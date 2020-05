U rzeczniczki wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a Katie Miller wykryto koronawirusa - przekazał amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent i jego zastępca w ostatnich dniach nie byli w kontakcie z Miller - piszą amerykańskie media, powołując się na źródła w administracji. W USA liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła 77 tys. Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 15 510 przypadków zakażenia i 777 zgonów. Z powodu Covid-19 w szpitalach przebywa 2768 pacjentów. Resort zdrowia informuje również, że wyzdrowiało dotąd 5437 zakażonych.

14:48 Muzea Watykańskie: Wstęp tylko w maseczkach i po uprzedniej rezerwacji

Nadal nie wiadomo, kiedy ponownie zostaną otwarte Muzea Watykańskie, zamknięte od 8 marca z powodu epidemii. Gdy to nastąpi, zwiedzanie możliwe będzie tylko w maseczkach i po dokonaniu rezerwacji - wyjaśniono w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego.



Nie ma jeszcze pewnej daty otwarcia Muzeów - przyznał sekretarz generalny Gubernatoratu biskup Fernando Vergez Alzaga w rozmowie z oficjalnym portalem Stolicy Apostolskiej Vatican News w sobotę. Zaznaczył, że gdy Muzea zostaną otwarte, wszyscy zwiedzający będą przy wejściu mieli mierzoną temperaturę. Obecnie kończy się montaż termoskanerów.

14:44 WOT pomaga w zwalczaniu pandemii

Brytyjski rząd chce wprowadzić obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla osób przybywających do kraju liniami lotniczymi. Ma to zapobiec kolejnemu wzrostowi zachorowań na Covid-19.

Stowarzyszenie reprezentujące największe linie lotnicze w Wielkiej Brytanii - które poinformowało o planach rządu - zwracają uwagę, że pomysł ten powinien być szczegółowo opracowany. Zwłaszcza zasady odchodzenia od niego.

Stowarzyszenie Airlines UK ostrzega, że przepisy mogą mieć katastrofalny wpływ na działalność linii lotniczych.

Decyzją ministra zdrowia od soboty w pięciu kopalniach woj. śląskiego, w których wystąpiła największa liczba zakażeń zwiększona zostanie liczba badań przesiewowych: w sobotę pobranych ma zostać 2,5 tys. próbek, w niedzielę 5 tys. - podał w sobotę urząd wojewódzki.



Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska odwołała się do sobotniego przedpołudniowego briefingu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w Warszawie. Minister, w związku z ogniskami zakażeń zlokalizowanymi w śląskich kopalniach, informował o działaniach w tym regionie, podejmowanych m.in. przy pomocy wojska.



W związku m.in. z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kopalniach i wśród rodzin górników, już w środę główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas informował w Katowicach o rozpoczęciu od czwartku dużej akcji badań przesiewowych. W sobotę Kucharzewska podała, że dotąd wykonano blisko 2 tys. takich badań.

14:11 Dobre wieści z Hiszpanii

14:00 W Indonezji rekordowa liczba zakażeń

W ciągu minionej doby w Indonezji stwierdzono 533 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższym dobowym przyrostem od początku epidemii w tym kraju. Liczba wszystkich zakażeń wynosi obecnie 13 645 - poinformował w sobotę rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto.



Z powodu powikłań po przejściu Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 16 osób, co podniosło całkowity bilans ofiar śmiertelnych do 959. Liczba ozdrowieńców wynosi 2607 - powiedział Yurianto. Rzecznik MZ podkreślił też, że tylko w sobotę wykonano blisko 109 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.

13:42 W ciągu doby wykonano w Polsce ponad 17,1 tys. testów

13:18 Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji w cieniu koronawirusa

13:07 Bilans epidemii w Hiszpanii

W ciągu ostatniej doby zanotowano w Hiszpanii 179 nowych zgonów z powodu Covid-19. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 26 478 - poinformowało w sobotę hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Służby sanitarno-epidemiologiczne podkreślają, że wraz z liczbą 179 zgonów dobowy przyrost zgonów powrócił do poziomu utrzymującego się przed wtorkiem, gdy wartości były niższe niż 200.



