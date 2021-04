W Polsce ruszyły dziś zapisy na szczepienia dla 55-latków. Pierwszych tysiąc farmaceutów gotowych jest do przeprowadzania szczepień. Minister zdrowia poinformował, że w Polsce wskaźnik R, informujący o tym, ile osób statystycznie może zainfekować jeden zakażony, spadł. We Włoszech trwa dyskusja na temat łagodzenia restrykcji. Samorządowcy z regionów chcą jak najszybszego otwarcia restauracji i siłowni, ale stytuacja epidemiczna wciąż jest poważna. Najważniejsze informacje dotyczące walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Ramadan w Indonezji: muzułmanie modlą się w meczecie z zachowaniem dystansu / Mast Irham / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 847 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 595 osób [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Od wczoraj Polacy mogą się szczepić preparatem firmy Johnson & Johnson. Ministerstwo Zdrowia zapewnia o jej bezpieczeństwie.

- Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 55-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień [CZYTAJ WIĘCEJ].



- Wskaźnik R, informujący o tym, ile osób statystycznie może zainfekować jeden zakażony, dla Polski wynosi dziś 0,86 - podał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Włoska Konferencja Regionów opracowała w czwartek plan otwarcia barów i restauracji, kin, teatrów i siłowni w reżimie sanitarnym. Warunki i terminarz wznowienia działalności będzie tematem piątkowych obrad rządu Mario Draghiego.



- "Sytuacja jest bardzo poważna" - stwierdziła Angela Merkel przekonując w piątek w Bundestagu posłów do zaostrzenia ustawy o ochronie przed zakażeniami. "trzecia fala pandemii koronawirusa trzyma kraj pod ścisłą kontrolą" - dodawała.



- W brazylijskich szpitalach zaczyna brakować leków dla pacjentów. Rząd szuka ich na rynku, a w mediach pojawiają się informacje, że ze względu na brak środków uspokajających, a media informują o przypadkach związywania pacjentów i intubowania ich bez leków.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 138,4 mln ludzi na świecie, a ponad 2,97 mln zakażonych zmarło.









11:24 Morawiecki o odporności zbiorowej

Dzięki większej liczbie szczepień będziemy w stanie osiągnąć w dwa miesiące, a może nawet szybciej, pułap odporności zbiorowej - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.



Z całego świata płyną informacje dobre co do szczepień, płyną informacje potwierdzające zasadność szczepień i wzywające do zaszczepienia jak największej grupy osób w najkrótszym czasie - mówił premier Mateusz Morawiecki na briefingu w Narodowym Punkcie Szczepień w Gdańsku.







11:20 Premier o sytuacji w kraju

Trzecia fala słabnie, ale cały czas musimy zachować czujność. Ona słabnie dzięki temu, że mamy rozpędzony program szczepień. Mamy dziś prawdziwą szansę zwalczyć pandemię, ale wszyscy musimy chcieć się zaszczepić - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Trzecia fala wprawdzie słabnie, ale cały czas musimy zachować ogromną czujność - mówił szef rządu, który w piątek wizytował Narodowy Punkt Szczepień w Gdańsku. Ona słabnie też przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień - podkreślał.



Morawiecki stwierdził, że program szczepień dociera do coraz większej liczby osób. Przed chwilą miałem przyjemność porozmawiać z kadrą, która zarządza tym jednym z największych w Polsce punktów szczepień, który tutaj jest utworzony i padły takie słowa, że dzięki szczepieniom sytuacja jest zupełnie odmienna od tego, jak było wcześniej, że to niebo a ziemia, że mamy dzisiaj prawdziwą szansę w końcu zwalczyć pandemię, ale musimy rzeczywiście wszyscy chcieć się zaszczepić i przystąpić do tego programu według jego aktualnej organizacji - powiedział.



Przekraczamy liczbę 7 tysięcy punktów szczepień. 7 tysięcy punktów szczepień w całej Polsce, w tym punkty szczepień powszechnych - takie, które w sposób jak najbardziej przyjazny dla ludzi, jak najbliżej miejsca zamieszkania, będą mogły być dostępne dla wszystkich - poinformował premier.





