycznia obowiązujących obecnie restrykcji.

Chodzi m.in. o zamknięcie barów i restauracji, klubów fitness i placówek kulturalnych oraz ograniczenie liczby uczestników prywatnych spotkań.

Zamknięte pozostaną również stacje i wyciągi narciarskie, a dostęp do sklepów będzie nadal ograniczony w zależności od ich powierzchni.

/ Grafika RMF FM /

07:44 PROF. ANDRZEJ GAMIAN: POPULACJA JUŻ SIĘ UODPARNIA

Część z nas ma już odporność na koronawirusa, nie jest zatem konieczne, by dla powstrzymania epidemii przeciwko Covid-19 szczepili się wszyscy - uważa prof. Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Ekspert przyznaje, że trudno dzisiaj oszacować, jaki procent społeczeństwa w Polsce powinien zostać zaszczepiony, i podkreśla, że pierwsza faza szczepień powinna objąć pracowników służby zdrowia i ludzi pracujących w bliskim kontakcie z innymi.

Cytat Pierwsza seria tych szczepień nie musi być wysoka. Trzeba objąć nimi ludzi, którzy poprzez wykonywane zawody są najbardziej narażeni na kontakt z wirusem: to nie jest duży procent ogółu społeczeństwa. Prof. Andrzej Gamian

Naukowiec zwraca również uwagę, że do momentu upowszechnienia szczepień lub znalezienia skutecznego lekarstwa na Covid-19 bezpieczną metodą ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest społeczna izolacja.

Cytat To działa i musimy się do tego stosować. Epidemia przejdzie, populacja już się uodparnia, mamy już zupełnie inny obraz: spłaszczanie szczytu epidemicznego. Prof. Andrzej Gamian

07:13 MEKSYK: JUŻ NIEMAL 1,08 MLN ZAKAŻEŃ

W Meksyku w ciągu poprzednich 24 godzin potwierdzono ponad 8 100 nowych przypadków koronawirusa, a zmarło 645 chorych na Covid-19.

Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju przekroczyła 104 tysiące, a liczba potwierdzonych zakażeń sięga już niemal 1,08 mln.

Ministerstwo zdrowia Meksyku zastrzega jednak, że rzeczywista liczba infekcji SARS-CoV-2 i zgonów z powodu Covid-19 jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, pod względem liczby wykrytych zakażeń Meksyk plasuje się na 11. miejscu na świecie, pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 jest natomiast czwartym krajem świata.

07:08 STANY ZJEDNOCZONE: NIEMAL 181,5 TYSIĄCA NOWYCH ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

W ciągu poprzedniej doby zmarło w Stanach Zjednoczonych 2 297 chorych na Covid-19, równocześnie wykryto tam niemal 181,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Jak podaje ponadto uczelnia, w sumie od wybuchu epidemii potwierdzono w USA ponad 12,8 mln zakażeń, a zmarło 263 394 ludzi.

07:01 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 687 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 580 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

W sumie od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 940 tysięcy infekcji SARS-CoV-2, a zmarło już ponad 15,5 tysiąca chorych na Covid-19.

27 LISTOPADA 2020 w RELACJI na ŻYWO: ZAPRASZAMY!

W związku z korektami, wprowadzanymi do koronawirusowych statystyk przez laboratoria, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą - jak zastrzega na swoich stronach resort zdrowia - "zmienić się wstecznie". W konsekwencji globalna liczba zakażeń od początku pandemii jest wyliczana codziennie od nowa i może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.