W Polsce potwierdzono prawie 17 tys. nowych zakażeń, z danych resortu zdrowia wynika, że ostatnij doby z powodu Covid-19 zmarło 48 osób. W szpitalach znów zaczyna brakować osocza od ozdrowieńców, placówki apelują o pomoc. Zła sytuacja także za naszą zachodnią granicą. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w telewizyjnym wywiadzie zaapelowała o mobilizację w walce z pandemią. Niepokojące wieści płyną z Brazylii. W ciągu ostatniej doby zmarło tam 1656 osób. Najnowsze informacje związane z pandemią śledziliśmy w naszej relacji.

Punkt szybkich testów w Kopenhadze / LISELOTTE SABROE / PAP/EPA

15:28 Zmiany w przepisach dot. kwarantanny

Od jutra nowe regulacje dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy. Przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwolni negatywny wynik testu, nie starszy niż 48 godzin. W przypadku krajów spoza Schengen nie będzie takiej możliwości.





15:08 Kraków

Władze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego apelują do studentów ostatnich lat studiów medycznych o zgłaszanie się do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim. Mieliby oni odciążyć personel pracujący na oddziałach niecovidowych.

15:06 Szpital Południowy

Jeszcze dziś Szpital Południowy w Warszawie powiększy się o kolejny moduł z 28 łóżkami dla chorych na Covid-19. Podpisywane są umowy z personelem medycznym. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia, podkreślając, że to zasługa wprowadzenia do szpitala komisarza.



14:15 Ciechocinek

W Ciechocinku otwarto szpital tymczasowy, w którym w pierwszym etapie będzie 66 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Za przygotowanie placówki odpowiadał 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.



W szpitalu jeszcze nie ma pacjentów, ale jeszcze dziś mają tam trafić chorzy z okolicznych szpitali - z Aleksandrowa Kujawskiego i z Radziejowa.



14:13 Apel ws. szczepień niepełnosprawnych

Posłanki KO: Iwona Hartwich i Iwona Kozłowska zwróciły się z apelem m.in. do prezydenta, premiera i ministra zdrowia o przyspieszenie szczepień osób z niepełnosprawnościami. Jak mówiła Hartwich, osoby te mają często obniżoną odporność czy choroby układu krążeniowo-oddechowego.



Hartwig zwróciła uwagę, że we wtorek Sejm ma się zająć projektem ustawy dotyczącej przyspieszenia szczepień kolejnych grup osób, m.in. fizjoterapeutów czy ratowników medycznych. Rząd PiS w dalszym ciągu nie rozumie jaką ogromną krzywdę robi osobom, które czekają już od wielu, wielu miesięcy, aby wyjść z domu - mówiła Hartwich.



13:30 Szczecin

Wszystkie łóżka respiratorowe w szczecińskim szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej są zajęte - poinformowała rzeczniczka placówki. W tej głównej jednostce w województwie, zajmującej się pacjentami covidowymi, zwiększana jest liczba łóżek, ale brakuje m.in. anestezjologów.



W szpitalu przebywa 397 pacjentów. 31 osób to pacjenci, których leczenie wymaga użycia respiratorów: 30 przebywa w szpitalu przy Arkońskiej, jedna osoba w Zdunowie. Liczba łóżek została w poniedziałek zwiększona o dodatkowe 35, wszystkie są w lokalizacji w Zdunowie.

12:59 Lublin

Do 5 kwietnia potrwa kwarantanna w klasztorze Dominikanów na Starym Mieście w Lublinie. Kościół będzie tym czasie dostępny w określonych godzinach do prywatnej modlitwy, ale msze święte będą sprawowane za zamkniętymi drzwiami. Nie będzie w tym okresie spowiedzi.

12:58 Hiszpania

Pomimo alertów służb sanitarnych, wzywających obywateli Niemiec do unikania podróży, tysiące niemieckich turystów rozpoczynają urlopy na Balearach, głównie na Majorce. Do Poniedziałku Wielkanocnego przybyć ma tam ponad 500 samolotów z wczasowiczami z RFN.

12:51 Wielkanoc

W Archidiecezji Katowickiej nie będzie w Wielką Sobotę tradycyjnego święcenia pokarmów - taką decyzję podjął tamtejszy metropolita arcybiskup Wiktor Skworc. Błogosławieństwa można dokonać w domu, przed wielkanocnym śniadaniem.

