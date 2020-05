5 mln 589 tys. osób na świecie zaraziło się koronawirusem - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Centrum pandemii wciąż są Stany Zjednoczone, gdzie zmarło już blisko 99 tys. chorych, ale coraz gorsza sytuacja jest w Brazylii, która nie radzi sobie z kryzysem zdrowotnych. Wczoraj rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że "poza Śląskiem, który jest już ogniskiem zamkniętym, mamy spadek liczby zachorowań w epidemii". We wtorek dowiedzieliśmy się jednak o 445 nowych przypadkach w naszym kraju. Łącznie w Polsce zachorowały 22074 osoby, zmarły 1024 z nich, a wyzdrowiało 10020.

Na świecie na COVID-19 zachorowało już ponad 5,5 mln osób.

Centrum pandemii wciąż są Stany Zjednoczone, ale sytuacja wciąż pogarsza się w Brazylii.

W Polsce wykryto 22074 przypadki zakażenia korononawirusem, zmarły 1024 osoby, a wyzdrowiały 10020.

Rząd ma ogłosić decyzje w sprawie otwarcia kin i siłowni, a także noszenia maseczek.

Nowy Jork przygotowuje się do reaktywacji gospodarki.

05:48 WĘGRY

Rząd Węgier złożył we wtorek w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa - poinformował w telewizji ATV wiceminister w kancelarii premiera Balazs Orban.



Już nie potrzebujemy tych pełnomocnictw. Dlatego rząd wniósł projekt ustawy, w którym prosi parlament, by zniósł stan zagrożenia - powiedział Balazs Orban.







05:35 CHINY

Chiny odnotowały we wtorek 1 potwierdzony przypadek koronawirusa na swoim terytorium. Dzień wcześniej, w poniedziałek, było 7 takich przypadków, wszystkie przywiezione z zagranicy - poinformowała narodowa komisja zdrowia.



Zgłoszono także 28 nowych bezobjawowych przypadków - pacjentów zakażonych, ale nie wykazujących objawów - w porównaniu z 29 zarejestrowanymi dzień wcześniej - poinformowała narodowa komisja zdrowia.





05:27 BRAZYLIA

Brazylia, która w poniedziałek wyprzedziła USA pod względem liczby zmarłych na koronwirusa, staje w obliczu "trzeciej fazy" ataku pandemii: do wielkich miast zaczną teraz masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.







05:21 USA

Nowy Jork przygotowuje się do pierwszej fazy reaktywowania gospodarki. Zmniejszyła się liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali miejskich i osób z pozytywnym wynikiem testów na obecność koronawirusa- poinformował we wtorek burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.



Dzienna liczba hospitalizacji chorych na koronawirusa spadła znacznie poniżej 200. Z testów wynika, że odsetek zakażonych w mieście nie przekracza siedmiu proc. w porównaniu z 71 proc. zarejestrowanymi pod koniec marca.





05:12 WŁOCHY

Po prawie trzymiesięcznej przerwie z powodu epidemii koronawirusa 1 czerwca otwarte zostanie rzymskie Koloseum. Zmienią się godziny, trasy i warunki wizyty. Przy wejściu każdy zwiedzający będzie miał zmierzoną temperaturę. Konieczne będzie noszenie maseczek.







05:05 USA

W ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych zmarło 657 osób zakażonych koronawirusem; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 98 875 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.