Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 268 osób. Zmarło 948 pacjentów, a wyzdrowiało 7 903. Wciąż najgorsza sytuacja jest na Śląsku. Liczba zarażonych koronawirusem górników z tamtejszych kopalń wzrosła do blisko 2,7 tys. Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA przekroczył już 90 tys. Drugi dzień z rzędu w Stanach Zjednoczonych zmarło mniej niż tysiąc osób chorych na Covid-19. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji z 19 maja.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 268 osób. Zmarło 948 z nich, a wyzdrowiało 7 903.



- Liczba górników z kopalń na Śląsku, u których potwierdzono obecność koronawirusa, wzrosła do blisko 2,7 tysiąca.



- Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada ponowne uruchomienie uzdrowisk od 15 czerwca



- Z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 90 309 osób, w tym 759 ostatniej doby.



- W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło 8007 osób - w tym 72 ostatniej doby.

23:02 Zmarł zakażony lekarz

Nowojorski doktor James “Charlie" Mahoney przełożył swoje przejście na emeryturę, by pomagać w walce z epidemią. Po zakażeniu się koronawirusem zmarł pod koniec kwietnia - informuje dziennik "Washington Post".









22:51 Donald Trump

Prezydent Trump na ścieżce wojennej ze Światową Organizacją Zdrowia. Amerykański prezydent po czasowym wstrzymaniu finansowania WHO, teraz grozi, że na stałe wycofa wsparcie USA na rzecz organizacji.

Trump uważa, że organizacja jest stronnicza. Zbyt pobłażliwa wobec Chin i nie stara się zbadać okoliczności wybuchu pandemii. Przywódca USA wysłał list do szefa WHO, a w nim stawia ultimatum.

"Jasne jest, że powtarzające się błędy pana i pana organizacji w reakcji na pandemię, były dla świata nadzwyczaj kosztowne. Jedyną możliwą drogą wyjścia jest teraz dla WHO pokazanie swojej niezależności od Chin". Zaznaczył Trump. Ostrzegł, że jeśli w ciągu 30 dni nie zajdą odpowiednie zmiany, uczyni trwałym zamrożenie płatności USA na rzecz WHO i rozważy kwestię dalszego członkostwa USA w organizacji.





22:37 Chile

Liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Chile przekroczyła już 44 tysiące. Rząd przyznał, że środki zastosowane w walce z pandemią okazały się za mało skuteczne.

Ogłoszonej w końcu ubiegłego tygodnia "totalnej kwarantannie" w 7-milionowej stolicy kraju, Santiago de Chile towarzyszy wzrost napięcia politycznego. Prezydent Sebastian Pinera, który już po pierwszych przypadkach zachorowań na Covid-19 nadzór nad ścisłą i rygorystycznie pilnowaną kwarantanną powierzył siłom zbrojnym, ogłosił w niedzielę: "Przygotowujemy jednorazową pomoc: paczki z żywnością i innymi najbardziej niezbędnymi artykułami dla 2,5 mln najuboższych chilijskich rodzin i rodzin z klas średnich", dla tych, którzy wskutek pandemii znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji.





22:23 Wytyczne dla teatrów

MKiDN opublikowało wytyczne określające działania niezbędne dla bezpiecznego wznowienia działalności artystycznej teatrów, oper oraz filharmonii. Początkowo będą mogły one funkcjonować bez udziału publiczności.









22:14 Moskwa

Mieszkańcy Moskwy jeszcze długo będą musieli przestrzegać ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa; spacery i zajęcia sportowe zostaną dozwolone, gdy skala nowych zakażeń nie będzie sięgać tysięcy, lecz setek lub mniej - oświadczył we wtorek mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze spacerów i ćwiczeń na zewnątrz, "gdy zobaczymy, że liczba zgonów z powodu koronawirusa zmniejsza się, a nie rośnie (...), gdy codziennie będziemy wykrywać nie tysiące zakażonych, a dziesiątki czy setki, a może i mniej" - powiedział Sobianin.





22:02 Warszawskie ZOO

Od środowego poranka stołeczne zoo ponownie zostanie otwarte - poinformował we wtorek wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Kochani, jutro o 9 otwieramy Warszawskie ZOO! Wiem, jak wielu z Was na to czekało, niekoniecznie tylko najmłodsi. Jednocześnie, bardzo proszę, pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i rozsądnym zachowaniu podczas wizyty" - napisał na Facebooku Trzaskowski.

Stołeczne zoo było przez ostatnie tygodnie zamknięte dla odwiedzających ze względu na zagrożenie koronawirusem

21:51 Ruda Śląska nie otworzy przedszkoli i żłobków

Otwarcie miejskich żłobków, przedszkoli oraz szkół w klasach I - III w Rudzie Śląskiej zostało wstrzymane. Placówki będą zamknięte do odwołania, a ich pracownicy dodatkowo poddani zostaną przesiewowym testom na obecność koronawirusa.

Tylko w samych przedszkolach i żłobkach trzeba będzie przebadać około 1100 osób. "Jesteśmy przygotowani technicznie do tego, by otworzyć placówki w poniedziałek, ale w świetle pojawiających się informacji na temat zakażeń, nie możemy tego zrobić. To by było nieodpowiedzialne" - powiedziała we wtorek prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

21:42 Czy dwa metry dystansu wystarczą?

Dystans społeczny zalecany obecnie dla ochrony przed COVID-19, czyli zwykle dwa metry, może nie wystarczać. Nawet przy niewielkim wietrze, kropelki śliny wyrzucane podczas kaszlu mogą pokonać ponad 5 metrów - ostrzegają badacze.









21:31 Estonia wznawia rozgrywki

Estonia została trzecim krajem europejskim, w którym po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wznowiono rozgrywki piłkarskie. We wtorek rozegrano trzy mecze drugiej kolejki - wszystkie bez publiczności.

W Estonii, w odróżnieniu od większości państw Starego Kontynentu, rywalizacja o tytuł mistrzowski jest prowadzona systemem wiosna/jesień.

Wcześniej rozgrywki ligowe wznowiono na Wyspach Owczych i w Niemczech. Piłkarze grają też na Białorusi, gdzie sezon rozpoczęto 19 marca i go nie przerywano.





21:20 USA: Szczepionka pozwoli odmrozić gospodarkę

Prezes Fed Jerome Powell oświadczył, że ożywienie amerykańskiej gospodarki może nastąpić dopiero w przyszłym roku i, aby było pełne, konieczne jest pojawienie się szczepionki przeciwko koronawirusowi, by przywrócić konsumentom poczucie spokoju i pewności.









21:11 Koronawirus w fabryce mebli

Ponad 300 pracowników fabryki mebli z okolic Kępna na południu Wielkopolski czeka na wyniki testów pod kątem zakażenia koronawirusem. Do tej pory zakażenie potwierdzono u 34 osób z tego zakładu.

