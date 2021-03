Narodowy Instytutu Zdrowia w USA poinformował, że wstrzymuje badania nad osoczem ozdrowieńców w leczeniu Covid-19 z powodu braku pozytywnych efektów. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 15 829 nowych zakażeń koronawirusem. 263 pacjentów z Covid-19 zmarło. Minister zdrowia Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

15:19 Teleporady

Zdecydowałem się ograniczyć możliwość teleporad - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, stosowne rozporządzenie zostanie podpisane najprawdopodobniej dziś. Tłumacząc powody podjęcia takiej decyzji, mówił: "mamy bardzo dużo sygnałów o ich nadużywaniu, to niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego".





14:40 Częściowy lockdown w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim

Rząd wprowadza częściowy lockdown już w dwóch województwach. Ogłosił to na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski . Dotychczasowe obostrzenia będą obowiązywać do 20 marca w woj. warmińsko-mazurskim. Takie same regulacje będą dotyczyć woj. pomorskiego - od 13 do 20 marca. Rząd zdecydował się jednak na jeden wyjątek - od 13 marca dzieci z klas I-III podstawówek będą się uczyć w trybie hybrydowym, a nie zdalnie.



12:54 Niepokojące dane z Warszawy

Od początku lutego liczba wyjazdów warszawskich karetek do pacjentów z koronawirusem wzrosła dwukrotnie - ustalił reporter RMF FM. Chodzi przede wszystkim o osoby, których stan gwałtownie się pogarsza.

12:50 Nowe informacje o szczepionce AstraZeneca

Skuteczność szczepionki firmy AstraZeneca jest wysoka, wśród 80-latków przekracza nawet 80 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Public Health England.

12:00 Dr Sutkowski: Jeden statek ludzi topi się codziennie

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. zauważył w rozmowie z PAP, że trzecia fala koronawirusa się rozkręca i ocenił ją - posługując się analogią marynarską - na piąty stopień w skali Beauforta.



Jeden bardzo duży statek ludzi topi się codziennie - powiedział dr Sutkowski. Zauważył, że widać znaczące wzrosty w liczbie potwierdzonych zakażeń i w liczbie zajętych łóżek covidowych oraz respiratorów. Jego zdaniem wynika to m.in. z tego, że pacjenci, nawet jeśli odczuwają objawy choroby, nie zgłaszają się do lekarza, tylko leczą sami w domach.



Zgłaszają się do lekarzy dopiero wtedy, gdy objawy zaostrzą się tak, że wymagają hospitalizacji - tłumaczył ekspert. Dodał, że niestety często tych pacjentów już się nie da uratować.





10:40 Znów ponad 15 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 15 829 nowych zakażeń koronawirusem. 263 pacjentów z Covid-19 zmarło.

08:53 Orban zapowiada luzowanie restrykcji od Wielkanocy

Będziemy mieć problem ze szpitalami i musimy się przygotować tu na dramatyczną sytuację. Wzrośnie liczba osób, które trzeba będzie leczyć w szpitalach - powiedział Viktor Orban w Radiu Kossuth. Premier Węgier poinformował, że w ciągu ostatniej doby wykryto 6369 nowych zakażeń koronawirusem (to najwięcej od 6 grudnia) i 143 chorych na Covid-19 zmarło. W szpitalach jest 6867 osób. Ta liczba wzrośnie. Może się podnieść gdzieś do 15 tys., a nawet do 20 tys. - powiedział.

Orban zapowiedział, że do opieki nad chorymi zostaną zaangażowani lekarze rezydenci i studenci ostatnich lat medycyny, a może także lekarze pracujący w prywatnej służbie zdrowia. Zapewnił jednak, że wystarczy łóżek szpitalnych, respiratorów i lekarzy. Jak zaznaczył, przepisy muszą odpowiadać tej sytuacji i dlatego teraz zdecydowano m.in. o zamknięciu od 8 marca sklepów, z wyjątkiem spożywczych, aptek i drogerii, a także o zamknięciu przedszkoli i szkół podstawowych.

Musimy teraz zamknąć, żeby móc w okolicach Wielkanocy się otworzyć. Do 15 marca trwają konsultacje(...), potem zdecydujemy, w jaki sposób stopniowo znosić restrykcje od Wielkanocy - oznajmił premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth. Poprosił przy tym osoby, które planują egzotyczne wakacje, np. na Malediwach czy w Dubaju, o odłożenie wyjazdu. Jak podkreślił, mogłyby one sprowadzić do kraju nieznane mutacje koronawirusa i narazić inne osoby.

08:30 Dr Zaczyński: Przygotowujemy górny poziom Szpitala Narodowego

Gdyby ta fala pandemii nastąpiła rok temu, byłoby gorzej - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM dr Artur Zaczyński, szef Szpitala Narodowego w Warszawie pytany o rok walki z koronawirusem. Na pytanie, czy placówka znowu jest potrzebna, odpowiedział: "wczoraj mieliśmy pomiędzy 170 a 180 osób. Możemy przyjąć do 300 osób. (...) Przygotowujemy górny poziom szpitala, już właściwie w poniedziałek".

06:44 Jeszcze dziś nowe decyzje ws. obostrzeń?

W piątek o godz. 10 zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Temat numer jeden to sytuacja epidemiczna w kraju. Rzecznik rządu Piotr Müller nie wyklucza, że podczas posiedzenia zapadną decyzje dotyczące obostrzeń.

06:30 Formuła 1: Tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy na trybunach w Bahrajnie

Tylko kibice zaszczepieni dwukrotnie przeciw koronawirusowi bądź ozdrowieńcy będą mogli obejrzeć inauguracyjne zawody mistrzostw świata Formuły 1 w Bahrajnie - poinformowali organizatorzy. Wyścig na torze w Sakhir ma się odbyć 28 marca. Przy wejściu na trybuny zostanie przeprowadzona kontrola zdrowia.



05:55 Francuscy medycy będą obowiązkowo szczepieni?

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozważa wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko Covid-19 dla personelu medycznego w szpitalach i domach opieki - informuje dziennik ekonomiczny "Les Echos", powołując się na źródła w Radzie Obrony.



Jak podały francuskie władze medyczne, na oddziałach covidowych 80 proc. personelu jest zaszczepione, ale gdzie indziej o wiele mniej. Niektórzy lekarze uważają za konieczne wprowadzenie obowiązku szczepień personelu pielęgniarskiego.



Nie możemy dłużej akceptować odmowy szczepień przez personel - stwierdził prof. François Chast w radiu w France Inter. Uważa on, że personel odmawiający szczepień powinien zostać wykluczony z zawodu.

05:50 Amerykanie wstrzymują badania nad osoczem

Narodowy Instytutu Zdrowia w USA poinformował, że wstrzymuje badania nad osoczem ozdrowieńców w leczeniu Covid-19 z powodu braku pozytywnych efektów.



Osocze ozdrowieńców testowano w ramach badań klinicznych z podwójną ślepą próbą w leczeniu pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią choroby Covid-19. Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytutu Zdrowia, terapia ta jest bezpieczna, ale nie daje wyraźnych efektów w obu przypadkach tego schorzenia.



Badanie z podwójną ślepa próbą oznacza, że jedna grupa chorych otrzymała osocze ozdrowieńców, a druga - placebo. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych różnic w stanie tych chorych, bez względu na to, czy otrzymywali oni osocze, czy też nie. Nie zauważono, by dzięki niemu mniejsza była progresja choroby z łagodnej do ciężkiej.