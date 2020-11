Resort zdrowia poinformował w poniedziałek o 15 578 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 92 chorych na Covid-19. W całej Europie liczba zakażeń SARS-CoV-2 podwoiła się w ciągu pięciu tygodni i przekroczyła 10 mln. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że sam trafił na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną. Rząd Wielkiej Brytanii jest przekonany, że lockdown uda się znieść na początku grudnia. Najważniejsze informacje o epidemii w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej specjalnej relacji. Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.

- W Polsce wykryto minionej doby 15 578 nowych przypadków koronawirusa. 92 osoby zmarły.



- Łącznie od początku epidemii odnotowano w naszym kraju 395 480 zakażeń i 5 875 zgonów.



- Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że trafił na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną.



- Jak wynika z informacji agencji Reuters, w całej Europie liczba zakażeń koronawirusem w ostatnich tygodniach się podwoiła i przekroczyła 10 mln.

21:25 Hiszpania: Ponad 18 tysięcy nowych zakażeń

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Hiszpanii ponad 18 300 zakażeń koronawirusem, od początku pandemii zaś wykryto ich już 1,24 mln.

Wśród najbardziej doświadczonych epidemią wspólnot autonomicznych tego kraju są: Madryt, Katalonia, Andaluzja, Walencja oraz Kastylia i Leon.

Ponadto ostatniej doby zmarło w Hiszpanii 127 chorych na Covid-19, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła 6,2 tysiąca.

20:53 Gruzja: Premier Giorgi Gacharia zakażony koronawirusem

Premier Gruzji Giorgi Gacharia zaraził się koronawirusem - poinformowała w poniedziałek służba prasowa rządu. 45-letni Gacharia czuje się dobrze i kontynuuje leczenie w warunkach domowych.



31 października premier udał się na samoizolację, ponieważ miał wcześniej kontakt z funkcjonariuszem ochrony, u którego test potwierdził obecność koronawirusa.



Portal GruzjaOnline podał, że wirusa wykryto również u dwóch innych ochroniarzy premiera.

20:48 Koronawirus w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ogranicza pracę przez zakażenia koronawirusem.

Placówka przeszła na system ostrego dyżuru - wykonuje jedynie pilne zabiegi ratujące życie.

W lecznicy przebywa trzech pacjentów zakażonych koronawirusem. Dodatni wynik testu ma też 65 osób z personelu medycznego.

20:30 "Decyzja o lockdownie jest spóźniona" Opozycja krytykuje premiera Johnsona

Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer zarzucił rządowi, że zwlekając z decyzją o wprowadzeniu lockdownu, tylko pogorszył sytuację. Przypomniał, że SAGE - naukowa rada ds. sytuacji kryzysowych - zaleciła takie działania już 21 września.



Przez 40 dni premier ignorował tę radę - podkreślił Starmer, dodając, że przez to lockdown będzie dłuższy i głębszy. Na każdym etapie premier był spóźniony wobec krzywej zakażeń. Na każdym etapie odsuwał wyzwanie, ignorował rady i przedkładał to, na co miał nadzieję, nad to, co się działo. Na każdym etapie obiecywał za dużo i dawał zbyt mało - mówił Starmer.



Pomimo tych zarzutów Starmer powiedział, że laburzyści poprą w głosowaniu wprowadzenie lockdownu, bo w obecnej sytuacji nie ma innego wyjścia. Ta deklaracja przesądza, że mimo sprzeciwu części posłów Partii Konserwatywnych zaproponowane przez Johnsona działania zyskają aprobatę Izby Gmin. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w środę.

19:54 Ponad połowa firm kosmetycznych mocno obawia się ewentualnego drugiego lockdownu

Ponad połowa firm kosmetycznych mocno obawia się ewentualnego drugiego lockdownu, 40 proc. nie ma obaw o przyszłość - wynika z raportu "Branża kosmetyczna vs. COVID-19. Pół roku funkcjonowania w pandemii", opracowanego przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Ponad połowa firm kosmetycznych mocno obawia się ewentualnego drugiego lockdownu. 20 proc prowadzi biznes z dnia na dzień, a 30 proc. zakłada znaczne ograniczenie działalności w takim wypadku.

Tylko 40 proc. przedsiębiorstw bez strachu myśli o przyszłości. Jedynie wybranym udało się kryzys związany z pandemią przekuć w zysk lub innowacje - czytamy.



Cytat To nie pierwszy raz w historii, kiedy musieliśmy szybko przystosować się do nowych realiów, niemniej uważam, że branża kosmetyczna poradziła sobie z tym bezprecedensowym kryzysem lepiej, niż wielu innych producentów dóbr szybko zbywalnych. wskazała dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Brown.