Jak sprecyzował resort zdrowia, pomiędzy piątkiem a sobotą nastąpiło też wyhamowanie liczby nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby bilans wszystkich infekcji zwiększył się o 721 do 223 578.

13:00 Żołnierze pobiorą od górników próbki na obecność Covid-19

Od poniedziałku 10 zespołów wymazowych będzie pobierało materiał do testów na obecność koronawirus od wszystkich górników, którzy są w kwarantannie - poinformował w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



"Zespoły składające się z żołnierzy Wojska Polskiego będą pobierać materiał w miejscach zamieszkania górników" - dodał minister Błaszczak w sobotnim wpisie na Twitterze.

12:50 MSZ o pracownikach transgranicznych

Kwestia pracowników transgranicznych i sezonowych oraz możliwości pomocy humanitarnej dla państw dotkniętych pandemią COVID19 były tematem spotkania sztabu kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował w sobotę resort.





12:36 Media: Mecze ligi NBA bez kibiców co najmniej do końca roku

Mecze NBA będą odbywać się bez udziału publiczności co najmniej do końca roku, chyba że wcześniej opracowana zostanie szczepionka - powiedział komisarz najpopularniejszej koszykarskiej ligi Adam Silver, cytowany w amerykańskich mediach. Jak dodał, kibice generują aż 40 procent przychodu ligi, więc gra przy pustych trybunach oznaczać będzie ogromne straty.



To może być największe wyzwanie naszego życia - przyznał Silver podczas piątkowej wideokonferencji, w której uczestniczyć mogli wszyscy zawodnicy. Obecni byli także m.in. dyrektorka związku zawodowego koszykarzy NBA Michele Roberts i jego prezes Chris Paul.

12:30 Koronawirus wśród polskich policjantów

Od początku działań zwalczających pandemię 167 policjantów, którzy na co dzień z wielkim poświeceniem i poczuciem obowiązku wykonują swoje zadania, zostało zarażonych koronawirusem, 78 już wyzdrowiało - poinformował w sobotę PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.





12:19 Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego zebrał się w sobotę Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - poinformowała kancelaria premiera. Spotkanie odbywa się w formie wideokonferencji; premierowi towarzyszy szef KPRM Michał Dworczyk oraz rzecznik rządu Piotr Müller.





12:10 Podchorążowie WAT oddają osocze dla chorych na COVID-19

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, którzy pokonali koronawirusa, oddają swoje osocze krwi, by wspomagać leczenie chorych na COVID-19 - poinformowała w sobotę rzeczniczka uczelni Ewa Jankiewicz.



Przeciwciała zawarte w osoczu mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia - podkreśliła Jankiewicz w komunikacie przesłanym PAP. Na zabieg oddania osocza zgłosili się studenci wojskowi WAT, którzy chorowali na COVID-19 i są już zdrowi.



Podchorążowie naszej uczelni po raz kolejny udowodnili, że działają bezinteresownie i że można na nich polegać w trudnych sytuacjach, a taką jest czas pandemii, w którym się obecnie znajdujemy − zaznaczył cytowany w komunikacie rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

12:00 Wiemy, kiedy będą otwarte kawiarniane ogródki i fryzjerzy

11:43 Po poluzowaniu obostrzeń tylko 10 proc. hoteli wznowiło działalność

W maju, po ogłoszeniu zniesienia części ograniczeń z powodu epidemii, otworzyło się 10 proc. hoteli - podała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Według Izby, dopiero po uruchomieniu gastronomii, pod koniec maja może otworzy się 20-30 proc. hoteli.



Od poniedziałku 4 maja decyzją Rady Ministrów został wprowadzony kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, który dotyczy m.in. otwarcia hoteli i prywatnych kwater.



Jak powiedział PAP sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) Marcin Mączyński, na początku maja otworzyło się tylko 10 proc. placówek, gdzie usługi gastronomiczne działają w systemie "dostawa do pokoju" i "na wynos".



Ze względów ekonomicznych znaczna większość właścicieli hoteli jeszcze nie otworzyła swoich obiektów. Po prostu na dzień dzisiejszy to się jeszcze nie opłaca - dodał. Jak wyjaśnił, z jednej strony chodzi o spełnienie rygorystycznych warunków sanitarno-epidemiologicznych, z drugiej nic nie może działać. Restauracja i bar nie działają, sale konferencyjne, zabaw, baseny czy spa też nie mogą działać - wymienił. No nie są to sprzyjające warunki ekonomiczne, które zachęcałyby do masowego otwarcia hoteli - zaznaczył.

