Mamy 4280 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie żyje 76 osób. To kolejne tragiczne rekordy. Resort zdrowia poinformował, że cały kraj zostanie objęty żółtą strefą. Oznacza to, że od 10 października zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej i komunikacji będzie konieczne w całej Polsce. Do strefy czerwonej trafiło 38 powiatów. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej ministerstwo zapowiedziało dodatkowe restrykcje. Zapowiedziano, że w imprezach będzie mogło brać udział do 75 osób. Lokale gastronomiczne będą otwarte maksymalnie do 22:00. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ogłoszono, że od 10 października na terytorium całego kraju obowiązywać będą zasady ze stref żółtych. Oznacza to, że zakrywanie ust i nosa od soboty będzie obowiązywało w całym kraju.



- Zapowiedziano, że maksymalnie 75 osób będzie mogło brać udział w imprezach, także rodzinnych. Wszystkie lokale gastronomiczne będą otwarte tylko do godziny 22:00.



- Rząd zaktualizował listę powiatów w strefie czerwonej. Jest ich 38.



- Resort zdrowia poinformował dziś o śmierci aż 76 chorych na Covid-19 i wykryciu 4 280 nowych zakażeń koronawirusem.



- Minionej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19.



- Aktualny bilans pandemii w Polsce to 111 599 zakażeń i 2 867 ofiar śmiertelnych.



- Najwięcej nowych przypadków odnotowano ponownie na Mazowszu. To niemal 600 kolejnych zakażeń.



- W Czechach zanotowano minionej doby rekordowe 5 335 nowych przypadków SARS-CoV-2. Tamtejsze władze planują zaostrzenie restrykcji.



- Rekordowy przyrost nowych zakażeń odnotowano również na Ukrainie. Minionej doby testy potwierdziły tam obecność koronawirusa u 5397 osób.



- Rosja już trzeci dzień z rzędu odnotowuje przyrost na poziomie ponad 11 tys. nowych przypadków.



18:51 Chór z Międzybrodzia Żywieckiego to nowe ognisko koronawirusa w Śląskiem

Na 16 członków chóru zakażonych jest 12 osób. Za ich pośrednictwem wirus trafił też do dwóch szkół. W całym województwie śląskim w ciągu ostatniej doby potwierdzono 375 nowych przypadków zarażenia koronawirusem.

18:50 Morawiecki: Apeluję do osób zaprzeczających istnieniu Covid-19 - nie róbcie tego

Apeluję do osób, które zaprzeczają istnieniu Covid-19, żeby tego nie czyniły; walka z tą choroba jest o tyle skuteczniejsza, o ile wszyscy bez wyjątku stosujemy w solidarny sposób odpowiedzialne instrumenty - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.



18:49 Od soboty Kielce i powiat kielecki w czerwonej strefie

Od soboty Kielce i powiat kielecki zostaną objęte czerwoną strefą w związku ze wzrostem zakażeń SARS-CoV-2. Tylko w czwartek zakażenie potwierdzono u 83 mieszkańców powiatu oraz 25 mieszkańców Kielc.



Wszystko zależy teraz od nas. Wirusa uda się powstrzymać, jeśli wszyscy zrozumiemy, że to jest wirus, który nie zabija wszystkich, ale zabija nie wiadomo kogo - powiedział Jarosław Ciura, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.



W ostatnich dniach w Kielcach i powiecie kieleckim zdecydowanie wzrosła liczba osób zainfekowanych SARS-CoV-2. Tylko w czwartek zakażenie potwierdzono u 83 mieszkańców powiatu oraz 25 mieszkańców Kielc. W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń w tej części regionu sanepid zmienia organizację pracy.

Całe województwo pracuje teraz na Kielce - poinformował Jarosław Ciura.

18:45 Ograniczenie protestów w Izraelu w czasie kwarantanny wywołało uliczne demonstracje

W Izraelu w weszło w życie przedłużenie prawa ograniczającego uliczne demonstracje i modlitwy w pomieszczeniach podczas trwającej kwarantanny. Przeciwko ograniczeniom protestowali zarówno przeciwnicy premiera Benjamina Netanjahu, jak i żydzi ultraortodoksyjni.



W przedstawionym ministrom uzasadnieniu przedłużenia ograniczeń podano, że liczba Izraelczyków chorych na Covid-19 wzrosła czterokrotnie od początku września - poinformowała telewizja Keszet 12.



Liczba osób zajmujących się śledzeniem kontaktów zakażonych w Izraelu wynosi obecnie 1300, z których każda jest w stanie przeprowadzić średnio zaledwie dwa dochodzenia dziennie. We wtorek potwierdzono w całym kraju 4 682 zakażeń, a dzień później - 4 129.

18:43 Będzie więcej łóżek dla chory na Covid-19 oraz szpitale koordynacyjne

W ciągu kilku najbliższych dni o kolejne kilka tysięcy zwiększy się liczba łóżek szpitalnych dostępnych dla pacjentów z Covid-19 - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.



18:40 Agnieszka Misiewska-Kaczur: Nie brakuje nam sprzętu, tylko ludzi

Wszyscy mamy pewne granice wynikające nie z braku sprzętu, ale z braku ludzi. Respirator nie leczy. Przy tym respiratorze musi stać specjalista anestezjolog intensywnej terapii, a przede wszystkim muszą być pielęgniarki - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Agnieszka Misiewska-Kaczur ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie.



18:39 Odwołane wydarzenia kulturalne na Podlasiu

Koronawirusa potwierdzono u jednego z pracowników Muzeum w Tykocinie, a także u artysty grającego w musicalu "Jesus Christ Superstar" Opery i Filharmonii Podlaskiej. W związku z tym muzeum zostało zamknięte do odwołania, a spektakl przełożono na inny termin.