Jednak mimo szybkiej reakcji i dobrego wyczucia trendów branża odnotowuje widoczne spadki. Najtrudniej ma kosmetyka kolorowa i perfumy. Podczas pracy z domu nie są to artykuły pierwszej potrzeby. Ich producenci prognozują nawet 20 proc. zniżki obrotów - podał w raporcie PZPK.

19:35 Merkel o epidemii: To próba, jakiej nie przeżywaliśmy od II wojny światowej

"To próba, jakiej Niemcy nie przeżywali od czasów II wojny światowej, i od nas wszystkich zależy, czy listopad będzie punktem zwrotnym w rozwoju pandemii koronawirusa" - powiedziała kanclerz Angela Merkel, uzasadniając decyzję władz o nowych ograniczeniach.



19:06 Bilans pandemii koronawirusa we Włoszech

19:02 Warszawa: W zajezdni tramwajowej na Mokotowie powstała stacja dezynfekcji karetek

Na terenie zajezdni Tramwajów Warszawskich przy ul. Woronicza na Mokotowie utworzono stację dezynfekcji karetek pogotowia - poinformował w poniedziałek stołeczny ratusz. Uruchomienie kolejnych stacji planowane jest w najbliższym czasie - zapewnił. Jak wyjaśnił ratusz w komunikacie prasowym, do Tramwajów Warszawskich z prośbą o udostępnienie miejsca na stanowisko do dezynfekcji karetek zwróciła się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.



Reagując na sygnały płynące od ratowników medycznych, zdecydowaliśmy się pomóc w sprawnej dezynfekcji karetek pogotowia. Na terenie zajezdni Tramwajów Warszawskich na Mokotowie (Woronicza 27) udostępnimy miejsce na punkt do dezynfekcji karetek - dzięki temu załogi ratownicze będą tracić mniej czasu na dezynfekcję pojazdów - podkreślił zacytowany w komunikacie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.



W informacji tej wskazano, że stacja dezynfekcji karetek na Mokotowie to pierwsze tego typu miejsce powstałe we współpracy miasta z WSPR. Zapewniono, że w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych.

18:53 Kolejny oddział covid-owy w Bytomiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu przygotowuje oddział dla chorych na COVID-19. Będzie on usytuowany w osobnym budynku kompleksu szpitalnego i docelowo będzie miał ok. 50 stanowisk do opieki - przekazała w poniedziałek rzeczniczka placówki Iwona Wronka.



Jak zaznaczyła Wronka, w WSS nr 4, przy oddziałach specjalistycznych, już od kwietnia jest 39 stanowisk do opieki nad zarażonymi SARS-CoV-2, od kilku dni funkcjonują 23 łóżka na dotychczasowym oddziale pulmonologii przekształconym na oddział covidowy, w przygotowaniu jest natomiast 26 stanowisk do terapii tlenowej na oddziale covidowym.



Oddział covidowy to szpital w szpitalu. Przy tak dużej ilości pacjentów i różnorodności schorzeń, z jakimi mamy do czynienia, oddział covidowy musi być usytuowany w takim miejscu, by jak najmniej zagrażał innym pacjentom - podkreślił, cytowany w przesłanym PAP komunikacie, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu dr Jerzy Pieniążek.

18:32 Hiszpania: Władze wspólnoty autonomicznej Asturii ogłosiły lockdown

Region Asturii, na północy Hiszpanii, jako pierwsza wspólnota autonomiczna tego kraju ogłosił w poniedziałek lockdown. Zacznie on obowiązywać w nocy z wtorku na środę.



Jak poinformował szef autonomicznego rządu Asturii Adrian Barbon, z powodu nasilającej się epidemii koronawirusa, w całym regionie zakazana zostanie wszelka działalność, która nie nie służy zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli.



Według Barbona wstrzymanie pracy hoteli i placówek handlowych oraz usług nieoferujących podstawowych produktów, a także funkcjonowania regionalnych instytucji kultury jest niezbędne, aby przeciwdziałać paraliżowi służby zdrowia. Od kilku dni średnia liczba osób przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii wynosi 11 dziennie, a liczba zajętych łóżek w szpitalach przekracza 80 proc. Utrzymanie tej dynamiki doprowadzi niebawem do niewydolności naszej służby zdrowia - wyjaśnił premier regionu Asturii, zapowiadając uruchomienie do soboty szpitala polowego w Gijon.



Barbon wyjaśnił, że wraz z 15-dniowym lockdownem rząd Asturii planuje też trwającą w tym samym okresie przymusową izolację społeczną. Dodał, że wniosek w tej sprawie został już skierowany do ministerstwa zdrowia Hiszpanii.

17:52 Francja: Protesty merów i handlowców przeciw zamykaniu sklepów od wtorku

Samorządowcy oraz handlowcy zarzucają rządowi tworzenie sprzecznych ograniczeń sanitarnych. Protestują przeciwko zamykaniu od wtorku sklepów z produktami, które nie są niezbędne do życia, czy półek w supermarketach z produktami innymi niż żywnościowe.