Jak usłyszał reporter RMF FM - pierwsze wyniki mają być znane jutro lub pojutrze. Zakład, w którym wystąpiło spore ognisko koronawirusa składa się z dwóch hal produkcyjnych. Próbki od 318 pracowników drugiej z hal pobrano po tym, jak COVID-19 potwierdzono u ponad 30 osób z pierwszej części zakładu. Zakażeni przebywają w izolacji domowej. To jednak kropla w morzu potrzeb - mówi nieoficjalnie część pracowników. Ich zdaniem rozprzestrzeniania choroby na dużą skalę można było uniknąć, ale dyrekcja miała zataić przypadki występowania objawów koronawirusa u kilku pracowników fabryki, jeszcze przed przeprowadzeniem testów przez Sanepid. Kierownictwo zakładu nie chciało się odnieść do tych zarzutów.





20:56 Wznowione loty z Budapesztu

Kolejne dwie linie lotnicze - Air France i Finnair - zapowiedziały we wtorek wznowienie w najbliższych miesiącach lotów z międzynarodowego lotniska im. Ferenca Liszta w Budapeszcie.

Air France napisał w komunikacie, że rozpocznie latanie z Budapesztu w pierwszym tygodniu czerwca. Loty obywać się będą raz w tygodniu, a pod koniec miesiąca już codziennie.

Spółka zamierza wznowić do końca czerwca loty na trasach europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich. Od końca czerwca chce już wozić pasażerów 75 samolotami, co stanowi 15 proc. aktywności sprzed wybuchu pandemii.





20:47 Kiedy wznowienie połączeń lotniczych?

W sobotę mamy poznać szczegóły kolejnych etapów odmrażania połączeń lotniczych - zapowiedział to wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Zaznaczył, że pierwsza faza obejmie przywrócenie rejsów krajowych: "w najbliższym czasie, pewnie gdzieś z początkiem czerwca".









20:41 USA

Kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że aby chronić się przed koronawirusem zażywa profilaktycznie hydroksychlorochinę - lek antymalaryczny.

Po pierwsze nie ma jasnych dowodów na to, że lek antymalaryczny chroni przed koronawirusem, a do tego może powodować skutki uboczne i negatywnie wpływać na pracę serca. Trump przyjmuje go od 10 dni. Jak stwierdził: “wydaje mi się, że wszystko jest w porządku". Amerykańska agencja kontroli leków i żywności wydała ostrzeżenie, według którego nie należy tego środka podawać poza szpitalem.





20:30 Zakupy przez internet

Co czwarty z nas w czasie epidemii koronawirusa kupił przez internet, więcej rzeczy niż wcześniej. To wniosek z raportu "Jak epidemia wpływa na konsumenta" przygotowanego przez Havas Group.

Badacze zwracają uwagę, że w ostatnich tygodniach coraz lepiej w cyfrowym świecie radzą sobie osoby starsze: “Osoby powyżej 60. czy 70. roku życia stosunkowo weszły w narzędzia. Część tych nawyków zostanie z nami na stałe. Zwłaszcza tych nawyków, które ułatwiają nam życie. Jeżeli starsze osoby przekonały się do korzystania z usług bankowych przez internet - te nawyki się utrzymają" - podkreśla Anna Kuropatwa, jedna z autorek badania.





20:12 "Nietypowe" wyniki testów w Dynamo Moskwa

Piłkarz Dynama Moskwa Roman Jewgieniew ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował klub. Podobnie jest w przypadku szkoleniowca bramkarzy tego zespołu. W drużynie ze stolicy Rosji występuje reprezentant Polski Sebastian Szymański.

Jak dodano, cztery inne próbki dały nietypowe rezultaty - dwóch pracowników klubu uzyskało wyniki "na granicy" obecności koronawirusa, a dwóch innych miało przeciwciała, które wskazywały, że przeszły chorobę COVID-19 w przeszłości. Nie podano ich nazwisk.

Podkreślono, że klub nie miał kontaktu ze swoimi pracownikami od początku kwietnia.





20:04 USA-Kanada: Zamknięte granice



Granica Kanady z USA pozostanie zamknięta przez kolejnych 30 dni - poinformował we wtorek kanadyjski premier Justin Trudeau. Granicę zamknięto dla "nie niezbędnego" ruchu w marcu, decyzję przedłużono w kwietniu.

Trudeau podkreślił podczas swojego codziennego briefingu, że dla ochrony osób mieszkających po obu stronach granicy pozostanie ona zamknięta. Dodał, że kwestie bezpieczeństwa Kanadyjczyków były też podnoszone podczas jego wczorajszych rozmów z premierami prowincji. Już wcześniej premierzy Kolumbii Brytyjskiej i Ontario oświadczyli, że są przeciwni przywracaniu swobodnego ruchu przez granicę.





19:56 Wizyta u fryzjera

W poniedziałek, 18 maja otwarte zostały między innymi zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. To efekt wprowadzenia w życie kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Obowiązują jednak pewne zasady, o których należy pamiętać przed wizytą w salonie. Sprawdźcie też metamorfozę dziennikarki RMF FM Karoliny Berezy.









19:49 Słowenia

Piłkarska ekstraklasa Słowenii wznowi 5 czerwca rywalizację, przerwaną w marcu z powodu koronawriusa - poinformowała tamtejsza federacja (NZS). Natomiast na 9 i 10 czerwca zaplanowano spotkania półfinałowe o puchar kraju, a na 24 czerwca - finał.

Piłkarze najwyższej klasy rozgrywek już trenują zespołowo, po uzyskaniu zezwolenia przez władze.

Słoweńska federacja poinformowała, że szczegółowy harmonogram zostanie potwierdzony przez komitet wykonawczy w przyszłym tygodniu.

19:41 Hiszpania

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano 83 nowe zgony wśród pacjentów chorych na Covid-19. W sumie z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już 27 778 osób - podało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Resort zdrowia przypomniał, że wtorek jest trzecim dniem od chwili, gdy dobowy poziom liczby zgonów utrzymuje się poniżej 100 przypadków. W poniedziałek zanotowano ich 59, czyli najmniej od pierwszej połowy marca.





19:27 Włosi zapraszają na wakacje

"Przyjeźdzcie na wakacje do Włoch" - zaapelował do Niemców szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio na łamach popularnego dziennika "Bild". Zapewnił, że Italia jest gotowa przyjąć turystów.

W wywiadzie zamieszczonym we wtorek na internetowej stronie gazety Di Maio podkreślił: "Chciałbym zwrócić się do wszystkich niemieckich obywateli za pośrednictwem tego dziennika. Przyjedźcie spędzić wakacje we Włoszech".

Szef włoskiej dyplomacji zachęcił: "Odwiedźcie nasze plaże, nasze morze, nasze górskie wioski, skosztujcie dań naszej kuchni".





