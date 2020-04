37 ofiar śmiertelnych koronawirusa i 578 nowych zakażeń - to tragiczny bilans dwóch świątecznych dni w naszym kraju: niedzieli i poniedziałku. Wypłaszcza się krzywa zachorowań w Stanach Zjednoczonych, minimalnie lepsze są również dobowe dane dot. liczby ofiar śmiertelnych COVID-19. W ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarło 1509 zakażonych koronawirusem.

06:31 USA

USA są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych koronawirusa - jest ich już ponad 23,5 tysiąca - oraz z największą liczbą zakażeń: od początku pandemii potwierdzono ich już ponad 580 tysięcy.

Najtrudniejsza jest sytuacja w stanie Nowy Jork, gdzie zmarło już 10 085 zakażonych koronawirusem.

W poniedziałek jednak gubernator Andrew Cuomo oświadczył, że najbardziej przerażająca faza epidemii w jego stanie już minęła.

05:58 FRANCJA

574 zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - takie tragiczne dane przekazało w poniedziałek późnym wieczorem francuskie ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła we Francji do 14 967.

Odnotowano tam w sumie 98 076 zakażeń koronawirusem, w tym w ciągu ostatniej doby: 2673 przypadki.

W poniedziałek, przypomnijmy, prezydent Francji Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii kwarantannę do 11 maja.

05:47 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie dzisiaj gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Do słuchania rozmowy na naszej antenie i oglądania jej transmisji na RMF24.pl zapraszamy o 08:02!



05:39 USA

1509 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do ponad 23,5 tysiąca.

To najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, obejmujące 24 godziny od 02:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Poprzedni dobowy bilans mówił o 1514 ofiarach śmiertelnych. Do soboty natomiast przez cztery dni z rzędu w USA umierało dziennie ponad 1900 chorych. W piątek padł w tym kraju tragiczny rekord: z powodu COVID-19 zmarło 2108 ludzi.

Stany Zjednoczone są krajem, w którym wykryto zdecydowanie najwięcej na świecie przypadków koronawirusa: już ponad 580 tysięcy.

Liczba zakażeń potwierdzonych na całym świecie zbliża się zaś do dwóch milionów.

05:31 TRAGICZNY BILANS ŚWIĄT

578 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w naszym kraju w ciągu dwóch świątecznych dni: w niedzielę i poniedziałek.

Zmarło w tym czasie 37 chorych.