Jak mówi ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji: Ponieważ trudno byłoby zachować odpowiedni dystans społeczny dlatego m.in. nie będzie też wielkanocnej procesji rezurekcyjnej, inaczej będzie też wyglądała adoracja krzyża w Wielki Piątek.



Rzecznik przypomina także, że ciągle w archidiecezji katowickiej obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. Stąd też apel, aby osoby starsze i chore uczestniczyły w liturgii poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe.



Jednocześnie arcybiskup nie wyklucza, że w związku ze zmieniająca się sytuacją pandemiczną możliwe są kolejne zmiany.

12:50 Śląsk

"Trwa relokacja pacjentów z województwa śląskiego w związku z trudną sytuacją w tamtejszych szpitalach" - poinformował na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili chorzy karetkami przewożeni są do placówek na Opolszczyźnie.



12:45 Mutacje koronawirusa

W Polsce nie stwierdzono dotąd zakażenia brazylijską, jeszcze groźniejszą mutacją koronawirusa - poinformował na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



W Polsce do tej pory wykryto przede wszystkim zakażenia wariantem brytyjskim, które stanowią teraz większość infekcji, a także jeden przypadek mutacji południowoafrykańskiej, który na szczęście nie zdążył się rozprzestrzenić. Badania w kierunku różnych mutacji trwają - zapewnia rzecznik resortu. Nie ma na razie planów ograniczania kontaktów Polski z Brazylią, czyli na przykład wymiany handlowej.



12:40 Węgry

Grupy na Facebooku służące do organizowania nielegalnych prywatek stają się na Węgrzech coraz popularniejsze; niektóre liczą po kilkadziesiąt tysięcy osób - pisze portal Metropol. Tymczasem liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła w kraju już 20 tys.



Według poniedziałkowych danych w ciągu ostatniej doby na Węgrzech zmarło 189 chorych na Covid-19, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju do ponad 20 tys. Stwierdzono też 7263 nowe zakażenia koronawirusem.



Liczba aktywnych zakażeń wzrosła do 221 tys., zaś chorych na Covid-19 wymagających leczenia szpitalnego do prawie 12 300.



12:34 Anglia luzuje restrykcje

W Anglii przestał obowiązywać zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu, a na otwartym powietrzu może się spotykać sześć osób lub członkowie dwóch gospodarstw domowych.

Ponadto dostępne są znów obiekty sportowe na otwartej przestrzeni, jak korty tenisowe, pola golfowe czy odkryte baseny, a także mogą odbywać się śluby z udziałem sześciu gości.

To druga część pierwszego etapu znoszenia restrykcji koronawirusowych. Trzy tygodnie temu wszystkie szkoły wróciły do nauki stacjonarnej, z kolei za dwa tygodnie otwarte zostaną sklepy, salony fryzjerskie i siłownie, zaś puby i restauracje będą mogły obsługiwać klientów przy stolikach na zewnątrz.

Zgodnie z planem najwcześniejszą datą całkowitego zniesienia restrykcji jest 21 czerwca.

12:30 Czechy: Marzec najtragiczniejszy w historii pandemii

5232 chorych na Covid-19 zmarło od początku marca w Czechach, co czyni ten miesiąc najtragiczniejszym w historii epidemii koronawirusa w Czechach. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 26 036. Spada za to dzienna liczba nowych zakażeń - w niedzielę wykryto ich 1722, najmniej od 6 grudnia.

11:57 Kraków: Masowy punkt szczepień w hali Tauron Arena

We współpracy z miastem Kraków i Szpitalem Uniwersyteckim powstanie punkt masowych szczepień w hali Tauron Arena - poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Placówka może ruszyć za ok. 2 tygodnie i szczepić po 2 tys. osób dziennie.

11:53 Więcej strażaków w szpitalach, dodatkowe karetki

Bielskie Pogotowie Ratunkowe ma pięć nowych karetek wraz z wyposażeniem. Już jutro wyjadą do chorych - podała w poniedziałek rzecznik bielskiego starostwa Magdalena Fritz. To cztery fiaty i volkswagen.