19:16 Organizatorzy festiwali proszą o pomoc

Organizatorzy kilkudziesięciu polskich festiwali wysłali list z apelem o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremierów - Jadwigi Emilewicz i Piotra Glińskiego. "Przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. O ile stosunkowo łatwo odbudujemy turystykę krajową, a następnie międzynarodową, o tyle powrót festiwali do formy, w jakiej dotychczas funkcjonowały, będzie niemożliwy bez systemowego wsparcia ze strony państwa" - czytamy w dokumencie.









19:07 Wielka Brytania

O 545 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 35 341 - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd.

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

545 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż było w bilansach z dwóch poprzednich dni, w tym zwłaszcza z poniedziałku, gdy informowano o 160 zmarłych, co było najniższą liczbą od prawie dwóch miesięcy.





18:52 Rosja

Skandal z wypłatami dla lekarzy i pielęgniarek opiekujących się zakażonymi koronawirusem w Rosji. Mimo polecenia Władimira Putina, sporej części z nich nie wypłacono obiecanych dodatków.

Putin nie ukrywał zdenerwowania, z tego powodu, że zignorowano jego polecenie: "Posłuchajcie mnie uważnie, porozumieliśmy się i było jasno powiedziane, że te pieniądze mają być wypłacone za opiekę nad chorymi z koronawirusem a nie za godziny czy minuty". W regionach bowiem zaczęto dowolnie przeliczać obiecane wypłaty i przeliczać, ile dany lekarz pracował z chorymi. Putin jeszcze dzisiaj oczekuje od rządu raportu w tej sprawie.





18:44 Odmrażanie sezonu ślubnego

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że resort pracuje nad wytycznymi dot. bezpiecznej organizacji wesel w czasach walki z koronawirusem. Stwierdziła, że odmrażanie tego sektora gospodarki może zacząć się już 1 czerwca.









18:37 Śląsk: Kolejna kopalnia testuje pracowników

Kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej to szósta kopalnia węgla kamiennego w woj. śląskim, gdzie cała załoga przejdzie badania przesiewowe pod kątem zakażenia koronawirusem - poinformował we wtorek po południu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wcześniej takie badania objęły 5 śląskich kopalń, gdzie pojawiły się ogniska zakażeń. Decyzję o przebadaniu również pracowników kopalni Bielszowice zapadła po wcześniejszych testach na niewielkich grupach pracowników tego zakładu - najpierw 70-osobowej, a później 100-osobowej. Dały one niepokojący wynik - zakażonych było blisko 5 proc. przebadanych.





18:28 Poznań: Symboliczne opłaty za ogródki gastronomiczne

Poznańscy radni przyjęli we wtorek uchwałę w sprawie preferencyjnych opłat za prowadzenie ogródków gastronomicznych, zaproponowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Do końca czerwca będzie to symboliczna kwota 1 grosza za mkw. dziennie.

Jak poinformował we wtorek poznański magistrat, zaproponowane przez ZDM opłaty dotyczą ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych zlokalizowanych w pasach drogowych.

"Właściciele barów, kawiarni i restauracji chcący prowadzić taką działalność, mogą skorzystać z preferencyjnych stawek. Do 30 czerwca będą płacić dziennie za metr kwadratowy symboliczny 1 grosz. Po tym okresie, do końca sezonu, czyli 31 października będzie to połowa obowiązującej kwoty - od 20 do 50 groszy, w zależności od strefy" - podał Urząd Miasta Poznania.





18:20 Wielka Brytania

Brytyjski rząd rozważa stworzenie "mostów powietrznych" do krajów z niską liczbą zakażeń koronawirusem i zwolnienie przyjeżdżających z nich z kwarantanny, co pozwoliłoby na wyjazdy wakacyjne jeszcze tego lata - podał w środę dziennik "Times".

Ogłaszając plan luzowania restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa, premier Boris Johnson zapowiedział 10 maja, że przed końcem miesiąca wprowadzona zostanie obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich przyjeżdżających do kraju, w tym Brytyjczyków wracających za granicy.





18:12 PKP Intercity wznawia połączenia

Przez pierwsze trzy tygodnie przywracania połączeń (od 3 do 16 maja) PKP Intercity przewiozło 255 tys. pasażerów o 80 proc. więcej niż w poprzednich dwóch tygodniach - poinformował we wtorek przewoźnik. Od 22 maja na tory wracają też pierwsze Pendolino.

Od 3 maja na tory wróciło 40 pociągów PKP Intercity, które pozwalają dojechać m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Łodzi, Szczecina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Od 22 maja na tory zacznie wracać Pendolino. Na razie na trasie Kraków - Warszawa - Trójmiasto.

PKP Intercity podkreślił, że wraz ze stopniowym przywracaniem kolejnych składów, do pociągów wracają podróżni.

18:01 Sopot: Mobilny punkt pobrań

We wtorek w Sopocie rozpoczął działalność pierwszy w tym mieście mobilny punkt pobrań do testów w kierunku Covid-19. Mogą z niego korzystać zarówno piesi, jak i osoby zmotoryzowane. Będzie to szósty tego typu punkt pobrań na terenie woj. pomorskiego.



O uruchomieniu punktu, który działa na parkingu hali Ergo Arena zlokalizowanej na granicy Sopotu i Gdańska, poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa sopockiego magistratu Izabela Heidrich.



Wyjaśniła, że z usług punktu mogą nieodpłatnie korzystać pracownicy służby zdrowia i domów opieki społecznej. "Punkt został wpisany także na listę miejsc, gdzie badania mogą wykonać osoby powracające z kwarantanny" - poinformowała dodając, że punkt oferuje też indywidualne komercyjne testy kosztujące 399 zł.





17:33 POLSKA: NOWE PRZYPADKI

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 188 osób, w tym u 113 osób z woj. śląskiego - podało we wtorek po południu Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zanotowano dotąd 19 tys. 268 przypadków. Resort podał też, że zmarło kolejne 7 osób, w sumie jest 948 zgonów.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (113), mazowieckiego (37), dolnośląskiego (16), podlaskiego (7), łódzkiego (6), opolskiego (4), małopolskiego (2), świętokrzyskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1) i pomorskiego (1).



Ministerstwo podało, że zmarło kolejne siedem osób w wieku od 59 do 88 lat. Zgony miały miejsce w Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Siedlcach, Warszawie i Bolesławcu.





17:29 Papierosy a koronawirus

Choć odsetek palaczy wśród osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wydaje się być niski, palacze mogą być jednak bardziej narażeni na poważne powikłania i zgon z powodu tej infekcji - wynika z badań.









17:15 Holandia

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 21 osób, stwierdzono też 108 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5 715 ofiar śmiertelnych.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 34 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 613 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 44 249 ludzi.

Liczba osób, które zachorowały na nowego koronawirusa w Holandii, maleje od końca marca.





17:04 Zalecenia dla gastronomii

16:57 Koronawirus w KAS

14 funkcjonariuszy warmińsko-mazurskiego urzędu celno-skarbowego zostało objętych kwarantanną po kontakcie z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem - podał sanepid. Uczestniczyli oni w wykryciu w Mrągowie prawie dwóch ton nielegalnego tytoniu.

