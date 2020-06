33 395 zakażonych, spośród których zmarło 1 429 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. W USA odnotowano 38 079 nowych zachorowań na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Brazylii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1141 ofiar śmiertelnych i 39 433 nowych infekcji. Jak oceniają specjalisci - "Wciąż trwa pierwsza fala epidemii, z silnie rosnącą liczbą zakażeń i zgonów".

10:35 285 nowych zakażeń koronawirusem w kraju

10:15 W Polsce ponad 19 tys. ozdrowieńców

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1933 osoby, pod respiratorem - 77. Wyzdrowiało 19 tys. 218 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.





10:02 Ekonomiści: Minął pierwszy szok związany z pandemią

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w czerwcu o ponad 9 pkt w stosunku do maja - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według ekspertów pierwszy pandemiczny szok już minął.



Ekonomiści BIEC dodali, że "do odrobienia strat i wejścia na ścieżkę rozwoju sprzed lockdownu potrzeba jeszcze wiele". "Nadal pozostaje dużo niepewności zarówno co do dalszego przebiegu pandemii, jak i jej wpływu na gospodarkę" - zaznaczyli w piątkowym komunikacie.



Według BIEC w czerwcu br. mniej firm niż przed miesiącem odczuwało spadek napływu nowych zamówień. Odmrażanie gospodarki w całej Europie spowodowało, że do części przedsiębiorstw ponownie zaczęły one napływać. Dotyczyło to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy jak i zamówień eksportowych. "Nie mniej jednak, nadal utrzymuje się silna przewaga odsetka (o ponad 40 punktów procentowych) tych przedsiębiorstw, gdzie zamówienia nadal kurczą się" - zaznaczyli eksperci.

09:35 Mimo pandemii - tłumy Brytyjczyków na plażach

Możemy zamknąć plaże, jeśli nie będziecie rozsądni - ostrzega Brytyjczyków rząd. Ostre słowa pojawiły się po wczorajszej inwazji na plaże w południowej Anglii.

Szacuje się, że w kilku nadmorskich miejscowościach mogło pojawić się nawet pół miliona ludzi.



Szacuje się, że w kilku nadmorskich miejscowościach mogło pojawić się nawet pół miliona ludzi

09:23 Rz: Hotele po otwarciu mają problem z utrzymaniem się

Przeszło trzy czwarte hoteli miejskich i blisko połowa położonych poza miastami informuje, że na lipiec i sierpień ma zaledwie 20 proc. zarezerwowanych pokoi - podaje w piątek "Rzeczpospolita".



Gazeta donosi, że możliwość otwarcia hoteli z początkiem maja nie przyniosła branży ani zwiększonego napływu gości, ani widocznej poprawy dramatycznie słabej kondycji finansowej. "



Hotelarze nie ukrywają: jest gorzej, niż się spodziewali. Według przeprowadzonych w połowie czerwca badań Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP), aż 87 proc. hoteli ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Jedna trzecia hoteli musiała przeprowadzić zwolnienia wśród pracowników etatowych, a prawie dwie trzecie zdecydowało się na obniżki cen, licząc, że pomogą przyciągnąć gości' - czytamy w "Rz".

08:50 "Puls Biznesu": Pandemia uderzyła w bankomaty. Banki wprowadzają ograniczenia w wypłatach gotówki

Pojawiają się limity jednorazowych wypłat. Żeby ograniczyć koszty, nad reglamentacją dla obcych klientów zastanawia się PKO BP - podaje piątkowy "Puls Biznesu".



Gazeta w piątkowym wydaniu informuje, że Polacy tuż przed i po lockdownie wyciągnęli z kont ogromne kwoty pieniędzy, które teraz trzymają w domu. Według dziennika, dla sieci bankomatów jest to prawdziwy dramat.



"Puls Biznesu" podaje też, że dwa tygodnie temu Euronet, największy niezależny operator bankomatów wprowadził limit jednorazowej transakcji - 1 tys. zł. "Niedługo potem w ślady konkurenta poszła druga niebankowa sieć - Planet Cash, ustalając ograniczenia w tej samej wysokości" - czytamy.



Zdaniem dziennika, wprowadzenie limitów przez niezależnych operatorów może jednak doprowadzić do daleko idących zmian na rynku. Z informacji "PB" wynika, że najliczniejsza w kraju sieć bankomatów PKO BP notuje zwiększony ruch klientów obcych banków.