11:10 Kanclerz Merkel chce zaostrzenia środków bezpieczeństwa w Niemczech

Angela Merkel, przekonując w piątek w Bundestagu posłów do zaostrzenia ustawy o ochronie przed zakażeniami, argumentowała, że trzecia fala pandemii koronawirusa "trzyma kraj pod ścisłą kontrolą"; dlatego potrzebne są jednolite przepisy federalne, w tym ograniczenia dotyczące przemieszczania się.



Sytuacja jest bardzo poważna - mówiła Merkel, dodając, że "wszyscy musimy traktować ją poważnie, trzecia fala pandemii trzyma nasz kraj pod ścisłą kontrolą". Aby temu przeciwdziałać - podkreślała - "musimy lepiej połączyć siły rządów federalnych, stanowych i lokalnych".



Lekarze z oddziałów intensywnej terapii wysyłają jedno wołanie o pomoc za drugim. Kim byśmy byli, gdybyśmy zignorowali te sygnały alarmowe? - pytała kanclerz Merkel. Nie możemy zostawić lekarzy i pielęgniarek samych. Sami nie mogą wygrać walki z wirusem w tej trzeciej fali, nawet z najlepszą sztuką medyczną i najbardziej ofiarnym wysiłkiem - mówiła.

10:54 Spór we Włoszech o łagodzenie restrykcji

"400 zmarłych dziennie, a oni chcą otworzyć kraj"- to najmocniejszy w piątkowej włoskiej prasie głos protestu przeciwko planom odmrożenia wielu sektorów usług w maju, na co nalegają przede wszystkim szefowie władz regionów z prawicy, w tym z Ligi.



Konferencja Regionów opracowała w czwartek plan otwarcia barów i restauracji, kin, teatrów i siłowni w reżimie sanitarnym. Warunki i terminarz wznowienia działalności będzie tematem piątkowych obrad rządu Mario Draghiego.



Dziennik "Il Fatto Quotidiano" krytykuje gubernatorów Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Friuli- Wenecji Julijskiej i Ligurii, wywodzących się z centroprawicy, którzy domagają się jak najszybszego złagodzenia restrykcji. Lewicowa gazeta podkreśla, że liczba zmarłych nie spada, a zakażenia rosną.



Gazety przytaczają słowa premiera Draghiego który podczas spotkania z Ligą Matteo Salviniego i w odpowiedzi na apele o jak najszybsze złagodzenie obostrzeń powiedział: "To rząd jedności narodowej; potrzebna jest jedność". Szef rządu apelował, by nie wywoływać polemik.



Jednocześnie największe dzienniki informują na pierwszych stronach o planach otwarcia lokali gastronomicznych i innych punktów usługowych, placówek kulturalnych i sportowych.





10:49 Jest najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Mamy 17 847 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 595 pacjentów z Covid-19. Łącznie od początku pandemii zakaziło się 2 660 088 osób, a 61 208 osób zmarło.









10:25 Ministerstwo podało dane o hospitalizacjach i zajętych respiratorach

W szpitalach przebywa 32 781 chorych z Covid-19, czyli o 472 mniej niż w czwartek. Do respiratorów podłączono 3425 pacjentów, czyli ostatniej doby zwolniło się 18 urządzeń - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.



Resort przekazał, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowane jest 45 858 łóżek i 4557 respiratorów.



Tydzień wcześniej, 9 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 34 550 pacjentów, w tym 3 376 pod respiratorem. Dwa tygodnie temu - 2 kwietnia - dane ministerstwa wskazywały, że hospitalizowanych było 31 955 chorych na Covid-19, z których 3 157 pod respiratorem.



Dodatkowo ministerstwo przekazało w piątek, że kwarantanną objęto 348 056 osób, a wyzdrowiało dotąd 2 255 232 zakażonych.









10:12 Do Małopolski dotarła dostawa sprzętu medycznego



Do Małopolski dotarła kolejna dostawa sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem dla szpitali walczących z Covid-19 - podał w piątek wojewoda Łukasz Kmita. Łączna wartość zamówienia to ponad 9 mln zł.



