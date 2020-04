10 169 osób zaraziło się koronawirusem w Polsce, zmarło 426 z nich - to najnowszy bilans pandemii w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że szybkie testy na koronawirusa trafią do placówek medycznych najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Jak wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - aż o 2751 zwiększył się w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. To tragiczna doba - podkreślono. Łącznie w USA z powodu Covid-19 zmarło 44 845 osób. Przez Stany Zjednoczone przechodzi też fala protestów przeciwko uderzającemu w gospodarkę nakazowi pozostania w domu. Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 2,5 mln osób.

Maseczki ochronne trafiły do dzieci z Mandeli - brazylijskiej faweli

W Polsce u 10 169 osób wykryto koronawirusa. 426 z nich zmarło.

Do ponad 2,5 mln zwiększyła się liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, jakie zarejestrowano od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r . - wynika z najnowszych danych WHO. Liczba zgonów przekroczyła 170 tys., odnotowano też ponad 655 tys. wyzdrowień.

Najbardziej dotknięte pandemią są Stany Zjednoczone, gdzie patogen wykryto u 774 tys. osób, z powodu COVID-19 zmarły ponad 42 tys. amerykańskich obywateli.

"Myślę, że w przyszłym tygodniu skierujemy testy antygenowe na obecność koronawirusa do placówek medycznych" - powiedział w środę rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że obecnie przechodzą one walidację

Pierwsza partia polskiego testu na koronawirusa ma zostać wyprodukowana w przyszłym tygodniu. Będzie to 10 tys. sztuk

Dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC) ostrzega przed drugą falą epidemii. Twierdzi, że drugi atak może być jeszcze groźniejszy.









18:30 WŁOCHY:

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 437 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych w ciągu dwóch miesięcy epidemii wzrósł do 25085.



Obecnie zakażonych jest 107 tys. osób; o 10 mniej niż we wtorek.



Liczba potwierdzonych dotąd przypadków koronawirusa w kraju wynosi 187 tysięcy.



Wyleczonych zostało już ponad 54,5 tysięcy osób. Padł nowy rekord dobowego wzrostu: prawie 3 tysiące

18:13 USA:

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował w środę, że w ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarły tam 474 osoby. Dzień wcześniej bilans zgonów wyniósł 482.



17:55 WIELKA BRYTANIA:

O 759 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 18100 - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia.





17:44

Ministerstwo podało też, że zmarły kolejne 22 osoby w wieku od 59 do 95 lat. Większość osób - jak wskazał resort - miała choroby współistniejące. Zgony odnotowano m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Bolesławcu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zgierzu, Bełchatowie, Warszawie i Radomiu.



Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wynosi 10 tys.169. 426 osób zmarło.

17:41

135 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia dotyczy osób z województw: mazowieckiego (39), śląskiego (34), łódzkiego (15), opolskiego (8), małopolskiego (8), dolnośląskiego (8), podkarpackiego (5), świętokrzyskiego (5), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (4), podlaskiego (2), wielkopolskiego (2) i lubuskiego (1).





17:33 Z OSTATNIEJ CHWILI:

135 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, kolejne 22 zgony - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.





17:11 RUMUNIA:

Rumunia zniesie po 15 maja wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa zakaz wychodzenia z domu bez istotnej potrzeby, ale towarzyszyć temu będzie obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych - poinformował w środę prezydent Klaus Iohannis.



Nakaz noszenia zasłaniających usta i nos masek ma dotyczyć ogólnodostępnych pomieszczeń zamkniętych i środków transportu zbiorowego. W Rumunii zarejestrowano do środy 9710 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 468 w ciągu ostatniej doby. 508 zainfekowanych osób zmarło.

16:50 BELGIA:

W Oostduinkerke w belgijskiej Flandrii 103-letnia kobieta pokonała infekcję koronawirusową - informuje serwis telewizji VRT. Na Covid-19 zachorowała w ośrodku rekonwalescencyjnym, gdy wracała do zdrowia po operacji stawu kolanowego.





16:30

Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na zdolności do odstraszania i obrony NATO; Polska i inne kraje NATO mogą czuć się w pełni zabezpieczone - potwierdzili podczas wideokonferencji prezydent Andrzej Duda i szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.



Według szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego bardzo ważną kwestią, która padła podczas rozmowy było "jasne potwierdzenie przez obu przywódców, że NATO jest dzisiaj w pełni gotowe do wypełnienia swoje fundamentalnej roli, jaką jest kwestia bezpieczeństwa sojuszniczego, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa dla całego terytorium Sojuszu".

16:00 ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z pracowników oddziału neurologii szpitala w Sandomierzu (Świętokrzyskiego). Placówka czeka na wyniki badań 60 osób. Do tego czasu nikt z personelu i pacjentów nie może opuścić oddziału.





15:58 POLSKA

To, ilu pacjentów zarażonych koronawirusem będzie można leczyć osoczem ozdrowieńców, zależy przede wszystkim od liczby dawców - powiedział kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Krzysztof Tomasiewicz.



W klinice tej rozpoczęto terapię pacjentów z infekcją Covid-19 wykorzystującą osocze pobrane od ozdrowieńców - osób z już przebytym zakażeniem koronawirusem. W terapii wykorzystywane są przeciwciała, które wytworzył układ immunologiczny tej osoby w odpowiedzi na zakażenie.





15:57 WIELKA BRYTANIA

O 759 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 18 100 - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek. To nieco mniej niż we wtorek, gdy bilans nowych zgonów wynosił 823.





15:54 MAZOWIECKIE



Policjanci z Płocka kupili 120 biletów do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, a następnie przekazali je do tamtejszego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. Dzieci z tej placówki skorzystają z podarowanych biletów po epidemii koronawirusa - podała policja.





15:50 HOLANDIA



W Holandii w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 138 osób, a od początku epidemii już 4054; potwierdzono też prawie 35 tys. przypadków infekcji koronawirusem - poinformował w środę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).



Od wtorku wykryto 708 nowych zakażeń, łącznie stwierdzono ich 34842. Instytut zaznacza jednak, że rzeczywista liczba infekcji jest prawdopodobnie wyższa, gdyż nie wszystkie osoby z objawami są poddawane testom.





15:44 OPOLSKIE

Władze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zamknęły oddział wewnętrzny. Powodem są pozytywne wyniki testów na koronawirusa u dwóch byłych pacjentów.



Jak poinformowała Małgorzata Lis-Skupińska, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ze względu na pozytywne testy u dwóch byłych pacjentów interny, oddział został zamknięty.

15:38 POLSKA

Agencja Badań Medycznych pozytywnie zarekomendowała pierwsze projekty badań klinicznych wspierające walkę z COVID-19. Wśród nich znalazło się badanie dotyczące zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii oraz identyfikacja osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 - podała w środę Agencja.



Podejmując decyzję o rekomendacji danego badania bierzemy pod uwagę zarówno innowacyjność projektu, jak i szansę na dostarczenie danego rozwiązania w jak najkrótszym czasie - wyjaśnił prezes Agencji dr n. med. Radosław Sierpiński.





15:37 POMORSKIE

Lekarze potwierdzili, że bezpośrednią przyczyną zgonu pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej "Polanki" było zakażenie koronawirusem - poinformowała rzeczniczka Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz. Jest to trzecia śmiertelna ofiara koronawirusa w regionie.







15:35 ŚLĄSKIE

Proces przeprowadzania testów na obecność koronawirusa w woj. śląskim nie jest zagrożony mimo zawieszenia działalności zabrzańskiego laboratorium - zapewniła w środę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Takie badania prowadzą w regionie jeszcze cztery inne laboratoria - w Sosnowcu, Gliwicach oraz dwa w Katowicach. Pulę badań wykonywanych dotąd w Zabrzu rozdysponowano między te placówki - wyjaśniła rzeczniczka.





15:32 SPORT

Szwajcar Roger Federer wezwał do połączenia zarządzającej męskimi turniejami tenisowymi organizacji ATP z WTA, która odpowiada za rywalizację kobiet. Miałoby to pomóc w pokonaniu finansowego kryzysu w dyscyplinie, wywołanego przez pandemię koronawirusa.



"Czy jestem jedynym, który uważa że nadszedł czas zjednoczenia męskiego i kobiecego tenisa?" - napisał na Twitterze zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych.



"Nie mówię o unifikacji rywalizacji na korcie, ale w kwestiach organizacyjnych" - dodał.