"Nasi klienci mogą wypłacać gotówkę w dowolnej wysokości w bankomatach PKO BP i tutaj nie planujemy wprowadzenia zmian. Bank analizuje zmiany dokonujące się na rynku i nie wykluczamy żadnego scenariusza w zakresie wypłat gotówki w naszych urządzeniach przez klientów innych banków" - mówi cytowana przez gazetę Aleksandra Gieros, dyrektor komunikacji PKO BP.

08:28 W USA kłopoty ośrodków adopcyjnych w związku z pandemią

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu pomoc poszkodowanemu przez epidemię koronawirusa amerykańskiemu systemowi opieki nad dziećmi, w tym rodzinom zastępczym.



W związku z epidemią koronawirusa wiele amerykańskich ośrodków adopcyjnych wpadło w kłopoty organizacyjne i finansowe. Jak podaje Associated Press, epidemia zakłóciła m.in. proces szukania rodzin zastępczych oraz rutynowe wizyty biologicznych rodziców.



Jak informuje Biały Dom w notce prasowej, rozporządzenie ma na celu zwiększyć współpracę miedzy wszystkimi organizacjami zajmującymi się opieką nad dziećmi, zarówno z sektora prywatnego i publicznego, jak i z grupami wyznaniowymi.

07:50 Chile: Koncern miedziowy wstrzymuje pracę w obawie przed koronawirusem

Chilijski państwowy koncern wydobywczy Codelco wstrzymuje pracę w Chuquicamata - największej na świecie położonej na pustyni Atacama odkrywkowej kopalni rudy miedzi, hucie i rafinerii, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



O decyzji ograniczenia wydobycia rudy miedzi i jej przetwarzania koncern poinformował w czwartek.



Nasze działania mają charakter przejściowy, ich celem jest zmniejszenie ryzyka narażenia pracowników na zakażenie koronawirusem, zwiększenie kontroli bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- oświadczył przedstawiciel koncernu.



Musieliśmy ten ruch wykonać,dodał, gdyż Chile zmaga się z pandemią, mamy w kraju ponad 259 000 osób zakażonych, pięć tysięcy z nich zmarło.

07:22 Koniec roku szkolnego w czasie pandemii

Dla blisko 4,3 mln uczniów w całym kraju kończy się rok szkolny. Nie będzie jednak tradycyjnych akademii i uroczystości szkolnych.

Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie są określone w przepisach prawa oświatowego i wynikają wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału. Ustala to dyrektor szkoły.



Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że ze względu na stan epidemiczny i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogą organizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

Podkreśla, że kluczowe jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

07:00 Polonia w USA głosuje korespondencyjnie

Konsul generalny Adrian Kubicki wyjaśnił, że ze względu na ograniczenia wiążące się w USA z pandemią Covid-19, w tym zakaz dużych zgromadzeń, polskie służby konsularne rekomendowały MSZ przeprowadzenie głosowania drogą korespondencyjną. Zalecał to także amerykański Departament Stanu.

W związku z tym, w odróżnieniu od poprzednich lat, nie powołano komisji wyborczych w różnych miejscach na terenie poszczególnych okręgów konsularnych. Są tylko w siedzibie konsulatów. Dlatego właśnie na ich adresy trzeba wysyłać pakiety wyborcze.

06:35 Koronawirus w USA. Najgorsza sytuacja w stanie Nowy Jork

Stan Nowy Jork pozostaje "najgorszym" stanem z powodu pandemii, stwierdzono tu 390 415 przypadków zakażeń i 31 301 zgonów. W samym Nowym Jorku zmarło 22 384 osób. Po Nowym Jorku jest sąsiedni New Jersey, w którym zmarło 13 092 osób, Massachusetts -7962 i Illinois - 6 810. Inne stany z dużą liczbą ofiar śmiertelnych to Pensylwania -6 557, Michigan -6 133, California -5 751 i Connecticut -4 298.



Instytut IHME z Uniwersytetu w Waszyngtonie prognozuje, że do października liczba zmarłych na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do poziomu 180 000 ludzi.

06:23 Na izolacji podczas pandemii skorzystały czworonogi

Ponad dwumiesięczna kwarantanna milionów Włochów i ich praca w domu przyniosły korzyści ich czworonogom oraz zacieśniła wzajemne więzi, co przyczyniło się do poprawy klimatu w rodzinach - wynika z sondażu przeprowadzonego przez włoski portal Petpassion.



Rezultaty ankiety zaprezentowano w związku z przypadającym w piątek Światowym Dniem Psa w Biurze, który zaczął być obchodzony pod koniec lat 90. w Wielkiej Brytanii, a ostatnio upowszechnił się także we Włoszech. Właściciele czworonogów świętują go zabierając je do swojego miejsca pracy.



