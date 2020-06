Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 25 177 zakażonych i 1 127 ofiar śmiertelnych. Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 6,6 mln osób. Ministesrtwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce wykonano ponad milion testów na obecność Covid-19. Eksperci ostrzegają: 10-15 proc. osób jest odpowiedzialnych za 80 proc. zakażeń. Największe ryzyko zakażenia jest na siłowniach, dyskotekach i weselach. Najważniejsze informacje na temat pandemii koronawirusa z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 25 177 zakażonych i 1 127 ofiar śmiertelnych.

W Polsce wykonano już ponad milion testów na koronawirusa, z czego 18,3 tys. w ostatniej doby.

Na całym świecie zakażenie COVID-19 potwierdzono u 6 663 729 osób, z których 391 656 zmarło.

Najwięcej zakażeń potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

Najwięcej osób zmarło w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

UE zapowiedziała, że do końca czerwca mają zostać zniesione kontrole na granicach krajów członkowskich.

NAJNOWSZE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz kolejnych 10 zgonach. Aktualny bilans pandemii w Polsce to 25 177 zakażonych i 1 127 ofiar śmiertelnych. Resort poinformował, że z Covid-19 wyzdrowiało 12 410 osób.

16:51 Radom

10 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Potwierdzone zachorowania dotyczą sześciu osób z personelu medycznego oraz czwórki pacjentów, w tym dwójki dzieci. Zakażone osoby to pielęgniarki, salowe, rejestratorka oraz lekarz z kardiochirurgii. Wszyscy przebywają w izolacji i czekają na wyniki kolejnych testów w kierunku koronawirusa. W związku z zakażeniami oddział kardiochirurgii przyjmuje tylko pacjentów z zagrożeniem życia.

16:50 Leki na nadciśnienie a Covid-19

Powszechne stosowane leki na nadciśnienie tętnicze krwi wbrew wcześniejszym obawom nie zwiększają ryzyka zakażenia koronawirusem. Z najnowszych badań chińskich wynika nawet, że mogą być one przydatne w leczeniu ciężkiej postaci Covid-19.

16:35 Białoruś

Prawie 900 nowych infekcji Sars-CoV-2 zarejestrowano na Białorusi w ciągu ostatniej doby, sześć kolejnych osób zmarło. Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 46 868, a śmiertelny bilans wynosi według oficjalnych danych 259.

Białorusini zastanawiają się, kiedy będą mogli wyjechać za granicę. Wielu obawia się, że może to być utrudnione ze względu na to, że w kraju nie było odgórnie zarządzonej kwarantanny.

16:20 Koronawirus z spożycie alkoholu

W czasie pandemii koronawirusa niemal co trzecia osoba (30 proc.) pijąca alkohol ograniczyła jego spożycie, w tym całkowicie z niego zrezygnowała - wynika z badania przeprowadzonego w dziewięciu krajach dla organizacji zrzeszającej firmy produkujące piwa, wina i inne alkohole. O wynikach badania poinformowała agencja Reutera. Polska nie była wśród krajów objętych tym badaniem.

16:03 Gliwice

Dobra wiadomość z Gliwic! Koronawirusa pokonała 94-letnia kobieta. To jedna z najstarszych osób wyleczonych z Polsce. Była pacjentką w Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, który jest obecnie szpitalem zakaźnym jednoimiennym.





15:58 Nowe wytyczne dla przedszkoli

GIS opublikował w piątek zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zakładają one zwiększenie liczebności grupy z 12 do 16 dzieci i zmniejszenie z 4 do 3 mkw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w salach zabaw i zajęć.









15:52 Zawiercie: Koronawirus w szpitalu



23 pacjentów oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Zawierciu jest zarażonych koronawirusem - potwierdziła w piątek placówka. Szpital czasowo wstrzymał przyjęcia na oddziały chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej.

Przedstawiciele zawierciańskiego szpitala poinformowali, że żaden z zakażonych pacjentów nie wykazuje objawów COVID-19 lub grypopodobnych.

