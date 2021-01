Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował o zakażeniach wśród nowojorczyków nową odmianą koronawirusa. Obawia się, że pojawienie się bardziej zaraźliwego patogenu może wywołać kolejną falę zachorowań. Tymczasem w Wielkiej Brytanii zanotowano rekordowy wzrost zgonów na Covid-19 – zmarło 1820 osób. Również w Polsce pojawiła się nowa odmiana koronawirusa, zakażenie potwierdziło poznańskie laboratorium. W kraju najnowszy bilans epidemii koronawirusa, to 1 450 747 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 141 pacjentów.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / YONHAP / PAP/EPA

Poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski domówiliśmy 25 milionów dawek szczepionki - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, 10 mln z tej puli trafi do Polski w pierwszym półroczu tego roku, a kolejne 15 mln w drugim.

Laboratorium genXone poinformowało, że zidentyfikowało brytyjską odmianę koronawirusa B.1.1.7. Pacjent, u którego test potwierdził obecność wirusa, to osoba z Małopolski. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

System rejestracji i infolinia dla osób powyżej 70. roku życia, chcących zaszczepić się przeciwko Covid-19 ruszy w piątek o godz. 6:00. Drogi, podobnie jak w przypadku zapisów seniorów 80+ są trzy: przez infolinię, Profil Zaufany lub osobiście w przychodni. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ma ruszyć 25 stycznia. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

"Jest szansa na powrót uczniów do szkół w lutym" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zaznaczył jednak, że ta decyzja będzie podejmowana w oparciu o aktualne dane dotyczące rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

10:12 Dzienny raport o koronawirusie w Polsce

09:53 Brytyjska odmiana koronawirusa w Polsce. Laboratorium potwierdza

Laboratorium genXone poinformowało, że zidentyfikowało brytyjską odmianę koronawirusa B.1.1.7. Pacjent, u którego test potwierdził obecność wirusa, to osoba z Małopolski.





CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>





09:35 Kraków: Ponad 850 osób zaszczepionych w DPS-ach

Od poniedziałku ponad 850 mieszkańców krakowskich DPS-ów zostało zaszczepionych. Jest to ok. 52 procent spośród zgłoszonych - wynika z informacji Urzędu Miasta Krakowa.



W mieście chęć przystąpienia do szczepień przeciw COVID-19 zadeklarowało 1651 przebywających w DPS-ach, czyli 82 procent mieszkańców. Wszyscy zgłoszeni mają już ustalony termin szczepienia.

09:25 Premier: Przed nami decydujące tygodnie; ARM przekaże szpitalom 19 tomografów

Przed nami decydujące tygodnie w walce z pandemią. Zagrożenie trzecią falą jest ogromne, musimy być przygotowani na każdy scenariusz - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Kluczowe jest wsparcie dla medyków; ARM przekaże do szpitali 19 tomografów - poinformował.



"Nasza walka z koronawirusem jest trudna, ale nie jesteśmy wobec tego zagrożenia bezbronni. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny będzie służył pacjentom nie tylko w czasie pandemii, ale również po jej przezwyciężeniu" - podkreślił szef rządu.

09:14 Minister zdrowia: Domówiliśmy od Pfizera 25 mln dawek szczepionki

Poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski domówiliśmy 25 milionów dawek szczepionki - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, 10 mln z tej puli trafi do Polski w pierwszym półroczu tego roku, a kolejne 15 mln w drugim.



Minister zdrowia w TVN 24 zaznaczył, że obniżka w dostawach wydaje się przejściową sytuacją. O ile wszystko będzie realizowało się tak, jak to jest zaplanowane - zastrzegł.



Jak wyjaśnił, w harmonogramie dostaw Pfizera, który trafił do resortu w środę, potwierdzono, że obniżka dotyczy tylko tego tygodnia, a od połowy lutego dostawy będą zawierać te dawki, które teraz miały być dostarczone.



Zapytany, o ile więcej dawek będzie dostarczanych od połowy lutego, Niedzielski powiedział, że "do 400 tysięcy mają dojść dostawy przez dwa tygodnie".

09:00 "Rzeczpospolita": Sprzedaż ubrań i butów przez wirusa spadła o 6 mld zł

Branża ma za sobą najgorszy rok w historii ze spadkiem sprzedaży o ponad 22 proc. W tym roku spodziewane jest już odbicie, a do Polski wchodzą nowe marki - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".



Jak informuje gazeta, "w 2020 r. Polacy wydali na odzież i obuwie ponad 21 mld zł, czyli ponad 6 mld zł mniej niż rok wcześniej". "Nawet przestawienie się na sprzedaż internetową nie pomogło w zwalczaniu skutków aż trzech lockdownów. Ten rok zaczyna się od zamkniętej większości sklepów w centrach handlowych, ale powinien przynieść lepsze wyniki" - czytamy.

08:50 "DGP": Wiosną czeka nas fala upadłości?