Z kolei rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w najbliższym czasie 60 ratowników z wesprze personel medyczny w szpitalach MSWiA w Warszawie. Będą kierowani do pracy w szpitalu tymczasowym na stadionie PGE Narodowy oraz w klinice.

W całym kraju pracuje obecnie w szpitalach 95 strażaków-ratowników.

11:45 Coraz gorsza sytuacja na Śląsku

Trudna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim; niektórzy pacjenci są przewożeni do szpitali w woj. opolskim - poinformował resort zdrowia. Rzecznik ministerstwa zapowiedział także że w tym tygodniu w planach jest zwiększenie bazy o 3 tys. dodatkowych łózek covidowych; w przyszłym tygodniu o 3 800.

11:15 posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Rząd na razie nie chce wprowadzać nowych ograniczeń, ale nie wyklucza zrobienia tego jeszcze przed świętami.

Właśnie trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

11:10 Brakuje karetek na Dolnym Śląsku

System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce przestał działać - alarmuje Pogotowie Ratunkowe w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku.

Pacjenci z urazami, dusznościami, czy bólami w klatce piersiowej czekają na przyjazd karetki po kilka godzin... A wszystko dlatego, że brakuje wolnych zespołów. Te stoją przed szpitalami w kolejkach z chorymi na koronawirusa lub jeżdżą dziesiątki kilometrów poszukując wolnego miejsca.

Wojewoda dolnośląski apeluje o wzywanie karetek wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

11:00 Kiedy akcja ewakuowania pacjentów?

W sumie 11 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz tych należących do wojska jest gotowych do akcji ewakuowania pacjentów zakażonych koronawirusem ze Śląska do szpitali w innych regionach kraju - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

W połowie tygodnia może zapaść decyzja o rozpoczęciu tej akcji.

10:50 Nowa dostawa szczepionek Pfizera

Rano do Polski trafiło 507 tys. dawek szczepionek firmy Pfizer - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



Jak wynika z zestawienia opublikowanego w niedzielę na rządowej stronie gov.pl, pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało 3 mln 860 tys. osób, a obie dawki 1 mln 985 tys. Łącznie wykonano do tej pory ponad 5,8 mln szczepień. Z kolei dzienna liczba szczepień wyniosła prawie 86 tys.

10:45 Włochy: Alarm na intensywnej terapii



"Zaczynają się najcięższe dni" pandemii we Włoszech - takie ostrzeżenie ministerstwa zdrowia otwiera poniedziałkowe wydanie dziennika "La Repubblica". Według resortu zbliża się szczyt hospitalizacji chorych na Covid-19.



"Alarm na intensywnej terapii" - to tytuł artykułu, w którym podkreśla się, że według przedstawionych prognoz Wielki Tydzień przyniesie rekordowy wzrost pacjentów pod respiratorami. Obecnie jest ich ponad 3600.

10:30 Polska. Nowe dane

Badania laboratoryjne potwierdziły ostatniej doby 16 965 przypadków zakażenia koronawirusem, o ponad 2,3 tys. więcej niż tydzień temu. Zmarło 48 chorych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu - 2834 i Śląsku - 2694. Najmniej w woj. podlaskim - 181.

Z raportu resortu dowiadujemy się również, że w szpitalach zajętych jest obecnie 29 920 łóżek covidowych - od wczoraj więc liczba wolnych łóżek zmniejszyła się o niemal 850.

Niemal 3 tysiące chorych potrzebują respiratorów.





10:00 Niemcy

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował w poniedziałek o 9872 nowych zakażeniach koronawirusem i 43 kolejnych zgonach w związku z Covid-19 w RFN w ciągu ostatniej doby. Dokładnie przed tygodniem RKI odnotował 7709 nowych infekcji i 50 zgonów.



09:20 Indie i Nepal

Indusi i Nepalczycy świętują nadejście wiosny podczas Holi. Władze obu krajów zakazały publicznych obchodów święta z obawy przed nową falą zachorowań na koronawirusa w Indiach. Wielu mieszkańców subkontynentu uważa, że pandemia już przeszła i niechętnie stosują się do zakazów.



08:40 Lekarze

Jeżeli lekarz w trakcie specjalizacji został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii, okres pracy zostanie zaliczony w poczet programu specjalizacji, więc okres specjalizacji nie ulegnie wydłużeniu - wynika z informacji przekazanych przez rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza.



