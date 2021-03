Dziś ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 69 lat. Potrwają one 3 dni. Swoją działalność w Polsce wznowiły uzdrowiska. Za oceanem natomiast historyczny moment. Buteleczka po pierwszej szczepionce przeciwko Covid-19, którą podano w Stanach Zjednoczonych, trafiła do Narodowego Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie. Coraz trudniejsza sytuacja z kolei panuje w Brazylii, gdzie zanotowano kolejny rekord zgonów z powodu koronawirusa. W ciągu ostatniej doby było ich aż 2286. Najnowsze doniesienia związane z pandemią śledzimy w naszej relacji.

06:34 Szczepienia w Polsce

Jeśli Europejska Agencja Leków (EMA) wyda pozytywną opinię na temat szczepionki przeciwko Covid-19 Jonhson & Johnson, to pierwszej dostawy preparatu J&J do Polski możemy spodziewać się prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



06:26 Uzdrowiska

Od czwartku uzdrowiska znowu są otwarte. Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny test diagnostyczny wykrywający wirusa SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż na 4 dni przed wyjazdem lub pełne zaszczepienie. Świadczenia rozpoczną 133 sanatoria.



06:24 Badania

Cytat Badania nad genetycznymi predyspozycjami do cięższego przebiegu Covid-19 mogą zaowocować testem, który pomoże identyfikować pacjentów szczególnie narażonych na hospitalizację i powikłania choroby ocenił w rozmowie z dr Zbigniew Król, uczestniczący w tych badaniach

06:22 Włochy

Podczas Wielkanocy we Włoszech zaostrzone zostaną restrykcje antypandemiczne tak, jak w czasie Bożego Narodzenia - zapowiedział przedstawiciel rządu Stefano Patuanelli. W dniach świątecznych i przedświątecznych w kraju ma zostać wprowadzona czerwona strefa.



06:17 Grodzisk Mazowiecki

Co najmniej do końca tygodnia potrwa lokalny lockdown w Grodzisku Mazowieckim. Powód to szybki wzrost zakażeń koronawirusem w tym mieście. Aktualny przelicznik wynosi ponad dziewięć zakażeń na 10 tysięcy osób. Lokalne władze, nie czekając na ewentualne decyzje rządu, zamknęły hale sportowe, baseny, kino i biblioteki.



06:00 Szczepienia w Polsce

Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób w wieku 69 lat. Potrwają trzy dni. Szczepienie rozpocznie się w poniedziałek, 22 marca. Można rejestrować się poprzez infolinię 989, e-Rejestrację, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS-a.



05:56 Szczepionki

Rozważana do zatwierdzenia w UE szczepionka przeciwko Covid-19 firmy Johnson&Johnson podawana jest w jednej dawce i można ją trzymać w zwykłej lodówce. Z badań wynika, że w 28 dni od podania zapobiega ona ciężkiemu przebiegowi Covid-19 w 85 proc. Z czasem jej skuteczność wzrasta.

Szczepionka Johnson&Johnson tę samą technologię, co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.



05:30 USA

Prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że priorytetem są dla niego szczepienia Amerykanów, ale potem Waszyngton podzieli się nadwyżką szczepionek z innymi krajami.



Musimy się upewnić, że Amerykanie otrzymają szczepionki jako pierwsi - powiedział Biden. Później jednak - jak dodał - "spróbujemy pomóc światu". Stanie się tak w przypadku nadwyżek preparatów przeciwko koronawirusowi w Stanach Zjednoczonych.



Zgodnie z szacunkami moce produkcyjne w USA zapewnią, że do maja szczepionek wystarczy dla każdego chętnego dorosłego Amerykanina. Łącznie władze w Waszyngtonie podpisały zamówienia na miliard dawek, a obecnie wykonywane jest w Stanach Zjednoczonych średnio około dwa miliony zastrzyków dziennie.



05:11 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 2286 kolejnych zgonów z powodu koronawirusa - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najwyższa dobowa liczba zgonów w tym kraju od początku pandemii.



05:10 USA

Buteleczka po pierwszej szczepionce przeciwko Covid-19, którą podano w Stanach Zjednoczonych, trafiła do Narodowego Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie.