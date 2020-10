9291 nowych zakażeń w Polsce. Najwyższy dzienny bilans zgonów na Ukrainie [RAPORT DNIA]

9291 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. Zmarło 107 kolejnych osób. Argentyna stała się w poniedziałek piątym krajem na świecie, w którym liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła milion. W innym kraju Ameryki Południowej - w Brazylii - w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 15 383 nowe zakażenia koronawirusem i 271 zgonów wywołanych zapaleniem płuc typu Covid-19. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 48 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło w tym czasie 388 osób. Koronawirus nie odpuszcza też w Europie. Na Ukrainie zmarło 113 osób chorych na Covid-19 i wykryto 5469 infekcji. To najwyższy w tym kraju dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w kraju i na świecie śledzimy w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :



- Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 40,1 mln ludzi na świecie, a ponad 1,11 mln osób zmarło. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa



- 9291 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 107 kolejnych osób; łącznie w kraju: 192 539 zakażeń i 3721 zgonów;

- Na Stadionie Narodowym powstaje szpital polowy. Kolejne takie mają powstać we wszystkich województwach, co zapowiedział minister zdrowia.

- Dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Sejm, który zajmie się m.in. projektem PiS nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Projekt zakłada zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii

- Na Ukrainie zmarło 113 osób chorych na Covid-19 i wykryto 5469 infekcji. To najwyższy w tym kraju dzienny bilans zgonów od początku pandemi





- Argentyna stała się piątym krajem na świecie, w którym liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła milion

- W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano 48 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło w tym czasie 388 osób

- W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 15 383 nowe zakażenia koronawirusem i 271 zgonów wywołanych zapaleniem płuc typu Covid-19

10:33 POLSKA

Z OSTATNIEJ CHWILI: 9291 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 107 kolejnych osób; łącznie w kraju: 192 539 zakażeń i 3721 zgonów.





10:25 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 46 790 przypadków zakażenia koronawirusem, czyli najmniej od prawie trzech miesięcy - podało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.



W poniedziałek informowano o 55 722 infekcjach SARS-CoV-2, a w poprzednim tygodniu dobowy bilans wahał się od 55 tys. do 67 tys. Rekordowe 97 894 przypadki zakażenia odnotowano 16 września. Ostatnio najmniejszą liczbę zakażeń wykryto 28 lipca; były to 47 703 przypadki - podało ministerstwo zdrowia.

10:14

Nie wierzę w szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym roku - powiedział prof. n. med. Waldemar Halota. Dodał, że w walce z epidemią niezwykle ważny jest profesjonalizm i odpowiednie zaplecze eksperckie, a w Polsce przez lata lekceważono problem chorób zakaźnych.



Zdaniem prof. Haloty w walce z epidemią niezwykle istotną kwestią jest profesjonalizm i przygotowanie eksperckie.



09:50

Efekty wprowadzonych obostrzeń, o ile będą one rygorystycznie przestrzegane, mogą być widoczne za dwa lub trzy tygodnie - uważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.



W mojej ocenie, biorąc pod uwagę rozpowszechnianie wirusa, wywoływanie objawów chorobowych, czas inkubacji choroby, to najwcześniej za dwa, trzy tygodnie można się spodziewać, żeby były jakieś efekty widoczne, pod warunkiem, że będziemy rygorystycznie przestrzegać tych wszystkich obostrzeń - powiedziała prof. Szuster-Ciesielska.

09:21 UKRAINA

Na Ukrainie zmarło 113 osób chorych na Covid-19 i wykryto 5469 infekcji. To najwyższy w tym kraju dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Tego dnia wyzdrowiała też największa liczba zainfekowanych - 3044 - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

08:44 CZECHY

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że odnotowano 8076 infekcji koronawirusem. Liczba aktywnych zakażeń przekracza obecnie 105 tys. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 w Czechach wzrósł o 46 i wynosi obecnie 1513.





08:25

W krajach, które w związku z pandemią koronawirusa wprowadziły ograniczenia dla podróżujących, mniej osób zmarło z powodu COVID-19 - wykazało niemieckie badanie. Kwarantanny dla przekraczających granice krajów okazały się skuteczniejsze w walce z pandemią niż sam zakaz wjazdu.





07:50 PORANNA ROZMOWA W RMF FM

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM - tuż po godzinie 08:00 - będzie ks. Leszek Gęsiak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odpowie na pytania o kolejne zachorowania na Covid-19 wśród duchownych.









07:33 USA

Prezydent USA Donald Trump ocenił w poniedziałek, że "ludzie są zmęczeni Covidem-19" oraz słuchaniem głównego epidemiologa kraju Anthony'ego Fauciego i "wszystkich tych idiotów, którzy nie mieli racji".





07:17 Polska

O godz. 10 zbiera się Sejm, który zajmie się projektem PiS zakładającym zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Posłowie wysłuchają też informacji premiera Mateusza Morawieckiego nt. stanu przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem.