15:28 SZWAJCARIA

W Szwajcarii liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 1200 - poinformował w środę szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG). Od wtorku odnotowano kolejnych 30 zgonów.



Tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 1217.



Od początku epidemii do środy w Szwajcarii potwierdzono 28268 przypadków zakażenia koronawirusem - o 205 więcej niż dzień wcześniej.





15:24 ŁÓDZKIE

Trwa ewakuacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie - informuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. Do szpitali w Łodzi, Zgierzu, Bełchatowie i Radomsku zostanie przewiezonych 59 podopiecznych. U 51 stwierdzono zakażenie koronawirusem, u pozostałych wynik jest niejednoznaczny.





15:23 PODLASKIE



Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opracują narzędzie informatyczne, które w oparciu o konkretne dane kliniczne pacjenta pomoże w ocenie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Projekt takich badań klinicznych zarekomendowała Agencja Badań Medycznych (ABM) - poinformował w środę Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB).







15:22



Jeszcze w kwietniu co najmniej cztery szczepionki przeciwko Covid-19 testowane będą na ludziach. Od czwartku badania kliniczne rozpoczynają specjaliści brytyjscy, a pod koniec tego miesiąca nad innym preparatem będą one prowadzone w Australii. Wcześniej podobne prace zainicjowano w USA i Chinach.





15:20 SPORT

Piłkarze Cracovii przygotowują się do planowanego na 31 maja wznowienia sezonu ekstraklasy, zawieszonego z powodu pandemii koronawirusa. W kontrolowaniu ich zdrowia ma pomóc zdalny system dostarczony przez właściciela klubu - firmę informatyczną Comarch.







15:19 AZJA



Kolejnych tysiąc osób zakaziło się koronawirusem w ciągu ostatniej doby w Singapurze, w którym stwierdzono jak dotąd najwięcej zakażeń w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Najwięcej ofiar odnotowano w Indonezji, w ciągu ostatniej doby zmarło tam 19 chorych.





14:58 WIELKOPOLSKIE



Urząd pocztowy w wielkopolskim Żelazkowie w powiecie kaliskim został zamknięty. Przyczyną jest wykrycie koronawirusa u jednego z pracowników - powiedziała w środę rzecznik prasowa Poczty Polskiej SA w Poznaniu Justyna Siwek.





14:57 NORWEGIA

Norweżka Astrid Uhrenholdt Jacobsen - mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich i w swoim czasie rywalka Justyny Kowalczyk - poinformowała w środę, że zakończyła karierę i poświęci się medycynie.



W okresie świąt wielkanocnych biegaczka, która uczy się na ostatnim roku studiów medycznych, pracowała w szpitalu i teraz stwierdziła że praca lekarza stała się dla niej prawdziwym powołaniem.

14:43 AUSTRIA

Rząd Austrii zwrócił się w środę do Komisji Europejskiej o czasowe zawieszenie obowiązywania unijnych przepisów w sprawie pomocy publicznej, co miałoby pomóc w zwalczaniu skutków kryzysu koronawirusowego - poinformowała austriacka agencja APA.



Według niej w skierowanym do kompetentnej w tej kwestii wiceprzewodniczącej KE Margarethe Vestager liście minister finansów Gernot Bluemel i minister gospodarki Margarete Schramboeck - oboje z kierowanej przez kanclerza Sebastiana Kurza chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) - zażądali złagodzenia biurokratycznych wymogów, co przyspieszyłoby udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom.





14:46 LITWA

W ciągu ostatniej doby na Litwie stwierdzono rekordowo niski odsetek pozytywnych wyników testów na koronawirusa: ok. 0,3 proc. na 100 wykonanych testów - poinformował w środę minister zdrowia Aurelijus Veryga. Ogólna liczba zakażeń w kraju wynosi 1370; zmarło 38 osób.



Wskaźnik zachorowań jest rekordowo niski - powiedział podczas konferencji prasowej minister.



Resort zdrowia poinformował, że w kraju planowane są badania ludności na obecność Covid-19 w celu ustalenia poziomu odporności zbiorowej. Wybrana zostanie reprezentacyjna grupa 7,5 tys. mieszkańców kraju, która zostanie poddana testom.



Wynik tych badań będzie ważny przy podejmowaniu decyzji o łagodzeniu obostrzeń związanych z kwarantanną i kontroli poziomu zakażeń.

14:38 POLSKA



Zakaz egzekucji długu z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej szacunkowej wartości - to jedna z propozycji antylichwiarskich rozwiązań w nowej "tarczy antykryzysowej", które resort sprawiedliwości przedstawił w środę.



Nie może być tak, że ktoś za niewielki dług traci dach nad głową - mówił na środowej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jak podkreślał, "dzisiaj często dzieje się tak, że mieszkania, domy warte kilkaset tysięcy złotych padają łupem oszustów i lichwiarzy tylko dlatego, że ktoś nie był w stanie spłacić kilkudziesięciotysięcznej pożyczki".





14:37 NIEMCY



Firma Biontech z Moguncji będzie mogła przeprowadzić badania kliniczne szczepionki przeciwko koronawirusowi na grupie zdrowych wolontariuszy. Instytut im. Paula Ehrlicha (PEI) poinformował w środę o udzieleniu pierwszej zgody na tego rodzaju badania w Niemczech.









14:27 MAZOWIECKIE



Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik skierował apel do samorządów lokalnych, aby w miarę możliwości wspierały rozwój lokalnej prasy i czytelnictwo - przekazał w środę Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pomóżcie mediom przetrwać ten najtrudniejszy czas - zaapelował Struzik.







14:26 IRAN

Przez ostatnią dobę w Iranie zmarły 94 osoby zakażone koronawirusem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 5 391 - podało w środę irańskie ministerstwo zdrowia. Według prezydenta Iranu spadek cen ropy nie wpłynie aż tak na gospodarkę, jak w innych krajach. W sumie od początku pandemii w Iranie zakażonych zostało 85 996 osób - przekazał w irańskiej telewizji rzecznik resortu Kijanusz Dżahanpur.







14:18 POLSKA



Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania na wykrycie SARS-CoV-2. Obecnie jest ich 87, przy czym działalność laboratorium w Zabrzu zwieszono do odwołania - wynika z listy umieszonej na stronie resortu zdrowia.





14:00 ROSJA

Przedstawiciele Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) złożyli w środę w Moskwie kwiaty pod mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym, by uczcić 150. rocznicę jego urodzin. Działacze przyszli pod mauzoleum mimo obecnych ograniczeń z powodu koronawirusa.







13:54 UKRAINA



Ukraiński rząd przedłużył do 11 maja wprowadzone wcześniej do 24 kwietnia restrykcje związane z Covid-19. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował też w środę, że Komisja Europejska przeznaczyła 1,2 mld euro na pomoc Ukrainie w związku z pandemią.





13:50 MATURA 2020

"O terminarzu egzaminu ósmoklasisty i matur poinformujemy wraz z premierem na jednej z najbliższych konferencji prasowych" - poinformował w środę na Twitterze minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zapewnił, że arkusze egzaminacyjne są już przygotowane.









13:49 WŁOCHY

Naukowcy ze szpitala zakaźnego w Rzymie wyizolowali koronawirusa z łez pacjentki- poinformowano na łamach naukowego pisma Annals of Internal Medicine. Według badaczy oczy są nie tylko miejscem, przez które dostaje się wirus, ale i potencjalnym źródłem zakażeń.









13:35 BIAŁORUŚ



558 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zarejestrowano na Białorusi w ciągu minionej doby - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Zmarły kolejne trzy zakażone osoby. Ogólna liczba zarejestrowanych infekcji to 7281, a zgonów - 58.



Z informacji przekazanych przez resort wynika, że dotąd wyzdrowiało 769 zainfekowanych osób.



Od początku epidemii na Białorusi przeprowadzono blisko 115 tys. testów na obecność koronawirusa.





13:34 POLSKA

CCC otworzyło ponownie ok. 100 sklepów poza galeriami handlowymi - poinformowała w środę firma. Zapewniła, że zachowano w nich wymóg jednej osoby na 15 m kw. dla sklepów powyżej 100 m kw. Planuje także otwierać kolejne sklepy i uruchamiać biura.







13:33 FRANCJA



Rządowy plan otwierania szkół we Francji przewiduje, że po zakończeniu kwarantanny w związku z Covid-19 w maju do szkoły jako pierwsi wrócą uczniowie podstawówek. Część rodziców obawia się zakażenia koronawirusem, inni wskazują, że edukacja domowa nie przynosi efektów.





