W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 9436 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 381 pacjentów z Covid-19. Brytyjski premier Boris Johnson obiecał, że centra szczepień przeciwko Covid-19 zaczną działać w trybie całodobowym tak szybko, jak to tylko możliwe. Rząd Włoch przedłużył w środę stan wyjątkowy do 30 kwietnia i przyjął nowy dekret o walce z koronawirusem. Papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI zostali zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Obaj otrzymali pierwszą dawkę szczepionki. Jutro w Polsce ruszają zapisy do Narodowego Programu Szczepień. Z danych na godzinę 12:00 do tej pory w naszym kraju zaszczepiono przeciw Covid-19 blisko 370 tysięcy osób. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji dnia.

(zdjęcie ilustracyjne)

16:29 WHO o szczepieniach przeciw Covid-19

Europa musi wykazać się większą solidarnością w kwestii dostępu do szczepionek przeciw koronawirusowi - powiedział dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge. Podkreślił, że 95 proc. wszystkich dotychczasowych szczepień wykonano w 10 krajach.

Kluge nie wymienił nazw tych państw, ale agencja AFP pisze, powołując się na analizę serwisu Our World in Data, że chodzi o: Stany Zjednoczone, Chiny, Wielką Brytanię, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Włochy, Rosję, Niemcy, Hiszpanię i Kanadę.





16:11 Koronawirus w rządzie Portugalii

Portugalskie służby medyczne potwierdziły zakażenie koronawirusem u odpowiedzialnej za resort pracy minister Any Mendes Godinho. Rząd Antonia Costy ogłosił, że ona oraz dwóch innych członków gabinetu zostało już poddanych kwarantannie.

W dalszym ciągu portugalskie służby medyczne nie wyjaśniły czy prezydent kraju Marcelo Rebelo de Sousa jest rzeczywiście chory na Covid-19.

15:57 Najnowsze badania na temat Covid-19

Osoby, które miały Covid-19, najprawdopodobniej pozostaną odporne na ponowne zakażenie przez co najmniej pięć miesięcy. Część osób, nawet mając przeciwciała, może nadal przenosić wirusa. Tak wynika z badania opublikowanego w Wielkiej Brytanii.





15:36 Bułgaria

Rząd Bułgarii zapowiada częściowe poluzowanie restrykcji. Od poniedziałku dozwolone będzie wykonywanie planowych operacji chirurgicznych, a uczniowie starszych klas i studenci powrócą na zajęcia praktyczne.

Rośnie liczba chętnych do zaszczepienia się. Dotychczas zaszczepiono prawie 15 tys. osób. Według najnowszych danych w ostatniej dobie było 7570 nowych zarażeń, zmarło 70 osób.

14:15 Czechy - szczepienia przeciw Covid-19

W Czechach rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 zacznie się w piątek o godz. 8. Według oficjalnych danych zaszczepiono dotąd ponad 71 tys. osób. Czechy otrzymały dotąd 196 tys. dawek od firm Pfizer i BioNTech oraz 8400 dawek od firmy Moderna.

14:02 Jacek Sasin ma koronawirusa

Wicepremier Jacek Sasin jest zarażony koronawirusem - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Jego stan jest dobry, objawów większych nie ma.





13:48 Hiszpania

Władze Hiszpanii odebrały już ponad 1,1 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Tamtejsze ministerstwo zdrowia spodziewa się, że do poniedziałku uda się zakończyć proces szczepień wśród mieszkańców i personelu domów spokojnej starości.

Tymczasem w czwartek większość regionów Hiszpanii ogłosiła zaostrzenie restrykcji sanitarnych wraz z nasileniem się epidemii Covid-19.

W całym kraju pomiędzy wtorkiem a środą zanotowano rekordową liczbę zakażeń w ciągu doby - ponad 38 tys.

12:53 Czarnek o powrocie najmłodszych dzieci do szkół

Szkoła ma obowiązek, w związku z powrotem dzieci z klas I-III do szkół, zapewnić opiekę świetlicowa dla najmłodszych uczniów - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, dyrektorzy szkół nadal mogą również organizować uczniom klas maturalnych i ósmych konsultacje stacjonarne w szkołach, w grupach do pięciu osób.

12:43 Prezydent Rzeszowa zakażony koronawirusem

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc jest zakażony koronawirusem. Z lekkimi objawami przebywa w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie - poinformował Artur Gernand z biura prasowego magistratu. Jak dodał, Ferenc dowiedział się o pozytywnym wyniku na obecność koronawirusa w środę.

Prezydent od ubiegłego piątku przebywał na urlopie, ale przebadane zostały też osoby, które miały w Ratuszu kontakt z prezydentem w ubiegłym tygodniu. Wyniki testów okazały się ujemne - podkreślił Gernand.

12:35 Franciszek i Benedykt XVI zaszczepieni przeciwko Covid-19

Papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI zostali zaszczepieni przeciw koronawirusowi - poinformował dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Obaj otrzymali pierwszą dawkę szczepionki.



