23 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 177 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, zmarło kolejne 9 osób. Łącznie bians COVID-19 w Polsce wynosi 10 346 zakażeń i 435 ofiar śmiertelnych. Na całym świecie koronawirusem zaraziło się już ponad 2,6 mln osób, z czego ponad 840 tys. w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce u 10 346 osób wykryto koronawirusa. 435 z nich zmarło.

W czwartek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 177 nowych przypadkach zakażenia i 9 kolejnych ofiarach śmiertelnych koronawirusa.

Do ponad 2,6 mln zwiększyła się liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, jakie zarejestrowano od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r. - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Liczba zgonów przekroczyła 180 tys., odnotowano też ponad 655 tys. wyzdrowień.

Najbardziej dotknięte pandemią są Stany Zjednoczone, gdzie patogen wykryto u 840 tys. osób, z powodu COVID-19 zmarło ponad 46 tys. mieszkańców USA.

Jutro rząd ma wstępnie zatwierdzić program blokowania przejęć polskich firm przez kapitał spoza Unii Europejskiej

15:33 Spotkanie Gowin - Kosiniak-Kamysz

Wspólnie uważamy, że wybory w maju nie powinny się odbyć - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Jak dodał, zgodzili się również, że konieczne jest jak najszybsze odmrożenie gospodarki.

Ponadto, jak przekazał prezes PSL, Koalicja Polska zaakceptowała wiele elementów planu polityka Porozumienia Andrzeja Sośnierza m.in. zwiększenie liczby testów.





15:29 Śledztwo ws. śmierci 67-latka

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 67-letniego mężczyzny, który zaraził się koronawirusem w trakcie pobytu w szpitalu w Grójcu i po niedługim czasie zmarł w klinice w Warszawie.

Śledztwo dotyczy zaistniałego w okresie od 11 do 24 marca narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez personel i dyrekcję szpitala w Grójcu - przekazał prokurator okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik.

Doniesienie do prokuratury złożyła rodzina zmarłego. Bliscy 67-latka uważają, że mężczyzna zaraził się koronawirusem w szpitalu, ponieważ nie został we właściwy sposób odizolowany od osób, które mogły stanowić źródło zakażenia. Mężczyzna zmarł 25 kwietnia po przewiezieniu do szpitala MSWiA w Warszawie.





15:20 Reakcja prezydenta Krakowa na pismo Poczty Polskiej

Nie wydamy ani rejestru wyborców, ani urn wyborczych - zapowiada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W nocy do gmin trafił mailowy wniosek o przekazanie Poczcie Polskiej danych o wyborcach w związku z przygotowaniami do wyborów korespondencyjnych.



Samorządowcy zareagowali uznając niepodpisanego maila za próbę wyłudzenia danych, tym bardziej że wybory korespondencyjne to wciąż nic pewnego. Dziś PKW przekazała, że takie żądanie ze strony Poczty jest uprawnione, tyle, że mail musi być podpisany przez osobę do tego uprawnioną. Poczta Polska zapowiedziała ponowne przesłanie podpisanego już maila. Będziemy się zwracać o wyjaśnienia do kancelarii premiera - tak to zamieszanie komentuje Jacek Majchrowski.

Jacek Majchrowski o mailu Poczty Polskiej Józef Polewka /RMF FM

14:55 Program blokowania przejęć polskich firm przez kapitał spoza UE

Jutro rząd ma wstępnie zatwierdzić program blokowania przejęć polskich firm przez kapitał spoza Unii Europejskiej - ogłosiła wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.Wprowadzona zostanie zasada, że jeżeli jakiś inwestor spoza europejskiego obszaru gospodarczego będzie chciał przejąć polską firmę, to będzie musiał uzyskać na to zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To nie będzie dotyczyło oczywiście firm ze wszystkich branż, a tylko z najważniejszych.

14:54

Epidemia Covid-19 wyraźnie zwalnia w Belgii. Z przedstawionych przez centrum kryzysowe danych wynika, że w ciągu ostatniej doby zmarło w związku z koronawirusem 230 osób; wykryto 908 przypadków zakażenia.