"Wczoraj 9 pacjentów zostało przekazanych na oddział zakaźny naszego szpitala, 2 kolejne osoby trafiły do placówki w Tychach. Pozostali pacjenci z dodatnimi wynikami będą przekazywani do szpitali w Tychach i Raciborzu oraz do izolatorium w Goczałkowicach. Pacjenci z ujemnymi wynikami pozostają w szpitalu pod opieką kadry medycznej" - podał w piątek szpital.





15:47 Mobilna kabina do dezynfekcji

Mobilną kabinę do dezynfekcji, która mierzy temperaturę zaprezentowali dziś polscy naukowcy. Wynalazek powstał między innymi dzięki grantowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kabina może stanąć w szpitalach, galeriach handlowych, zakładach produkcyjnych albo hotelach. W ciągu godziny może z niej korzystać 250 osób.









15:41 Sprzeczne dane dot. koronawirusa w Bułgarii

Sprzeczne dane dotyczące Covid-19 pojawiły się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia Bułgarii w piątek, nazajutrz po odwołaniu konferencji prasowych Krajowego Sztabu Operacyjnego. O odwołaniu informował dzień wcześniej premier Bojko Borisow.

Na stronie resortu zdrowia coronavirus.bg, na której mają być podawane informacje o nowych zakażeniach SARS-CoV-2 i zgonach osób zainfekowanych, pojawiły się w piątek zaskakujące dane.

Najpierw przekazano, że w ciągu ostatniej doby nie było nowych zgonów, czyli że ich łączna liczba od wybuchu epidemii koronawirusa wynosi 147. Następnie pojawiła się liczba 159; byłby to największy bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 od początku epidemii w Bułgarii.





15:32 Francuski Kościół prosi o datki

Kościół katolicki we Francji apeluje o datki w związku z brakiem środków finansowych w wielu diecezjach z powodu kryzysu związanego z Covid-19. Zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu pisze w piątek w "Le Figaro", że 12 diecezjom zabraknie funduszy.

Akcja przekazywania datków zorganizowana przez Episkopat odbędzie się w dniach 13-28 czerwca za pośrednictwem platformy internetowej donnons.catholique.fr.

Biskupi ustanowili tymczasową wzajemną pomoc między diecezjami, ale ich zdaniem nie jest ona wystarczająca, stąd też czerwcowa zbiórka pieniędzy.





15:27 Izrael

Po kilku godzinach protestu pracowników domagających się rekompensaty za przymusowe urlopy związane z pandemią koronawirusa w piątek wznowiono ruch w głównym porcie lotniczym Izraela, czyli na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem - poinformowała rzeczniczka lotniska.

Związek zawodowy pracowników lotnisk podał, że protest został odwołany na prośbę izraelskiej minister transportu Miri Regew, która na Twitterze określiła go mianem "nie do przyjęcia" i wezwała związek do wynegocjowania rozwiązania.

Przekazano również, że w poniedziałek związkowcy spotkają się z przedstawicielami resortów transportu i finansów.

15:16 UE otwiera granice

Do końca czerwca mają być w Unii Europejskiej zniesione kontrole na granicach wewnętrznych Unii wprowadzone przez kraje członkowskie w związku z pandemia koronawirusa - to rezultat dzisiejszej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych. Poinformowała o nim unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Polska znowu niczego konkretnego nie zadeklarowała w sprawie otwarcia granic wewnętrznych a więc np. z Niemcami czy Słowacją.





15:10 Warszawa: Koronawirus w straży miejskiej

W stołecznej straży miejskiej potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa - poinformował w piątek PAP inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego SM.

Jak przekazał PAP Jerzy Jabraszko, jeden z pracowników SM nagle źle się poczuł. "Z domu poszedł do lekarza. Wówczas okazało się, że jego wynik testu na koronawirusa jest pozytywny" - powiedział Jabraszko.

