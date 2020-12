Wielka Brytania zatwierdziła - jako pierwszy kraj świata - szczepionkę przeciwko Covid-19 opracowaną przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki: to trzecia zachodnia szczepionka, która dała pozytywne wyniki. W Stanach Zjednoczonych tymczasem - gdzie całkowita liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zbliża się do 20 mln - prezydent elekt Joe Biden wezwał Donalda Trumpa, by ten publicznie zaszczepił się przeciw SARS-CoV-2. W Polsce Covid-19 zabił już ponad 28 tysięcy ludzi. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