Od początku pandemii w Belgii już 6 490 zgonów przypisano koronawirusowi. Nie we wszystkich przypadkach chorzy mieli potwierdzonego koronawirusa testem, ale w Belgii zalicza się do tego zbioru również tych, którzy mieli objawy wskazujące na Covid-19.





14:50 Węgry

Premier Węgier Viktor Orban podpisał dekret, który pozwala profesjonalnym klubom sportowym na obniżenie pensji zawodników, trenerów, menedżerów i wszystkich pracowników nawet o 70 procent.



Obniżki płac dla sportowców i osób bezpośrednio z nimi związanych może zostać wprowadzona przez kluby tak długo, jak będzie obowiązywać stan wyjątkowy. Na razie żadna data końcowa nie została określona.

14:47 Poszukiwani pasażerowie autobusów

Sanepid w Wyszkowie poszukuje osób podróżujących w końcu ubiegłego tygodnia autobusami kursującymi do Warszawy. U jednego z pasażerów wykryto koronawirusa.



W komunikacie zamieszczonym na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie służby sanitarne proszą o zgłaszanie się osób, które w ubiegły czwartek, piątek, niedzielę i w poniedziałek podróżowały autobusami należącymi do firm: K. Cichowski, W. Cichowski, Pradox i Stalko.



Chodzi o kursy: autobusem firmy K. Cichowski relacji Warszawa-Długosiodło, wyjazd z Warszawy w czwartek o 7.05; autobusem firmy Pradox relacji Goworowo-Warszawa, wyjazd z Goworowa w piątek o godz. 4.05, autobusem firmy W. Cichowski relacji Warszawa - Długosiodło, wyjazd z Warszawy w piątek o godz. 18.50; autobusem firmy Pradox relacji Goworowo-Warszawa, wyjazd z Goworowa w niedzielę o godz. 4.05; autobusem firmy Stalko relacji Warszawa-Długosiodło, wyjazd z Warszawy o godz. 7.10.

14:46 DPS w Psarach

Trzech pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Psarach ma gorączkę - poinformował starosta ostrowski Paweł Rajski. Wiadomo, że jedna z tych osób jest zakażona koronawirusem.



Jeden z pacjentów został przewieziony do szpitala w Wolicy i już wiemy, że wynik jego badań jest dodatni. Drugi z pensjonariuszy jest przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu, a trzeci wciąż przebywa na terenie DPS-u- powiedział starosta ostrowski Paweł Rajski.



Kilka dni temu personel przebywający do tej pory w placówce został zwolniony do domu, ich miejsce zastąpił nowy personel. Wyniki testów pracowników DPS-u okazały się ujemne.



Dom Pomocy Społecznej w Psarach zamknięto 7 kwietnia, kiedy okazało się, że jedna z pracownic została zakażona koronawirusem.



Kwarantanną objęto wówczas 200 osób, w tym 166 pensjonariuszy. Pobrane wymazy potwierdziły obecność koronawirusa u 22 osób.

14:26 Ważna deklaracja Angeli Merkel

Niemcy powinny być przygotowane na zwiększenie swojego wkładu do budżetu UE - oświadczyła kanclerz Angela Merkel w czwartek w Bundestagu. Szefowa niemieckiego rządu ponownie sprzeciwiła się emisji wspólnych obligacji strefy euro.



14:25 Wybory prezydenckie 2020

Jeśli wybory prezydenckie odbyłby się w kwietniu największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda. Głos na niego oddałoby 59 proc. badanych, deklarujących udział w wyborach. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia uzyskaliby po 7 proc poparcia. Najmniej osób - 4 proc. zagłosowałby na Małgorzatę Kidawę-Błońską - wynika z sondażu Kantar.