Debata nad projektem PiS noweli niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 jest pierwszym punktem porządku obrad.



Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w ustawie znajdzie się zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla tych lekarzy, którzy w ramach walki z Covidem, w ramach panującej epidemii popełnią błąd. Jeżeli ten błąd będzie miał charakter nieumyślny, nie będzie miał charakteru takiego oczywistego zaniedbania, wtedy jest wyłączony rygor sankcji karnej - zaznaczył.

07:09

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek i powstającym w przebiegu COVID-19 ostrym uszkodzeniem nerek znacznie częściej umierają z powodu infekcji koronawirusem - wynika z badań naukowców Imperial College London.



Kiedy w kilka miesięcy lub lat powoli pogarsza się stan nerek, mówi się o ich przewlekłej chorobie nerek (CKD - ang. chronic kidney disease).



Zwykle dotyczy ona starszych osób, a schorzenie ma pięć stadiów. We wczesnych stadiach (1. i 2.) nie odczuwa się zwykle symptomów, w kolejnych mogą pojawić się komplikacje takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy choroby serca. W 5. etapie mówi się o schyłkowej niewydolności, kiedy konieczne są dializy lub przeszczep.

07:07

Personel medyczny jest pilnie poszukiwany do walki z COVID-19. Wojewodowie wydają kolejne decyzje o kierowaniu pracowników medycznych do pracy przy pacjentach zakażonych koronawirusem.



Do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować pracowników podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne i te, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jak również inne, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Takie osoby mają obowiązek wykonywania do trzech miesięcy pracy we wskazanej placówce. Udziela się im urlopu bezpłatnego, który wlicza się do okresu pracy.

07:00 POLSKA

Łóżko nie wyleczy pacjenta, ludzie są podstawą, a tych brakuje - powiedziała PAP dr Lidia Stopyra, specjalistka chorób zakaźnych i pediatra. W jej opinii szpital tymczasowy bez personelu medycznego to fikcja.









06:44 WŁOCHY

"Lombardia poddaje się i wywiesza białą flagę" - tak włoski dziennik "La Repubblica" komentuje wniosek władz tego regionu o wprowadzenie godziny policyjnej w związku z dużym wzrostem zakażeń. Według gazety podobną decyzję mogą podjąć inne regiony.









06:25 WŁOCHY

"Lombardia poddaje się i wywiesza białą flagę"- tak włoski dziennik "La Repubblica" komentuje wniosek władz tego regionu o wprowadzenie godziny policyjnej w związku z dużym wzrostem zakażeń. Według gazety podobną decyzję mogą podjąć inne regiony.



W poniedziałek w Lombardii zanotowano ponad 1600 przypadków zakażeń. Dzień wcześniej było ich około 3 tysięcy.





06:11 SONDAŻ: W jakiej formule powinno odbywać się nauczanie dzieci

Prawie 37 proc. Polaków jest zdania, że w obecnej sytuacji nauczanie w szkołach podstawowych powinno się odbywać w trybie mieszanym, a 35 proc. badanych wskazuje, że nauczanie w szkołach średnich powinno przebiegać zdalnie - tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".









06:00 SONDAŻ: Jak Polacy oceniają przygotowania rządu na drugą falę pandemii

Rząd źle przygotował się na drugą falę koronawirusa i nie panuje nad pandemią - tak uważa większość zapytanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".









05:49 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby w Niemczech obecność koronawirusa potwierdzono u 6868 nowych osób. W tym samym czasie zmarło 47 osób - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Dane opublikowane dziś są wyższe niż te zaprezentowane w przeddzień, gdy w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów.

Poniedziałkowe szacunki odnosiły się do weekendu, gdy przeprowadza się mniej testów. W sobotę, gdy przedstawiono dane za piątek, liczba nowych zakażeń była rekordowo wysoka i wynosiła 7830 przypadków. Całkowita liczba zakażeń w Niemczech od początku epidemii obejmuje 373 167 infekcji. Z powodu Covid-19 zmarło łącznie 9836 osób.

05:23 USA

W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano 48 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło w tym czasie 388 osób. Poinformował o tym na swej stronie Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



05:11 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 15 383 nowe zakażenia koronawirusem i 271 zgonów wywołanych zapaleniem płuc typu Covid-19 - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.





05:08 KORONAWIRUS W LICZBACH

Ponad milion zakażeń zarejestrowały dotąd tylko cztery kraje: Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie oraz Rosja. Argentyna, która w poniedziałek dołączyła do tej grupy jest krajem z najmniejszą liczbą ludności - zaznacza Reuters. Kraj ten liczy 40 mln mieszkańców.





05:05 ARGENTYNA

Argentyna stała się piątym krajem na świecie, w którym liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła milion. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało, że liczba wszystkich zakażeń wynosi 1 002 662, a bilans zgonów 26 718.



W ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u kolejnych 12 982 osób. Odnotowano jednocześnie 451 zgonów z powodu Covid-19.