13:31 POMORSKIE

W środę testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 7 osób, zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku. Dotąd COVID-19 zdiagnozowano u 15 podopiecznych i 11 pracowników DPS-u. W ciągu ostatniej doby zmarło dwóch pensjonariuszy, z których jeden był zakażony koronawirusem.







13:29 FRANCJA

67 proc. mieszkańców Francji twierdzi, że w czasie kwarantanny wykonuje codziennie pełną toaletę. Przed kwarantanną odsetek ten wynosił 76 proc. - wynika z opublikowanego w środę sondażu Ifop dla portalu 24matins.



"Ten brak codziennej toalety, podobnie jak w poprzednich badaniach, jest raczej zjawiskiem dotyczącym mężczyzn, przede wszystkim seniorów, których praktyki higieniczne zostały zaszczepione w czasach, gdy podstawowe udogodnienia sanitarne (jak bieżąca woda, łazienka, prysznic) nie były tak rozpowszechnione" - podkreślili autorzy badania.







13:22 UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska zaproponowała w środę pakiet pomocy makrofinansowej w wys. 3 mld euro na wsparcie dziesięciu krajów sąsiadujących z UE, aby pomóc im w ograniczeniu skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.



Propozycja, po wstępnej ocenie potrzeb finansowych, przewiduje, że Albania otrzyma 180 mln euro, Bośnia i Hercegowina - 250 mln, Gruzja - 150 mln, Jordania - 200 mln, Kosowo - 100 mln, Mołdawia - 100 mln, Czarnogóra - 60 mln, Macedonia Północna - 160 mln, Tunezja - 600 mln, a Ukraina - 1,2 miliarda euro.





13:20 BELGIA

W Belgii - niepewność w sprawie możliwości zorganizowania wyborów prezydenckich wśród Polonii - donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Zamiast 7 komisji obwodowych, które były podczas ostatnich wyborów - mają być tylko 3 i wyłącznie w polskich placówkach dyplomatycznych czyli w konsulacie, ambasadzie i stałym przedstawicielstwie przy UE.







13:04 USA



Setki mieszkańców Karoliny Północnej w USA protestowały we wtorek czasu miejscowego przy domu gubernatora Roya Coopera przeciw ograniczeniom, jakie zarządził w związku z epidemią koronawirusa, w tym przeciw uderzającemu w gospodarkę nakazowi pozostania w domu.





12:59 Pracownicy z Ukrainy chcą wrócić do Polski

Polska zastanawia się, co zrobić, by ukraińscy migranci zarobkowi wrócili z kraju, a Ukraińcy, którzy wyjechali, zaczynają myśleć o tym, jak wrócić do Polski - pisze ukraińska agencja informacyjna Ukrinform. Ciężko sobie wyobrazić gospodarkę Polski bez pracowników z Ukrainy - dodaje.

Agencja informuje, powołując się na dane ambasady Ukrainy w Warszawie, że w ciągu miesiąca obowiązywania restrykcji związanych z pandemią Covid-19 z Polski na Ukrainę wyjechało ok. 175 tys. Ukraińców. Jak dodaje, w ostatnich dniach ten potok znacznie się zmniejszył i pozostaje w granicach 400-600 osób na dobę. Świadczy to o tym, że polskim władzom udało się zapobiec negatywnemu dla siebie scenariuszowi odpływu ukraińskich migrantów zarobkowych - pisze korespondent Ukrinformu w Warszawie Jurij Banachewycz.

Jak zaznacza, "okres chaosu i niepewności" i chęć wyjazdu do domu minęły. Cytuje przy tym wypowiedź Switłany Krysy, kierownika działu konsularnego ambasady Ukrainy w Polsce, która przekazała, że podczas gdy wcześniej ukraińscy pracownicy najbardziej interesowali się tym, jak wyjechać na Ukrainę, to teraz obserwuje się odwrotny trend - pytają o to, jak wrócić do Polski i jak przedłużyć okres pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego.





12:57 Rodzina nie przyjełą 24-latka na kwarantannę

Rodzina 24-latka z Zabrza, który wrócił z zagranicy nie zgodziła się, by to w ich domu mężczyzna odbywał przymusową kwarantannę. Mężczyzna poszedł więc na dworzec kolejowy, skąd po interwencji policji trafił do izolatorium w Bieruniu.

O sytuacji poinformowała policjantów rodzina 24-latka, która nie chciała, aby mężczyznę odbył kwarantannę pod ich adresem.

Na dworzec skierowano patrol, który, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, nawiązał kontakt z 24-latkiem. Mężczyzna powiedział mundurowym, że wrócił z zagranicy i nie ma gdzie odbyć obowiązkowej izolacji.





12:55 NIK zajmie się wyborami korespondencyjnymi

"Składamy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie legalności działań obciążających finanse publiczne, podjęte przez Kancelarię Premiera, Ministerstwo Aktywów Państwowych i konkretne spółki Skarbu Państwa" - powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o przygotowywania do wyborów korespondencyjnych, które już się odbywają, choć ustawa w tej sprawie trafiła dopiero do Senatu. "Jest to afera o charakterze kryminalnym" - oceniła Gasiuk-Pihowicz









12:53 Oświęcim zachęca do wspierania lokalnego biznesu

Akcję "Oświęcim. Wspieramy się wzajemnie" realizuje samorząd Oświęcimia. Ma zachęcić mieszkańców do wspierania lokalnego biznesu. W kilku punktach miasta plakaty na billboardach promują kampanię - podała w środę rzecznik magistratu Katarzyna Kwiecień.

"Lokalny biznes można wesprzeć choćby zamawiając jedzenie w lokalach gastronomicznych czy produkty w niektórych sklepach. Pod adresem www.oswiecim.pl/wspieramysie znajduje się wykaz lokali gastronomicznych i sklepów, które mogą przygotować dla klienta dania czy inne towary, usługi na wynos i na dowóz" - powiedziała Kwiecień.

Rzecznik dodała, że w tej chwili jest to ponad 30 restauracji, barów i sklepów szybkiej obsługi z numerami telefonów, odnośnikami do stron internetowych lub profili na portalu Facebook.





12:51 Pomoc dla weteranów

Blisko 80 weteranami i kombatantami w regionie opiekują się żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nasza pomoc ma na celu ograniczenie do minimum możliwości zarażenia się koronawirusem przez te osoby - powiedział rzecznik prasowy brygady kpt. Witold Sura.

Dodał, że żołnierze dostarczają weteranom m.in. zakupy, lekarstwa i ciepłe posiłki. "Na terenie całego Podkarpacia żołnierze objęli opieką blisko 80 weteranów i kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych" - poinformował.

W akcję pomocy włączył się podkarpacki IPN i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, gdzie przygotowywane są dla kilku kombatantów obiady.





12:46 Belgia: 266 zgonów w ciągu doby

266 osób zmarło w Belgii w ciągu ostatniej doby na skutek infekcji koronawirusem - poinformowało w środę krajowe centrum kryzysowe. W ciągu ostatnich 24 godzin kolejne 933 osoby uzyskały też pozytywny wynik testu na koronawirusa.



Z 266 ofiar śmiertelnych 178 to osoby, które mieszkały w domach opieki dla osób starszych, podczas gdy 87 osób zmarło na COVID-19 w belgijskich szpitalach, a jedna osoba w innej lokalizacji.







12:43 Kraków: Setki tysięcy na dezynfekcję komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wydało blisko 900 tys. zł na walkę z koronawirusem od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. Najwięcej kosztował zakup płynów do dezynfekcji oraz dezynfekcja tramwajów i autobusów.

Jak poinformował krakowski przewoźnik, zakup płynów do dezynfekcji pochłonął niemal połowę dotychczas wydanej kwoty, bo 366 tys. zł. Zakupiono łącznie 5,2 tys. litrów płynów.

Na dezynfekcję tramwajów i autobusów przeznaczono 220 tys. złotych.





12:39 Tąpnięcie w sprzedaży detalicznej

Główny Urząd Statystyczny podał właśnie, że w marcu - w porównaniu z zeszłym rokiem - nasze wydatki na zakupy spadły o 9 procent. To znacznie więcej niż spodziewali się analitycy, którzy prognozowali raptem 2-procentowy spadek. Przypomnijmy przy tym, że ograniczenia związane z epidemią koronawirusa prowadzono w połowie marca.