Kampania szczepień w Watykanie rozpoczęła się w środę, a punkt medyczny urządzony został w Auli Pawła VI.



12:11 Prof. Gut: Przerwa świąteczno-noworoczna nam zaszkodziła

Około 10 tys. potwierdzonych zakażeń wskazuje na stabilizację. To niedobrze, wolałbym spadek - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Ocenił, że optymizm będzie mógł nastąpić dopiero przy stabilizacji poniżej tysiąca zakażeń.



To też oznacza, że przerwa świąteczno-noworoczna nam jednak zaszkodziła, bo przedtem spadało całkiem przyzwoicie - z prawie 30 tys. do 10 tys. zakażeń, ale pamiętajmy, że zaczynaliśmy kiedyś od tysiąca - mówił ekspert. Jego zdaniem w tym momencie nie ma powodu do radości.



11:39 Węgry zawarły umowę z chińską firmą produkującą szczepionki

Węgry zawarły umowę z chińską firmą farmaceutyczną Sinopharm na zakup szczepionek przeciwko Covid-19, opracowanych przez tę firmę - poinformował szef kancelarii premiera Viktora Orbana, Gergely Gulyas. Jak ocenił, dostawy szczepionek w ramach programu Unii Europejskiej docierają na Węgry zbyt wolno. Zapowiedział, że Węgry będą kontynuować rozmowy z Rosją i Chinami na temat dodatkowych zakupów szczepionek.

Przedstawiciel premiera poinformował, że Węgry otrzymały 129 860 dawek i zaszczepiły do czwartku nieco ponad 96 tys. osób preparatami firm Pfizer-BioNTech i firmy Moderna.





11:33 Pandemia znów opóźni premierę nowego Bonda?

"Nie czas umierać", 25. film z serii o Jamesie Bondzie, nie trafi do kin w kwietniu - tak twierdzi filmowy serwis "Deadline". Byłoby to już kolejne przesunięcie premiery tego obrazu spowodowane przez pandemię koronawirusa.





09:12 Problemy z pobieraniem szóstej dawki szczepionki

Brak możliwości pozyskania szóstej dawki szczepionki - to problem najczęściej raportowany przez punkty prowadzące szczepienia przeciwko Covid-19. To także - jak podaje Agencja Rezerw Materiałowych - główna przyczyna utylizacji dawek preparatu.

09:10 Pandemia doprowadziła do wzrostów w e-handlu

Handel internetowy w 2020 r. eksplodował, a nasze wydatki sięgnęły 100 mld zł. Polska była jednym z najszybciej rosnących rynków w Europie. Bieżący rok też przyniesie imponujące wzrosty - informuje "Rzeczpospolita".

08:23 Jak będzie wyglądać luzowanie obostrzeń?

Rządowe plany zakładają, że luzowanie obostrzeń epidemicznych ma rozpocząć się od otwarcia sklepów w galeriach handlowych. Nie można wykluczyć, że dojdzie do tego 1 lutego.

07:29 Nowe dane z Niemiec

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 25 164 nowe przypadki koronawirusa, a 1244 zainfekowane osoby zmarły - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie (RKI)

W dalszym ciągu najgorsza sytuacja panuje w Saksonii i Turyngii, gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej. Na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii przebywa 5185 osób.

Pierwszą dawkę szczepionki w Niemczech otrzymało ponad 758 tys. osób, co stanowi 0,91 proc. ludności kraju.

07:20 Część przychodni będzie szczepić 15 pacjentów tygodniowo?

Nawet nie 30 osób tygodniowo - jak planuje rząd - a zaledwie 15 pacjentów mogą zaszczepić niektóre przychodnie. Dzieje się tak nie przez dostawy szczepionek, a system umawiania szczepień - alarmują lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To dlatego, że w centralnym systemie rezerwacji wizyt aż połowa miejsc ma być zarezerwowana dla rządowej infolinii.

07:13 Ilu Polaków chce się zaszczepić przeciwko Covid-19

"Rzeczpospolita" opublikowała najnowszy sondaż IBRiS, który został przeprowadzony w dniach 8-9 stycznia na 1100-osobowej grupie respondentów. Wynika z niego, że obecnie przeciwko Covid-19 chce się zaszczepić 60,9 proc. ankietowanych.



"Przy czym zdecydowanie chcących jest aż 37,2 proc. respondentów. Kolejne 23,7 proc. osób odpowiedziało, że raczej się zaszczepi. Zdecydowanie przeciwnych szczepieniu jest 16,3 proc. respondentów, a 11,8 proc. odpowiedziało, że raczej się nie zaszczepi" - czytamy.

06:40 Jutro rusza rejestracja seniorów do szczepienia

Od piątku osoby powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19. Do wyboru jest niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Termin można zarezerwować telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.

05:35 Ponad 60 tys. nowych zakażeń w Brazylii

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 60 899 nowych zakażeń koronawirusem i 1274 zgony wywołane Covid-19. Najpóźniej w niedzielę w całym kraju rozpocznie się kampania szczepień.