11:35 Rosja. Aktualny bilans epidemii

W Rosji zmarły w ciągu ostatniej doby 104 osoby zakażone koronawirusem; zarejestrowano 10 817 nowych infekcji - podał w sobotę sztab rządowy. Łączna liczba zakażeń wynosi teraz 198 676. Dobowy przyrost o ponad 10 tysięcy rejestrowany jest siódmy dzień z rzędu. Liczba osób zmarłych od początku epidemii koronawirusa wzrosła do 1827.



Bilans osób wyleczonych wzrósł do 31 916 po tym, jak w ciągu ostatniej doby wypisano ze szpitali rekordową liczbę pacjentów - 5308.

11:20 Wojskowe karetki będą badać personel DPS-ów

Wojskowe karetki wymazowe mają sprawdzać personel domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów stacjonarnych - poinformowało biuro prasowe wojewody opolskiego.



Jak informuje biuro prasowe wojewody opolskiego, decyzją Ministra Obrony Narodowej na potrzeby walki z epidemią koronawirusa w województwie opolskim przydzielono cztery wojskowe karetki wymazowe z obsługą z 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

11:06 Sindbad wznowia kursy autokarowe

11:00 Węgry. Aktualny bilans epidemii

Trzynaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciąg ostatniej dobry na Węgrzech, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych w tym kraju do 405. Wykryto też 35 nowych zakażeń - wynika z danych opublikowanych w sobotę na rządowej stronie poświęconej epidemii koronawirusa.



W sumie stwierdzono dotąd 3213 przypadki zakażenia koronawirusem. Od niemal tygodnia dobowy przyrost zakażeń nie przekracza 50, co zdaniem władz ma wskazywać na to, że szczyt zachorowań Węgry mają już za sobą. Do tej pory 904 osób uznano za wyleczone.

10:50 Oświęcimski szpital zawiesza działanie SOR-u

Oświęcimski szpital powiatowy zawiesił do odwołania działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - poinformowała placówka.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u trzech pracowników oddziału.

Szpital podał, że "nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz pozostałe oddziały funkcjonują na dotychczasowych zasadach".

10:42 Kiedy będziemy mogli pójść do salony fryzjerskiego?

Druga połowa maja to będzie czas, kiedy - mam nadzieję - otwarte zostaną salony fryzjerskie - podkreśliła w sobotę w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w tym samym czasie, co salony fryzjerskie, zostaną otwarte też restauracje.



Według minister rozwoju podobnie jak z fryzjerami także z branżą restauracyjną rząd "jest w stałym kontakcie". Kończymy wraz z nimi przygotowywać protokoły bezpieczeństwa, które zawierają nowe standardy bezpieczeństwa; one są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju. Mamy nadzieję, że restauracje w podobnym czasie, wtedy kiedy będziemy mogli pójść do fryzjera, wtedy będziemy mogli pójść do restauracji - zapowiedziała Emilewicz. Jak dodała osób przy stoliku będzie musiało oczywiście być nieco mniej niż przed pandemią.

10:22 Jak będzie wyglądał Londyn po epidemii? Może pojawić się nawet 10 razy więcej rowerzystów

Urbaniści przewidują, że na ulicach Londynu może pojawić się nawet 10 razy więcej rowerzystów, niż dotychczas, a już teraz jest ich bardzo dużo. Trzeba będzie budować więcej przeznaczonych dla nich ścieżek, a także poszerzyć chodniki dla pieszych, by umożliwić zachowanie dwumetrowego dystansu między ludźmi. Ten wymóg z pewnością pozostanie, nawet po złagodzeniu obowiązujących obostrzeń, gdy ludzie bez przeszkód będą mogli wychodzić z domów.

Także autobusy i metro funkcjonować będą bardzo ostrożnie.