Jak poinformowała rzeczniczka Opery i Filharmonii Podlaskiej Joanna Dolecka spektakle zaplanowane na ten weekend zostają przeniesione na kolejny. Dodała, że dokładna organizacja spektakli zostanie ustalona w piątek "z uwagi na konieczność dostosowania się do obostrzeń obowiązujących w żółtej strefie na terenie całego kraju od soboty, 10 października".

18:35 Piotrków Trybunalski od soboty w strefie czerwonej

Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) jest przygotowany na obostrzenia związane z epidemią - powiedział rzecznik prezydenta miasta Jarosław Bąkowicz. Miasto od soboty będzie umieszczone w strefie czerwonej, gdzie obowiązuje największy rygor sanitarny.

Od początku pandemii samorząd miejski Piotrkowa Trybunalskiego dokładnie stosuje prawo dotyczące sytuacji epidemiologicznej - zapewnia rzecznik prezydenta miasta Jarosław Bąkowicz. Dodaje, że rygorystycznie przestrzegane są przepisy epidemiologiczne w samym urzędzie i placówkach podległych piotrkowskiemu magistratowi.



Rzecznik prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego spodziewał się umieszczenia miasta w tzw. strefie czerwonej, ale był zaskoczony z innego powodu.

Jestem zdziwiony, bo dotychczas to powiat piotrkowski, wokół miasta, był w strefie żółtej, a sam Piotrków, miasto na prawach powiatu, w zielonej. Teraz to my jesteśmy w strefie czerwonej, a powiat nadal w żółtej - powiedział Bąkowicz.



Naturalnym jest, że powiat piotrkowski i Piotrków Trybunalski powinny być w strefie tego samego koloru, bo - chociażby poprzez miejsce pracy swoich mieszkańców - obydwa obszary się uzupełniają - zaznaczył.

18:32 Szpital w Suwałkach stworzy izolatorium dla chorych na koronawirusa

Od soboty w czerwonej strefie, tej z najpoważniejszymi ograniczeniami, znajdzie się miasto Suwałki w województwie podlaskim. W miejscowości wykryto blisko 100 zachorowań na koronawirusa. Szpital Wojewódzki stworzy izolatorium dla chorych, których ciągle przybywa.



Jak poinformował dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach Adam Szałanda w sumie hospitalizowanych jest 27 osób, w tym jedna chora podłączona jest do respiratora.



Szałanda poinformował, że oddział zakaźny szpitala jest już zapełniony. Dodatkowo 10 chorych przebywa na oddziale pulmonologicznym.

18:22 Giełda

Ograniczenia i niepewność wywołane pandemią będzie nas prowadziło w stronę poziomów 4,60 zł za euro - powiedział główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. Analityk giełdowy Kamil Stolarski z Santander BM, przewiduje w krótkim okresie spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).



Według Rogalskiego pod względem epidemicznym "przespaliśmy" wrzesień. Restrykcje związane z dużym wzrostem zakażeń, w opinii eksperta, potrwają raczej kilka miesięcy niż tygodni, a nawet do wiosny lub wakacji, kiedy być może pojawi się szczepionka.



Nie zdziwię się, jak cała Polska wkrótce będzie czerwoną strefą - wskazał.



18:16 Koszalin od soboty w strefie czerwonej

Spełniły się nasze najgorsze obawy - powiedział prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Koszalin od soboty znajdzie się w strefie czerwonej. Włodarz miasta zaapelował o zachowanie dystansu, noszenie maseczek i przyłbic oraz stosowanie dezynfekcji.

To zależy od nas wszystkich, od naszego zachowania, od przestrzegania zasad, które obowiązują w tych szczególnych czasach. Apeluję zatem ponownie - zachowujmy dystans, nośmy maski i przyłbice, stosujmy dezynfekcję - powiedział Jedliński.



Magistrat poinformował, że na profilu miasta na Facebooku umieszczone zostały obostrzenia, których należy przestrzegać w czerwonej strefie.

18:13 W Warszawie powstają punkty pobrań wymazów do badań zakażenia koronawirusem

To element przygotowania miasta do wejścia w kolejną fazę obostrzeń, związanych ze wzrostem zachorowań na koronawirusa.

Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował, że w ostatnich dniach punkty tego typu powstały już w miejskich przychodniach na Bemowie, Bielanach, Pradze Południe, w Rembertowie, Wesołej, Wawrze, Włochach i w Wilanowie. Kolejnych 5 punktów pobierania wymazów ma powstać w miejskich przychodniach w Warszawie w najbliższych dniach.

18:12 Rosja

Ministerstwo zdrowia zaleca Rosjanom, by najbliższy weekend spędzili w domu i nie odwiedzali miejsc użyteczności publicznej - przekazał przedstawiciel resortu Aleksiej Kuzniecow. Powodem jest wzrost liczby przypadków koronawirusa.



W różnych regionach rejestrowany jest wzrost zachorowań. Rekomendujemy obywatelom, by najbliższy weekend spędzili w domu, w kręgu osób z rodziny, z którymi mieszkają razem. Prosimy o powstrzymanie się od chodzenia w gości, odwiedzania miejsc użyteczności publicznej i o ograniczenie korzystania z transportu zbiorowego - powiedział Kuzniecow.



Jak dodał, obywatele powinni "wesprzeć pracowników medycznych i system ochrony zdrowia i nie dopuścić do nagłego zwiększenia obciążenia systemu".

18:10 Bankowość

Pogarszająca się sytuacja związana z koronawirusem i w konsekwencji dalsze osłabienie koniunktury spowodują, że na koniec kwartału dolar wzmocni się do euro, a złoty osłabiać się będzie wobec europejskiej waluty - przewiduje Biuro Strategii Rynkowych PKO BP.



Analitycy banku PKO ocenili, że na koniec kwartału kurs euro w stosunku do dolara będzie się wynosił 1,16.