14:00 Ewakuacja DPS w Kaliszu

Kolejna ewakuacja mieszkańców publicznego domu pomocy społecznej w Kaliszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasad, około godz. 15 żołnierze mają przetransportować 24 pacjentów do szpitala. Do DPS-u przyszły wyniki badań próbek pobranych od pierwszej części pensjonariuszy. Na 37 próbek, 26 było pozytywnych. Natomiast od czasu pobrania wymazów jedna osoba już trafiła do szpitala, druga zmarła.

Jeszcze dziś lub jutro mają być znane wyniki dalszej ponad setki mieszkańców i personelu placówki. Jak się dowiedział Krzysztof Zasada, osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem czują się w miarę dobrze. Cześć przechodzi chorobę bezobjawowo. Niektórzy mają jednak gorączkę, brak apetytu i biegunki.

13:56 Covid-19 uznany za chorobę zawodową

Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, w przypadku, gdy można powiedzieć bezspornie lub z dużym prawdopodobieństwem, że powstała w wyniku działania szkodliwych czynników w środowisku pracy lub ze sposobów wykonywania pracy - podała Naczelna Izba Lekarska.





13:50 Ostatniej doby niecałe 12 tys. testów

Dotychczas w Polsce wykonano 250 tys. 719 testów na obecność koronawirusa, z czego ponad 11,9 tys. w ciągu ostatniej doby - poinformowało w czwartek po południu Ministerstwo Zdrowia.



Resort przekazał, że z przebadanych łącznie 250 tys. 719 próbek, wynik negatywny stwierdzono w 240 tys. 373 przypadkach. Pozytywny wynik, potwierdzający zakażenie, otrzymano w 10 346 testach diagnostycznych.

13:48 Kiedy rozmrożenie służby zdrowia?

Resort zdrowia pracuje nad zaleceniami, które aspekty medycyny stopniowo powinniśmy przywracać - zapowiedział rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Minister Łukasz Szumowski stwierdził wcześniej, że służbę zdrowia trzeba jak najszybciej rozmrozić po tym, jak wiele jej działów zostało sparaliżowanych przez epidemię koronawirusa.

13:44 Szwajcaria

W Szwajcarii liczba zmarłych zakażonych Covid-19 wzrosła o 51 osób i wynosi 1 268 - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG). Od początku epidemii do czwartku w Szwajcarii potwierdzono 28 496 przypadków zakażenia koronawirusem - o 228 więcej niż dzień wcześniej.

Bank centralny kraju poinformował, że w pierwszym kwartale poniósł największe straty w swej historii - 39,34 mld dol.







13:36 Niezwykły gest byłego szefa Ferrari

Były szef zespołu Formuły 1 Ferrari Maurizio Arrivabene zatrudnił się jako kierowca i jeździ ambulansem przeznaczonym do transportu osób podejrzanych o zarażenie koronawirusem - ujawnił dziennik "Il Resto del Carlino". Arrivabene zatrudnił się jako wolontariusz na początku epidemii, jednak nikogo o tym nie informował.



Nie jestem lekarzem, leczyć chorych nie mogę, ale samochód prowadzić potrafię i tych, którzy tego potrzebują przywiozę tam, gdzie będzie im udzielona pomoc. Musimy sobie pomagać, wtedy będzie nam łatwiej przeżyć ten okres - mówi Arrivabene, którybył szefem Ferrari od listopada 2014 roku do 7 stycznia 2019.

13:29 KE zatwierdza 11 polskich programów pomocy publicznej

Komisja Europejska zatwierdziła 11 polskich programów pomocy publicznej o łącznym budżecie 35,1 mld zł (około 7,8 mld euro), które mają wesprzeć polską gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa.



11 programów o łącznym budżecie 7,8 miliarda euro pozwoli Polsce wspierać firmy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w zaspokajaniu ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, zmniejszając w ten sposób ich obciążenia finansowe w obecnym kryzysie. Pomoże to przedsiębiorstwom zminimalizować straty ekonomiczne związane z kryzysem wywołanym przez koronawirusa i utrzymać miejsca pracy - powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

13:24 Trzaskowski: Nie udostępnię poczcie spisu wyborców

Otrzymaliśmy w środę dwa maile od Poczty Polskiej - jeden ws. udostępnienia lokali wyborczych i urn, drugi - ws. wydania danych wrażliwych - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że miasto nie udostępni Poczcie spisu wyborców, ponieważ złamałoby prawo.