Od wtorku na mocy decyzji premiera Jeana Castexa zamknięte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. Jeśli chodzi o supermarkety, to półki z produktami innymi niż żywnościowe, mają być niedostępne dla klientów.



Decyzja premiera, doprecyzowana przez niego w niedzielnym wywiadzie telewizyjnym dla stacji TF1, wzbudziła kontrowersje wśród handlowców i merów, którzy już po ogłoszeniu lockdownu w środę wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona zapowiedzieli, że w ich regionach sklepy pozostaną otwarte.



Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire potępił w niedzielę "tę garstkę nieodpowiedzialnych merów, którzy sprzeciwiają się poleceniom rządu". Ci wybrani urzędnicy myślą, że wspierają handlowców. W rzeczywistości zagrażają zdrowiu Francuzów - podkreślił Le Maire.

17:33 Kolejne szpitale tymczasowe w Małopolsce

Kolejne szpitale tymczasowe powstaną w Małopolsce. Ich przygotowaniem mają zająć się spółki Skarbu Państwa.

Grupa Azoty wybuduje szpital w hali Cracovii przy alei Focha w Krakowie - i tam ma 150 łóżek.

Z kolei Spółka Tauron ma zająć się przygotowaniem szpitala w krakowskiej Tauron Arenie, oraz zorganizowaniem szpitala w Krynicy Zdroju, na terenie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego.

Urząd wojewódzki prowadzi też prace nad przygotowaniem szpitala tymczasowego w halach Expo Kraków.

16:55 Rezcznik MZ o pandemii w Polsce: W ubiegłym tygodniu zrealizował się czarny scenariusz

Jeśli dzienny wzrost liczby nowych przypadków w stosunku do poprzedniego dnia nie będzie przekraczać 1 tys., to można powiedzieć o spowolnieniu epidemii. W minionym tygodniu ten przyrost wynosił 2,5-2,7 tys. i to był czarny scenariusz - skomentował dane o epidemii w TVN24 rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz.



Jeśli te wzrosty zachowają się gdzieś do 1 tys. nowych przypadków dziennie, to będziemy mówić o tym, że troszeczkę ta epidemia spowalnia. Jeżeli będziemy mieli w granicach 2-3 tys., to niestety jest to dalej czarny scenariusz. Myślimy realistycznie, patrząc na te dane z minionego tygodnia i dziś. Na razie wykładniczego trendu nie obserwujemy, ale wszystko może się zmienić za sprawą naszych ludzkich zachowań - mówił.



Przypomniał, że w zeszłym tygodniu mieliśmy niepokojący jego początek, czyli wzrosty dobowe o 2,5-2,7 tys. nowych zakażeń w stosunku do dnia poprzedniego.



To był ten czarny scenariusz, który przewidywał wykładniczy wzrost, czyli podwajanie co 10-14 dni tej liczby z minionego tygodnia. Potem przeszliśmy na ten wzrost liniowy w granicach 1,3- 1,5 tys. dodatkowych przypadków dobowo, by do końca tygodnia zejść do 300, co było pozytywem - światełkiem w tunelu - ocenił.

16:43 Koronawirus we Włoszech. Ograniczenia podróży do i z regionów z wysoką liczbą zakażeń

Rząd Włoch wprowadzi ograniczenie podróży do i z regionów o wysokim ryzyku zakażeń koronawirusem oraz nakaże zamknięcie centrów handlowych w weekendy - zapowiedział w poniedziałek w Izbie Deputowanych premier Giuseppe Conte. Zamknięte zostaną muzea i wystawy.



Nie będzie narodowego lockdownu, a przede wszystkim restrykcje w zależności od sytuacji w poszczególnych regionach - wyjaśnił szef rządu, przedstawiając podstawowe założenia opracowywanego obecnie, nowego dekretu. Podkreślił, że to w związku z gwałtownym pogorszeniem się sytuacji pandemicznej we Włoszech, gdzie notuje się dziennie po około 30 tysięcy nowych zakażeń, konieczne jest dalsze zaostrzenie kroków.



Sytuacja jest poważna, a w niektórych regionach krytyczna - zaznaczył premier. Podkreślił, że istnieje zagrożenie dla stabilności służby zdrowia, zwłaszcza dla oddziałów intensywnej terapii w 15 regionach.

16:07 Braki kadrowe w szpitalu w Busku Zdroju

Dyrektor szpitala powiatowego w Busku-Zdroju zaapelował o pomoc przy hospitalizacji pacjentów znajdujących się w placówce. W sumie z powodu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 z pracy wykluczonych zostało około 70 pielęgniarek i lekarzy.