Jak poinformował wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko, na kwarantannie przebywa łącznie 14 funkcjonariuszy, którzy przed tygodniem uczestniczyli w działaniach w powiecie mrągowskim. Mieli oni wówczas krótkotrwały kontakt z osobą - jak się później okazało - zakażoną koronawirusem. Według Dziski dodatni wynik badań u tej osoby potwierdzono dzień czy dwa po akcji KAS.





16:46 Obozy i kolonie

Czy w tym roku dzieci będą mogły wypoczywać na koloniach i obozach letnich? Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że już wkrótce powinniśmy poznać wytyczne ws. wypoczynku letniego. Jego zdaniem zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży będzie w tym roku możliwy "przy specjalnych obostrzeniach".









16:35 Śląsk: Zniszczone wyniki badań

Około 8 tysięcy osób skierowano dotąd na kwarantannę w województwie śląskim. Zdecydowana większość z nich przebywa w domach. Ale - dla niektórych - czas oczekiwania najpierw na badanie, a potem na wyniki testów znacznie się wydłuża.

Tak jest z 4 osobową rodziną górniczą z Katowic: Emeryt górniczy i jego żona pracująca w służbie zdrowia i ich dwóch synów - górników. Ich izolacja trwa od 30 kwietnia. To synowie pary mieli pod koniec kwietnia kontakt z osobami zakażonymi, stąd decyzja o kwarantannie całej rodziny. Dopiero po tygodniu trafili na specjalną listę, a wymazów doczekali się za 5 kolejnych dni. Wymazy zostały pobrane 12 maja, jednak po kilku dniach otrzymali informację, że wyniki badań zostały zniszczone i konieczne będzie ponowne przeprowadzenie testów.





16:22 Kąpieliska

Do końca tygodnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ma opracować opinię dotyczącą organizacji kąpielisk i korzystania z nich w najbliższym sezonie letnim - dowiedział się reporter RMF FM. Ma to związek z pandemią koronawirusa i stanem epidemicznym w Polsce.









16:15 Bałkany

Od 1 czerwca nie będzie konieczności przebywania na 14-dniowej kwarantannie w trakcie podróży między Bułgarią, Grecją i Serbią - poinformował we wtorek bułgarski premier Bojko Borisow po wideokonferencji z liderami tych państw.

Prowadzone są również negocjacje z Rumunią w tej sprawie.

Z inicjatywy Borisowa we wtorek odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczyli premierzy Grecji Kyriakos Micotakis i Rumunii Ludovic Orban oraz prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Wzięli w niej także udział ministrowie spraw zagranicznych, wewnętrznych, transportu, zdrowia i turystyki wszystkich czterech państw.





16:04 USA: Tajwan przykładem walki z koronawirusem

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo pogratulował prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen inauguracji drugiej kadencji i pochwalił działania tajwańskich władz w walce z pandemią Covid-19, określając je jako "model warty naśladowania".

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Departamentu Stanu, Pompeo oświadczył, że wybrana na drugą kadencję prezydent Tsai - zwolenniczka niepodległości wyspy oraz krytyczka Pekinu - jest "inspiracją dla regionu i dla świata".

Dzień wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji wystosował notę, w której skrytykował dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za niezaproszenie Tajwanu na wirtualne obrady Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które rozpoczęły się w poniedziałek. Pompeo zarzucił szefowi organizacji Tedrosowi Adhanomowi uległość wobec władz w Pekinie.







15:50 WŁOCHY

Władze Sardynii wyraziły we wtorek zgodę na kąpiel w morzu. Zastrzegły zarazem, że konieczne jest zachowanie dystansu w wodzie. To kolejny krok na popularnej wyspie wakacyjnej ku normalności przed sezonem letnim i otwarciem granic regionów i kraju 3 czerwca.



15:33

Polska przeznacza w sumie ponad 400 mln złotych na walkę z pandemią COVID-19 na świecie; środki te przeznaczone są na badania nad szczepionką, lekami i testami - poinformował na briefingu we wtorek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, cytowany w komunikacie MSZ.



15:04 POLSKA

"Będziemy składali wniosek o kontrolę przez CBA oświadczeń majątkowych ministra (zdrowia Łukasza) Szumowskiego oraz również kontrolę wszystkich zakupów COVID-owskich, czyli tych związanych z pandemią (...)" - zapowiedział na briefingu poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Katarzyna Lubnauer komentowała, że "oświadczenie majątkowe pana ministra Szumowskiego wygląda na bardziej bałaganiarskie niż oświadczenie majątkowe pana (prezesa NIK Mariana) Banasia".





14:59

Zwiększenie wysokości limitów w przedszkolach będzie zależało od tempa zwalczania koronawirusa - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas forum gospodarczego Polskiego Funduszu Rozwoju "Tarcza dla polskich firm i pracowników".



Mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że zmiana limitów dzieci przebywających (...) w jednym pomieszczeniu nastąpi zapewne w niedługim czasie, ale wprost proporcjonalnie zależy to od tempa zwalczania koronawirusa - powiedział Morawiecki.

14:40

Wizyta u fryzjera w czasach koronawirusa. Jakich zasad muszą przestrzegać fryzjerzy i klienci? Zobacz film:





14:22

Dówodca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika po wygranej walce w koronawirusem oddał osocze krwi, by pomóc chorym na COVID-19 - poinformowało we wtorek Dowództwo Generalne.



O zakażeniu koranawirusem gen. Miki resort obrony narodowej poinformował 10 marca. Rzecznik prasowy dowódcy generalnego RSZ ppłk Marek Pawlak powiedział wówczas PAP, że dowódca zaraził się koronawirusem podczas udziału w konferencji w Wiesbaden - brali w niej udział dowódcy sił lądowych z krajów członkowskich NATO w Europie.

14:03

Polski rząd wstępnie popiera propozycję utworzenia gigantycznego europejskiego funduszu antykryzysowego o wartości 500 miliardów euro - mówi RMF FM minister do spraw europejskich Konrad Szymański.



Oficjalnie ten pomysł zgłosili wczoraj wspólnie niemiecka kanclerz Angela Merkel oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

13:35 BRAZYLIA

W Brazylii na Covid-19 zmarło w poniedziałek 674 chorych; ogólna liczba zgonów wzrosła do 16 792. Zakażonych jest ponad 250 tys. osób - poinformowało ministerstwo zdrowia. Jak podaje Reuters, więcej infekcji niż w Brazylii odnotowano tylko w USA i w Rosji.



W Brazylii wykryto do tej pory 254 220 zakażeń koronawirusem, z czego 13 140 w ciągu ostatniej doby - przekazał resort zdrowia w swoim codziennym komunikacie wydanym w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego.