Dodał, że strażnik natychmiast powiadomił o tym swojego przełożonego i w jednostce wdrożono wszystkie niezbędne procedury oraz wytypowano osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym.

15:01 Miejscowości turystyczne oblężone przed długim weekendem

Hotele i pensjonaty w miejscowościach cieszących się największą popularnością wśród turystów, czeka weekendowe oblężenie - ocenił w piątkowej analizie Bartosz Turek z HRE Investments. Dodał, że wolnych jest w tych obiektach mniej niż jedna czwarta miejsc.

Jak podkreślił Turek, zdejmowanie ograniczeń z gospodarki skutkuje szybkim powrotem Polaków do najpopularniejszych rodzimych kurortów. "Hotele i pensjonaty w miejscowościach cieszących się największą popularnością wśród turystów, czeka weekendowe oblężenie" - ocenił. Wskazał, że z danych zebranych przez HRE Investments dla 10 najpopularniejszych kurortów wynika, że w hotelach i pensjonatach średnie obłożenie przekroczyło 75 proc. "To znaczy, że na chętnych czeka już mniej niż jeden pokój czy apartament na 4 dostępne na rynku" - wskazał.

14:45 Koronawirus w zakładzie produkcyjnym

56 zakażeń koronawiursem w zakładzie produkcyjnym w Działoszynie, to pierwsze i największe ognisko tego typu w województwie łódzkim. W powiecie pajęczańskim działa sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację. Dziś w obradach sztabu wziął udział wojewoda łódzki.









14:20 Lufthansa wznawia połączenia z polskich lotnisk

W lipcu pasażerowie Lufthansa Group będą mogli udać się w podróż do Frankfurtu i Monachium z pięciu polskich lotnisk - poinformowała w piątek spółka. W sumie będzie to 59 cotygodniowych rejsów: m.in. z Warszawy i Krakowa 14 cotygodniowych połączeń do Frankfurtu oraz 5 rejsów w tygodniu do Monachium.

Ponadto, Lufthansa Group uruchomi także 7 cotygodniowych przelotów z Wrocławia i Poznania do Frankfurtu oraz 5 połączeń między Gdańskiem a Monachium. Pasażerowie z Krakowa będą mogli również udać się w podróż do Dusseldorfu dzięki 2 cotygodniowym przelotom oferowanym przez należącą do Lufthansa Group linię Eurowings. Jak dodano, oznacza to w sumie 59 cotygodniowych rejsów z Polski.





14:01 Polska: Ponad milion wykonanych testów

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 14 tys. 937 próbek pobranych od 924 tys. 896 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 18,3 tys. testów - przekazał resort.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 25 tys. 177 osób, z których 1127 zmarło.







13:53 Szpitale jednoimienne wznawiają normalną działalność

Nie ma już szpitali jednoimiennych na pomorzu i pomorzu zachodnim - tam placówki wróciły do normalnej działalności.

Na razie nie będzie żadnych zmian i ograniczania liczby łóżek w takich szpitalach na Mazowszu, w Łódzkiem i Wielkopolsce - ustalił reporter RMF FM.

W pozostałych regionach szpitale jednoimienne też wracają do normalnej pracy, ale na pół gwizdka. Liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem jest ograniczona do 50 proc., a normalna działalność placówek jest częściowo odmrażana. To ważne dla pacjentów, bo szpitale zaczynają leczyć i przyjmować tak jak przed epidemią, choć jeszcze nie w pełnym zakresie. Na przykład - w szpitalu przy jakubowskiego w Krakowie zostało 179 koronawirusowych łóżek, w Grudziądzu 110 a w Kędzierzynie Koźlu - 90.

Dla pacjentów z koronawirusem w całym kraju zostało teraz w sumie 4269 łóżek. Zajętych, według porannego raportu resortu zdrowia jest prawie połowa. Ta liczba będzie się jednak zmniejszać, bo szpitale jednoimienne mają być systematycznie wygaszane.