18:08 W woj. łódzkim łózek nie brakuje

W województwie łódzkim nie brakuje miejsc szpitalnych tzw. II poziomu, czyli przeznaczonych dla pacjentów chorych lub z podejrzeniem COVID-19. Z 409 takich łóżek, 325 jest zajętych - przekazała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

NFZ i służby wojewody łódzkiego monitorują sytuację związaną z zakażeniami koronawirusem w regionie łódzkim. Od tego też, między innymi, zależy liczba szpitalnych łóżek dla pacjentów chorych lub z podejrzeniem COVID-19.



Mamy 409 takich łóżek na tzw. II poziomie w sześciu szpitalach województwa łódzkiego - poinformowała rzeczniczka lokalnego oddziału NFZ Anna Leder. Liczba łóżek zwiększy się wkrótce - zapewniła.



W regionie na 409 łóżek z II poziomu 325 jest zajętych. Na 29 respiratorów dla chorych lub pacjentów z podejrzeniem COVID-19 zajętych jest 19 - powiedziała rzeczniczka wojewody łódzkiego. Zapewniła, że dodatkowo w tych szpitalach, na innych oddziałach, jest jeszcze do wykorzystania 149 respiratorów, z czego 43 są zajęte.

17:54 Rekord zakażeń w Wielkiej Brytanii

Rekordową od początku epidemii liczbę 17 540 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii - podał brytyjski rząd. Zanotowano w tym czasie również 77 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższym bilansem od 1 lipca.

To kolejny w ostatnich dniach dobowy rekord faktycznie nowych zakażeń, poprzedni został odnotowany zaledwie dwa dni wcześniej, gdy liczba zakażeń była o 2998 niższa. Jeszcze wyższy był bilans podany w niedzielę - prawie 23 tys. - ale wówczas obejmował on także zaległe przypadki z poprzednich kilku dni.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 561 815, co jest 12. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

17:32 Włochy

4458 zakażeń koronawirusem zarejestrowano ostatniej doby we Włoszech - podało w czwartek ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy wzrost od pół roku, gdy był szczyt infekcji. Zmarły kolejne 22 osoby z Covid-19. Wykonano rekordowo wysoką liczbę testów: 128 tysięcy.

Łączny bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 36 083.

Do tej pory koronawirusa wykryto we Włoszech u 338 tysięcy osób, z których wyzdrowiało ponad 236 tysięcy. Według oficjalnych danych obecnie zakażonych jest prawie 66 tysięcy osób.

W szpitalach przebywa około 4 tysięcy najciężej chorych na Covid-19, w tym 358 na oddziałach intensywnej terapii.

17:15 W Śląskiem zostanie zwiększona baza łóżek

O blisko 330 zostanie zwiększona baza łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19 w woj. śląskim, z czego 10 proc. będą to łóżka respiratorowe. Szpital MSWiA będzie tzw. szpitalem koordynującym - poinformowały w czwartek służby wojewody śląskiego.

Dodatkowe łóżka zabezpieczono w szpitalach w Częstochowie, Bielsku-Białej, Orzeszu i Bystrej - przekazał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, podkreślając, że było to możliwe dzięki zaangażowaniu samorządu wojewódzkiego, który zarządza największą liczbą szpitali w regionie.

W czwartek w woj. śląskim liczba łóżek dostępnych dla pacjentów Covid-19 wynosiła 1081, z czego zajętych przez pacjentów było 397. Liczba dostępnych łóżek respiratorowych to 87, z czego zajętych było w czwartek 27 - 31 proc.

17:03 Ponad 900 łóżek covidowych na Dolnym Śląsku

W dolnośląskich szpitalach jest 930 łóżek covidowych, z czego zajętych jest około 220 - wynika z danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkim. W czwartek na Dolnym Śląsku zanotowano 258 przypadków zakażenia koronawirusem; to rekord od początku pandemii.

Według danych udostępnionych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dolnośląskich szpitalach jest 930 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na Covid-19. Jak podano, w czwartek w regionie hospitalizowanych jest 220 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem lub podejrzewa się u nich infekcję tym patogenem.

W regionie są 103 łóżka z respiratorami, które są przeznaczone dla chorych na Covid-19, z tego zajętych jest 13 (stan na środę).

17:01 Wojewoda wielkopolski: egoizmem nie wygramy walki z epidemią

Nie wygramy walki z epidemią, jeśli będziemy kierować się egoizmem i przekonaniem, że wirus nie istnieje - podkreślił na konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. W czwartek w regionie zanotowano ponad pół tysiąca nowych zakażeń koronawirusem.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 506 nowych przypadkach zakażeń w woj. wielkopolskim. W związku ze wzrostem zakażeń w regionie od soboty 10 października w strefie czerwonej znajdą się powiaty: krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk na konferencji prasowej zaapelował do mieszkańców regionu o odpowiedzialność i o to, by robić wszystko, co możliwe, aby koronawirus się nie rozprzestrzeniał.

Zwracam się do wszystkich Wielkopolan: nie wygramy walki z epidemią, jeśli będziemy kierować się egoizmem i przekonaniem, że wirus nie istnieje. Zwracam się o zdrowy rozsądek, o dużo samodyscypliny. Te trzy główne zasady: dystans, przynajmniej 1,5 metra, po drugie dezynfekcja i po trzecie maseczki - powiedział Mikołajczyk.

W Wielkopolsce dostępne są łącznie 672 łóżka dla chorych na Covid-19, obecnie zajętych jest 527 z nich. Łączna liczba respiratorów wynosi natomiast 110, z czego w tej chwili zajętych jest 27.



16:49 W Warmińsko-Mazurskiem wolnych 67 łóżek covidowych

W województwie warmińsko-mazurskim w czwartek po południu wolnych było 76 łóżek przeznaczonych dla chorych na Covid-19 - poinformował PAP Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

W szpitalach woj. warmińsko-mazurskiego w czwartek po południu były w sumie 173 łóżka covidowe. W tym samym czasie zajętych było 106 z nich. Dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kuriata zapewnił PAP, że w regionie nie ma problemu z umieszczaniem chorych w szpitalach.

Przyjęcia są płynne, nie ma kolejek - zapewnił Kuriata.