13:22 Koronawirus na chirurgii szpitala w Koszalinie

6 pacjentów i 2 członków personelu zarażonych koronawirusem na oddziale chirurgicznym szpitala w Koszalinie w Zachodniopomorskiem. Chirurgia, interna i kardiologia objęte są od ubiegłego tygodnia kwarantanną. Najgorsza sytuacja jest na oddziale wewnętrznym, tam zakażonych jest aż 19 osób. Władze szpitala planują przenieść pacjentów z koronawirusem na oddział zakaźny, by jak najszybciej uruchomić pracę interny. Na kardiologii zakażonych było dwoje członków personelu, testy pacjentów dały wynik ujemny.

13:13 Polscy specjaliści będą sprawdzać hipotezę ws. szczepień przeciw gruźlicy

Szczepienia przeciw gruźlicy (BCG) mogą lepiej chronić przed chorobą Covid-19.Tę hipotezę zamierzają sprawdzić polscy specjaliści. Jednym z nielicznych producentów szczepionki BCG (Bacillus Calmette-Guérin) na świecie jest Biomed Lublin. Firma udostępni ten preparat do badań klinicznych. Mają one wykazać, czy u osób z pozytywną próbą tuberkulinową (po szczepieniu BCG) większa jest odporność i lepsza ochrona przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19. W tej sprawie rozpoczęto już współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim. Badania zostaną przeprowadzone wśród pracowników służby zdrowia w czterech ośrodkach w Polsce. Podobne próby rozpoczęto już w Japonii, Holandii, Niemczech oraz Australii.

13:10 Czterech piłkarzy Arsenalu naruszyło przepisy dotyczące postępowania w czasie pandemii

Czterech piłkarzy Arsenalu naruszyło przepisy dotyczące postępowania w czasie pandemii koronawirusa - poinformował "Sky Sports". Są nimi David Luiz, Alexandre Lacazette, Nicolas Pepe i Granit Xhaka. Jak dodano, klub skontaktował się z zawodnikami w celu wyjaśnienia sprawy.



Pepe, jak poinformowano, został nagrany podczas gry w piłkę z przyjaciółmi na północy Londynu, Xhaka i Luiz spotkali się w parku, natomiast Lacazette'a sfotografowano, gdy rozmawiał z kamerdynerem.

12:55 Mer Iwano-Frankiwska polecił wywiezienie z miasta Romów

Mer Iwano-Frankiwska, który polecił policji wywiezienie z miasta Romów na Zakarpacie na zachodzie Ukrainy, tłumaczył w czwartek, że miał na myśli Romów, którzy od miesiąca mieszkają na skwerze przy dworcu i żebrzą, nie stosując się do restrykcji związanych z Covid-19.

Mer Rusłan Marcinkiw odniósł się do swojej wypowiedzi, cytowanej w środę przez media, o nakazie wywiezienia Romów z Iwano-Frankiwska.

"Cyganie (...), daliśmy już autobus. Wywieźć ich na Zakarpacie. Dlaczego nadal są tu?" - zapytał mer podczas narady. Jego słowa przywołuje Suspilne.Karpaty.





12:53 Rząd Węgier planuje odmrażanie gospodarki

Rząd Węgier podejmie w przyszłym tygodniu decyzję co do tego, w jaki sposób gospodarka mogłaby być stopniowo uruchamiana po 3 maja - powiedział minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej online.

"3 maja zacznie się nowy etap ochrony. Musimy stworzyć nowy system przepisów, w którym będziemy nadal mogli zapewnić w odpowiednich warunkach ochronę najbardziej narażonej, starszej ludności i w największym stopniu zakażonych dużych miast, ale życie i gospodarka będą mogły stopniowo ożywać. Rząd zdecyduje o tym na posiedzeniu w przyszłą środę" - powiedział Gulyas.