10:17 "The Guardian": Niszczenie środowiska naturalnego doprowadzi do kolejnych pandemii

Naukowcy ostrzegają, że jeżeli podejście ludzkości do środowiska naturalnego się nie zmieni, doprowadzi to do kolejnych pandemii podobnych do obecnej - napisał brytyjski dziennik "The Guardian" analizując związki między chorobami a dziką przyrodą.



Wylesianie i inne formy przekształcania terenu zmuszają egzotyczne gatunki do opuszczenia swoich naturalnych nisz i zamieszkania w środowisku ukształtowanym przez ludzi, w którym tworzą się nowe choroby, a bliski kontakt umożliwia ich przenoszenie na człowieka - gazeta podsumowuje ustalenia naukowców.



Jak pisze "The Guardian" powołując się na amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, trzy czwarte nowych chorób, którymi zakażają się ludzie pochodzi od zwierząt, ale to aktywność człowieka zwiększa ryzyko zainfekowania.

10:01 Sobotni bilans epidemii w Polsce

10:00 W Polsce, to pierwszy weekend, kiedy na nowo działają hotele i inne miejsca noclegowe

To pierwszy weekend, kiedy hotele są znów otwarte.

Ich właściciele w Zakopanem mają nadzieję, że zaczną w końcu zarabiać. Na razie czynna jest tam mniej więcej połowa obiektów noclegowych.

Jak wyjaśnia szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej - ten weekend pokaże czy znajdą się chętni na wypoczynek pod Tatrami w czasach pandemii - i jak go zorganizować by był bezpieczny. Bedzie zależało też dużo od turystów w jaki sposób oni będą spędzali ten wolny czas. Jak będą przestrzegali tych wszystkich przepisów. Przecież my też chcemy czuć się bezpieczni i chcemy, żeby bezpiecznie odpoczywali turyści - wyjaśnia Agata Wojtowicz.

Prosimy każdego, żeby przedstawił oświadczenie o stanie swojego zdrowia. Temperaturę można zmierzyć, na terenie całego obiektu znajdują się dozowniki z środkami dezynfekującymi - relacjonuje w rozmowie z reporterem RMF FM, Maciejem Pałahickim, dyrektor jednego z hoteli Karolina Sobańska.

09:45 Koronawirus w Białym Domu

09:41 Ukraina. Aktualny bilans epidemii

515 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie - podało w sobotę ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. 15 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans zakażonych SARS-CoV-2 wzrósł do 14710, a zgonów do 376.



2909 pacjentów już wyzdrowiało, w tym 203 w ciagu minionych 24 godzin.



Jak podało Centrum Zdrowia Publicznego, zakażenie wykryto u 1026 dzieci i 2854 pracowników służby zdrowia.



Łącznie najwięcej przypadków SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2179), w Kijowie (1771) i w obwodzie iwano-frankowskim (1095). W kraju - według Centrum Zdrowia Publicznego - przeprowadzono do tej pory ok. 167 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa.

09:28 Nowe dane Ministerstwa Zdrowia: Ponad 2,7 tys. osób w szpitalu z powodu koronawirusa

Resort zdrowia przekazał, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2768 pacjentów. Ponadto 102 996 osób jest objętych kwarantanną, a 17 155 - nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.



09:03 "Le Figaro": Polska lepiej radzi sobie z epidemia Covid-19, niż Francja



"Le Figaro" twierdzi, że można znaleźć wiele powodów dużo mniejszej liczby ofiar epidemii koronawirusa w Europie środkowo-wschodniej, niż w takich krajach zachodnioeuropejskich jak Francja. Przede wszystkim w środkowo-wschodniej części kontynentu - m.in. w Polsce - podjęto zdecydowane kroki, takie jak szybkie zamkniecie granic, kwarantanna dla ludzi powracających zza granicy, a następnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Nie zrobiono tego we Francji.

W artykule "Dlaczego kraje Europy środkowej lepiej odparły Covid-19" czytamy, że epidemia rozwinęła się we wschodniej części kontynentu później niż np. we Włoszech. "Le Figaro" sugeruje więc, że kraje te miały więcej czasu, by zdać sobie sprawę z powagi sytuacji.