W regionie jest 9 respiratorów przeznaczonych wyłącznie dla chorych na koronawirusa. Obecnie zajęte są 3 takie urządzenia. Respiratorów mamy więcej, ale 9 jest wyłącznie covidowych - wyjaśnił Kuriata.

16:45 Trudna sytuacja w szpitalach w Świętokrzyskiem

W świętokrzyskich szpitalach przygotowanych jest 318 łóżek dla pacjentów z Covid-19. 144 z nich jest zajętych - wynika z danych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą - powiedział w czwartek PAP Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Wojewoda zaznaczył, że region ma przygotowaną rezerwę łóżek dla osób z Covid-19. Dysponujemy rezerwą łóżek, którą ustawicznie powiększamy. Nie wliczam do tego szpitala koordynującego w Starachowicach. Decyzja w sprawie przekształcenia placówki zapadnie najpóźniej jutro. Tam zyskujemy bardzo dużą liczbę miejsc. Sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą - powiedział Koniusz.

Z danych urzędu wojewódzkiego wynika, że w regionie przygotowanych jest 318 łóżek dla pacjentów z Covid. Hospitalizowane są 144 osoby. Świętokrzyskie szpitale dysponują 28 respiratorami przeznaczonymi dla osób zakażonych SARS-CoV-2. Wykorzystywanych jest pięć z nich. Rezerwę respiratorową mamy bardzo wysoką. Ponadto mamy zapewnienie, że możemy uzupełnić stany z Agencji Rezerw Materiałowych - dodał wojewoda.

16:39 Koronawirus w Formule 1

Przed niedzielnym wyścigiem Grand Prix Formuły 1 na torze Nuerburgring w Niemczech zespół Mercedesa potwierdził, że u jednego z członków ekipy wykryto koronawirusa. Nie podano nazwiska osoby zakażonej.

Mercedes potwierdził jednak, że nie jest to żaden z kierowców ani sześciokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton ani Fin Valtteri Bottas.

16:30 Dane MEN

W trybie mieszanym pracują 674 placówki oświatowe, a 147 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47,6 tys., działają normalnie - podało w czwartek MEN. Liczba szkół pracujących w czwartek w sposób inny niż stacjonarny jest najwyższa od początku roku szkolnego.

Dane zebrane od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów są z czwartku z godziny 14:00.

Zgodnie z nimi, w trybie stacjonarnym pracuje 47 663 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, czyli 98,31 proc. wszystkich.

W trybie mieszanym, czyli z nauką prowadzoną częściowo w szkole i częściowo w domu, funkcjonują 674 placówki, czyli 1,39 proc. wszystkich.

W trybie wyłącznie zdalnym pracuje 147 placówek, czyli 0,3 proc. wszystkich.

16:13 JAKIE OBOSTRZENIA DLA SZKÓŁ?

Dotychczasowe zasady działają nieźle, ale obserwujemy zwiększoną nieobecność uczniów - powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.



Szczegóły dot. dodatkowych obostrzeń w szkołach mają zostać przedstawione w sobotę.





16:04 LISTA POWIATÓW W CZERWONYCH STREFACH

Od soboty w czerwonej strefie, z najpoważniejszymi ograniczeniami, znajdzie się 38 powiatów, m.in. tatrzański, otwocki i kartuski. Na liście są też m.in. Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.



16:02 IRAN

W Iranie w ciągu ostatniej doby wykryto 4392 zakażenia koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 230 chorych - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Dzienny przyrost nowych infekcji po raz trzeci w tym tygodniu osiągnął rekordowy poziom.



Od początku epidemii w Iranie wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 488 236 osób, z których 27 888 zmarło, a ok. 400 tys. wyzdrowiało - przekazała rzeczniczka ministerstwa zdrowia Sima Sadat Lari.

16:00 ZACHODNIOPOMORSKIE: STAN ŁÓŻEK DLA PACJENTÓW Z COVID-19

107 łóżek zajętych jest w czwartek przez pacjentów z COVID-19 - poinformowały PAP w środę służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Dostępnych w województwie w szpitalach I i II poziomu jest 713 łóżek.



15:48 SZPITALE KOORDYNACYJNE

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.



Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować:

przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

ruch karetek "wymazowych" i transportowych,

przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek zwiększy się do 13,5 tys. - czytamy na stronie gov.pl.

Rozmieszczenie szpitali koordynacyjnych. fot.: KPRM / gov.pl / RMF FM

15:18 JAKIE OBOSTRZENIA W ŻÓŁTEJ STREFIE?

Od 10 października cały kraj znajdzie się w żółtej strefie. Rząd zaostrzył pewne restrykcje. Dotyczą one między innymi zgromadzeń, a także imprez okolicznościowych.





Zasady strefy żółtej. fot.: KPRM / gov.pl / RMF FM





14:39 CAŁA POLSKA W STREFIE ŻÓŁTEJ

Rząd postanowił objąć całą Polskę strefą żółtą, zamiast przedstawiania ok. 100 odrębnych powiatów.





14:36 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

14:29 PREMIER O WOLNYCH RESPIRATORACH I ŁÓŻKACH W SZPITALACH

W ciągu kilku dni o kilka tysięcy zwiększy się liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z koronawirusem - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Mamy jeszcze 500 wolnych respiratorów dla pacjentów z Covid-19 i kolejne 500 w magazynach - dodał.





14:25 MASECZKI OBOWIĄZKOWE W CAŁYM KRAJU

Potwierdziły się doniesienia naszych dziennikarzy. Od 10 października w całym kraju obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. W całej Polsce będą obowiązywały zasady ze stref żółtych.



14:15 NOWE POWIATY W ŻÓŁTYCH I CZERWONYCH STREFACH

Trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Za chwilę zostanie przedstawiona nowa lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.



Śledź konferencję na żywo.