Bankructw konsumenckich nie powinno przybywać, jeśli rynek pracy wyjdzie z pandemii w dobrej formie. A o tym przekonamy się już wkrótce - podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:09 Poranna rozmowa w RMF FM. Czarnek o szczepieniu nauczycieli

Czarnek w rozmowie z Robertem Mazurkiem mówił o tym, kiedy zostaną zaszczepieni nauczyciele: Na razie informacje, które mamy, mówią o drugim kwartale.



07:50 Ciężki przebieg COVID może wynikać z zakażenia mózgu przez SARS-CoV-2

Wniknięcie koronawirusa SARS-CoV-2 przez nos może prowadzić do szybkiego zaatakowania mózgu i pojawienia się uciążliwych objawów - wykazali naukowcy z USA dzięki badaniu prowadzonemu na myszach. Działo się tak nawet, kiedy płuca "oczyściły" się już z wirusa.



Specjaliści z Georgia State University na łamach pisma "Viruses" przedstawili informacje, które pozwalają lepiej zrozumieć obecność różnorodnych, w tym ciężkich objawów choroby COVID-19.





Cytat Nasz sposób myślenia, że jest to głównie choroba układu oddechowego, może nie być do końca właściwy. Kiedy wirus zakazi mózg, może bowiem wpłynąć na dowolny organ, ponieważ to mózg kontroluje płuca, serce, właściwie wszystko. To bardzo wrażliwy narząd; centralny procesor dla wszystkich układów. mówi kierujący badaniami prof. Mukesh Kumar.

07:20 Masowe szczepienia. Wskazówki dla seniorów

Zjeść śniadanie, nie zapomnieć o codziennych lekach, odpowiednio się ubrać i punktualnie stawić się w punkcie szczepień - to m.in. porady lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego dla seniorów, którzy w najbliższym czasie dostaną zastrzyki przeciwko COVID-19.



Cytowana w komunikacie Porozumienia Zielonogórskiego lekarka rodzinna Agata Sławin wyjaśniła, że w dniu szczepienia trzeba się zachowywać tak jak zwykle, czyli zjeść posiłek - najlepiej lekki - i przyjąć leki, które się codziennie bierze.



"Seniorzy czasem przychodzą do lekarza na czczo i na wszelki wypadek nie zażywają leków. W przypadku wizyty związanej ze szczepieniem jest to szczególnie niewskazane. Może dojść do zmiany ciśnienia lub zasłabnięcia, nie w efekcie podania szczepionki, tylko z powodu hipoglikemii" - przekonuje.

06:50 530 tys. zaszczepionych przeciw COVID-19

530 tys. osób według informacji rządowych otrzymało do środy szczepionki przeciw COVID-19. Szpitale w wielu regionach rozpoczęły podawanie drugiej dawki, ale z powodu zmian harmonogramu dostaw, musiały też zweryfikować plany wykonywania zastrzyków.





06:25 Niemcy: Ponad 20 tys. nowych przypadków koronawirusa

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech zwiększyła się w ciągu ub. doby o 20 398 do 2 088 400. Zmarło 1013 osób zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 49 783 - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).





06:03 Boris Johnson: Liczba zgonów na Covid-19 "przerażająca"

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że rekordowy wzrost zgonów na Covid-19, jaki zanotowano w środę, jest "przerażający". Dodał, że należy liczyć się z dalszym wzrostem ze względu na rozprzestrzenianie się nowej, bardziej zaraźliwej mutacji wirusa.



Rząd brytyjski poinformował w środę po południu, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Wielkiej Brytanii 1820 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju. Wykryto też 38 905 nowych zakażeń koronawirusem.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:55 23 tys. nowojorczyków nie zostanie zaszczepionych w wyznaczonym terminie

Władze miasta Nowy Jork odwołały termin podania 23 tys. osób pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Gubernator stanu Andrew Cuomo przestrzegł zaś, że już pierwsze osoby zaraziły się nowym, odkrytym w Wielkiej Brytanii wariantem wirusa.



Odwołanie terminu szczepień pierwszą dawką burmistrz Bill de Blasio uzasadniał w środę malejącą podażą preparatu. Przyznał, że miasto wciąż dysponuje zapasami około 65 tys. dawek. Są one jednak zarezerwowane dla osób, które mają otrzymać drugą dawkę szczepionki.



Departament zdrowia wyjaśnił, że przełoży odwołane szczepienia na te same dni i godziny w przyszłym tygodniu. Przewidywana jest bowiem nowa dostawa preparatu.



Terminu dostarczenie 103 400 dawek nie dotrzymał producent Moderna. Miały zostać dostarczone w miniony wtorek w środę i czwartek. Przesyłka była z grubsza podzielona na dwie równe części dawek przeznaczonych do pierwszego i drugiego szczepienia.

05:35 Koronawirus w Polsce i na świecie