Jak poinformował wojewoda podczas briefingu, wśród dostarczonych przedmiotów jest zarówno specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym m.in. 30 respiratorów, 50 kardiomonitorów oraz cztery urządzenia do terapii nerkozastępczej, jak również różnego rodzaju środki ochrony osobistej: półmaski, kombinezony ochronne, fartuchy jałowe.

"To jest kolejna dostawa, która uzbraja małopolskie szpitale i samorządy w sprzęt, aby troszczyć się o zdrowie i życie mieszkańców" - zaznaczył wojewoda i zapewnił, że dostawa bez zbędnej zwłoki zostanie rozdysponowana do placówek zgłaszających takie zapotrzebowanie.





08:33 Minister Czarnek o powrocie do szkół

Mamy nadzieję na powrót do szkół dzieci klas I-III 26 kwietnia - oświadczył w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że wszystko uzależnione jest od sytuacji epidemicznej. Nie wykluczył też, że maturzyści będą testowani na obecność koronawirusa.



Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił w piątek w TVN24 o tym, czy w uczniowie klas I-III wrócą do nauczania stacjonarnego 26 kwietnia.



Mamy taką nadzieję, dlatego te obostrzenia i tą naukę zdalną przesunęliśmy o tydzień jeszcze, (...) mając nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam w perspektywie tygodnia na podejmowanie tych dobrych decyzji - powiedział.



Czarnek pytany przy jakiej liczbie zachorowań i trendzie taki powrót będzie możliwy, powiedział, że nie jest to uzależniony od konkretnej liczny zakażeń.





07:20 Minister Niedzielski poinformował o ważnym wskaźniku

Wskaźnik R, informujący o tym, ile osób statystycznie może zainfekować jeden zakażony, dla Polski wynosi dziś 0,86 - podał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskaźnik spadł z 1,21 w marcu i wynosi dokładnie tyle, ile we wrześniu ubiegłego roku.





06:32 Doktor Grzesiowski krytykuje powstawanie punktów szczepień "drive-thru"

Punkty szczepień "drive thru" to złamanie zasad bezpieczeństwa. To rozwiązanie zbędne, na pokaz, rodem z thrillera o pandemii - ocenił dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19. Szczepienie to procedura medyczna - podkreślił.









06:31 Badanie naukowców z New York University i Politecnico di Torino

Noszenie masek oraz zachowanie dystansu społecznego mogą skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa powodującego COVID-19. Jednak, aby całkowicie zahamować epidemię, zasad tych musiałoby sumiennie przestrzegać co najmniej 60 proc. populacji - wyliczyli naukowcy.



O swoich ustaleniach badacze z New York University (USA) i Politecnico di Torino (Włochy) poinformowali na łamach pisma "Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science" (https://doi.org/10.1063/5.0041993).



Naukowcy z grupy prof. Maurizio Porfiriego opracowali model sieciowej bazy danych, aby sprawdzić, jak dwa wymienione środki wpływają na rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą powietrzną, takich jak COVID-19. Wykazał on, że nowym ogniskom wirusa można by zapobiec, gdyby 60 proc. populacji spełniało te wymogi.









06:25 Pierwsi farmaceuci gotowi do przeprowadzenia szczepień

Pierwszych tysiąc farmaceutów gotowych jest do przeprowadzania szczepień przeciw Covid-19. Ukończyli oni dwustopniowy kurs. Kolejna grupa 6 tys. osób jest w trakcie szkolenia - przekazał PAP rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno.



Już tysiąc farmaceutów ukończyło kurs uprawniający do wykonywania szczepień przeciw Covid-19, a 6 tys. jest w trakcie takiego kursu. Po ukończeniu części teoretycznej szkolenia przed nimi jeszcze część praktyczna, podczas której będą uczyć się m.in. wykonywania szczepień oraz techniki udzielania pierwszej pomocy - powiedział rzecznik.



Dodał, że już za kilka tygodni farmaceuci będą mogli szczepić przeciw Covid-19. Na początku będą wspierać zespoły szczepienne, a już od drugiej połowy maja będą mogli wykonywać je w aptekach - dodał. Zaznaczył, że farmaceuci czekają teraz na przepisy określające szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać apteki chcące szczepić pacjentów.