14:13 INDONEZJA

W ciągu ostatniej doby w Indonezji zdiagnozowano 4850 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii - podano w czwartek. Zmarło 108 zakażonych osób. Tymczasem po raz drugi z rzędu spadła liczba nowych infekcji w Malezji, gdzie stwierdzono ich 375.



Łączny bilans pandemii w Indonezji to 320 564 zakażenia i 11 580 zgonów na Covid-19. To kraj o największej liczbie śmiertelnych przypadków w Azji Południowo-Wschodniej.

14:12 PŁOCK: UCZENNICA LICEUM Z KORONAWIRUSEM

U jednej z uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku wykryto zakażenie koronawirusem.



W związku z tym 42 uczniów i 10 nauczycieli szkoły zostało skierowanych na kwarantannę. W tym czasie będą oni realizować zajęcia zdalnie.





14:10 ŚLĄSKIE: KORONAWIRUS WŚRÓD CHÓRZYSTÓW

375 zakażeń koronawirusem potwierdzono w woj. śląskim minionej doby - rekordowej pod względem liczby nowych zakażeń w skali kraju. To głównie rozproszone przypadki, nowe ognisko to chór z Międzybrodzia Żywieckiego.



Na 16 członków chóru chorych jest 12 osób, za pośrednictwem chórzystów wirus trafił też do 2 szkół - powiedziała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

13:58 RMF FM NIEOFICJALNIE: MASECZKI OBOWIĄZKOWE W CAŁYM KRAJU

Maseczki obowiązkowe na świeżym powietrzu na terenie całego kraju - jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze RMF FM, właśnie taki wymóg mają ogłosić na wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski.



Obecnie występuje opóźnienie, według ostatnich zapowiedzi konferencja miała się odbyć o 13.30. Słuchajcie Faktów RMF FM.

13:44 KORONAWIRUS POZOSTAJE NA SKÓRZE DŁONI DO 9 GODZIN

Wirus SARS-CoV-2 może pozostawać na skórze dłoni bez mycia do 9 godzin. W tym czasie jest aktywny i ma potencjał do zakażania, wynika z badania opublikowanego w naukowym piśmie “Clinical Infectious Diseases".



Według naukowców z akademii medycznej w japońskim Kioto, kluczowym działaniem w walce z epidemią Covid-19 może być nie tylko częste mycie rąk, ale również ich dezynfekcja żelami zawierającymi alkohol.



W trakcie badania japońscy naukowcy wskazali, że koronawirus może pozostawać na dłoniach ludzkich kilkakrotnie dłużej, niż wirus grypy typu A, który utrzymuje się na skórze przez niemal 2 godziny.

12:59 ŁÓDZKIE: NFZ PLANUJE ZWIĘKSZENIE LICZBY ŁÓŻEK

W województwie łódzkim Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zwiększenie liczby łóżek dla chorych lub z podejrzeniem COVID-19 - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka lokalnego oddziału Anna Leder.



NFZ monitoruje sytuację związaną z zakażeniami koronawirusem w regionie łódzkim. Od tego też m.in. zależy liczba łóżek dla pacjentów już chorych lub z podejrzeniem COVID-19.



Mamy 409 takich łóżek na tzw. II poziomie w sześciu szpitalach województwa łódzkiego - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka lokalnego oddziału NFZ Anna Leder. Liczba łóżek się zwiększy, być może już w czwartek - zapewniła.





12:56 EKSPERT: LICZBA ZAKAŻEŃ I ZGONÓW MOŻE SIĘ PODWOIĆ

Jeżeli rząd nie wprowadzi jak najszybciej istotnych ograniczeń to liczba zakażeń, zajętych łóżek i zgonów może sie podwoić w ciągu dwunastu dni - ostrzega w rozmowie z RMF FM doktor Jakub Zieliński z Zespołu Modelu Epidemiologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.



Od środy liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła o ponad 40%. Infekcję potwierdzono u kolejnych 4 280 osób.



Według doktora Zielińskiego jedną z głównych przyczyn jesiennego, gwałtownego nawrotu pandemii jest otwarcie szkół.

12:53 SŁOWACJA Z REKORDEM PRZYROSTU NOWYCH ZACHOROWAŃ

W ciągu ostatniej doby na Słowacji wykryto 1 037 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. To największy dzienny wzrost od początku epidemii. Premier Igor Matovicz apeluje o solidarność i wsparcie najbardziej narażonych.



Premier, pisząc na Facebooku o rekordowym wzroście zakażeń SARS-CoV-2, zaapelował do rodaków o wsparcie najbardziej narażonych na zakażenie poprzez odpowiedzialne zachowanie.



Odłóżmy na chwilę walkę o swoje i tylko o swoje. Walczmy choć przez chwilę o wspólną sprawę - zachęcał Matovicz.

Podkreślił, że obecnie zachorowań jest 30 razy więcej niż podczas pierwszej fali epidemii. Według polityka osoby starsze i przewlekle chore są zagrożone również przez to, że dla niektórych ich absolutna wolność jest ważniejsza od prawa do zdrowia i życia innych.

Koronawirus na Słowacji / RMF FM





12:31 DŁUGIE KOLEJKI DO TESTÓW W RZYMIE

Od 6 do 12 godzin trzeba czekać w kolejce w Rzymie do punktów medycznych, w których, przede wszystkim prosto z samochodu, wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Wszędzie ustawiają się wielokilometrowe kolejki aut.



W samochodowych kolejkach stoją między innymi rodzice z dziećmi wysłanymi na obowiązkowy wymaz po tym, gdy w ich grupie w przedszkolu czy w klasie w szkole wykryto zakażenie, a także osoby, które dobrowolnie chcą poddać się badaniu lub muszą to zrobić w związku z planowanym zabiegiem chirurgicznym.



Najtrudniejsza sytuacja przed tzw. punktami drive-in jest w peryferyjnych dzielnicach Wiecznego Miasta, na przykład Labaro czy zwłaszcza przy lotnisku Fiumicino, gdzie na terenie wielkiego parkingu testy wykonywane są całą dobę.

