Zdjęcie ilustracyjne / IAN LANGSDON / PAP/EPA

07:40 Węgry: Desery i pizze o nazwach szczepionek przeciw Covid-19 nowym hitem

Deser o nazwie AstraZeneca czy pizza Sputnik - przed takimi wyborami stają dziś na Węgrzech miłośnicy szczepionek, chcący skosztować najnowszych propozycji węgierskich cukierników i kucharzy. Produkty te idą jak woda - twierdzi portal Bors.



"Któregoś dnia zaproponowałam mężowi, żebyśmy stworzyli desery, nazywające się tak jak szczepionki" - powiedziała kierowniczka cukierni Sulyan z miejscowości Veresegyhaz, Katalin Benkoe.



Cukiernia przygotowała różne rodzaje pianek, podawanych ze strzykawkami, którymi można zamiast łyżeczki wysysać zawartość. "Zastrzyk Musu" występuje w pięciu wariantach noszących nazwy preparatów, którymi można się zaszczepić na Węgrzech: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm i Sputnik.



Sputnik ma smak grejpfrutowy, Moderna - kokosowy, AstraZeneca - cytrynowy, Pfizer - zielonej herbaty, a Sinopharm jest słodko-kwaśny. Różnią się też kolorami, np. Sinopharm ma na wierzchu żółtą galaretkę, Moderna - niebieską, a Pfizer - zieloną.

07:10 Wcześniejsze przebycie Covid-19 nie chroni młodych ludzi przed ponowną infekcją koronawirusem

U młodych osób przeciwciała wytworzone podczas zakażenia SARS-CoV-2 nie chronią całkowicie przed kolejnym zakażeniem koronawirusem - wynika z badania w grupie ponad 3 tys. rekrutów, o którym informuje pismo "Lancet Respiratory Medicine".



Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku i Naval Medical Research Center w Silver Spring (Maryland) w okresie od maja do listopada 2020 r. Objęto nim 3249 młodych rekrutów (w wieku 18-20 lat) Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (US Marines Corps). Wszyscy zanim rozpoczęli podstawowe ćwiczenia przeszli dwutygodniową kwarantannę. Wykonano im testy na poziom przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 oraz testy PCR na obecność wirusa - na początku kwarantanny, w jej połowie i na zakończenie.



Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa wyłączono z dalszego badania. Pozostałym rekrutom po zakończeniu kwarantanny wykonywano testy PCR - po dwóch, czterech i sześciu tygodniach.

Okazało się, że około 10 proc. tych, którzy mieli poziom przeciwciał świadczący o przebytej infekcji (19 osób na 189 osób) zostało ponownie zakażonych. W grupie, która nie miała wcześniej Covid-19 odsetek ten wyniósł 50 proc. (1079 osób na 2247 osób).



06:55 "DGP": Komisja Europejska podaruje testy i rozliczy z ich wykorzystania

KE przekaże krajom członkowskim w formie darowizny 20 mln testów antygenowych. Beneficjenci będą musieli złożyć sprawozdanie ze sposobu ich wykorzystania, a KE - jeśli stwierdzi nieprawidłowości - będzie mogła domagać się ich zwrotu lub zapłaty odszkodowania - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"



Jak podaje gazeta, informacje te wynikają z przygotowanego przez resort zdrowia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia darowizny szybkich testów do diagnostyki Covid-19 opublikowanego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych.

06:40 Od wtorku 52-latkowie mogą zapisać się na szczepienia przeciw Covid-19

Dziś - zgodnie z zapowiedzią szefa KPRM Michała Dworczyka - zostaną przedstawione zmiany w harmonogramie szczepień dotyczące rejestracji kolejnych roczników na szczepienia. Harmonogram ma objąć terminy rejestracji do 10 maja. Aktualny harmonogram zakłada możliwość rejestracji kolejnych roczników do 24 kwietnia.



Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od wtorku zapisywać może się już rocznik 1969 (52 lata), a od środy rocznik 1970 (51 lat).

Punkt szczepień w Warszawie, zorganizowany na Stadionie Narodowym /Karolina Bereza /RMF FM

06:10 Włochy: Stulatka zapomniana przez służbę zdrowia sama przyszła na szczepienie

Stuletnia mieszkanka włoskiego regionu Kalabria, zapomniana przez tamtejszy system służby zdrowia, przyszła sama do punktu szczepień i poprosiła o pierwszą dawkę preparatu przeciwko Covid-19. Zdumionym medykom wyjaśniła: "Nikt do mnie nie zadzwonił i nie zawiadomił".



Dziennik "Corriere della Sera" podał, że seniorka wspierając się o kuli zapukała do punktu szczepień w siedzibie władz małej gminy Soveria Simeri w prowincji Catanzaro i zapytała, czy może tam otrzymać preparat.



Babcia Vittorina, jak nazywają ją wszyscy mieszkańcy, rozmawiając wcześniej ze swoimi sąsiadami odkryła, że jest jedyną osobą w okolicy, która nie została dotąd zaszczepiona. Postanowiła nie prosić nikogo o pomoc i sama to załatwić. Kiedy przyszła do punktu szczepień, faktycznie okazało się, że nie figurowała na żadnej liście osób uprawnionych. Władze gminy najwyraźniej o niej zapomniały.



Kiedy po podaniu preparatu pielęgniarz zaproponował stulatce, że odprowadzi ją do domu, powiedziała mu: "zmykaj, wrócę sama" - relacjonuje gazeta.



Dodaje, że do zdarzenia tego doszło w Kalabrii, która jest na ostatnim miejscu jako region, gdzie zaszczepiono dotąd najmniej osób.

05:55 Najnowsze ustalenia ekspertów

05:30 Czechy: Rząd nie rozważa już zakupu szczepionki Sputnik V

Czeski rząd zrezygnował z rozmów z Rosją na temat zakupu szczepionki na koronawirusa Sputnik V - poinformował w poniedziałek wicepremier i minister spraw wewnętrznych oraz p.o. szefa MSZ Czech Jan Hamaczek. Podkreślił, że obecnie należy skoncentrować się na szczepionkach certyfikowanych przez Europejską Agencję Leków.



Zdaniem Hamaczka rosyjska szczepionka przestała być tematem negocjacji w świetle aktualnych wydarzeń na linii Praga - Moskwa i Sputnik V nie będzie w Czechach wykorzystywany. Podobnie ocenił sytuację były minister zdrowia, doradca prezydenta Milosza Zemana, Roman Prymula.



Hamaczek zaznaczył, że obecnie jedyną drogą dla Czech jest skupienie się na szczepionkach, które przeszły weryfikację EMA.

05:15 Dworczyk: Osiągnęliśmy łączną liczbę 9 mln wykonanych szczepień



"Wyrazy uznania dla całej kadry zaangażowanej w realizację Narodowego Programu Szczepień! To dzięki Waszej pracy pokonujemy kolejny krok w walce z pandemią osiągając łączną liczbę 9 000 000 wykonanych szczepień. Właśnie startuje rejestracja kolejnego rocznika - 1969" - napisał na Twitterze Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu ds. szczepień.

05:12 Koronawirus w Polsce i na świecie

Najważniejsze wydarzenia, związane z walką z Covid-19 w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was, prowadzimy relację na żywo.