13:48 Lotniskowiec, na którym wykryto koronawirusa, wrócił do służby

Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt, którego kapitan Brett Crozier został zwolniony ze swojej funkcji za apel do władz USA o pomoc po wykryciu na okręcie ogniska epidemii Covid-19, powrócił do służby na Pacyfiku - poinformowały służby prasowe marynarki.

Crozier został pozbawiony dowództwa nad okrętem na początku kwietnia, gdy upubliczniono list, w którym zwracał się do władz o podjęcie bardziej zdecydowanych działań mających opanować wybuch choroby na lotniskowcu.

Kapitanowi zarzucono nierespektowanie hierarchii dowodzenia. Sprawa Croziera, uznawanego przez swoją załogę za bohatera, jest teraz rozpatrywana przez dowództwo marynarki, które zwróciło się do szefa Pentagonu Marka Espera o przywrócenie go na poprzednie stanowisko - przypomina Reuters.





13:31 Jedna zakażona osoba może zarazić nawet 20 kolejnych

Wraz z luzowaniem izolacji społecznej największym wyzwaniem jest ograniczenie sytuacji, w których może dojść do zakażenia koronawirusem kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób. Prof. Adam Kucharski z Londynu ocenia, że 10-15 proc. osób jest odpowiedzialnych za 80 proc. zakażeń.

Specjalista jest autorem niedawno wydanej w Polsce książki "Prawa Epidemii. Skąd się biorą epidemie i czemu wygasają". Pracuje w London School of Higiene and Tropical Medicine. W wypowiedzi dla BBC News powiedział, że nie zawsze musi dojść do zakażenia - nawet wtedy, gdy stykamy się z zakażoną osobą. Jednak w niektórych sytuacjach jedna zakażona osoba może przenieść infekcję na 5, 10, a nawet 20 osób.

13:18 Hiszpańska policja pozywa urzędników państwowych

Największy policyjny związek zawodowy Jupol pozwał 10 wysokich rangą urzędników państwowych, w tym z ministerstwa zdrowia, których oskarża o zaniedbanie obowiązków zawodowych podczas epidemii koronawirusa - poinformowały w piątek na Twitterze władze Jupol.

Związkowcy zarzucają też pozwanym działania niezgodne z prawami pracowników. Najbardziej znaną osobą wśród pozwanych jest główny epidemiolog kraju Fernando Simon z ministerstwa zdrowia Hiszpanii. Inni oskarżeni to m.in. sekretarz stanu ds. obrony Rafael Perez, przedstawiciel rządu we wspólnocie autonomicznej Madrytu Jose Manuel Franco, a także szef krajowej policji (Policia Nacional) Francisco Pardo.





13:07 Włochy stopniowo otwierają hotele

40 proc. hoteli czynnych jest we Włoszech po zniesieniu zakazu podróży między regionami i otwarciu granic kraju dla obywateli państw układu z Schengen - ogłosiła w piątek federacja przedstawicieli tej branży. Zlikwidowano 118 tys. miejsc pracy sezonowej.

Ponad jedna czwarta hoteli i pensjonatów (26 proc.) będzie zamknięta przez cały czerwiec - wynika z przedstawionego raportu na temat sytuacji w tym sektorze usług.

80 proc. hoteli planuje przyjmowanie gości w sierpniu, czyli w szczycie sezonu letniego, gdy oczekuje się już pełnego przywrócenia ruchu turystycznego.

12:44 MAŁOPOLSKA

Szpital w Suchej Beskidzkiej w Małopolsce zawiesił działalność oddziału chirurgii po tym, jak u jednego z lekarzy wykryto koronawirusa. Personel, który miał z nim kontakt, został poddany kwarantannie.



W powiecie suskim pojawiło się spore ognisko zakażeń w jednym z zakładów szwalniczych. COVID-19 wykryto u ponad 120 mieszkańców. 30 z nich już wyzdrowiało.