Cytat Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc przy hospitalizacji pacjentów znajdujących się w naszym szpitalu. Często są to nasi znajomi, rodzice, bliscy czy przyjaciele. Niezbędna jest pomoc pielęgniarek, opiekunek medycznych, czy ratowników medycznych, bowiem ogniska koronowirusa wyeliminowały z pracy ponad 60 pielęgniarek i kilku lekarzy. napisał w oświadczeniu dyrektor szpitala Grzegorz Lasak.

Zaznaczył, że apel kieruje szczególnie do personelu buskich sanatoriów, w których praca została zawieszona.



Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju przebywa 108 pacjentów z COVID-19. Lecznica docelowo ma mieć 202 łóżka dla zakażonych SARS-CoV-2. Dyrektor zaznaczył, że z powodu zakażeń u personelu w szpitalu nie można przyjmować kolejnych pacjentów covidowych.

15:55 KGP: Ok. 600 naruszeń kwarantanny; prawie 2 tys. mandatów za brak maseczki

Wobec 388 tys. kontroli osób skierowanych na kwarantannę w ok. 600 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych; za niestosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nałożyli 1960 mandatów - to bilans niedzielnych działań funkcjonariuszy.



Dane przedstawił PAP rzecznik komendanta głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Jak wskazał, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii policjanci już 24 mln 286 tys. razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę.

15:43 Niemcy: Minister obrony Kramp-Karrenbauer na kwarantannie

Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer udała się na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony.



Według informacji dziennika "Sueddeutsche Zeitung" ktoś z prywatnego otoczenia minister uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Kramp-Karrenbauer kontaktowała się z tą osobą osiem dni temu. W niedzielę minister dostała ostrzeżenie o niebezpiecznym kontakcie od aplikacji Corona-Warnapp.

15:33 Koronawirus w łódzkiem

W regionie łódzkim jest 90 gotowych do pracy respiratorów i 144 wolne łóżka covidowe - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.



Według danych o sytuacji epidemiologicznej przekazanych przez urząd wojewódzki, w regionie łódzkim wolne są 144 łóżka I, II i III poziomu leczenia szpitalnego, czyli miejsca dla pacjentów chorych na COVID-19 - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.



15:10 Lockdown w na północy Grecji

Grecja wprowadza dwutygodniowy lockdown w regionach Saloniki i Serres na północy kraju, aby zwolnić tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Stelios Pecas.



W Grecji, kraju mniej dotkniętym pandemią niż większość Europy, od początku października zaczęła wzrastać liczba notowanych przypadków zakażenia.



Mające trwać dwa tygodnie obostrzenia dotyczą zawieszenia od wtorku ruchu lotniczego z i do Salonik, przedłużenie godziny policyjnej od północy do godziny 5.

Na miesiąc zamknięte zostaną ponadto restauracje i bary na najbardziej zaludnionych obszarach kraju.



Grecja zanotowała w niedzielę 1678 nowych zakażeń; łącznie od lutego zanotowano ich 40 929, zmarło 635 osób. Od ponad tygodnia dobowy wzrost infekcji przekroczył tysiąc.

15:04 Szwajcaria, Liechtenstein: Od piątku prawie 22 tys. nowych zakażeń koronawirusem

Przez weekend w Szwajcarii potwierdzono 21 842 nowe zakażenia koronawirusem, a w Liechtensteinie 84 - poinformował w poniedziałek szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG) w poniedziałek. Zmarły 93 zakażone osoby.



Podane statystyki są rekordowe, jeśli chodzi o dane z weekendu; liczba zakażeń jest o ponad 5 tys. wyższa niż tydzień wcześniej. W piątek szwajcarskie władze informowały o 9207 nowych infekcjach.

13:53 Polski test na Covid-19 już na rynku

Finalna wersja pierwszego polskiego testu genetycznego na SARS-CoV-2, opracowanego przez naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, jest już dostępna na rynku. Czułość reakcji wykrywających wirusa sięga w nim ponad 99 proc.



Test genetyczny o nazwie MediPAN-2G+ FAST COVID został w całości opracowany w Polsce. Jego autorami są naukowcy wolontariusze z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. W produkcję i wprowadzenie rozwiązania na rynek zaangażowały się firmy Medicofarma, Polpharma, Future Synthesis oraz A&A Biotechnology.



Badania nad testem prowadzone były od marca 2020 r. i rozpoczęły się wraz z wybuchem pandemii. Jego twórcy zapewniają w informacji przesłanej PAP, że jest jednym z najszybszych i najbardziej czułych, jakie dotąd powstały. Uzyskał on pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

13:48 Tymczasowy szpital w Katowicach gotowy za trzy tygodnie

Szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będzie gotowy za trzy tygodnie - zadeklarowali w poniedziałek wojewoda śląski i generalny wykonawca. Znajdzie się tam 500 miejsc, w tym 100 łóżek respiratorowych.