12:35 SGSP: Już 77 zakażonych podchorążych

Wyniki testów potwierdziły zakażenie koronawirusem u 12 kolejnych podchorążych; łącznie zakażonych jest 77 osób - poinformował Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP.

Jak przekazał Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, według danych na godz. 11.30 w środę zakażonych koronawirusem w SGSP jest 77 podchorążych. Dotychczas pozytywne wyniki testów uzyskano jedynie wśród podchorążych, nie ma zakażonych wśród osób z kadry szkoły.

12 podchorążych, u których wykryto koronawirusa przebywało na kwarantannie w SGSP w Warszawie.







12:27 KE zatwierdziła polski program pożyczek

Komisja Europejska zatwierdziła program pożyczek i gwarancji w Polsce o wartości 500 milionów złotych (około 110 milionów euro) na wsparcie gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa.

"Polski program o wartości 110 milionów euro ułatwi publiczne gwarancje pożyczek i pożyczki z dopłatami do oprocentowania, aby wesprzeć całą polską gospodarkę podczas pandemii. Około 3000 polskich firm działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić natychmiastowe potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność w tych trudnych czasach. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić, że krajowe środki wsparcia mogą pomóc złagodzić skutki gospodarcze wybuchu (pandemii) koronawirusa" - powiedziała w środę wiceszefowa KE Margrethe Vestager.





12:21 Antygenowe testy na koronawirusa

Myślę, że w przyszłym tygodniu skierujemy testy antygenowe na obecność koronawirusa do placówek medycznych - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że obecnie przechodzą one walidację.

Podczas środowej konferencji prasowej Andrusiewicz powiedział, że "testy antygenowe na koronawirusa obecnie przechodzą walidację w Państwowym Zakładzie Higieny i w dwóch warszawskich szpitalach - MSWiA oraz Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym". "Tam są weryfikowane wyniki tych testów i myślę, że w tym tygodniu powinniśmy podać informację i skierować te testy do placówek medycznych" - powiedział.

"Chcemy, żeby one były dostępne na SOR-ach, izbach przyjęć i (żeby były) do dyspozycji choćby domów pomocy społecznej" - dodał Andrusiewicz.







12:14 Koronawirus na komendzie w Koszalinie



13 policjantów z komendy miejskiej policji w Koszalinie jest w kwarantannie. Żona jednego z funkcjonariuszy z potwierdzonym koronawirusem leży w szpitalu w Szczecinie. Na kwarantannę zostali wysłani wszyscy, którzy mieli bezpośredni kontakt z jej mężem. Policja czeka na wyniki testów, wtedy będzie wiadomo kiedy funkcjonariusze wrócą na służbę. Komenda pracuje normalnie.





12:09 Grudziądz: Zawiadomienie ws. zakażenia koronawirusem

"Wpłynęło do nas czwarte doniesienie ws. zakażeń koronawirusem w miejskim szpitalu" - poinformował rzecznik prasowy toruńskiej prokuratury Andrzej Kukawski. Przyznał, że złożył je mąż jednej z chorych na COVID-19. Śledczy czekają na dokumentację medyczną pacjentów.

PAP poinformowała 6 kwietnia, że Prokuratora Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wystąpiła do powiatowego sanepidu z wnioskiem o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli procedur sanitarnych realizowanych w toruńskim szpitalu miejskim. Miało to związek z zakażeniami koronawirusem w tej placówce oraz z listem jednego z pracowników lecznicy opublikowanym przez Onet.pl, w którym podnosił on szereg kwestii świadczących w jego ocenie o nieprzestrzeganiu procedur bezpieczeństwa w szpitalu w związku z epidemią.

W szpitalu jednoimiennym w Grudziądzu na COVID-19 zmarło dotychczas pięć osób przewiezionych z oddziałów szpitala miejskiego w Toruniu oraz trzech pacjentów przyszpitalnej stacji dializ w tym mieście i jeden pacjent, który trafił do Grudziądza z izby przyjęć miejskiej lecznicy. Łącznie zmarło 9 osób przewiezionych z Torunia. W województwie kujawsko-pomorskim na COVID-19 zmarło do tej pory 17 osób.





12:02 Warszawa: Pracownicy pogotowia na kwarantannie

Aktualnie na kwarantannie przebywa 50 pracowników medycznych warszawskiego pogotowia - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" i koordynator zespołu ratownictwa medycznego Elżbieta Weinzieher. Dodała, że u pięciu osób wynik testów jest dodatni.

"To troje pracowników medycznych i dwóch pracowników technicznych" - przekazała Elżbieta Weinzieher. Podała też, że aktualnie na kwarantannie przebywa 50 pracowników medycznych. Weinzieher zaznaczyła jednak, że sytuacja w każdej chwili może się zmienić.

Wcześniej informowała, że w środę wracają do pracy dwie karetki, które zostały wcześniej wyłączone. To karetki z Marywilskiej i z Bemowa. "Poza tym wszystkie karetki pracują normalnie" - podkreśliła Weinzieher.





11:56 Pierwsza seria polskich testów na koronawirusa

W przyszłym tygodniu powinna zostać wyprodukowana pierwsza partia 10 tys. sztuk polskiego testu na obecność koronawirusa - poinformował dyrektor poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN prof. dr hab. Marek Figlerowicz .

Dyrektor IChB PAN przekazał w czasie konferencji prasowej, że poznańscy naukowcy chcą stworzyć w sumie trzy generacje testu na koronawirusa.

"Pierwszy test, który jest odpowiedzią na najbardziej podstawowe zagrożenie, czyli gdyby w Polsce miał się rozwijać wariant włoski, zacznie być produkowany w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że pierwsze 10 tys. testów już powstanie. Tak zapewniły nas firmy, które podjęły z nami współpracę" - powiedział.









11:49 Korea Południowa przygotowuje się do dalszej walki z pandemią

Władze Korei Południowej ogłosiły projekt wytycznych "kwarantanny w życiu codziennym", czyli następnego etapu walki z epidemią koronawirusa. Wśród zaleceń jest zwiększona troska o higienę i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prewencję w każdej instytucji.

Model "kwarantanny w życiu codziennym" ma umożliwić mieszkańcom działalność gospodarczą i kontakty społeczne przy zachowaniu ostrożności. Ma zostać wprowadzony po rozluźnieniu zasad obecnej, bardziej rygorystycznej kampanii dystansowania społecznego, która została niedawno przedłużona do 5 maja.

W środę służby medyczne Korei Płd. zgłosiły 11 nowych przypadków koronawirusa. Jest to czwarty dzień z rzędu, gdy liczba nowych infekcji utrzymuje się poniżej 15. Władze przestrzegają jednak przed osłabieniem czujności i możliwością wystąpienia drugiej fali zachorowań.







11:41 Hiszpania: Restrykcje ograniczone w drugiej połowie maja

Rząd Hiszpanii zamierza likwidować w drugiej połowie maja restrykcje związane z kwarantanną, zarządzoną w związku z epidemią koronawirusa - ogłosił premier Pedro Sanchez.

Środowa debata ma związek z zapowiedzianym przez gabinet Sancheza planem wydłużenia stanu zagrożenia epidemicznego do 9 maja. Rząd musi uzyskać w tej sprawie poparcie Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu.

Ogłoszony 14 marca przez Sancheza stan zagrożenia zobowiązuje obywateli do pozostania w domach, z wyjątkiem konieczności wyjścia do pracy, na zakupy lub do banku. Dopuszczony został również krótki spacer z psem.





11:35 Prawie 4 mln razy policjanci sprawdzili poddanych kwarantannie

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 88 tys. osób poddanych kwarantannie; w ok. 200 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku akcji kontrolowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już ok. 3,9 mln sprawdzeń.





11:31 Laboratorium w Zabrzu traci uprawnienia do wykonywania testów

Ministerstwo Zdrowia odbiera uprawnienia do wykonywania badań pod kątem koronawirusa laboratorium w Zabrzu. To tam wykonano serię testów, które najpierw dały wynik pozytywny, ale po powtórnym przebadaniu okazało się, że pracownicy i pacjenci szpitala w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku nie są zakażeni.





11:24 Ewakuacja DPS-u

W środę przeprowadzona zostanie ewakuacja zakażonych koronawirusem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie (Łódzkie) - poinformowała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Ponad 50 mieszkańców placówki trafi do szpitali w Łodzi, Zgierzu, Bełchatowie i Radomsku.