13:33 Szumowski o maskach zakupionych przez rząd z Chin

Maski zakupione przez rząd z Chin nie trafiły do szpitali jako chroniące przed wirusem; zostały rozdysponowane jako chirurgiczne - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że trudno mu odpowiadać za inne podmioty w kwestii rozdysponowania ich masek niespełniających wymogów.



"Gazeta Wyborcza" napisała w ubiegłym tygodniu, że ministerstwo - przepłacając i bez sprawdzenia jakości - kupiło maseczki ochronne za ponad 5 mln zł. Minister zdrowia potwierdził wtedy, że maseczki, o których napisała gazeta, nie spełniają norm i że w związku z tym zażądano "wymiany towaru na adekwatny". Przekazał też, że złożono zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

13:13 Szumowski o testowaniu pracowników oświaty

Szumowski mówi o pilotażowym testowaniu pracowników oświaty tylko w miejscach, gdzie nadal zapadalność na COVID-19 będzie wyższa niż w średnia w kraju. Takie testy możliwe są np. przed egzaminami, gdy w szkole pojawią się duże grupy uczniów.



Na pytania kogo faktycznie i kiedy przebadać - czy wszystkich nauczycieli przed egzaminami, a moze też uczniów -

Szumowski odpowiada nie, bo trzeba byłoby powtarzać test u wszystkich co kilka dni.



Resort zdrowia wystąpił do prezydent Łodzi o wyniki testów przeprowadzonych w tamtejszych placówkach - choć jak mówi - tam przeprowadzono badanie na obecność przeciwciał, a nie samego koronawirusa i nie można mówić, że 500 osób z pozytywnym wynikiem to byli zakażeni.



13:05 DPS w Legnickim Polu

W Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu na Dolny Śląsku wśród 400 przebadanych pensjonariuszy zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone tylko u dwóch osób. Wcześniej badania wśród osób z personelu wykazały 12 zakażeń.



Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych. Jest jedną z największych tego typu placówek w Europie. Obecnie przebywa tam 400 pensjonariuszy, a pracuje 280 osób personelu.

12:56 Szkoły

Od 15 czerwca do 10 lipca absolwenci podstawówek będą mogli składać dokumenty do szkół średnich - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Kolejny termin to 31 lipca-4 sierpnia. Ostateczne listy przyjętych do szkół ogłoszone zostaną 19 sierpnia.



Druga tura składania dokumentów w trakcie postępowania rekrutacyjnego - dodał szef MEN - rozpocznie się 31 lipca i skończy 4 sierpnia.

12:47 Belgia

W ciągu minionych 24 godzin w Belgii wykryto 232 przypadki zakażenia koronawirusem - podało centrum kryzysowe. Tendencja spadkowa utrzymuje się. Do szpitali przyjęto 50 osób; odnotowano 29 przypadków śmiertelnych.

W sumie w Belgii zarejestrowano dotąd 9 108 zgonów przypisanych Covid-19. Z 29 przypadków śmiertelnych z ostatniej doby 21 nastąpiło w szpitalach, a osiem w domach opieki. W placówkach tych nie wszystkie ofiary miały Covid-19 potwierdzony testem.

Obecnie w belgijskich szpitalach przebywa 1 630 pacjentów; 30 osób zostało wypisanych w ciągu minionej doby. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 345 chorych (przybyło trzech od poniedziałkowego raportu). Od 15 marca ze szpitala wyszło 14 687 pacjentów.

W sumie od początku pandemii w Belgii wykryto 55 791 zakażeń koronawirusem.

12:45 Szumowski pyta prezydent Łodzi o badania pracowników przedszkoli i żłobków

Zwróciliśmy się do prezydent Łodzi z pytaniami ws. wyników badań na koronawirusa wśród nauczycieli i opiekunów w tym mieście. Chętnie przeanalizujemy to wspólnie, żeby wypracować jakąś strategię walki z epidemią - powiedział szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.





12:29 Donald Trump grozi WHO

W liście do dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma na stałe zamrożone czasowo płatności USA na rzecz WHO, jeśli nie przestanie ona działać w myśl interesów Chin.



W liście wysłanym w poniedziałek Trump dał WHO na realizację swego żądania miesiąc. Zadeklarował, że w razie odmowy rozważy również kwestię dalszego członkostwa Stanów Zjednoczonych w tej organizacji.

Komentując ten list na rutynowym briefingu w Pekinie, rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian ocenił, że USA starają się oczernić Chiny. Amerykańskie władze próbują odsunąć od siebie odpowiedzialność za własne błędy w odpowiedzi na pandemię i chcą uniknąć swoich zobowiązań wobec WHO - dodał.



12:28 Francja

Szef MSZ Francji Jean-Yves Le Drian poinformował w wywiadzie dla stacji LCI, że dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy po 20 maja obowiązkowa dotąd 14-dniowa kwarantanna, wprowadzona w związku z zagrożeniem koronawirusem, będzie dobrowolna.

Minister spraw zagranicznych zaapelował przy tym o "dobrą koordynację między wszystkimi krajami europejskimi" w celu stopniowego znoszenia kontroli granicznych.



12:25 Szpitale jednoimienne

Rozmawialiśmy z wojewodami, dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ i w środę zostaną przedstawione propozycje szpitali jednoimiennych, które wracają do normalnej pracy, i w jakim zakresie - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Szumowski ocenił, że "na szczęście w Polsce nie było dużo hospitalizowanych chorych na covid-19". Nigdy nie przekroczyliśmy 30 proc. obłożenia łóżek w szpitalach zakaźnych. To pokazuje, że udało nam się uniknąć tego włoskiego i francuskiego scenariusza - mówił.



W sumie w 21 w szpitalach jednoimiennych zajętych jest 1155 łóżek i 72 respiratory.









12:23 Śluby cywilne w Szczecinie

Ceremonie ślubne w Szczecinie, które przez pandemię koronawirusa ograniczono tylko do obecności nowożeńców i świadków, będą mogły odbywać się z udziałem sześciorga gości.



Zgodnie z nowymi zasadami w ceremoniach ślubnych będą mogli brać udział nowożeńcy, świadkowie oraz sześcioro gości - poinformowały służby prasowe szczecińskiego magistratu. Możliwa jest także obecność fotografa, który podczas uroczystości może przemieszczać się w wyznaczonych strefach pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości.

12:22 Przedszkola w Gdańsku

10 proc. dzieci skorzystało w Gdańsku z możliwości przyjścia do przedszkola, po otwarciu miejskich przedszkoli w poniedziałek. W czwartek miasto chce otworzyć miejskie żłobki. Przygotowuje się też do uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkół podstawowych.



12:20 Samorządowcy apelują o sfinansowanie testów dla pracowników żłobków, przedszkoli i szkół

Rząd powinien zorganizować i sfinansować testy dla wszystkich pracowników żłobków, przedszkoli i szkół. Tak we wspólnym stanowisku zaapelowali prezydenci Warszawy, Gdańska, Białegostoku, Poznania i Sopotu. W większości tych miast, od wczoraj dzieci są przyjmowane do placówek.