Wszystkie umowy mamy podpisane, przystępujemy do prac tak, abyśmy za trzy tygodnie mogli przyjąć tutaj pierwszych pacjentów - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w hali MCK wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Będzie to naprawdę w pełni wyposażony, profesjonalny szpital, który ma być takim szpitalem wsparcia dla całego regionu. Obyśmy jak najmniej osób mieli w takim szpitalu - bo takie są chyba wszystkich nadzieja i oczekiwanie - ale wolimy być przygotowani, chcemy być przygotowani, żeby tego wsparcia i tej pomocy bezpośrednio nie zabrakło - dodał.



Jak poinformował, koszt stworzenia takiej placówki z dostępem do instalacji tlenowej dla wszystkich 500 łóżek oscyluje wokół 10-12 mln zł. Generalnym wykonawcą szpitala tymczasowego jest Szpital MSWiA w Katowicach. Jego dyrektor Piotr Grazda poinformował, że placówka w MCK będzie dysponowała pracownią tomografii komputerowej, pracownią USG i pracownią endoskopową.



13:45 W Poznaniu akcja "Test dla lekarza"

Wielkopolska Izba Lekarska uruchomiła dla lekarzy i lekarzy dentystów program "Test dla lekarza", w ramach którego dofinansuje wykonanie testów na obecność SARS-Cov-2. Od poniedziałku lekarze mogą się zgłaszać w kilkunastu wielkopolskich punktach pobrań.





14:38 Eksperci: Druga fala zachorowań na koronawirusa może nie być ostatnią

Druga fala epidemii koronawirusa, z którą obecnie walczy Europa, prawdopodobnie nie będzie ostatnią; możemy obawiać się kilku kolejnych fal pod koniec zimy lub na wiosnę - napisała w raporcie francuska Rada Naukowa.



Bardzo trudno jest przewidzieć, jak długo potrwa druga fala, ponieważ zależy to od samego wirusa, jego środowiska klimatycznego czy środków, które zostaną podjęte w celu ograniczenia jego cyrkulacji - napisała Rada Naukowa w raporcie datowanym na 26 października, do którego w poniedziałek dotarły francuskie media.

14:33 Rekordowy pezyrost zgonów w Iranie

Władze Iranu zgłosiły w poniedziałek rekordową liczbę 440 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym najbardziej dotkniętym nią kraju Bliskiego Wschodu wzrosła do 35 738.



Tymczasem w poniedziałek w życie wszedł zakaz podróżowania między głównymi miastami kraju.

14:28 Apel o oddawanie osocza

14:25 Dodatkowe respiratory w Podlaskiem

Dodatkowych dziesięć respiratorów będzie dostępnych dla chorych na Covid-19 w Podlaskiem - zapowiada wojewoda.

Nie będą to jednak nowe urządzenia, a przesunięte z oddziałów dla chorych bez koronawirusa.

Wczoraj pojawiła się informacja, że w województwie wykorzystywane są już wszystkie respiratory covidowe, potem udało się wygospodarować cztery dodatkowe.

13:55 Główny Inspektorat Sanitarny publikuje nową definecję przypadku Covid-19

Główny Inspektor Sanitarny opublikował nową definicję przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - podał na swojej stornie GIS.



Jest to definicja z 31 października 2020 roku.



Według kryterium klinicznego, za chorego uznaje się osobę, u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

kaszel,

gorączka,

duszność,

utrata węchu lub smaku o nagłym początku albo też zaburzenie smaku.



Natomiast według kryterium diagnostyki obrazowej muszą występować zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na tę chorobę.



Kryteria zaś laboratoryjne mówią o wykryciu z materiału klinicznego kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 albo antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2.



Za przypadek COVID-19 według kryterium epidemiologicznego uznaje się każdą osobę, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z kryteriów: miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) albo przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej lub opieki długoterminowej, w której potwierdzono występowanie COVID‐19.

13:40 Papież apeluje o modlitwę za zmarłych z powodu pandemii

13:30 Belgia: Średnio 15,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie w ostatnim tygodniu

Średnio ponad 15,5 tys. osób dziennie uzyskiwało pozytywny wynik testu na koronawirusa w Belgii w ciągu ostatniego tygodnia - podały władze w poniedziałek. Tego dnia kraj wprowadził też nowe, bardziej restrykcyjne obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii.



Jak podaje dziennik "Brussels Times", stanowi to wzrost o 14 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków obecności wirusa w organizmie od początku pandemii wynosi w Belgii 441 018.