11:18 Hiszpania: Ponad 400 zgonów w ciągu doby

435 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Przybyło też 4211 nowych przypadków infekcji. Oznacza to, że łączny bilans epidemii to 21 717 ofiar śmiertelnych i 208 389 zakażonych.







11:14 Życie w czasie pandemii

Zdjęcie Bena i Mindy w pełnym umundurowaniu przeciwkoronawirusowym obiegło cały świat. Małżonkowie dzielą razem życie i pracę, oboje są pielęgniarzami i pracują w tym samym szpitalu w Tampie na Florydzie. Ich koleżanka uchwyciła moment, kiedy w pracy między jedną operacją a druga godzą się po porannej sprzeczce.









11:08 SG: Do Polski wjechało prawie 300 osób objętych kwarantanną

Przez ostatnie 10 dni do Polski wjechało 275 osób, które w ogóle nie powinny opuszczać kraju, gdyż były skierowane do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny - poinformowała rzecznik prasowa Komendanta Głównego SG por. Agnieszka Golias.

Golias zaznaczyła, że dane osób przekraczających polską granicę i kierowanych na obowiązkową 14-dniową kwarantannę są wprowadzane przez funkcjonariuszy SG bezpośrednio do elektronicznej ewidencji sanitarnej. Następnie są automatycznie przekazywane właściwym służbom, które weryfikują, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

"Podczas kontroli funkcjonariusze otrzymują z ewidencji sanitarnej informację, że kontrolowana osoba wjeżdżała do Polski w minionych 14 dniach i jest objęta obowiązkową kwarantanną, co oznacza, że łamie zasady kwarantanny" - zaznacza Golias.









11:01 Kiedy kolejne poluzowanie obostrzeń?

Jak ustalili dziennikarze RMF FM - wdrożenie w życie drugiego etapu odmrażania gospodarki nie nastąpi w najbliższy poniedziałek. Informacje te potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller, który w TVP Info stwierdził, że uruchomienie drugiego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie maja.











10:56 Rosja: Prawie 58 tys. zakażonych

W Rosji liczba zakażeń koronawirusem sięgnęła w środę 57 999, po wykryciu 5236 nowych infekcji w ciągu ostatniej doby - podał sztab kryzysowy. Liczba zgonów wzrosła o 57, do 513. Wyzdrowiało dotąd 4420 osób; 547 z nich opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.

W całym kraju przeprowadzono dotąd 2,2 mln testów na obecność koronawirusa. 43,4 proc. nowych przypadków to osoby, które nie miały klinicznych objawów choroby.

Blisko połowę nowych infekcji - 2548 - wykryto w Moskwie, gdzie łączna liczba zakażeń sięgnęła 31 981.





10:51 Francja: Połowa pracowników sektora prywatnego na bezrobociu

Ponad 10 milionów pracowników francuskiego sektora prywatnego włączono do programu dla tymczasowo bezrobotnych - poinformowała minister pracy Muriel Penicaud. To ponad połowa wszystkich zatrudnionych w firmach prywatnych.

Wprowadzony przez francuski rząd program polega na płaceniu przez państwo pensji tymczasowo zwolnionym pracownikom lub tym, którym obcięto godziny pracy. Koszt programu to ponad 20 mld euro.

Jak stwierdziła Penicaud w wywiadzie dla BFM Radio, z programu skorzysta ok. 60 proc. wszystkich firm prywatnych we Francji i ponad połowa zatrudnionych.





10:45 Groźby w czasie lekcji on-line

Małopolscy policjanci w ostatnim czasie otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących publicznego znieważania, a nawet kierowania gróźb karalnych wobec nauczycieli prowadzących lekcje on-line - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Informacje dotyczące tego typu przestępstw trafiły do jednostek policji w Krakowie, Chrzanowie, Olkuszu i Bochni, gdzie aktualnie są prowadzone czynności o przestępstwo znieważenia nauczyciela, który w trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych jest funkcjonariuszem publicznym oraz w sprawie gróźb karalnych.

"W związku z pandemią koronawirusa i zamknięciem szkół, od kilku tygodni nauczyciele prowadzą lekcje za pośrednictwem platform oraz aplikacji internetowych. Jak się okazuje, spotkania on-line stanowią dla niektórych osób okazję do zaistnienia poprzez publiczne znieważanie, a nawet kierowanie gróźb karalnych wobec prowadzących je pedagogów" - zaznaczył rzecznik.







10:38 Członek komitetu olimpijskiego zarażony koronawirusem

Członek komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Tokio został zainfekowany koronawirusem. Jako jeden z niewielu pracowników podczas pandemii nie wykonywał obowiązków w domu, ale w siedzibie organizacji. Teraz poddany został kwarantannie w miejscu zamieszkania.

"Mężczyzna po trzydziestce miał pozytywny wynik testu. Obszar, gdzie pracował, został zdezynfekowany. Zidentyfikowaliśmy wszystkich, którzy mieli bliski kontakt z pacjentem. Oni także przebywają w domu w izolacji" - poinformowali Japończycy.

Dane zarażonej osoby nie zostały ujawnione.





10:33 Następstwem pandemii może być plaga głodu

Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega przed kolejnym możliwym skutkiem pandemii koronawirusa - chodzi o klęskę głodu o "biblijnym rozmiarze", która może dotknąć 250 milionów ludzi na świecie.











10:27 Szczecin: SOR wznowił przyjęcia

Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala wojewódzkiego w Szczecinie-Zdunowie wznowił działanie - poinformowała rzeczniczka placówki. Oddział był zamknięty po tym, jak koronawirusa wykryto u jego pracowników.

"Dziś rano wznowił działanie Szpitalny Oddział Ratunkowy w lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11. Od poniedziałku w Zdunowie działają już poradnie oraz przyjęcia planowe do oddziałów" - poinformowała Natalia Andruczyk.





10:23 MZ: TRANSMISJA KORONAWIRUSA OGRANICZONA

Rzecznik MZ: Udało nam się ograniczyć transmisję poziomą koronawirusa. Nie ma bezpośredniego dużego zarażania w skupiskach ludzkich, nie ma transmisji od człowieka do człowieka na ulicy.







10:22 Drutex produkuje przyłbice

Drutex, producent stolarki okienno-drzwiowej, wspierając walkę z koronawirusem rozpoczął produkcję profesjonalnych przyłbic ochronnych. Pierwsza partia trafiła już do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - poinformowała spółka.

"Czas pandemii COVID-19 to dla nas wszystkich sprawdzian. Mamy świadomość ogromu wyzwań stojących przed całym społeczeństwem, a w szczególności personelem medycznym, który odgrywa kluczową rolę w walce z koronawirusem. (...) Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania na sprzęt ochronny, stąd decyzja o rozpoczęciu produkcji profesjonalnych przyłbic" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Druteksu Leszek Gierszewski.

Jak informuje spółka, aktualne plany zakładają wyprodukowanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk przyłbic.







10:11 Kaliski teatr szyje fartuchy

Pracownia krawiecka kaliskiego teatru rozpoczęła produkcję jednorazowych fartuchów ochronnych i maseczek dla służb walczących z COVID-19 - poinformowała rzeczniczka prasowa Marcelina Hertmann.

Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu postanowił wspomóc lokalne służby medyczne uruchamiając produkcję środków ochrony personalnej.

"Szyjemy fartuchy z włókniny, które można zutylizować po użyciu. Pod koniec każdego dnia przekazujemy miejskim służbom wszystko, co uszyłyśmy. Chcemy pomóc jak tylko możemy" - powiedziała krawcowa Hanna Woźniak. Jej współpracownica Anna Sobczak dodała, że będą szyły, póki starczy materiałów.





10:02 POLSKA: NOWE PRZYPADKI

Liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła w środę rano do 10 034, po wykryciu 178 nowych przypadków. Zmarły trzy kolejne osoby. Łącznie, od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia, zmarły w Polsce 404 osoby - wynika z najnowszego zestawienia Ministerstwa Zdrowia.



Jak podał resort, 178 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy województw: łódzkiego (55), małopolskiego (19), opolskiego (18), dolnośląskiego (18), wielkopolskiego (16), kujawsko-pomorskiego (14), śląskiego (12), pomorskiego (8), lubelskiego (7), zachodniopomorskiego (5), świętokrzyskiego (4), podkarpackiego (1) i podlaskiego.









09:55 Ukraina: Nowe zakażenia i zgony

Na Ukrainie minionej doby wykryto 467 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 13 kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - przekazał ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans zakażonych wzrósł do 6592, a zmarłych do 174. 424 osoby wyzdrowiały.



