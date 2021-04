Czeski rząd zrezygnował z rozmów z Rosją na temat zakupu szczepionki na koronawirusa Sputnik V - poinformował w poniedziałek wicepremier i minister spraw wewnętrznych oraz p.o. szefa MSZ Czech Jan Hamaczek. Jeżeli chodzi natomiast o program szczepień w Polsce, to we wtorek pochwalił go Michał Dworczyk, dziękując zaangażowanym w niego medykom. „Dzięki Waszej pracy pokonujemy kolejny krok w walce z pandemią, osiągając łączną liczbę 9 mln wykonanych szczepień” – napisał szef KPRM. Szczepienia w kraju mają znacznie przyspieszyć, jeszcze w poniedziałek premier zapowiedział, że do 10 maja każdy chętny Polak otrzyma e-skierowanie na szczepienie. W tej relacji na żywo zbieramy najważniejsze informacje dotyczące pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