Samorządy proszą, by zrobił to rząd, bo jak mówią samorządowcy - to jest odpowiedzialność rządu. Po drugie - nie wszystkie gminy - zwłaszcza te mniejsze - na dobre testy stać.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski razem z prezydentami innych miast wysłał do premiera i wojewodów listy z prośbami o takie testy.

12:06 Minister zdrowia: Udało się ograniczyć ognisko zakażeń w kopalniach

W pięciu kopalniach na Śląsku przeprowadzono już 30 tys. testów wśród górników - poinformował minister zdrowia. Odsetek zakażonych wynosi 6,9 proc. - podczas gdy wcześniej szacowano liczbę zakażonych górników na 15 proc. To pokazuje, że udało się w sposób istotny ograniczyć ognisko zakażeń w kopalniach - powiedział Łukasz Szumowski



Im większa liczba testów, tym - przy ograniczonym ognisku - ten odsetek dodatni maleje - powiedział Szumowski.



Dodał, że akcja badań górników na obecność koronawirusa będzie kontynuowana. Nie chodzi o to, żeby zrobić tylko jedną akcję, bez kolejnego - po siedmiu dniach - sprawdzenia, bo wtedy mamy pewność. Ale to pokazuje, że udało się to ognisko (w kopalniach - PAP) w sposób istotny ograniczyć - ocenił Szumowski.

11:55 Igrzyska w Tokio

Organizatorzy igrzysk w Tokio są oburzeni połączeniem loga ich imprezy z koronawirusem. Takie zestawienie znalazło się na okładce magazynu "Klub Zagranicznych Korespondentów Japonii".



Rzecznik prasowy igrzysk w Tokio Masa Takaya poinformował, że organizatorzy olimpijskich zmagań domagają się od wydawców usunięcia wspomnianego obrazu.



Widok takiego zniekształcenia loga igrzysk i połączenia go z koronawirusem, który wpływa na życie ludzkości i pojedynczych osób, gospodarkę oraz społeczeństwo, jest wielkim rozczarowaniem. Projekt okładki wyraźnie wykorzystuje motyw naszego emblematu. Dlatego uważamy, że stanowi to naruszenie naszego zabezpieczonego pod względem legalnym prawa autorskiego do tego loga Tokio2020 - podkreślił.



Nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie, czy rozważane jest podjęcie kroków prawnych w tej sprawie. Zaznaczył, że negocjacje toczą się na stopie prywatnej.

Zaplanowane pierwotnie na najbliższe lato igrzyska w Tokio zostały przełożone ze względu na pandemię koronawirusa o rok.

11:50 Kreml przywrócił Miszustinowi kompetencje premiera

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o przywróceniu kompetencji premiera Michaiłowi Miszustinowi po okresie, gdy obowiązki premiera przejął Andriej Biełousow. 30 kwietnia u Miszustina zdiagnozowano koronawirusa, premier trafił do szpitala.

Miszustin w ostatnich dniach uczestniczył w naradach rządowych ze szpitala, za pośrednictwem łącza wideo.



Po jego hospitalizacji komentatorzy w Rosji nie wykluczali, że premier nie wróci już na stanowisko, lecz będzie pełnił inną funkcję, a Biełousow pozostanie na dłużej na czele rządu.



11:46 Bezrobocie w Wielkiej Brytanii

Liczba osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych w kwietniu, pierwszym pełnym miesiącu zamknięcia gospodarki z powodu koronawirusa, wzrosła o ponad 850 tys. i osiągnęła najwyższy poziom od 1996 r. - poinformował brytyjski urząd statystyczny ONS.



Jak informuje ONS, w kwietniu złożono w Wielkiej Brytanii 2,097 mln wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co jest najwyższą liczbą od 1996 r. Oznacza to wzrost o 856,5 tys. w stosunku do marca. To najwyższy miesięczny wzrost w historii.

11:44 Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Od czwartku wznowi pracę oddział wewnętrzny Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Jest to ostatni z oddziałów, które w wyniku zakażenia koronawirusem pacjentów i personelu były czasowo wyłączone z pracy - poinformował rzecznik szpitala Cezary Sołowij. Kwarantannę na tym oddziale wprowadzono 15 kwietnia.



11:41 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu ze względu na potwierdzone zakażenie koronawirusem u trzech lekarzy wstrzymał przyjęcia pacjentów na oddział kardiologiczny.



Na oddziale pod stałą opieką personelu pozostaje około 30 pacjentów. Trzech lekarzy oddziału przebywa na kwarantannie. Trwa postępowanie epidemiologiczne. U ponad 120 osób, zarówno z personelu medycznego oraz pacjentów oddziału wykonywane są testy na obecność koronawirusa - mówi rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Michał Nowakowski.



W szpitalu funkcjonują dwa odrębne oddziały kardiologiczne, jeden z nich jest dedykowany leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. Potwierdzone zakażenie u trzech lekarzy dotyczy oddziału kardiologicznego niezakażonego. Pacjenci kardiologiczni do czasu wznowienia działania oddziału w szpitalu przy ul. Kamieńskiego będą przyjmowani na oddział kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka we Wrocławiu - dodał rzecznik.

11:37 Rosja

W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 115 pacjentów z Covid-19, w tym 71 w Moskwie - poinformował we wtorek przez sztab ds. walki z pandemią. W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 9263 nowe infekcje. Dzień wcześniej przyrost zakażeń spadł poniżej 9 tysięcy.



Łączna liczba przypadków śmiertelnych w Rosji od początku epidemii sięgnęła 2837. Ogólna liczba zakażeń w kraju zbliżyła się do 300 tysięcy - wynosi teraz 299 941.

11:33 Rodzice 9-latka, który zmarł na chorobę łączoną z koronawirusem, wnieśli skargę na szpital

Lekarze mają duże problemy z rozpoznawaniem u dzieci groźnej, nietypowej formy choroby Kawasaki, spowodowanej prawdopodobnie przez koronawirusa. Taki alarm podnoszą francuskie media po wniesieniu skargi przeciwko szpitalowi w Marsylii przez rodziców zmarłego 9-latka. Lekarze myśleli, że to szkarlatyna.



11:32 Uzdrowiska uruchamiane od 15 czerwca

"Od 1 czerwca będzie możliwość przeprowadzania testów na koronawirusa u osób skierowanych do uzdrowisk. Od 15 czerwca będziemy uruchamiali te uzdrowiska" - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.



11:12 Apel o testy dla pracowników oświaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do premiera o zapewnienie nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa. Apel związany jest z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu m.in. przedszkoli i szkół.



11:09 Korea Płd.

Szpital w Seulu został częściowo zamknięty po wykryciu zakażenia koronawirusem u czterech pielęgniarek - poinformowała agencja Yonhap. Pierwsze infekcje wśród pracowników dużej placówki służby zdrowia w Korei Płd. rodzą obawy o nawrót epidemii.