Szczepienia rozpoczną się, gdy tylko agencja nadzoru nad zdrowiem publicznym Anvisa zezwoli na stosowanie preparatów z Chin oraz Indii w warunkach epidemii, najpóźniej w niedzielę - oświadczył wiceminister zdrowia Elcio Franco. Kampania szczepień zajmie najdłużej 16 miesięcy - ocenił podczas konferencji prasowej w stolicy kraju. Poinformował też, że "brazylijski rząd wysyła do Indii samolot", który powinien przywieźć do kraju 2 mln dawek szczepionki opracowanej przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet w Oksfordzie, a którą wyprodukowano w tym kraju.





05:30 Nowe dane z Chin

Państwowa komisja zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej poinformowała o 138 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Jest to największy dobowy przyrost zakażeń od 10 miesięcy. W Pekinie powiadomiono też o pierwszym od połowy maja zgonie z powodu Covid-19.



Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono 115 nowych zakażeń, w tym 107 przypadków lokalnych, co uznano za najwyższy dobowy bilans od 30 lipca 2020 r.



Za gwałtowny wzrost liczby zakażeń odpowiada rejestrowane w ostatnich dniach rozprzestrzenianie się koronawirusa w prowincji Heilongjiang, ze stolicą w Harbinie. W ciągu ostatniej doby przybyło tam 43 zakażenia.



Najwięcej, bo aż 81 zakażeń odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin w otaczającej Pekin prowincji Hebei. Domową kwarantanną objęto tam już ponad 28 mln mieszkańców czterech chińskich miast.





05:20 Nowe dane z Meksyku

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 15 873 nowe zakażenia koronawirusem i potwierdzono 1235 zgonów z powodu Covid-19.

Meksyk jest czwartym krajem świecie z największą liczbą zgonów wywołanych Covid-19. Więcej zmarłych z tego powodu mają tylko Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Indie. Pod względem liczby zakażeń, Meksyk zajmuje 13 miejsce na świecie.



Całkowity bilans wszystkich meksykańskich zakażeń sięga 1 mln 571 901 przypadków. Liczba zgonów wynosi na chwilę obecną 136 917.

05:10 Stan wyjątowy we Włoszech przedłużony

Rząd Włoch przedłużył stan wyjątkowy do 30 kwietnia i przyjął nowy dekret o walce z koronawirusem, który wejdzie w życie po wygaśnięciu poprzedniego, obowiązującego do piątku.



Stan wyjątkowy został wprowadzony we Włoszech - jako pierwszym kraju w Europie - 31 stycznia 2020 roku po wykryciu dwóch przypadków zakażenia koronawirusem u chińskich turystów z miasta Wuhan, wówczas epicentrum epidemii.



Wśród przepisów w nowym dekrecie utrzymany został zakaz podróży między regionami bez ważnego powodu oraz zakaz sprzedaży na wynos w barach po godzinie 18:00. Pozostaje w mocy godzina policyjna obowiązująca od godz. 22:00 do 5:00.



Ponadto rząd Giuseppe Conte przedłużył obowiązywanie wprowadzonego przed Świętami limitu dwóch osób, które mogą - ewentualnie wraz z dziećmi do 14. roku życia - złożyć wizytę w prywatnym domu.



Największą nowością dekretu, uznaną za swoistą "nagrodę", jest możliwość ogłoszenia białej strefy na obszarze o bardzo niskiej liczbie zakażeń; poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców i ze wskaźnikiem zakaźności wirusa mniejszym niż 1. W takiej strefie - na razie tylko hipotetycznej i dotyczącej jeszcze odległej przyszłości - obowiązywałby tylko nakaz noszenia maseczek i dystansowania społecznego.



W żołtych strefach niskiego ryzyka zakażeń otwarte będą bary i restauracje, a także wznowią działalność muzea.





05:05 Brytyjskie centra szczepień mają działać całodobowo

Brytyjski premier Boris Johnson obiecał, że centra szczepień przeciwko Covid-19 zaczną działać w trybie całodobowym.

Będą otwarte 24 godziny na dobę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W tej chwili ograniczeniem są dostawy - powiedział Johnson w Izbie Gmin, Zapowiedział, że minister zdrowia Matt Hancock wkrótce przedstawi szczegóły.



Obecnie większość z 1500 brytyjskich punktów szczepień - szpitali, przychodni, aptek i centrów szczepień - pracuje od 8:00 do 22:00. Jak się oczekuje, początkowo w tryb całodobowy przejdzie pilotażowo niewielka część placówek, a szczepienia w nocy będą oferowane przede wszystkim pracownikom służby zdrowia.



Celem brytyjskiego rządu jest zaszczepienie do połowy lutego pierwszą dawką czterech pierwszych grup priorytetowych, czyli wszystkich mieszkańców i pracowników domów opieki, wszystkich osób powyżej 70. roku życia, wszystkich frontowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz wszystkich osób, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19. Liczbę tych osób szacuje się na ok. 14 milionów. Ocenia się, że 88 proc. zmarłych z powodu Covid-19 należało do jednej z tych grup.