11:39 WOJEWODA ŁÓDZKI NA KWARANTANNIE

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński przebywa na kwarantannie. Decyzję podjęto po informacji o tym, że marszałek Grzegorz Schreiber ma koronawirusa - powiedziała w czwartek przed południem PAP rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.



11:35 UMOWA NA REMDESIVIR PODPISANA

Komisja Europejska podpisała nowy kontrakt z amerykańską firma Gilead, jedynym producentem Remdesiviru. To lek, który muszą zażywać chorzy na Covid-19 wymagający podawania tlenu.



Firma ma dostarczyć do Europy 3 mln sztuk leku. Polska otrzyma liczbę dawek na podstawie uzgodnionego klucza przydziału i zgodnie z zaleceniami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie chce podawać konkretnej liczby, bo Polska najpierw musi złożyć zamówienie i podpisać umowę. Amerykańska firma zacznie realizować zamówienia od 12 października. Na razie do Polski trafiło wczoraj w trybie nadzwyczajnym 420 sztuk tego leku dla zabezpieczenia braków, które już pojawiły się w szpitalach - informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.





11:19 KORONAWIRUS W ROSJI: SYTUACJA KOMPLIKUJE SIĘ

Dobowy przyrost zakażeń w Rosji przekroczył w czwartek, trzeci dzień z rzędu, 11 tys.: od środy wykryto 11 493 nowe zakażenia. Dzień wcześniej zarejestrowano 11 115 zakażeń. Kwarantannę przechodzi zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl.



W ciągu minionej doby zmarło 191 osób - podał w czwartek sztab ds. walki z pandemią. Ogólna liczba zakażeń wynosi 1 260 112, liczba zgonów - 22 056. Liczba ozdrowieńców przekroczyła w czwartek 1 mln i sięgnęła 1 002 329.



Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa przyznała w środę, że sytuacja epidemiczna w kraju "komplikuje się".

11:15 WARMIŃSKO-MAZURSKIE: KORONAWIRUS W PODSTAWÓWCE

Jedna szkoła i sześciu zarażonych nauczycieli koronawirusem. To podstawówka nr 3 w Lidzbarku Warmińskim.



Szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. Kwarantanna obejmie ponad tysiąc osób - mówi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.



Mamy tu całą grupę nauczyieli, którzy są "dodatni". W konsekwencji cała szkoła, ponad 500 dzieci będzie poddana kwarantannie, plus rodzice. Cała liczba osób, które są przewidziane do odbycia kwarantanny przekroczy 1000. To w mieście Lidzbarku znacząca ilość. - dodał.





11:08 POPRAWNE NOSZENIE MASECZKI

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przypomina, jak poprawnie nosić maseczkę.





11:05 ZAJĘTE ŁÓŻKA I RESPIRATORY

Resort zdrowia przedstawił najnowszy dzienny raport o koronawirusie. Obecnie w szpitalach przebywa 4138 chorych na Covid-19. To o 138 więcej niż poprzedniego dnia.



Trzeba było uruchomić kolejnych 13 respiratorów, korzysta z nich obecnie 296 pacjentów (wczoraj było to 283). Są też dobre informacje - wyzdrowiało 1144 osób.



10:52 MZ: WYKONALIŚMY PONAD 44 TYS. TESTÓW

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19. 4280 z nich dało wynik pozytywny.





10:48 MAZOWSZE PONOWNIE Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZACHOROWAŃ

Według najnowszych danych resortu zdrowia, najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. mazowieckim. To niemal 600 przypadków.



10:40 NOWE DANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA

To kolejne, dramatyczne dane. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4280 nowych przypadkach Covid-19 w kraju. Zmarło 76 osób.



10:25 KOLEJNY REKORD DZISIAJ? NIEPOKOJĄCE DANE Z MAŁOPOLSKI

Po rekordowej środzie, zapowiada się rekordowy czwartek w koronawirusowej statystykach .Już wiemy, że w województywie małopolskim mamy ponad 550 nowych zachorowań. Ustalił to Maciej Pałahicki.



Nowych przypadków w Małopolsce jest dokładnie 548, to niemal o 50% więcej niż w środę. Aż 166 osób zakaziło się w samym Krakowie. W mieście są dwa duże ogniska koronawirusa - to DPS przy ul. Łanowej i zakład opieki na Wielickiej. Większość zachorowań to tak zwane przypadki rozproszone, jest ich łącznie 437. Niepokojące dane napływają też ze szpitali, zakaziły się 33 osoby z personelu medycznego. Jest też coraz więcej nowych zachorowań w placówkach oświatowych - informuje nasz reporter Maciej Pałahicki.





10:09 DODATKOWE OBOSTRZENIA W WIELU MIASTACH

Poza Warszawą - Kraków, Poznań, Białystok i Częstochowa. To nowe miasta na liście z obostrzeniami.



W strefie żółtej pozostają Gdańsk i Gdynia. Lista z mniejszymi miastami jest jednak dużo dłuższa, a całą poznamy w południe. To będzie ponad 100 powiatów i miast na prawach powiatów.



We wszystkich tych miejscach już od soboty zaczną obowiązywać nowe zasady, choćby obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej na świeżym powietrzu - przypomina nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.





10:02 "NIE" DLA ZAŚWIADCZEŃ DOT. MASECZEK

Chcecie zaświadczenie o tym, że nie możecie nosić maseczki? Nie przychodźcie do nas. Nie dostaniecie go! Tak lekarze rodzinni odpowiadają osobom, które chcą mieć wymówkę, by nie zasłaniać ust i nosa. Do przychodni zaczęli zgłaszać się pacjenci domagający się wystawienia zaświadczenia zwalaniającego z tego obowiązku. Od soboty, podczas policyjnej kontroli mandatu za brak maseczki uniknie tylko osoba z takim własnie dokumentem.



A co z osobami z astmą czy przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?