08:53 Emilewicz o otwarciu zakładów fryzjerskich i restauracji

08:52 Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jadwiga Emilewicz: Powrót do szkoły w tym roku szkolnym będzie trudny

08:42 Wojsko zaangażowane w walkę z koronawirusem

W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 9101 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1618 jednostek sprzętu - poinformował w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.Do tej pory ok. 30 tys. żołnierzy przeszło szkolenia medyczne. Docelowo wszyscy żołnierze zostaną przeszkoleni i będą mogli wspierać m.in. cywilną służbę zdrowia - podkreślił minister w sobotnim wpisie na Twitterze.

08:06 Praca zdalna pogarsza wzrok. "Zaczynamy odczuwać skutki nowego stylu życia"

07:47 Zamknięta czytelnia w Bibliotece Narodowej

Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń i wprowadzenia IV etapu znoszenia ograniczeń, Biblioteka Narodowa nie rekomenduje innym bibliotekom otwarcia czytelń, również swojej nie zamierza otwierać - powiedział PAP dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski.

Zdradził, że "w pierwszej kolejności zostanie otwarta czytelnia dla czytelników, którzy szukają publikacji występujących tylko w BN, czyli unikatowych egzemplarzy". Wraz z ustępowaniem pandemii będziemy szerzej otwierać bibliotekę. Na początku będziemy zachęcać do wcześniejszego umawiania telefonicznego lub mailowego wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek - poinformował.

07:43 Rodzinne porody

O tym, czy kobiecie może towarzyszyć przy porodzie ktoś bliski, decydują władze szpitala i lekarz. W przypadku dopuszczenia takiej osoby, niezbędnie musi ona nosić maskę i rękawiczki. Takie są aktualne wytyczne ws. porodów rodzinnych.



07:40 Koronawirus w Niemczech. Bilans epidemii

W ciągu ostatniej doby w Niemczech przybyło 1251 osób, u których potwierdzono obecność SARS-CoV-2. To o 42 nowe zakażenia więcej niż w piątek - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba zakażonych sięga 168 551. Zmarło 7369 osób.



Dane opublikowane w sobotę rano przez Instytut wskazują, że dobowy przyrost zakażeń utrzymuje się od dwóch tygodni na podobnym poziomie, co zdaniem ekspertów oznacza, że Niemcy szczyt epidemii koronawirusa mają już prawdopodobnie za sobą.





/ Grafika RMF FM

Podobnie wygląda sytuacja, gdy chodzi o zgony spowodowane Covid-19. W piątek poinformowano o 147 przypadkach śmiertelnych - tyle samo osób zmarło w ciągu ostatniej doby. Od ponad tygodnia RKI informuje o mniej niż dwustu zgonach dziennie.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywanych jest w Bawarii, w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii.

07:37 "Efekty są spekakularne". Szpital MSWiA o leczeniu Covid-19 Tocilizumabem

Centralny Szpital Kliniczny MSWIA w Warszawie stosuje nowoczesne przeciwciało monoklonalne do walki z COVID-19. Efekty są spektakularne - mówi prof. Katarzyna Życińska z CSK MSWiA. Pacjenci, którzy otrzymali lek, już po kilku dniach zostali odłączeni od respiratora - podkreśla.



Okazuje się, że lek dotychczas stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów znalazł swoje drugie życie w leczeniu zakażeń Covid-19 - mówi prof. Katarzyna Życińska z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Kierownik Kliniki Reumatologii CSK MSWIA w Warszawie.



07:32 Zakaz wjazdu samochodów na wybrane ulice w Seattle. Wszystko w walce z epidemią

Burmistrz Seattle Jenny Durkan ogłosiła, że w celu walki z epidemią koronawirusa miasto zakaże samochodom wjazdu na ulice o łącznej długości ponad 30 kilometrów. Mają być one udostępnione rowerzystom i spacerowiczom.



Zamknięcie ulic stanowi część szerszej, rozpoczętej w kwietniu, inicjatywy władz Seattle, która ma zapewnić mieszkańcom możliwość bezpiecznego wyjścia z domu, tj. z zachowaniem wymaganego dystansu. Elementem tej inicjatywy jest też m.in. rozbudowa infrastruktury rowerowej.



Zgodnie z ogłoszonym planem po wyłączonych z ruchu ulicach w Seattle samochodem będą mogli jeździć jedynie lokalni mieszkańcy oraz pracownicy firm kurierskich. Celowo jednak planuje się zamknięcie tych ulic, przy których nie mieszka wiele osób.

