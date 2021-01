Unia Europejska i AstraZeneca nie dokonały przełomu w kwestii opóźnionych dostaw szczepionek przeciwko Covid-19, powiedziała komisarz UE ds. Zdrowia Stella Kyriakides po środowym spotkaniu z przedstawicielami firmy. Tymczasem AstraZeneca Plc zapewniła japońskie ministerstwo zdrowia, że wyprodukuje w Japonii ponad 90 milionów szczepionek. Zgodnie z zapowiedzią w czwartek polski rząd ma ogłosić decyzję w sprawie dalszych obostrzeń. Dotychczasowe będą obowiązywać do 31 stycznia.

05:17 AstraZeneca wyprodukuje w Japonii 90 mln szczepionek

AstraZeneca Plc zapewniła japońskie ministerstwo zdrowia, że wyprodukuje w Japonii ponad 90 milionów szczepionek koronawirusowych - poinformował w czwartek rzecznik rządu Japonii.



Rzecznik japońskiego rządu powiedział dziennikarzom, że bardzo ważne jest, aby szczepionki przeciwko COVID-19 były produkowane w kraju.



AstraZeneca współpracuje z Daiichi Sankyo Co Ltd i innymi japońskimi partnerami w celu dostarczenia łącznie 120 milionów dawek szczepionki do Japonii.

05:06 Koronawirus w Polsce i na świecie