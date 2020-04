Kolejne 18 osób zmarło z powodu koronawirusa w Polsce - poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia. Tym samym dzisiejszy tragiczny bilans wzrósł do 22 ofiar śmiertelnych. Są też 134 nowe przypadki zakażenia - co oznacza, że dziś obecność koronawirusa potwierdzono w sumie u 253 osób. Do tej pory w Polsce koronawirusem zakaziło się 4666 osób. 129 z nich zmarło.