07:20 Powrót do normalności w branży lotniczej może zająć nawet 3 lata

07:07 Temperatura ani szerokość geograficzna nie ma wpływu na koronawirusa

Temperatura ani szerokość geograficzna nie wydają się być związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, natomiast skuteczne w jego ograniczaniu okazały się zamknięcie szkół oraz inne środki zapobiegawcze - informują naukowcy na łamach "Canadian Medical Association Journal".



Naukowcy z Kanady przeanalizowali 144 obszary geopolityczne - stany i prowincje w Australii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także różne kraje na całym świecie, gdzie łącznie potwierdzono ponad 375 600 przypadków COVID-19. Wykluczono Chiny, Włochy, Iran i Koreę Południową, ponieważ wirus zanikał (w przypadku Chin) lub podczas analizy epidemia była w punkcie szczytowym. Aby oszacować wzrost epidemii, naukowcy porównali liczbę przypadków 20 marca 2020 roku - z przypadkami 27 marca. Następnie ustalali wpływ szerokości geograficznej, temperatury, wilgotności, zamknięcia szkół, ograniczeń masowych imprez i dystansu społecznego mierzonych w okresie od 7 do 13 marca.



Badanie wykazało, że związek między szerokością geograficzną i temperaturą a wzrostem epidemii COVID-19 nie istnieje lub jest niewielki, zaś związek między wilgotnością a zmniejszoną transmisją jest słaby. To, że cieplejsza pogoda nie miała wpływu na przebieg pandemii, zaskoczyło autorów analiz.

06:56 Wybory 2020

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tych wyborów, nie jest możliwe; Rada Ministrów uznaje, że wydrukowane elementy pakietu wyborczego powinny zostać wykorzystane w wyborach prezydenckich - poinformowano w Stanowisku RM.



06:25 USA - już ponad 77 tys. ofiar śmiertelnych

O 1635 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczyła 77 tys. - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Na ponad 8,4 mln przeprowadzonych testów w USA ok. 1 mln 283 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 29 tys.



Od 1 kwietnia nie odnotowano w USA doby z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.



Najnowsze szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia w Stanach Zjednoczonych umrze blisko 135 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2. Dopiero pod koniec maja - zgodnie z ich prognozami - dzienna liczba zgonów ma spaść poniżej tysiąca

06:24 Tłumy w parkach w Nowym Jorku

Cieplejsza pogoda przyciąga do parków tłumy nowojorczyków. Władze miejskie wprowadzają nowe środki ostrożności mające zapobiec zmniejszeniu się dystansu między ludźmi w parkach - poinformował burmistrz Nowego Jorku.



Podczas konferencji burmistrz Bill de Blasio przyznał, że są trudności z przestrzeganiem dystansu społecznego w niektórych parkach zlokalizowanych w miejscach, przez które zawsze przechodzi dużo ludzi. Wymienił m.in. Hudson River Park na Manhattanie i Domino Park na Brooklynie.



Władze miasta planują w związku z tym ograniczenie liczby ludzi wpuszczanych jednocześnie do parków. W parkach będzie też więcej policyjnych patroli sprawdzających, czy spacerowicze noszą maseczki i nie gromadzą się zbyt blisko siebie.

06:15 Rzeczniczka Mike'a Pence'a zarażona koronawirusem

U rzeczniczki wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a Katie Miller wykryto koronawirusa - przekazał amerykański prezydent Donald Trump. W czwartek informowano o pozytywnym teście u jednego z wojskowych pracowników z otoczenia Trumpa.

Prezydent i jego zastępca w ostatnich dniach nie byli w kontakcie z Miller - piszą amerykańskie media, powołując się na źródła w administracji. W otoczeniu Trumpa podwyższono środki bezpieczeństwa. Więcej osób zaczęło nosić maseczki, a prezydent i wiceprezydent będą testowani na koronawirusa codziennie, a nie raz na tydzień.

Dotychczas wszystkie badania Trumpa dawały wyniki negatywne. Prezydent zapewnia, że "miał bardzo ograniczony kontakt" z zakażonym wojskowym pracownikiem.