Ogółem koronawirusem zakaziło się 431 dzieci i 1245 pracowników medycznych - powiedział na środowym briefingu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Najwięcej infekcji potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (1053), Kijowie (989) i obwodzie iwano-frankowskim (589). W obwodzie iwano-frankowskim jest też najwięcej zgonów - 40. Łącznie przeprowadzono ok. 67,5 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa - poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego.





09:51 Japonia: Dwa nowe skupiska zakażeń

Dwa nowe skupiska zakażeń koronawirusem potwierdzono w środę w Japonii. 33 nowe infekcje wykryto na wycieczkowcu, który przechodzi obecnie naprawy w Nagasaki, a osiem przypadków zdiagnozowano wśród dzieci mieszkających w ośrodku opieki w Tokio.

Włoski statek wycieczkowy Costa Atlantica, na którym pracują 623 osoby, od 29 stycznia przebywa w japońskim porcie. Na pokładzie nie ma pasażerów - informowały japońskie media.

Tego samego dnia japońskie media poinformowały o wykryciu ośmiu zakażeń koronawirusem wśród podopiecznych domu dziecka w Tokio. Żadne z ośmiu zakażonych dzieci nie miało poważnych objawów choroby, takich jak gorączka - podało Kyodo. Testy mieszkających w ośrodku dzieci przeprowadzono, ponieważ 16 kwietnia wirusa wykryto u jednego z pracowników placówki.





09:44 Gniezno: Policjant zakażony koronawirusem

U policjanta z Gniezna stwierdzono zakażenie koronawirusem - podała wielkopolska policja. Na kwarantannę trafiło trzydzieści siedem osób. Gnieźnieńska jednostka działa normalnie.

Policjant, u którego stwierdzono koronawirusa, po raz ostatni był w pracy blisko dwa tygodnie temu. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował, że osoby, które poddano kwarantannie, to funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

"Policjant po raz ostatni był w pracy z 10 na 11 kwietnia, od prawie dwóch tygodni nie przebywał na terenie jednostki. Ze względu na złe samopoczucie poddał się testowi. W poniedziałek poinformował swoich przełożonych, że ma wynik pozytywny" - podał Borowiak.





09:40 Wybory prezdenckie: Trwa druk kart do głosowania

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już drukuje karty głosowania - potwierdził w TVN 24 minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany o przygotowywania do korespondencyjnych wyborów prezydenckich. "Druk kart został podjęty. Druk kart, których wzór określiła Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze w lutym tego roku. Tutaj rola PKW została zachowana. PKW oraz Krajowe Biuro Wyborcze są tą instytucją, które te wybory przeprowadzają. Operatorem jest poczta, którą ja nadzoruję" - przekonywał.









09:30 Czujniki zbadają obecność koronawirusa w powietrzu

Naukowcy z Politechniki w Zurychu proponują nowe podejście do wykrywania koronawirusa. Tym razem nie chcą testować, czy ktoś jest zakażony, czy nie, ale sprawdzać, czy materiał genetyczny wirusa pojawia się w powietrzu.

To ma pomóc w monitorowaniu choćby dworców, czy lotnisk, a także szpitali, czy galerii handlowych. Chodzi o alarmowanie służb sanitarnych, że w jakimś miejscu publicznym wirus się pojawił, co może pomóc identyfikować ewentualne nowe ogniska choroby.

Naukowcy z Zurychu w styczniu ogłosili projekt czujników, które przy pomocy metod optycznych są w stanie wykrywać w powietrzu wirusy i bakterie. Jeśli ich wynalazek się sprawdzi, a pierwsze testy z koronawirusami są udane, może ułatwić odmrażanie gospodarki.





09:24 Straż Graniczna

Straż Graniczna we wtorek skontrolowała 7,3 tys. osób przyjeżdżających do kraju; 4,3 tys. osób skontrolowano na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała Straż Graniczna.

Kontrola na granicy została przedłużona do 3 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju.





09:15 KAS przekazuje alkohol medykom

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przekazała 2,5 tys. litrów alkoholu do walki z COVID-19. To kolejna partia wyrobów alkoholowych z nielegalnego obrotu, które trafiły na ten cel.

Alkohol otrzymało sześć instytucji z województw wielkopolskiego i pomorskiego. Zostanie wykorzystany do przygotowania środków do dezynfekcji.

Jak poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, alkohol pochodzący z nielegalnego obrotu przekazany został poznańskiej uczelni medycznej, szpitalom i ZOZ w Poznaniu, Starogardzie Gdańskim i Obornikach oraz DPS w Poznaniu.





09:08 MZ: Dzienny raport o koronawirusie

Resort zdrowia przedstawił dzienny raport o koronawirusie. Sprawdźcie, ile osób już wyzdrowiało!









09:01 Węgry: Ponad 200 ofiar śmiertelnych

Dwanaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 70 - poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

Liczba zmarłych wzrosła tym samym do 225, a zakażonych do 2168.

Obecnie 825 chorych przebywa w szpitalach, przy czym 63 jest w stanie ciężkim i oddychają przy pomocy respiratora. Do tej pory 295 osób uznano za wyleczone.

Wzrósł także bilans ofiar śmiertelnych w największym domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie. Zakażenie stwierdzono tam u 284 mieszkańców placówki, a 28 osób zmarło.





08:51 Do urzędów wraca częściowo obsługa petentów

Do urzędów administracji publicznej wróciła część zadań związanych z obsługą obywateli, którą zamrożono w związku z epidemią koronawirusa. To efekt poprawki do rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

W poniedziałek rozpoczął się pierwszy etap odchodzenia od restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Etap ten uwzględnia m.in. możliwość korzystania z lasów, terenów zielonych i bulwarów; nowe przepisy uzależniają liczbę osób w sklepach i kościołach od powierzchni budynków.

Zgodnie z poprawką do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem od środy więcej zadań związanych z obsługą obywateli wykonują urzędy. Ma się to odbywać przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych.





08:45 Wojsko walczy z koronawirusem

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 9514 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1499 jednostek sprzętu. Wojsko Polskie stale pomaga służbom MSWiA w ochronie granic, patrolowaniu miejsc publicznych i kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny" - napisał w środę na Twitterze Błaszczak.

Żołnierze m.in. chronią granice, wspólnie z policją patrolują ulice, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami oraz rodzinami medyków. Wojsko prowadzi również infolinię z pomocą psychologiczną. Do zadań mundurowych należy także dezynfekcja budynków.





08:39 Polska: 30 tys. bezrobotnych więcej niż przed miesiącem

Na dzisiaj, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, mamy przyrost 30 tysięcy bezrobotnych - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, te dane nie są jeszcze obrazem tego, co zadzieje się na rynku po epidemii.

Maląg zapytana w TVP Info o wzrost bezrobocia w Polsce w związku z koronawirusem, powiedziała, że "na dzisiaj, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, mamy przyrost 30 tysięcy bezrobotnych". Podkreśliła jednocześnie, że "te dane nie są jeszcze obrazem tego, co zadzieje się na rynku", gdy pandemia się skończy.

Wskazując na działania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej szefowa MRPiPS stwierdziła, że mają one "przede wszystkim ochronić miejsca pracy; pomóc przedsiębiorcom, by je ochronić". Mają także służyć - dodała - "wyjściu w miarę suchą nogą" z kryzysu, po którym "polska gospodarka będzie w innej rzeczywistości".





08:32 Turcja: Meczet przekształcony w centrum pomocy

Przeznaczone zwykle na buty wiernych półki w przedsionku jednego ze stambulskich meczetów są wyłożone makaronem, ciastkami i butelkami oleju. Zamknięta z powodu koronawirusa świątynia została przekształcona w bezpłatny minimarket dla osób pozbawionych środków do życia.



Jak pisze w swojej relacji ze Stambułu agencja AFP, plakaty w oknach meczetu zapraszają potencjalnych sponsorów do niesienia pomocy potrzebującym.



Położony w dzielnicy Sariyer meczet, podobnie jak pozostałe miejsca kultu w Turcji zamknięty dla zbiorowych modłów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19, został przekształcony w centrum dystrybucji pomocy. Inicjatorem pomysłu jest 33-letni imam Abdulsamet Cakir.