Połowa uczestników sondażu przyznała, że obecność psa lub kota w domu w miesiącach przymusowej kwarantanny i pracy zdalnej dała ich właścicielom chwile beztroskiej radości i zmniejszyła stres przeżywany z powodu pandemii.



44 procent właścicieli zwierząt wyraziło przekonanie, że stworzyły one dobrą atmosferę w domu.



Ponad trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że to, że cała rodzina przebywała znacznie więcej czasu w domu niż zwykle wyraźnie uszczęśliwiło czworonogi. Z dobrodziejstw kwarantanny, przypomina się, skorzystały psy.



W czasie obowiązywania surowych restrykcji w kraju, gdy zabronione było wyjście z domu bez ważnej przyczyny, psy były na spacerach częściej niż zwykle, bo wyjście z nimi było jednym z takich dopuszczalnych powodów.



Doświadczenie pracy zdalnej, którą kontynuuje jeszcze wiele osób, pokazuje- zaznaczono w analizie sondażu- jak wiele korzyści przynosi obecność czworonoga.

05:58 Koronawirus w Brazylii. Mimo zwiększającej się liczby zakażeń władze znoszą obostrzenia

Mimo to władze Sao Paulo stopniowo znoszą niektóre restrykcje związane z epidemią. Gubernator Joao Doria ogłosił w środę plan stopniowego powrotu uczniów do szkół.



Jednak niektóre regiony z powodu niemalejącej liczby nowych przypadków powracają do wcześniej zniesionych ograniczeń. Taką decyzję podjęły m.in. władze położonego na południu kraju miasta Florianopolis czy sąsiadującego z Rio de Janeiro i Sao Paulo stanu Minas Gerais.



Według AFP sytuacja pogarsza się na południu Brazylii, gdzie zaczyna się zima, ale ulega poprawie na północy, m.in. w stanie Amazonas. W tym tygodniu w stolicy tego stanu Manaus zamknięto szpital polowy, podczas gdy jeszcze w maju zmarłych grzebano tam w masowych grobach, a ciała ofiar epidemii trzeba było przechowywać w samochodach-chłodniach.

05:45 Koronawirus w USA

Jak poinformował Uniwersytet Johna Hopkinsa podczas ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło 618 osób i odnotowano 38 079 nowych zakażeń koronawirusem.

W Stanach Zjednoczonych od początku epidemi odnotowano 122 500 zgonów i 2 418 570 przypadków zakażeń koronawirusem.



Średnia nowych dobowych przypadków zakażeń w USA powróciła do normy z ostatnich tygodni i utrzymuje się na poziomie powyżej 30 000 na dobę. Między innymi z powodu drugiej fali zakażeń w stanach: Kalifornia, Floryda, Teksas i Arizona, gdzie odnotowywana jest połowa zakażeń koronawirusem w skali całego kraju.

05:22 Liczba zakażeń w Brazylii mocno niedoszacowana

Agencje zwracają uwagę, że oficjalna liczba infekcji w Brazylii może być poważnie niedoszacowana. Ekspert ds. chorób zakaźnych Roberto Medronho powiedział w środę agencji EFE, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Epidemia Covid-19 dotarła już do prawie wszystkich regionów zamieszkanego przez ponad 210 mln ludzi państwa. Jak zauważa EFE, choroba przenosi się teraz z gęsto zaludnionych metropolii na prowincję. W najludniejszym brazylijskim stanie Sao Paulo, po raz pierwszy od wybuchu epidemii, więcej infekcji jest obecnie diagnozowanych na prowincji niż w stolicy regionu, będącej równocześnie największym miastem Ameryki Południowej.

05:09 Koronawirus w Brazylii

Bilans epidemii koronawirusa w Brazylii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1141 ofiar śmiertelnych i 39 433 nowych infekcji; łącznie zakażonych od początku epidemii jest już 1 228 114 osób- poinformowało ministerstwo zdrowia w czwartek wieczorem czasu lokalnego.



Brazylia jest obecnie drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.



Wciąż trwa pierwsza fala epidemii, z silnie rosnącą liczbą zakażeń i zgonów - ocenia cytowany przez AFP specjalista ds. zdrowia publicznego z uniwersytetu w Sao Paulo, Domingos Alves. Dodaje, że krzywa zachorowań w Brazylii wciąż rośnie.

05:05 Koronawirus w Polsce i na świecie