13:06 Czechy, Albania, Czarnogóra i Macedonia Północna z respiratorami z NATO

Czechy, Albania, Czarnogóra oraz Macedonia Północna to kraje, które NATO wspiera respiratorami i środkami medycznymi ze swoich zapasów - poinformował w poniedziałek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.



W piątek do Skopje dostarczono 60 respiratorów w ramach wsparcia NATO w walce z pandemią koronawirusa państw należących do Sojuszu. Taka sama liczba urządzeń została dostarczona wcześniej do Czech.



Dostawy były koordynowane przez Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (EADRCC) w odpowiedzi na prośby tych krajów.

12:58 3 miliony Włochów nie stosuje się do wymogu kwarantanny

Trzy miliony osób we Włoszech nie stosują się do wymogu kwarantanny - takie są obliczenia komitetu naukowo-technicznego, który doradza rządowi w sprawie zasad walki z pandemią. Dane te przypomina się w poniedziałek tuż przed ogłoszeniem nowych restrykcji.

Rada Ministrów ma ogłosić następny pakiet przepisów zaostrzających kroki, które obowiązują od 26 października.

Eksperci doradzający rządowi sugerują, by zmienić rozporządzenie dotyczące procedury testów na obecność koronawirusa. Twierdzą oni, że ludzie wychodzą z domu w oczekiwaniu na przeprowadzenie testu albo na jego wynik, co czasem trwa kilka dni. Dlatego zdaniem specjalistów należy wprowadzić zasadę wykonywania badań tylko osobom z objawami zakażenia i obowiązek 14-dniowej kwarantanny bez konieczności wykonania testu wobec osób bezobjawowych i z najbliższego otoczenia zakażonych. To w ocenie komitetu uporządkowałoby sytuację i wyjaśniłoby status wielu osób, które świadome kontaktu z zakażonymi dalej nie stosują się do zasad izolacji.

12:52 Szpital w Żywcu zapełniony

Z powodu zapełnienia łóżek dla pacjentów z Covid-19 i obserwacyjnych w izbie przyjęć dla osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 wstrzymane zostały przyjęcia w tym zakresie - podał szpital w Żywcu. Placówka przyjmuje pacjentów na inne oddziały.

Przyjęcia nadal odbywają się dla pacjentów urazowych, chirurgicznych i pediatrycznych oraz dla pacjentek na oddziale położniczo-ginekologicznym - poinformowała placówka w komunikacie doprecyzowującym informację z niedzieli o zawieszeniu przyjęć.

Żywiecki szpital został formalnie uruchomiony pod koniec września w nowej siedzibie. Wcześniej powiatowa lecznica działała w stuletnich budynkach w centrum Żywca. Inwestycję zrealizowano w partnerstwie publiczno-prywatnym żywieckiego starostwa z InterHealth Canada. Nowa placówka dysponuje 280 miejscami dla pacjentów.

12:31 Nowe obostrzenia w Belgii

Od poniedziałku w Belgii obowiązują nowe, zaostrzone środki z powodu Covid-19. Zamknięte są wszystkie sklepy oprócz spożywczych i aptek. W kraju rośnie liczba zakażeń koronawirusem, więc władze zdecydowały się na wprowadzenie bardziej restrykcyjnych obostrzeń na 6 tygodni.

W związku z decyzją o zamknięciu sklepów w weekend tłumy stały w kolejkach do sklepów odzieżowych i oferujących wyposażenie domu.

Władze zdecydowały, że od poniedziałku przedsiębiorstwa muszą - gdy jest to możliwe - wprowadzić telepracę. Fryzjerzy i kosmetyczki muszą zawiesić swoją działalność. Kawiarnie i restauracje pozostają zamknięte.

Wprowadzono kolejne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę gości zapraszanych do domu, i przedłużono ferie szkolne do 15 listopada włącznie.

12:25 Koronawirusem zakaża się połowa domowników

Koronawirus rozchodzi się w gospodarstwach domowych szybciej, niż do tej pory przypuszczano - przekonują naukowcy z Vanderbilt University Medical Center. W najnowszym raporcie "Morbidity and Mortality Weekly Report" przygotowywanym przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) piszą, że w USA przeciętnie od jednej zakażonej osoby koronawirusa łapie ponad połowa domowników - w większości w ciągu 5 dni od pojawienia się pierwszych objawów.

12:22 Diagności o testach antygenowych: Ryzyko, jeśli nie będzie szczegółowych wytycznych

To rewolucja w systemie testowania w kierunku koronawirusa. Wielkie ryzyko jeśli nie będzie szczegółowych wytycznych - ścieżki postępowania. Tego oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia. Tak mówi w rozmowie z RMF FM Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.



12:15 Kolejne zakażenia w gliwickim Piaście

Sześciu kolejnych członków drużyny i sztabu szkoleniowego ekstraklasowego Piasta Gliwice jest zakażonych koronawirusem. Kilka dni wcześniej pozytywne wyniki testów miało trzech piłkarzy tego klubu.