08:25 "DGP": Rząd musi pożyczyć ok. 100 mld złotych

Rząd nakłania bank centralny, żeby ten kupował obligacje bezpośrednio od Polskiego Funduszu Rozwoju. Bez tego może być problem z szybkim pozyskaniem pieniędzy na walkę z kryzysem - informuje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje gazeta, jeszcze w tym roku rząd musi pożyczyć 100 mld zł, żeby złagodzić wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę. "Drugie tyle zamierza pozyskać z emisji obligacji PFR, który dostarczy firmom preferencyjne pożyczki (tzw. tarcza finansowa). Narodowy Bank Polski zapowiedział już skup rządowego długu z rynku wtórnego. Sęk w tym, że na ten sam kanał finansowania liczy PFR (będzie emitował obligacje z gwarancją Skarbu), a to już nie jest takie pewne" - czytamy.

Dziennik donosi, że formalnie NBP nie finansuje rządowych wydatków, bo zabrania tego konstytucja. "Ale robi to pośrednio i pod hasłem zwiększania płynności sektora bankowego. Do tej pory skupił obligacje za ponad 50 mld zł. Z tego prawdopodobnie ok. 40 mld zł od państwowego BGK, któremu resort finansów sprzedaje papiery poza oficjalnymi aukcjami. Dzięki temu ministerstwo ma szybkie finansowanie z pominięciem rynku" - informuje "DGP".





08:12 KORONAWIRUS: ZACHOROWANIA W EUROPIE

Ogólny bilans zakażeń koronawirusem w Europie





/ RMF FM







08:05 USA: Wybory prezydenckie jednak w lokalach

Za oceanem jednak głosowanie w wyborach prezydenckich 2020 w lokalach wyborczych. Polonia do urn pójdzie 9 maja. Utworzono 10 obwodów tam, gdzie są największe skupiska Polaków. W kraju wybory mają odbyć się 10 maja. Będą to wybory korespondencyjne.









07:57 Stypendia dla twórców filmowych

187 stypendiów zostało przyznanych twórcom filmowym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przez dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego - poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej. W ciągu 10 dni funkcjonowania programu wsparcia zawodów filmowych wpłynęło łącznie 281 wniosków - dodano.

"187 stypendiów zostało przyznanych twórcom filmowym przez dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego w efekcie pierwszego posiedzenia Komisji Stypendialnej 17 kwietnia br. W ciągu 10 dni funkcjonowania Programu wsparcia zawodów filmowych do PISF wpłynęło łącznie 281 wniosków o stypendia" - czytamy w komunikacie na stronie PISF.

Przekazano, że Komisja Stypendialna obradowała w składzie: Łukasz Ronduda (rekomendowany przez Gildię Reżyserów Polskich), Robert Kaczmarek (reprezentujący Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej), Ilona Łepkowska (reprezentująca Polską Akademią Filmową), Michał Szcześniak (reprezentujący Stowarzyszenie Filmowców Polskich) oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (reprezentująca Polski Instytut Sztuki Filmowej). W posiedzeniu uczestniczył też dyrektor PISF Radosław Śmigulski.





07:45 Branża budowlana opiera się koronawirusowi

Branża ma ponad 1,2 mld zł długu, ale generalnie trzyma się dobrze. Zaburzenia płynności grożą głównie podwykonawcom - pisze środowy "Puls Biznesu".

Dziennik wskazuje na statystyki Głównego Inspektora Sanitarnego, z których wynika, że budownictwo to sektor polskiej gospodarki, w którym rozwój zakażeń COVID-19 jest najniższy.

"Jak wynika z cyklicznej ankiety przeprowadzonej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB), ponad połowa firm z tej branży nie ma problemu z utrzymaniem płynności finansowej z powodu pandemii. Większość przedsiębiorców ma rezerwy gotówkowe. Wysokie ryzyko zaburzeń w płynności finansowej firm w najbliższych tygodniach może pojawić się wśród podwykonawców. To właśnie ich sytuacja została oceniona przez sektor budowlany jako zła" - czytamy.





07:39 Licytacje dla służby zdrowia

Piłkarz Manchesteru City Aymeric Laporte na aukcji pamiątek sportowych, z której dochód ma wesprzeć służbę zdrowia we Francji, kupił strój olimpijski tragicznie zmarłego w katastrofie helikoptera francuskiego boksera Alexisa Vastine, po czym przekazał pamiątkę rodzinie.

Ubiór podarował na aukcję organizowaną przez piłkarza ręcznego Cyrila Dumoulina ojciec Vastine’a.

Bokser zdobył brąz na igrzyskach w Pekinie (2008). Zginął tragicznie 9 marca 2015 roku w wieku 28 lat, w katastrofie helikoptera w Argentynie podczas zdjęć do programu telewizyjnego. Oprócz niego życie straciło dziewięć osób, w tym trzykrotna medalistka olimpijska z Londynu w pływaniu Camille Muffat i żeglarka Florence Arthaud.





07:33 Wakacje w czasach pandemii

Limity osób na plaży, duże odległości między parasolami, kontrole prowadzone przez straż miejską i drony - tak we Włoszech zapowiadane są wakacje nad morzem podczas epidemii. Lokalne władze i najemcy plaż przygotowują się do najtrudniejszego sezonu w historii.









07:28 Francja uniknęła podwyżek cen

Drożyzny uniknęli w dużej mierze Francuzi. Już na początku epidemii koronawirusa największe sieci supermarketów we Francji obiecały zamrożenie cen żywnosci i podstawowych produktów codziennego użytku, by przeciwdziałać wybuchowi paniki wśród klientów.

Największe sieci supermarketów w ten sposób zapewniły sobie lojalność klientów. Wzrosły jedynie ceny owoców i warzyw, co związane jest z ograniczeniem w sprowadzeniu tych produktów z zagranicy.





07:22 SGSP: Kolejne przypadki koronawirusa

W poniedziałek w SGSP odbyły się ponowne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy, pracowników i podchorążych. Łącznie koronawirusa potwierdzono u 65 podchorążych - poinformował Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP.

Jak przekazał Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, podchorążowie, którzy otrzymali wynik dodatni testu przebywają w izolatorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz izolatkach w SGSP, a także innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. SGSP informuje, że stan zakażonych jest dobry.

"Nadal trwają prace Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP. Sztab m.in. nadzoruje wykonywanie testów na obecność koronawirusa, udziela informacji pracownikom oraz studentom na temat obecnej sytuacji, prowadzi prace planistyczne dotyczące włączenia zdrowych podchorążych w obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych w macierzystych powiatach" - poinformowano.





07:13 Austria znosi obostrzenia

Od pierwszego maja czynne będą salony fryzjerskie i studia urody w Austrii. Dwa tygodnie później znów będzie można pójść na nabożeństwo do świątyni, a także wybrać się do lokalu.

"Restauracje będą czynne tylko do 23. Oczywiście obsługa będzie musiała nosić maseczki ochronne. Będą też obowiązywać restrykcje dotyczące liczby klientów i dystansu pomiędzy nimi" - Podkreśla kanclerz Sebastian Kurz.

Wczoraj w Austrii wykryto 35 nowych zakażeń - najmniej od początku marca





07:06 SONDAŻ DLA RMF FM I "DGP"

46,1 procent Polaków uważa, że trwający rok szkolny powinien zostać zakończony zgodnie z planem - takie wyniki przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przez United Surveys. Jeszcze wyższe - sięgające 58 procent - jest poparcie dla zakończenia roku szkolnego w planowanym terminie wśród rodziców, którzy mają niepełnoletnie dzieci. W sondażu zapytaliśmy również o związane z epidemią koronawirusa obawy aktywnych zawodowo Polaków o zatrudnienie w ich zakładach pracy: aż 65,3 procent odparło, że takich obaw nie ma.









06:58 Druga fala pandemii jest bardzo prawdopodobna

Herman Goossens, profesor mikrobiologii na Uniwersytecie w Antwerpii, uważa, że prawdopodobieństwo drugiej fali pandemii koronawirusa we wrześniu lub październiku jest bardzo duże. "Nadchodzące miesiące będą trudne" - powiedział w telewizji VRT.









06:52 Nowy Jork stworzy własne rezerwy sprzętu medycznego

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział, że ponieważ nie można liczyć na nikogo, gdy chodzi o dostarczenie sprzętu medycznego do walki z epidemią, miasto utworzy własną strategiczną rezerwę. "Musimy polegać na własnych siłach" - zaznaczył.