11:27 NFZ

Rozpoczynamy badania osób wyjeżdżających do sanatoriów. 2 tys. osób otrzymało już informację, że w przyszłym tygodniu muszą się udać na badanie do punktu drive-thru, jeżeli chcą jechać do sanatorium" - powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

12:12 ŚLĄSK

Ogniska koronawirusa w szpitalach w Śląskiem . W Zawierciu zamknięty jest oddział internistyczny, a w Chorzowie hematologia.



Na oddziale hematologii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie zakażenie wykryto u kilkunastu osób z personelu oraz siedmiu pacjentów, którzy zostali przewiezieni do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Osoby, które mają wyniki ujemne testów pozostały na kwarantannie w placówce, lub zostały wypisane do domów.



W szpitalu powiatowym w Zawierciu potwierdzono zakażenie u 3 pracowników i 23 pacjentów oddziału chorób wewnętrznych.





12:00 KULTURA

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odpowiedział na apel organizatorów polskich festiwali. W liście tym czytamy, m.in. że polski rząd przygotował cały szereg rozwiązań pomocowych, które są skupione w Tarczy Antykryzysowej.



11:40 SANEPID PROSI O KONTAKT

Dwa kolejne, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem wśród redemptorystów. Badania potwierdziły obecność COVID-19 u zakonników z Warszawy i Braniewa. W sumie zakażonych jest dziesięciu redemptorystów.



11:20 ŚLĄSK

381 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ostatnim czasie wśród pracowników należącej do JSW kopalni Zofiówka. Łącznie w kopalniach jastrzębskiej spółki jest ponad 2,5 tys. zakażonych górników, a w Polskiej Grupie Górniczej ponad 1,5 tys. Przybywa też osób, które wyzdrowiały z Covid-19.



Znaczący wzrost zachorowań w jastrzębskiej kopalni Zofiówka (część kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka) to następstwo otrzymania z laboratoriów kolejnej partii wyników testów, wykonywanych wśród załogi zakładu w ramach badań przesiewowych. Testy potwierdziły obecność wirusa Sars-CoV-2 w kolejnej grupie pracowników. Łącznie w Zofiówce zakażonych jest 910 osób, wobec 529 raportowanych dobę wcześniej.





11:00 MATURY

"Dyrektorzy nie mają obowiązku przeprowadzania badania i mierzenia temperatury" - twierdzi przed egzaminami maturalnymi - szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak zaznacza, zaleca dyrektorom ostrożność i rozważność przed podejmowaniem decyzji o niewpuszczeniu ucznia na egzamin.



09:53 BIAŁYSTOK

Do 9 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pracowników Białostockiego Centrum Onkologii - poinformował szpital w piątek rano. Zakażona jest też jedna z pacjentek.



Zakażoną osobą jest pracownik administracji, który miał kontakt z personelem zakładu patomorfologii. Od początku tygodnia przebywał on w izolacji domowej.





09:27 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2085 osób. Wyzdrowiało 12 tys. 410 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 19 tys. 274 osoby, a kwarantanną - 81 tys. 244.





09:25 TAKIE INFORMACJE NA DŁUGI WEEKEND

Od czerwca pienińscy flisacy mogą zabierać do 12 turystów na łodzie pływające przełomem Dunajca. Nadal obowiązują za to maseczki - powiedział prezes pienińskich flisaków Jerzy Regiec. Z powodu koronawirusa tegoroczny sezon ruszył z miesięcznym opóźnieniem - w maju. Flisacy mogli zabierać na łodzie sześć osób.



09:00 TO JUŻ JUTRO

Trenerzy personalni w przyłbicach. Pomiar temperatury przed wejściem do strefy ćwiczeń. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdej serii ćwiczeń. Tylko własne butelki i bidony z wodą. To niektóre zasady, jakie od jutra będą obowiązywać w siłowniach i klubach fitness. Te obiekty znów będą przyjmować ćwiczących po ponad ośmiu tygodniach przerwy.