Z powodu zakażeń odwołany został zaplanowany na minioną sobotę wyjazdowy mecz Piasta 1/16 finału Pucharu Polski ze Stalą Mielec. Gliwicki klub wystąpił też o przełożenie najbliższego spotkania z Górnikiem Zabrze w ekstraklasie, które ma zostać rozegrane 8 listopada.

12:14 Bielski szpital przygotowuje miejsca dla chorych

Kilka oddziałów szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej, zgodnie z decyzją wojewody śląskiego, dostosowano do hospitalizacji wyłącznie osób chorych na COVID-19 - podała w poniedziałek rzecznik placówki Anna Szafrańska. Normalnie pracują poradnie.

Docelowo w szpitalu powstanie 128 miejsc dla pacjentów z Covid-19.

W związku z rosnąca liczbą zakażonych koronawirusem oddziały kardiologiczny, laryngologiczny, gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych, chorób wewnętrznych i diabetologii oraz częściowo chirurgii urazowo-ortopedycznej, zgodnie z decyzją wojewody śląskiego, dostosowane zostały wyłącznie do hospitalizacji osób cierpiących na COVID-19 - zakomunikowała Anna Szafrańska.

W mazowieckich szpitalach są 2573 łóżka dla pacjentów z COVID-19, z czego 1883 są zajęte - wynika z danych opublikowanych na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd podaje również, że w województwie jest łącznie 176 respiratorów dostępnych dla pacjentów z COVID-19. 161 spośród nich jest obecnie zajętych.

11:17 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach na Covid-19 zmarło 496 osób, potwierdzono także 45 231 nowych infekcji koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano ministerstwo zdrowia. Liczba nowych zakażeń i zgonów stopniowo spada od połowy września.

W Indiach jest obecnie blisko 562 tys. aktywnych infekcji, ich liczba zmniejszyła się w ciągu ostatniej doby o 8,5 tys. - czytamy na oficjalnych stronach rządowych.

Od początku epidemii w tym kraju koronawirusem zakaziło się ponad 8,2 mln osób, z których 91,68 proc., czyli ponad 7,5 mln wyzdrowiało, a 122 607 zmarło.

11:10 Czechy

W Czechach zwalnia przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych ministerstwa zdrowia. W niedzielę wykryto 6542 infekcje, 760 mniej niż przed tygodniem. Bilans ofiar epidemii powiększył się o 111, do 3429.

Aktualnie w Czechach jest ponad 180 tys. zakażonych osób. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się łącznie 341 644 osób, z których 157 418 wyzdrowiało.

W niedzielę spadła też liczba chorych na Covid-19, wymagających hospitalizacji. W szpitalach przebywa obecnie 7370 pacjentów z koronawirusem, w tym 1156 w stanie ciężkim.

10:57 Rafał Trzaskowski w samoizolacji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poddał się samoizolacji po kontakcie z osobą zakażoną Covid-19. Swoje obowiązki będzie pełnił zdalnie.

W niedzielę dowiedziałem się, że miałem kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z tym rozpoczynam samoizolację - poinformował w poniedziałek Trzaskowski w mediach społecznościowych. Jak dodał, jest w stałym kontakcie ze współpracownikami i pracuje w trybie zdalnym.

10:53 Z powodu epidemii Bułgaria kończy antyrządowe protesty

Organizatorzy trwających od 116 dni antyrządowych demonstracji w Bułgarii poinformowali w niedzielę o ich zakończeniu z powodu epidemii koronawirusa, jednak zapowiedzieli inną formę protestu. Demonstranci domagają się m.in. ustąpienia premiera Bojko Borisowa i rozpisania nowych wyborów.

Adwokat Nikołaj Chadżigenow, specjalista ds. PR Arman Babikian i rzeźbiarz Welisław Minekow, którzy od 9 lipca codziennie organizują protesty z żądaniem dymisji premiera, ustąpienia prokuratora generalnego Iwana Geszewa oraz rozpisania przedterminowych wyborów ogłosili w niedzielę wieczorem, że zaprzestają codziennych zgromadzeń z powodu coraz groźniejszej sytuacji epidemicznej w Bułgarii.

Jednocześnie zaznaczyli, że zaczną tworzyć w całym kraju sieć komitetów, która w przyszłości może stać się podstawą partii politycznej. Zamiast odbywających się co wieczór wieców będą przeprowadzane sporadyczne akcje, o których organizatorzy będą informować za pośrednictwem sieci społecznościowych.

10:51 Rosja

W Rosji czwarty dzień z rzędu wykryto ponad 18 tys. zakażeń koronawirusem; zarejestrowano 18 257 infekcji - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z epidemią. Dzień wcześniej sztab informował o 15 665 infekcjach, co było najwyższym dotąd wskaźnikiem.