One tym bardziej powinny zasłaniać usta i nos. Nie ma podstaw prawnych, ani uzasadnienia medycznego by np. osobie z astmą maseczka szkodziła i należałoby wystawić jej zaświadczenie. Osoby z chorobami płuc, które częściej kaszlą, a np. przechodzą koronawirusa bezobjawowo - mogą stanowić zagrożenie - informuje dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.



Masz astmę? Noś maseczkę! To jest próba zdjęcia z siebie odpowiedzialności, niechęć do podporządkowania się, czysta anarchia - dodaje lekarz.





09:45 WIELKOPOLSKA: KORONAWIRUS W KOŚCIELE W CZEMPINIU

Sanepid w Kościanie poszukuje wiernych, którzy w minioną niedzielę uczestniczyli w mszy św. o godz. 8 w kościele w Czempiniu i przyjmowali komunię św. Podobny apel wystosował także sanepid w Gnieźnie. Osoba zakażona uczestniczyła w mszy św. w kościele w Kiszkowie.



Osoby, które brały udział w mszy św. proszone są o kontakt pod numerami telefonów: (65) 526 52 64, 607 522 901.

09:36 UKRAINA: REKORDOWY PRZYROST ZACHOROWAŃ

Na Ukrainie w środę odnotowano najwyższą od początku pandemii dzienną liczbę zakażeń koronawirusem, a także najwięcej zgonów i hospitalizacji. Wykryto 5397 infekcji, 93 osoby zmarły, 900 pacjentów hospitalizowano, a 2263 wyzdrowiało.



W kraju przeprowadzono tego dnia ok. 57 tys. testów, a najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie charkowskim - 576 - poinformował w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Koronawirus na Ukrainie / RMF FM





09:21 KORONAWIRUS W BIAŁYM DOMU

Crede Bailey, wysoki rangą urzędnik Białego Domu zajmujący się sprawami bezpieczeństwa, jest poważnie chory na Covid-19 i od września przebywa w szpitalu - podała w czwartek agencja Bloomberg. Bailey miał zachorować zanim SARS-CoV-2 zdiagnozowano u prezydenta Donalda Trumpa.



Biały Dom oficjalnie nie powiadomił o chorobie Baileya - przekazała agencja powołując się na informacje czterech zaznajomionych ze sprawą osób.



Prezydent Trump poinformował 2 października o zdiagnozowaniu u niego koronawirusa. Do poniedziałku prezydent przebywał w szpitalu pod Waszyngtonem. Stwierdził ostatnio, że czuje się "tak jakby perfekcyjnie". Zachwalał też sposób, w jaki jest leczony.

09:10 CZY POLACY CHCĄ SZCZEPIONKI NA COVID?

Szczepionka przeciwko koronawirusowi mocno dzieli Polaków. Jeżeli bedzie dostępna - 46% z nas chciałoby się zaszczepić i dokładnie tyle samo - 46% nie chciałoby z niej skorzystać.



To są wnioski z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.



Na szczepionkę czekają przede wszystkim najstarsi (powyżej 60. roku życia) i najmłodsi, którzy jeszcze uczą się i studiują. Mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiam przyznają, że mieliby obawy, aby zaszczepić się od razu, gdy preparat na koronawirusa trafi do aptek. Dużo mniej osób niż chętni do zaszczepienia się uważa, że szczepionka na koronawirusa (gdy powstanie) powinna być obowiązkowa. Wpisania preparatu na listę obowiązkowych szczepień chce tylko co trzeci z nas - informował nasz reporter Michał Dobrołowicz.



08:59 WARSZAWA W ŻÓŁTEJ STREFIE

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział: Warszawa znajdzie się w żółtej strefie (...) około godz. 12 ogłosimy nową listę powiatów i miast z dodatkowymi obostrzeniami.





8:50 ARTUR DZIAMBOR W PORANNEJ ROZMOWIE W RMF FM

Czy zdaniem posła Konfederacji nie ma epidemii koronawirusa?



To nie jest zupełnie niegroźna alergia. Nigdy tak nie powiedziałem. Uważam, że to jest bardzo groźna choroba dla tych, którzy ją złapią - stwierdził Artur Dziambor.



Polityk był też pytany o tzw. "piątkę Kaczyńskiego".



Żona nie ma futra i uważa, że to obrzydliwa sprawa nosić coś takiego. (...) Wspieram żonę i mówiłem na mównicy sejmowej, że nie powinno być w sprzedaży futer i że można doprowadzić do tego metodami rynkowymi - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfereracji dodając: Natomiast to, co robi rząd, to jest zamykanie branży sztucznie, ustawą.



Zapraszamy do odsłuchania całej Porannej rozmowy w RMF FM!



08:48 "DGP" TESTUJE WYDOLNOŚĆ SYSTEMU

W niektórych regionach wykorzystanych jest trzy czwarte łóżek z respiratorami. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta - podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".



Z analizy danych z urzędów wojewódzkich, jaką przeprowadził "DGP", wynika, że jeśli idzie o dostęp do ratunkowego leczenia, najgorzej jest w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. W tym pierwszym wolnych zostało już tylko pięć respiratorów (15 jest zajętych), a w drugim - cztery (zajętych jest 12).



Nie najlepiej przedstawia się też sytuacja w Małopolsce - tutaj wykorzystywane jest już trzy czwarte łóżek respiratorowych. I choć sytuacja różni się w zależności od regionu, to w całej Polsce rośnie liczba wykorzystanych respiratorów, czyli aparatury ratującej życie osobom z najcięższym przebiegiem COVID-19 - podaje "DGP".

08:39 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach potwierdzono obecność koronawirusa u 78 524 osób, zmarło 971 pacjentów - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Od blisko dwóch miesięcy Indie notują największy dobowy przyrost infekcji na świecie.

Całkowita liczba zakażonych w Indiach od początku epidemii sięga obecnie 6,84 mln. Liczba zgonów, która w sobotę przekroczyła próg 100 tysięcy, wynosi 104 555 - podano.