08:45 KOLEJNE KRAJE OTWIERAJĄ GRANICE

Obywatele Austrii, Czech Słowacji i Węgier mogą od piątku jeździć bez ograniczeń między swoimi krajami - oświadczył szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto. "Ustaliliśmy, że dzięki skutecznej obronie przed pandemią od godz. 8 dziś rano umożliwiamy nawzajem swoim obywatelom przebywanie na terytorium innego kraju. Wpuszczamy bez ograniczeń na terytorium Węgier obywateli Austrii, Czech i Słowacji i umożliwiamy Węgrom wyjazd bez ograniczeń do tych krajów" - powiedział.



08:20 MEKSYK

W Meksyku zdiagnozowano kolejne 4442 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 816 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



W sumie do tej pory od wybuchu epidemii Covid-19 zakażonych zostało tam 105680 osób, a 12545 zmarło.



Prezydent Manuel Lopez Obrador wezwał do zachowania spokoju i "niepoddawania się psychozie" w sytuacji, gdy w Meksyku drugi dzień z rzędu odnotowano ponad dwukrotny wzrost liczby ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19 w stosunku do dotychczasowych 200-400 zgonów w ciągu doby.



W środę w Meksyku stwierdzono 1092 zgony, czyli najwięcej od początku epidemii w tym kraju.



Obrador zauważył, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w prawie 130-milionowym kraju jest wciąż niższa niż w innych państwach świata.



Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore w USA Meksyk plasuje się na siódmym miejscu - za USA (ponad 108 tys.), Wielką Brytanią (blisko 40 tys.), Brazylią (ponad 34 tys.), Włochami (ponad 33,6 tys.), Francją (ok. 29 tys.) i Hiszpanią (ok. 27 tys.) - pod względem bilansu ofiar śmiertelnych Covid-19.

07:00 HISZPANIA

Zespoły hiszpańskich lekarzy pracujących z pacjentami zakażonymi koronawirusem wskazują, że jest on zdolny zniszczyć płuca zainfekowanych osób, które jednocześnie nie mają żadnych objawów. O tych ustaleniach pisze dziennik "El Mundo".

06:20 WŁOCHY

Ławki z przegrodami z pleksiglasu, uczniowie w maseczkach lub przyłbicach ochronnych - takie propozycje warunków nauczania w nowym roku szkolnym przedstawiło ministerstwo oświaty Włoch. Rozważane jest też skrócenie lekcji z godziny do 40 minut.





06:00 USA

Z powodu koronawirusa zmarło w ciągu minionej doby w USA 1021 osób - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wynosi 108 208.



W żadnym innym kraju bilans ten nie jest tak wysoki. Na Stany Zjednoczone przypada więcej niż co czwarty odnotowany na świecie zgon z powodu koronawirusa.



Najwięcej osób - zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z czwartku - w USA zmarło w stanie Nowy Jork (30 174) oraz w sąsiadującym z nim New Jersey (11 970).



W Stanach Zjednoczonych wykonano też najwięcej testów na świecie, 18 mln 680 tys. Z nich 1 mln 872 tys. dało wynik pozytywny.



Epidemia w USA zwolniła w porównaniu ze szczytem w kwietniu. Wielu pracowników służby zdrowia i ekspertów jest jednak zaniepokojonych, że zakażeń może gwałtownie przybyć z powodu masowych demonstracji przeciwko rasizmowi i brutalności policji, które odbywają się we wszystkich większych amerykańskich miastach.





05:30 NIEMCY

W ciągu ubiegłej doby w Niemczech liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zwiększyła się o 507; 32 osoby zmarły - poinformował w piątek rano Instytut Roberta Kocha (RKI).



Według RKI od początku epidemii w Niemczech potwierdzono 183 271 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zgonów wzrosła do 8613.



Na przełomie marca i kwietnia - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech od ponad 100 do ponad 300 osób z rozpoznanym Covid-19.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.