"Przekonaliśmy się na własnej skórze, że nie możemy w przyszłości polegać ani na rządzie federalnym, ani na rynku globalnym. Wiemy już też, że nie możemy polegać na naszym kraju w kwestii wytwarzania wystarczającej ilości absolutnie niezbędnych produktów, o czym przekonaliśmy się w godzinie próby.(...) Dopóki to się nie zmieni, Nowy Jork, będzie się chronił sam " - mówił burmistrz.



Burmistrz wyszczególnił, że zapasy obejmą lokalnie wykonane wentylatory, przyłbice i maseczki osłonowe twarzy, a także fartuchy chirurgiczne oraz zestawy testowe.





06:41 Niemcy: Ponad 280 zgonów w ciągu doby

281 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w Niemczech do 4 879.



W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 2 237 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła tym samym do 145 694.





06:36 Koniec kryzysu przyspieszy cyfryzację banków

Po zakończeniu kryzysu spowodowanego koronawirusem będziemy świadkami jeszcze większej transformacji banków, istotnie przyspieszą one proces cyfrowej transformacji - ocenia w analizie partner w Deloitte Grzegorz Cimochowski.

Według Cimochowskiego sektor bankowy odgrywa kluczową rolę w stabilizacji sytuacji gospodarczej w czasie obecnego kryzysu spowodowanego koronawirusem COVID-19.

"Po jego zakończeniu będziemy świadkami jeszcze większej transformacji instytucji bankowych, które istotnie przyspieszą proces cyfrowej transformacji" - ocenił.





06:25 Sprzęt sprowadzony z Chin spełnia wymogi UE

Sprzęt medyczny, który KGHM sprowadził z Chin, czyli m.in. maski i kombinezony, spełnia wymagania europejskie - zapewnił prezes spółki Marcin Chludziński. Dodał, że produkty te posiadają komplet dokumentów zapewniających ich dopuszczenie do obrotu w UE, a więc i w Polsce.

"Sprzęt, który sprowadziliśmy do Polski spełnia wszystkie wymagania prawa, jeśli chodzi o dopuszczenie na rynek europejski" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Jak wyjaśnił, oznacza to, że sprzęt, który spółka sprowadziła, "może, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, być używany przez (krajowe) służby zdrowia". "Jest to towar, który zapewnia bezpieczeństwo - tak mówią nam przedstawione przez producentów wyniki testów i certyfikaty" - powiedział szef miedziowego giganta.





06:13 Belgia: Podwyżkami cen w zajme się Komitet Bezpieczeństwa Narodwego

Drożyzna w supermarketach w Belgii. Aż kilka tysięcy produktów kosztuje więcej niż przed pandemią i wprowadzeniem przez rząd ogólnokrajowej kwarantanny.

Jak donosi z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, jeszcze w tym tygodniu cenami w sklepach zajmie się Komitet Bezpieczeństwa Narodowego.

Władze wprowadzając kwarantannę zakazały promocji, żeby zapobiec masowemu wykupywaniu produktów. Wysokie ceny utrzymały się jednak do dzisiaj.





06:04 Warszawa uruchamia drugi punkt mobilnych testów

Na parkingu w warszawskim centrum handlowym "Westfield Arkadia" rusza kolejny punkt drive-thru, w którym można wykonać testy pod kątem obecności wirusa SARS-Cov-2. W poprzednim, otwartym na Ursynowie, w ciągu tygodnia wykonano prawie 400 badań.

O uruchomieniu drugiego mobilnego punktu badań poinformował prezes zarządu Zdrowegeny.pl Jakub Strzelczyk. Spółka należy do grupy "Diagnostyka", która prowadzi największą w Polsce sieć laboratoriów medycznych. Jest to też pierwsza prywatna firma, która zaczęła wykonywać testy na koronawirusa.

W ubiegłym tygodniu "Diagnostyka" uruchomiła pierwszy warszawski punkt pobrań drive-thru, który zlokalizowano przy urzędzie dzielnicy na Ursynowie. Jak przekazał Strzelczyk, do tej pory w punkcie wykonano 398 testów, z czego 228 przebadanych osób stanowili medycy.







05:58 Nowy Jork: Więcej zgonów niż poprzedniej doby

Władze Nowego Jorku poinformowały, że w ciągu minionej doby z powodu Covid-19 zmarło 481 osób - o 3 więcej niż w przeddzień, gdy zmarło 478 osób. Bilans wszystkich ofiar śmiertelnych wynosi 14 828. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 przekroczyła 250 tys.



Zarazem w mieście, gdzie w ubiegłym tygodniu wprowadzone nakaz zakrywania twarzy maskami, stopniowo normalizuje się sytuacja w szpitalach. W ciągu tygodnia liczba hospitalizowanych pacjentów obniżyła się o 2 tys. do aktualnego poziomu 16 076. Liczba pacjentów spada już ósmy dzień z rzędu. Zmniejszyła się też liczba osób w najcięższym stanie. Podłączonych do respiratorów jest około 4 tys. Ich liczba zmalała o 127, co jest największym dobowym spadkiem od początku epidemii.







05:43 Chiny: Nowe przykadki zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Chinach kontynentalnych stwierdzono 30 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 23 u osób, które powróciły z zagranicy. Podobnie jak w przeddzień nie zarejestrowano żadnych zgonów - poinformowała w środę Narodowa Komisja Zdrowia.



Liczba 30 zakażonych powinna być powiększona o 42 przypadki bezobjawowego nosicielstwa, które potwierdzono od wtorku. Dzień wcześniej takich przypadków było 37.



Łączna liczba zgonów z powodu Covid-19 wynosi obecnie - według oficjalnych danych - 4631 a zakażonych 82 788.





05:31 Stan Nowy Jork podwoi liczbę testów

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział, że uczyni wszystko, by w metropolii możliwe było podwojenie testów na obecność koronawirusa do 40 tys. próbek dziennie. Chodzi zarówno o testy diagnostyczne, jak i wykrywające antyciała - podkreślił.



Gubernator Nowego Jorku oświadczył również, że otrzymał osobiste zapewnienie od prezydenta, że władze federalne wspomogą krajowy sektor farmaceutyczny produkujący zestawy testowe, gwarantując płynność i federalne finasowanie dostaw nieodzownych odczynników chemicznych.





05:22 Hiszpania: Pochwały dla medyków z fałszywych kont

Setki wpisów chwalących rząd Hiszpanii za zarządzanie kryzysem, jakie pojawiły się na jego oficjalnych stronach na Facebooku, pochodziły z fałszywych kont internetowych. Afera wywołała burzę polityczną. Facebook sprawdza, kto kryje się za fikcyjnymi kontami.



Oszuści podawali się najczęściej za atrakcyjne kobiety o imionach i nazwiskach nietypowych w Hiszpanii. Ich konta na Facebooku opatrzone są zwykle zmysłowymi zdjęciami.



Opozycyjna prawicowa Partia Ludowa (PP) oskarżyła rząd o "korzystanie z fałszywych kont na Facebooku". "Widać, że to fikcyjne profile, które mają za zadanie wykazać społeczne poparcie dla rządu i pomóc w rozpowszechnianiu oficjalnego przekazu" - zaznaczono w oświadczeniu PP.





05:14 USA: Dramatyczny bilans zgonów

Aż o 2751 zwiększył się w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. To tragiczna doba - podkreślono. Łącznie w USA z powodu Covid-19 zmarło 44 845 osób.



W całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ok. 40 tys. przypadków potwierdzonej obecności SARS-CoV-2. To wzrost o 15 tys. w porównaniu z poprzednim dziennym bilansem.





05:09 WIELKA BRYTANIA: TESTY SZCZEPIONKI NA LUDZIACH

W czwartek rozpoczną się próby kliniczne na ludziach szczepionki przeciw koronawirusowi stworzonej przez naukowców z uniwersytetu w Oxfordzie, powiedział w czwartek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Naukowcy oceniają jej szanse na sukces na 80 proc.



Zespół Instytutu Jennera w Oxfordzie chce zacząć produkcję przed zakończeniem testów, tak, aby mieć do września około miliona gotowych dawek.





05:05 USA: POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW



Amerykański Senat przegłosował kolejny, wart ok. pół biliona USD, pakiet pomocowy dla gospodarki. Z tej sumy 322 miliardy USD przeznaczone zostaną na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.



Wynegocjowany przez kierownictwo Kongresu i przedstawicieli Białego Domu pakiet przewiduje również m.in. 75 miliardów dolarów dodatkowego wsparcia dla szpitali i ok. 25 miliardów USD na testy na obecność SARS-CoV-2.