08:37 Szczepienia w Polsce

Do końca drugiego kwartału powinno być zaszczepionych co najmniej 10 mln osób - poinformował na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.



08:15 WHO

Misja naukowców pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie oceniła, że koronawirus SARS-CoV-2 przeszedł prawdopodobnie na człowieka z nietoperzy poprzez inne zwierzęta - podała agencja AP, która dotarła do projektu raportu z misji.



Międzynarodowy zespół badaczy wspólnie z naukowcami chińskimi ocenił również, że hipoteza o wydostaniu się koronawirusa z laboratorium w Wuhanie jest "skrajnie mało prawdopodobna" - informuje Associated Press.



Cytowane ustalenia są zgodne z oczekiwaniami, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Członkowie misji zalecili dalsze badania nad tym, jak koronawirus zaatakował ludzi, za wyjątkiem hipotezy o wycieku z laboratorium.



Naukowcy zakończyli misję w Wuhanie w połowie lutego, ale publikacja raportu z ich pracy opóźnia się. Początkowo WHO zapowiadała podsumowanie najważniejszych ustaleń jeszcze w lutym, a później - publikację pełnego raportu w połowie marca. W ubiegłym tygodniu urzędnik WHO ocenił, że raport będzie gotowy "w ciągu kilku dni".

07:56 Mazowsze

Tylko 13 respiratorów jest obecnie wolnych na Mazowszu. Ten region poprzedniej doby był na pierwszym miejscu pod względem liczby nowych zakażeń koronawirusem. Potwierdzono ich ponad 4 tysiące.



Dzisiaj uruchomionych ma zostać 31 kolejnych miejsc respiratorowych. Urząd wojewódzki uspokaja w komunikacie, że wszyscy pacjenci w stanie zagrożenia życia otrzymają pomoc.

Potrzeby są jednak coraz większe: zajęte są już niemal wszystkie miejsca w szpitalach tymczasowych w Płocku i Radomiu. Aby powstały kolejne, niezbędni są lekarze. Placówki szukają anestezjologów.

07:30 Polska

Wolnych miejsc dla chorych trzeba szukać w innych województwach, a najgorsze dopiero przed nami - pisze "Rzeczpospolita".



07:19 Śląskie

Tylko 27 wolnych respiratorów jest obecnie w Śląskiem. W szpitalach jest jeszcze 760 miejsc dla chorych na Covid-19.



07:00 Osocze

W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa, dużą liczbą chorych, stacjom krwiodawstwa znów zaczyna brakować osocza od osób, które przechorowały Covid-19, dlatego np. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ponowiło apel o oddawanie osocza. Osocze jest wykorzystywane w leczeniu niektórych zakażonych pacjentów.

06:30 Praca

Kolejny pomysł rządu zakłada, że zastrzyk dostaniemy nie tylko w aptece, lecz także w miejscu zatrudnienia - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Zmiany, o których dowiedział się "DGP", mogą trafić do Sejmu już w tym tygodniu.



06:10 Opinia

Podejrzewam, że w tym momencie dziennie jest więcej mutacji koronawirusa niż rok temu miesięcznie - powiedział dr Rafał Mostowy, biolog chorób zakaźnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie



Ekspert podkreślił także, że "większość z tych mutacji jest nieszkodliwa". Czasami jednak mutacje pomagają wirusowi zakażać i przy kilku takich mutacjach powstaje nowy wariant - dodal. Przykładem wariantu jest brytyjska odmiana koronawirusa.

06:06 Edukacja

Od poniedziałku do 11 kwietnia zawieszone zostaje, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne działanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego; wprowadza się tam nauczanie zdalne. Zamknięte zostały też żłobki.



05:12 Belgia

Ponad tysiąc osób wzięło udział w niedzielę w proteście przeciwko restrykcjom epidemicznym w Liege. Manifestacja polegała na tańcach w plenerze w jednym z miejskich parków. Uczestnicy protestu nie mieli masek i nie respektowali nakazanego przepisami dystansu.

05:10 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zmarło 1656 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało w niedziele ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii w Brazylii zmarło 312 206 osób chorujących na Covid-19. Liczba wszystkich zakażeń przekroczyła 12,5 mln.



Dobowy przyrost zakażeń notowany od soboty do niedzieli wyniósł 44 324 przypadki.