Leleno zauważył, że jeśli chodzi o szkolenia poświęcone zasadom kwalifikacji do szczepień, to są one jeszcze przed farmaceutami.









06:17 Mniej osób chorych na Covid-19 traci węch

Zaburzenie węchu i smaku u pacjentów chorych na Covid-19 obserwujemy obecnie bardzo rzadko. Ma to związek z brytyjskim wariantem koronawirusa - powiedział w rozmowie specjalista chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski. Dodał, że u części pacjentów występuje niedotlenienie bezobjawowe.



Pełną parą pracuje w naszym szpitalu wysokoprzepływowa tlenoterapia, czyli ludzie cały czas są chorzy, z dużymi uszkodzeniami tkanki płucnej, w ostatnich dniach natomiast sytuacja się nie pogarszała - powiedział lekarz naczelny ds. Covid-19 w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie prof. Miłosz Parczewski.



Zapytany o to, jacy pacjenci z Covid-19 trafiają do szpitala wojewódzkiego, odpowiedział, że z pewnością są to pacjenci młodsi niż w pierwszej fali pandemii.



Widzimy chorujące osoby młodsze z dużymi zmianami w płucach, z zajęciem 20-40 proc. tkanki płucnej. Jest wyraźnie mniej osób starszych. Wydaje się więc, że szczepienie w grupach powyżej 70. roku życia zmienia epidemiologię wiekową - powiedział specjalista chorób zakaźnych.



Dodał, że bardzo rzadko w przebiegu choroby występuje obecnie zaburzenie węchu i smaku, które jeszcze jesienią było uznawane za charakterystyczny objaw zakażenia koronawirusem.

Związane jest to z wariantem brytyjskim, który prawdopodobnie dominuje - wskazał prof. Parczewski.





05:36 Lekarze oskarżają brazylijskich polityków



W brazylijskich szpitalach brakuje lekarstw, nie ma ich też dla podłączanych do respiratorów - alarmuje organizacja Lekarze bez Granic (MsF). "Nieadekwatna odpowiedź rządu na epidemię doprowadziła do tysięcy zgonów, których można było uniknąć" - oceniła MsF.



Nieodpowiedzialna polityka rządu Brazylii "doprowadziła do katastrofy humanitarnej, a sytuacja będzie się tylko pogarszać" - wskazał przewodniczący organizacji Lekarzy bez Granic, dr Christos Christou podczas czwartkowej konferencji prasowej.



"Każdy tydzień przynosi ponurą statystykę zakażeń i zgonów. Szpitale są na granicy swej wydolności, a wciąż nie widać, by władze były gotowe do skoordynowanej centralnie odpowiedzi" - powiedział.



Dyrektor generalna MsF Meinie Nicolai podkreśliła, że dramatyczna sytuacja epidemiczna w Brazylii nie wynika jedynie z tego, że szerzy się tam wyjątkowo zaraźliwy wariant koronawirusa. "Brazylijska odmiana znana jako P.1 stanowi oczywiście poważny problem, ale nie wyjaśnia to bynajmniej trudności, jakich doświadcza obecnie Brazylia" - podkreśliła





05:30 Norwegia

Norwegia powinna zaprzestać stosowania szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid-19 - zalecił w czwartek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzień wcześniej Dania jako pierwszy kraj w Europie zrezygnowała z niej z powodu występowania zakrzepów krwi.



Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jak i Europejska Agencja Leków (EMA) oceniły, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna i korzyści wynikające z jej zastosowania przewyższają ryzyko.



"Obecnie dysponujemy już obszerniejszą wiedzą na temat związku między szczepionką AstraZeneca a rzadkimi i poważnymi przypadkami zakrzepów krwi, krwawień i niskiego poziomu płytek krwi niż wtedy, gdy Norwegia zdecydowała się w marcu wstrzymać dalsze stosowanie szczepionki AstraZeneca" - powiedział Geir Bukholm, dyrektor ds. kontroli zakażeń w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.



"Biorąc pod uwagę tę wiedzę zalecamy, aby szczepionka AstraZeneca została usunięta z programu szczepień w Norwegii" - dodał.