Korea Południowa zgłosiła we wtorek 13 nowych zakażeń koronawirusem, w tym dziewięć, do których doszło na terytorium kraju. Łączny bilans infekcji wzrósł do 11 078, a bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 263 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).



W poniedziałek i wtorek koronawirusa wykryto u czterech pielęgniarek Centrum Medycznego Samsung w Seulu, określanego przez Yonhap jako jeden z pięciu najważniejszych szpitali ogólnych w Korei Płd. Nie wiadomo, jak pielęgniarki się zakaziły, a KCDC spodziewa się, że infekcji w placówce może być więcej.

11:04 Sytuacja w kopalniach

Nagły wzrost liczby zakażonych górników w kopalni Pniówek. Teraz to już prawie 830 przypadków. Jeszcze wczoraj władze spółki informowały, że w tym zakładzie zakażonych jest niespełna 550 pracowników. W sumie liczba górników z kopalń na Śląsku, u których potwierdzono obecność koronawirusa, wzrosła do blisko 2,7 tysiąca.



11:03 Badminton

Najlepsi polscy badmintoniści trenują na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Biało-czerwoni szlifują formę, w oczekiwaniu na decyzję światowej federacji w sprawie dokończenia lub przeprowadzenia od nowa kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio.



10:18 Petersburg

Władze Petersburga, który jest w czołówce pod względem liczby zakażeń koronawirusem w Rosji, zabroniły wszelkich ceremonii pożegnania ze zmarłymi w miejskich kostnicach, niezależnie od przyczyny śmierci osoby zmarłej - podał niezależny portal Meduza.



Według petersburskiego portalu Fontanka decyzję w tej sprawie podjęła naczelna lekarz sanitarna Petersburga Natalia Baszkietowa. Rozporządzenie nie zostało opublikowane oficjalnie; redakcja Fontanki otrzymała je od czytelników.



Według stanu na poniedziałek w Petersburgu odnotowano ponad 11 tysięcy zakażeń koronawirusem.

10:17 Kto korzysta z pożyczek od państwa?

Najczęściej z antykryzysowej rządowej pomocy finansowej korzystają handlowcy. Najrzadziej - spółki Skarbu Państwa oraz instytucje publiczne. Polski Fundusz Rozwoju - zarządzający tarczą finansową - podał szczegółowe dane.



10:04 Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Jest 195 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zdecydowana większość - 150 - to zakażeni z województwa śląskiego.



Jest też 15 nowych przypadków zakażenia na Dolnym Śląsku, 13 w Małopolsce, po 5 w woj. warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz 2 na Podlasiu.



Zmarło kolejnych 5 osób zakażonych koronawirusem: 68-letni mężczyzna w Zgierzu, 90-letnia kobieta w Ozimku, 87-letnia kobieta w Starachowicach, 86-letni mężczyzna w Tychach, 58-letnia kobieta w Kobiernicach. Wszystkie chorowały na inne choroby.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 19 080. Zmarło 941 pacjentów.



10:00 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono sześć nowych przypadków Covid-19, w tym jeden w mieście Wuhan, gdzie pandemia wybuchła. Dodatkowo w kraju wykryto 17 nowych infekcji bezobjawowych - wynika z komunikatu państwowej komisji zdrowia.



Łącznie w Chinach kontynentalnych na Covid-19 choruje obecnie 85 osób, z czego 10 przypadków określono jako ciężkie. Oficjalny bilans zgonów wciąż wynosi 4634.

09:22 LOT przedłuża zawieszenie lotów międzynarodowych

Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają zawieszenie lotów międzynarodowych do 14 czerwca - poinformował polski przewoźnik na Twitterze.



W związku z rozwojem pandemii koronawirusa LOT w lutymzawiesił swoje połączenia do Chin. Od 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje loty - w tym krajowe.



Wczoraj LOT poinformował, że od 1 czerwca wznawia niektóre pasażerskie loty krajowe.

09:21 Australia

93-letnia pensjonariuszka domu spokojnej starości koło Sydney, która zmarła we wtorek, to setna ofiara śmiertelna epidemii koronawirusa w Australii. W kraju odnotowano dotąd 7060 zakażeń. Władze stopniowo łagodzą restrykcje wprowadzone w związku z epidemią.

Proces odmrażania życia gospodarczego i społecznego jest przeprowadzany w trzech etapach i zakończy się najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Rząd premiera Scotta Morrisona stoi na stanowisku, że mimo ogromnych kosztów ekonomicznych zbytni pośpiech w łagodzeniu restrykcji byłby ryzykowny.

09:17 Ponad 7,9 tys. zarażonych koronawirusem wyzdrowiało

Wyzdrowiało już 7 tys. 903 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 2 tys. 490 osób, a kwarantanną objętych jest 76 tys. 645 osób.

Osoby, które są hospitalizowane, nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub są chore na COVID-19. Dopiero test, którym są poddawane, daje potwierdzenie, czy są zakażone.

09:07 Zasady lotów krajowych LOT

Separowanie pasażerów, nakaz noszenia maseczek, mierzenie temperatury każdej osobie wchodzącej na lotnisko - m.in. te nowe zasady będą obowiązywać pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT. Narodowy przewoźnik - po 2 miesiącach przerwy - od 1 czerwca wznawia loty pasażerskie - na razie tylko na trasach krajowych.



08:48 CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura przekazują instytucjom walczącym z epidemią koronawirusa spirytus i paliwo zabezpieczone w śledztwach przeciwko grupom przestępczym. Mowa o ponad 20 tysiącach litrów.

Prawie 3 tysiące litrów alkoholu trafi do domów pomocy społecznej oraz szpitali w Łódzkiem - między innymi do jednoimiennej placówki w Zgierzu, czy Centrum Zdrowia Matki Polki. Z kolei radomskie CBŚP wystąpiło do sądu o przekazanie 4 tysięcy litrów spirytusu stanowiącego dowód w sprawach do szpitala specjalistycznego w Radomiu. Natomiast kilkanaście tysięcy litrów oleju napędowego zabezpieczonego w zamojskim śledztwie przeciwko jednej z grup przestępczych trafi do szpitali na Lubelszczyźnie - w Zamościu, Krasnymstawie, Hrubieszowie i Chełmie.

08:38 Węgry

Pięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 21 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.

Liczba wszystkich wykrytych zakażeń wzrosła tym samym do 3556, zaś zmarłych do 467. Ponad 1400 osób uznano dotąd za wyleczone.

45 proc. aktywnych, tj. jeszcze niewyleczonych zakażeń koronawirusem, a także 62 proc. zgonów na Covid-19 przypada na Budapeszt. Najmniej przypadków zakażeń wykryto dotąd w komitacie Bekes na południowym wschodzie kraju - tylko 11.

Prawie 10 400 osób przebywa na kwarantannie domowej.

