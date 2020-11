Koronawirus. Wielka Brytania może stać się pierwszym państwem na świecie, które zarejestruje szczepionkę Pfizera BioNTech. Do masowych szczepień na wiosnę szykują się Włosi. Włoski minister zdrowia zasugerował jednak, że nie będzie ono obowiązkowe. W Polsce w niedzielę poinformowano o 18 467 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku epidemii w naszym kraju potwierdzono zakażenie u 861 331 osób. 13 618 chorych zmarło.

Koronawirus we Włoszech / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w niedzielę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1448 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 177 552 kolejnych osób. Naukowcy z tego uniwersytetu szacują, że od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 12 mln 219 209 przypadków zakażenia wirusem. Zmarło 256 723 osoby.Na świecie zdiagnozowano już ponad 58 milionów przypadków koronawirusa, zmarło 1,3 mln osób chorych na Covid-19. Stany Zjednoczone, Brazylia i Indie wciąż są krajami najbardziej dotkniętymi przez pandemię.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 467 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 330 zgonach. Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 861 331 osób. 13 618 chorych zmarło.

Dziś Minister Zdrowia ma ogłosić dziś zmiany personalne po wykryciu błędów weryfikacji danych o zakażeniach koronawirusem na poziomie powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Adam Niedzielski będzie też gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

W sobotę premier ogłosił 100 dni solidarności. Szef rządu przedstawił też plan znoszenia obostrzeń - otwarte zostaną galerie handlowe. Szczegóły znajdziecie w naszym tekście !

Opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka przeciw Covid-19 może być dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii nawet w ciągu tygodnia - podał w niedzielę wieczorem dziennik "Daily Telegraph".

Włosi ogłosili reguły, które w tym roku będą obowiązywały na stokach: obowiązkowa będzie maseczka, 50 procent zajętych miejsc w kolejkach górskich będzie mogło być zajęte, będzie obowiązywał limit narciarzy.







06:32 Polska

Około 8 tys. osób w Polsce skorzystało z terapii osoczem w leczeniu Covid-19 - poinformował prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i krajowy konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.



Z szacunkowych danych wynika, że dotąd osoby, które przechorowały Covid-19, dokonały w Polsce 5,2 tys. donacji osocza, w trakcie których pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza. Oznacza to, że podano je w terapii około ośmiu tysiącom osób. Nie zawsze jednej osobie podaje się tylko jedną jednostkę osocza.



Białostockie RCKiK koordynuje w Polsce oznaczanie przeciwciał w osoczu od ozdrowieńców z COVID-19. Centrum oznacza próbki osocza z całego kraju, sprawdza, czy dane osocze ma odpowiednią ilość przeciwciał i czy można je zastosować w terapii.



Zainteresowanie oddaniem osocza, by pomóc innym zakażonym koronawirusem, znacznie wzrasta. Apele o oddawanie osocza rozpowszechnia wiele osób i instytucji.





06:29 Niemcy

Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 10 864 do łącznej liczby 929 133. Zmarło 90 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 14 112 - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Największe dobowe przyrosty zakażeń notuje się w Bawarii a także w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii.



Wprowadzony 2 listopada częściowy lockdown nieznacznie poprawił sytuację epidemiczną w Niemczech. Na wprowadzenie dalszych obostrzeń nie chcą się godzić kraje związkowe obawiające się pogorszenia sytuacji ekonomiczno-społecznej.





06:06 Włochy

Zwrot pieniędzy do 150 euro otrzymają we Włoszech te osoby, które w grudniu zapłacą 10 razy za zakupy kartami płatniczymi i przez aplikacje. Jak podają media, krok ten ma na celu ożywienie handlu, promowanie płatności elektronicznych i walkę z oszustwami.



Rząd opracowuje szczegóły tej inicjatywy - informuje poniedziałkowa prasa.



Każdy klient otrzyma na swój rachunek bankowy 10 procent wydanej sumy na przedświąteczne zakupy. Maksymalna wysokość tego zwrotu to 150 euro. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba zarejestrować się na specjalnej stronie administracji publicznej podając numery kart płatniczych oraz konta.



Świąteczny zwrot pieniędzy ma trafić na rachunki bankowe jeszcze w tym roku.







06:04 Włochy

Więcej o obostrzeniach, które będą obowiązywały na włoskich stokach przeczytacie tutaj:









05:43 Czechy

Rząd Czech zdecydował o częściowym poluzowaniu restrykcji związanych z COVID-19. Od dziś o dwie godziny skraca się zakaz opuszczania domu nocą, a limit uczestników ślubów i pogrzebów wzrósł z 15 do 20. Dozwolone będą spotkania z udziałem do sześciu osób.





05:36 Włochy

Perswazja jest lepsza od obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi - taką opinię wyraził włoski minister zdrowia Roberto Speranza w niedzielę. Na wiosnę zapowiedział masową kampanię szczepień.



W wywiadzie dla telewizji RAI szef resortu zdrowia mówił, że Włochy mogą osiągnąć tzw. odporność stadną poprzez szczepienia "na drodze perswazji".



Możemy spróbować osiągnąć zbiorową odporność, nie wychodząc od obowiązku szczepień- stwierdził Speranza, zaznaczając, że potrzebna jest odpowiednia kampania, która do nich zachęci.

Podkreślił, że do Włoch pierwsze dawki szczepionki dla 1,7 miliona osób dotrą najwcześniej pod koniec stycznia.

Na wiosnę odbędą się masowe szczepienia - zapowiedział.





05:23 Wielka Brytania

Opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka przeciw Covid-19 może być dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii nawet w ciągu tygodnia - podał w niedzielę wieczorem dziennik "Daily Telegraph".



To oznaczałoby, że Wielka Brytania stanie się pierwszym państwem na świecie, w którym zacznie ona być stosowana.



W piątek minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że brytyjski rząd formalnie zwrócił się do agencji ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych (MHRA) o ocenę, czy stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka może być dopuszczona do użytku.









05:20 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w niedzielę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1448 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 177 552 kolejnych osób. Naukowcy z tego uniwersytetu szacują, że od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 12 mln 219 209 przypadków zakażenia wirusem. Zmarło 256 723 osoby.







05:10 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 9 187 nowych przypadkach koronawirusa i 303 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażónych wzrosła do 1 041 875 a zmarłych do 101 676.