08:37 NIEMCY: LABORATORIA NA GRANICY MOŻLIWOŚCI

Wraz z gwałtownym wzrostem liczby infekcji SARS-CoV-2, w stolicy Niemiec coraz więcej osób zgłasza się na wykonanie testów. Przed przeprowadzającymi je placówkami tworzą się długie kolejki, a wykorzystanie mocy w laboratoriach osiąga krytyczny poziom - informuje portal rbb24.



W związku z tym Akredytowane Laboratoria Medyczne ponownie ostrzegają przed przeciążeniem ich placówek w Berlinie.



Tylko ubiegłym tygodniu przeprowadzono w niemieckiej stolicy około 52,5 tys. testów na obecność koronawirusa. Według dyrektor zarządzającej ALM Cornelii Wanke, limit wydajności w Berlinie wynosi 55 080 testów tygodniowo.

08:33 NIEMCY

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin do 310 144 (wzrost o 4 058) - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Kolejnych 16 osób zmarło co zwiększyło łączną liczbę zgonów na Covid-19 do 9 578.



Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.

Koronawirus w Niemczech / RMF FM





08:17 CZECHY z KOLEJNYM REKORDEM

W Czechach zanotowano minionej doby rekordowe 5 335 nowych przypadków SARS-CoV-2, zmarło natomiast 19 chorych.

W sumie od początku epidemii wykryto w tym kraju 95 360 zakażeń koronawirusem.

Czeskie władze planują zaostrzenie restrykcji. W dzisiejszym wydaniu dziennika "Mlada Fronta Dnes" minister zdrowia Roman Prymula zapowiedział, że nowe obostrzenia mają dotyczyć m.in. funkcjonowania starszych klas szkół podstawowych, kin i teatrów.

/ Grafika RMF FM /

06:52 TRUMP: CZUJĘ SIĘ TAK JAKBY PERFEKCYJNIE

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce, aby każdy zakażony koronawirusem Amerykanin miał dostęp do eksperymentalnej terapii, jakiej on sam został poddany, oraz by leki, które otrzymał, były darmowe.

"Chcę, aby każdy otrzymał takie samo leczenie jak wasz prezydent, ponieważ czuję się wspaniale i tak jakby perfekcyjnie" - stwierdził Trump w krótkim nagraniu wideo, zarejestrowanym w Ogrodzie Różanym Białego Domu.

06:49 WŁOCHY: NIEPOKOJĄCE PROGNOZY

Jeśli obecna tendencja nie zostanie odwrócona, to za dwa miesiące notowanych może być we Włoszech 16 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie - ostrzegł doradca tamtejszego Ministerstwa Zdrowia Walter Ricciardi.

Wczoraj potwierdzono w tym kraju 3 600 nowych zakażeń: najwięcej od kwietnia.

06:34 MEKSYK: PONAD 80 TYSIĘCY OFIAR COVID-19

W Meksyku potwierdzono w ciągu ostatniej doby 4 580 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło w tym czasie 378 chorych na Covid-19. Tym samym całkowita liczba infekcji SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 799 188, a liczba ofiar śmiertelnych pandemii - do 82 726.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata: po USA (ponad 210 tysięcy ofiar), Brazylii (ponad 146 tysięcy) i Indiach (ponad 102 tysiące ofiar).

06:17 BOIMY SIĘ KORONAWIRUSA, ALE SZCZEPIĆ NIE CHCEMY

Ponad połowa Polaków boi się zakażenia koronawirusem - tak mówią wyniki sondażu, przeprowadzonego przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 22,3 procent ankietowanych przyznało, że "zdecydowanie" boi się zakażenia, a 36,1 procent stwierdziło, że "raczej" się go boi.

Równocześnie - jak wynika z sondażu - 30,7 procent z nas nie zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, kiedy już taka szczepionka będzie dostępna. Większość uważa także, że szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 nie powinno być obowiązkowe.

05:39 DZISIAJ NOWA LISTA POWIATÓW w STREFACH ŻÓŁTEJ i CZERWONEJ

Resort zdrowia ogłosi dzisiaj nową listę powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: w sumie w strefach żółtej i czerwonej znaleźć ma się ponad 100 powiatów.

Jak zapowiedział wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz:

Cytat Tych powiatów, które jutro (w czwartek - przyp. RMF) ogłosimy, będzie ponad 100. Musimy się liczyć z tym, że w ramach obostrzeń w strefach żółtych znajdzie się bardzo dużo miast. (...) Nie ma co ukrywać, że na 99 procent Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Obecnie lista powiatów w strefach żółtej i czerwonej obejmuje 51 pozycji.

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej ministerstwo zapowiada również zaostrzenie restrykcji w strefach.

05:34 BRAZYLIA: JUŻ PONAD 5 MLN WYKRYTYCH ZAKAŻEŃ

W Brazylii liczba potwierdzonych od początku pandemii przypadków koronawirusa przekroczyła 5 milionów: wynosi obecnie 5 000 694. Dotąd zmarło w tym kraju 148 228 chorych na Covid-19.

Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho zastrzega jednak, że liczby te mogłyby być o wiele wyższe, gdyby przeprowadzano więcej testów na koronawirusa.

Cytat Wkrótce osiągniemy poziom 150 tysięcy zgonów. To przerażająca liczba. A mimo takiej liczby przypadków widzimy, że władze coraz bardziej łagodzą obostrzenia dot. dystansu społecznego. Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby wykrytych zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym SARS-CoV-2 krajem świata: po USA i Indiach.

05:31 BILANS PANDEMII w POLSCE

Resort zdrowia poinformował wczoraj o śmierci aż 75 chorych na Covid-19: to rekordowa dobowa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii w Polsce. Ministerstwo powiadomiło również o wykryciu 3 003 nowych zakażeń.

Aktualny bilans pandemii w Polsce to 107 319 zakażeń i 2 792 ofiary śmiertelne.