Zmarło od niedzieli 238 osób. Ogólna liczba zakażonych wynosi teraz 1 655 038, a zgonów - 28 473.

Wyzdrowiało od początku pandemii 1 236 033 pacjentów, w tym 10 360 w ciągu minionej doby.

10:50 Węgry

Największy przyrost liczby zgonów na Covid-19 zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; zmarło 70 osób cierpiących na tę chorobę - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej epidemii koronawirusa.

Stwierdzono też 3581 nowych zakażeń koronawirusem, podnosząc łączną liczbę infekcji od początku epidemii do 82 780. 1889 chorych na Covid-19 zmarło, a ponad 20 tys. wyzdrowiało.

Nadal rośnie liczba aktywnych infekcji, których jest obecnie ponad 60 tys. Coraz więcej osób wymaga też opieki szpitalnej - obecnie 4417, przy czym 313 oddycha przy pomocy respiratora.

10:30 Nowy bilans epidemii w Polsce

Ministerstwo Zdrowia podało informację o 15 578 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 92 osoby. Łącznie od początku epidemii zanotowano 395 480 przypadków oraz 5 875 zgonów.





08:30 Zakaźniczka: Sytuacja wymknęła się spod kontroli

Sytuacja wymyka albo już wymknęła się spod kontroli. Liczba nowych zakażeń jest bardzo wysoka, a oficjalne statystyki nie oddają faktycznej skali problemu - oceniła w rozmowie z PAP dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik, specjalista chorób zakaźnych.



08:20 Laboratoria doszły do ściany

Ograniczanie liczby przyjmowanych przez laboratoria próbek staje się normą. Ratunkiem mają być testy antygenowe, ale lista problemów jest bardzo długa - podaje poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Wielu pacjentów czeka na wynik testu na koronawirusa nawet przez 7-8 dni, bo laboratoria coraz częściej nie nadążają z przerobieniem wymazów, dlatego nie chcą przyjmować więcej próbek. Założyliśmy jednak bardzo jasno - nie przyjmujemy więcej, niż możemy wykonać w ciągu 24 godzin - mówi "DGP" kierownik jednego ze stołecznych laboratoriów.

06:16 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 12 097 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejnych 49 osób.

W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 545 027 przypadków koronawirusa. Zmarło w tym kraju 10 530 osób.

W tym tygodniu zaczynają obowiązywać w Niemczech nowe restrykcje, które w mediach nazwane zostały "lockdownem w wersji light".

05:45 Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 10 mln

Liczba stwierdzonych w Europie zakażeń koronawirusem podwoiła się w ciągu pięciu tygodni i przekroczyła 10 mln - poinformowała w niedzielę agencja Reutera. Na kontynencie zamieszkanym przez 10 proc. światowej populacji odnotowano 22 proc. z 46,3 mln wszystkich infekcji na świecie.

W Europie na Covid-19 zmarło ponad 269 tys. chorych - 23 proc. z blisko 1,2 mln ofiar pandemii na całym świecie - wylicza agencja.

W ciągu ostatniego tygodnia w Europie wykryto 1,6 mln z 3,3 mln potwierdzonych na całym świecie nowych infekcji.

05:43 Brytyjski lockdown do grudnia

Brytyjski premier Boris Johnson zamierza zapewnić posłów, że mający się rozpocząć w czwartek ogólnokrajowy lockdown skończy się 2 grudnia - ujawniła w niedzielę wieczorem stacja Sky News.

W poniedziałek Johnson będzie wyjaśniał w Izbie Gmin, dlaczego zdecydował się na ten krok. Jak ujawnia Sky News, powie on, że "nie ma alternatywy" dla drugiego lockdownu, ale też będzie bronił dotychczasowej strategii polegającej na regionalnym zróżnicowaniu restrykcji w zależności od poziomu zakażeń. Będzie również starał się uspokoić posłów konserwatywnych zaniepokojonych słowami Gove'a.

Pod koniec tych czterech tygodni, w środę 2 grudnia, będziemy starali się złagodzić ograniczenia, wracając lokalnie i regionalnie do trzypoziomowego systemu (restrykcji), zgodnie z najnowszymi danymi i trendami - ma powiedzieć Johnson.

05:35 Szef WHO na kwarantannie

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował w niedzielę, że ostatnio kontaktował się z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Podkreślił, że czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów Covid-19.

05:30 Brazylia

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 10 100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 190 kolejnych zgonów - poinformowało w niedzielę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano ponad 5,5 mln infekcji Covid-19. 160 074 osoby zmarły.

W szpitalu z powodu Covid-19 przebywa m.in. brazylijski minister zdrowia Eduardo Pazuello.