08:34 Meksyk

"Oficjalne dane dotyczące zgonów z powodu Covid-19 w mieście Meksyk są trzykrotnie zaniżone" - twierdzi w raporcie organizacja pozarządowa Meksykanie Przeciw Korupcji. Władze mówią o 1332 ofiarach śmiertelnych w stolicy Meksyku, tymczasem według raportu zmarło 4577 osób.



08:30 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 513 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 175 210. Zmarły kolejne 72 osoby.



Bilans ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrósł do 8007 - podał Instytut.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywano w ubiegłym tygodniu w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

08:10 Co z wakacjami?

Ministerstwo Zdrowia radzi mocno studzić entuzjazm związany z komunikatami z poszczególnych europejskich krajów w sprawie otwierania granic. To że łatwo będzie można do któregoś kraju wjechać, wcale nie oznacza, że łatwo będzie można stamtąd wrócić - ostrzegają urzędnicy. 3 czerwca granicę otwierają Włochy - kraj, w którym tylko w poniedziałek przez koronawirusa zmarło 99 osób. Łącznie to już ponad 32 tysiące.



07:44 FIFA organizuje mecz charytatywny

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zorganizuje mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na walkę z koronawirusem. Naszym obowiązkiem jest okazać solidarności oraz uczestniczyć w jak największym stopniu i wspierać walkę z pandemią - stwierdził prezydent FIFA Gianni Infantino.



Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju technologii dotyczącej m.in. diagnozowania i leczenia Covid-19.



Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy miałoby się odbyć takie spotkanie oraz kto by w nim uczestniczył.



Rozważamy różne możliwości, a wszystko zależy od wytycznych rządowych i organizacji międzynarodowych - przyznał były piłkarz reprezentacji Francji, mistrz świata i Europy Youri Djorkaeff, obecnie dyrektor generalny Fundacji FIFA.

07:40 Donald Trump przyjmuje hydroksychlorochinę

Prezydent USA Donald Trump przyznał, że aby chronić się przed koronawirusem, profilaktycznie przyjmuje hydroksychlorochinę. To lek antymalaryczny o poważnych skutkach ubocznych, przed którymi ostrzegają lekarze.



07:26 Spadek produkcji aut

Covid-19 bije w produkcję pojazdów. W samym VW Poznań pracę straci 450 osób - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Jak czytamy, koronawirus spowodował w marcu 55-proc. spadek sprzedaży aut osobowych w UE i coraz bardziej osłabia przemysł motoryzacyjny w Polsce.



07:11 Śląsk

Siedemnastu kolejnych górników z kopalni Pniówek zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba osób z dodatnim wynikiem testów wzrosła w tym zakładzie do ponad pół tysiąca. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zdecydowana większość zakażonych jest właśnie w tej kopalni.



Wydobycie węgla prowadzone jest tam na razie na taką skalę, żeby realizować zamówienia. Natomiast dochodzenie do stanu, jaki był przed 10 maja, będzie następowało stopniowo. Podobnie jest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.

06:41 Monte Cassino

Opactwo benedyktynów na Monte Cassino w środkowych Włoszech zacznie przyjmować turystów i pielgrzymów po dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii. Opactwo założone w VI wieku i odbudowane po wojnie zostanie otwarte w Zielone Świątki 31 maja.

Wprowadzony będzie limit odwiedzających i wymóg stosowania wszystkich środków ochrony sanitarnej.

Każda wchodząca do opactwa osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Ponadto konieczna będzie wcześniejsza internetowa rezerwacja wizyty z przewodnikiem.

06:30 Szpitale jednoimienne

Ministerstwo Zdrowia chce stopniowo ograniczać liczbę szpitali jednoimiennych zaangażowanych w walkę z COVID-19. Na początek w regionach, gdzie obłożenie łóżek jest małe. W sumie w 21 w szpitalach jednoimiennych zajętych jest 1155 łóżek i 72 respiratory.

Największe obłożenie w kraju mają szpitale jednoimienne na Śląsku, gdzie (zgodnie ze stanem z 18 maja) przebywało 239 chorych na 592 miejsca. Dla porównania w lubuskim nie było ani jednego pacjenta, w woj. warmińsko-mazurskim - 15 pacjentów, a w woj. lubelskim - 16.

Przywracanie normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych od czerwca zapowiedział wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski.

05:30 Nietypowa praca od brytyjskiego rządu

Brytyjski rząd zrekrutował ponad 21 tys. osób, które mają wyłapywać kontakty osób zakażonych koronawirusem, aby zapobiegać jego dalszemu rozprzestrzenianiu się - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.



Wychwytywanie kontaktów osób zakażonych ma być - obok testów na obecność koronawirusa - kluczem do zniesienia wprowadzonych restrykcji. Prowadzone ono będzie dwutorowo - przy pomocy zatrudnionych osób, które mają pytać się zakażonych o to, z kim się kontaktowali, a następnie informować te kontakty, że były narażone na kontakt z koronawirusem, a równolegle za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony.

05:28 Indie łagodzą kwarantannę

W Indiach weszły w życie nowe regulacje w ramach trwającej kwarantanny. Będą otwarte bazary, biura i wznowiony ruch drogowy. Zawieszony pozostanie transport lotniczy i kolejowy, zamknięte szkoły, hotele, restauracje i galerie handlowe.



Ogólnokrajowa kwarantanna w Indiach była jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

05:27 Wiceprezydent Sudanu Południowego zarażony koronawirusem

Wiceprezydent Sudanu Południowego Riek Machar i jego żona Angelina Teny, która pełni funkcję ministra obrony, mają pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19 - poinformowało jego biuro.



Biuro poinformowało, że wielu jego pracowników biurowych i ochroniarzy również uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.



Riek Machar powiedział w telewizji publicznej, że będzie w izolacji przez 14 dni w swoim domu.



Do tej pory w Sudanie Południowym odnotowano 347 przypadków koronawirusa i sześć zgonów.

05:25 Wznawia działalność kolejny region stanu Nowy Jork

Zachodni region stanu Nowy Jork spełnia kryteria umożliwiające wznowienie we wtorek działalności gospodarczej - poinformował gubernator stanu Andrew Cuomo. W ciągu ostatniej doby w całym stanie odnotowano 106 przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa.



Zarejestrowana liczba zgonów była najniższa od 26 marca. W poprzednich 24 godzinach zmarło 139 osób.



Po stopniowym przywracaniu od piątku życia gospodarczego i rozluźnianiu obostrzeń społecznych w pięciu z 10 regionów Nowego Jorku, we wtorek będzie na to gotowa zachodnia część stanu z miastem Buffalo. Z kolei, aby pierwsza faza odmrażania była możliwa na obszarach wokół stolicy stanu, Albany, trzeba tam jeszcze zatrudnić więcej inspektorów sprawdzających kontakty osób zakażonych Covid-19- powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

05:08 USA

O 759 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA. Łącznie z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 90 309 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych. Poprzedni dobowy bilans informował o 820 zgonach.