12:50 Radom: Pielęgniarki zakażone koronawirusem

Dwie pielęgniarki z chirurgii dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu mają pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Szpital uspokaja, że oddział ten jest wolny od zakażenia.

Taką informacje przekazała rzeczniczka szpitala Karolina Gajewska. "Dwie osoby, u których potwierdzono obecność koronawirusa, przebywają w izolacji domowej. Są pod nadzorem sanepidu. Nie ma ich w szpitalu" - zaznaczyła rzeczniczka.

Jednocześnie podkreśliła, że oddział chirurgii dziecięcej jest wolny od zakażenia. "W szpitalu nie ma nowego ogniska epidemiologicznego. Personel tego oddziału, pacjenci oraz ich opiekunowie byli poddani testom. Wyniki wszystkich przebadanych osób są ujemne" - przekazała Gajewska.

12:48 Brak pracowników sezonowych przełoży się na wzrost cen

W najbliższych miesiącach w UE zabraknie ok. 40-50 proc. pracowników sezonowych, więc wiele warzyw i owoców zostanie na polach i w sadach - wskazał Polski Instytutu Ekonomiczny. Brak pracowników z powodu koronawirusa przełoży się na wzrost cen żywności, także w Polsce.

Jak podkreślili analitycy PIE, ostatnie ograniczenia eksportu produktów żywnościowych przypominają kryzys żywnościowy w latach 2007-2008. "Nastąpiła wówczas przerwa w globalnych łańcuchach dostaw żywności, ponieważ kilka kluczowych krajów ograniczyło eksport ryżu i pszenicy, co wpłynęło na wzrost cen" - czytamy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

12:45 Indonezja

357 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w czwartek w Indonezji, tym samym liczba zainfekowanych od początku epidemii wzrosła do 7 775. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w Singapurze, gdzie tego dnia potwierdzono 1 037 nowych przypadków.

Tym samym w Singapurze odnotowano dotąd 11 178 infekcji - najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej.

Ministerstwo zdrowia tego państwa-miasta poinformowało, że zdecydowana większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni przebywający w hotelach robotniczych, z których wiele podlega kwarantannie zarządzonej przez rząd z powodu rozprzestrzeniania się epidemii.





12:38 Nadmierne oszczędności mogą spowolnić gospodarkę

W związku z koronawirusem i zawirowaniami na rynku oszczędności Europejczyków mogą nadal rosnąć, co może być problemem dla startującej po kryzysie gospodarki - ocenili analitycy Allianz i Euler Hermes. Zwrócili uwagę, że ludzie będą bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy, co odbije się na konsumpcji.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek raportem firm Allianz i Euler Hermes stopy oszczędności europejskich gospodarstw domowych mogą wzrosnąć w drugim kwartale br. nawet o 20 p.p. do poziomu średnio 36 proc. Według nich oznacza to 1,3 bln euro dodatkowych oszczędności.

Analitycy przypomnieli, że w czasie ostatniego kryzysu finansowego oszczędności w 28 państwach UE wzrosły o 100 mld euro.





12:32 Zarażeni żołnierze

Obecnie 75 żołnierzy Wojska Polskiego jest zakażonych koronawirusem, a 24 żołnierzy wyzdrowiało - poinformowało w czwartek MON na Twitterze.



Ogólnie zakażenie koronawirusem stwierdzono w Polsce u 10 169 osób. Według podanych w czwartek danych Ministerstwa Zdrowia hospitalizowanych jest w Polsce 3099 osób, wyzdrowiało dotychczas 1740 zakażonych osób. Kwarantanną jest objętych 103 129 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 21 781 osób. Dotychczas 426 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło.





12:26 Japonia: Nowe zakażenia na wycieczkowcu

Liczba potwierdzonych w Japonii przypadków koronawirusa przekroczyła w czwartek 12 tys., nie licząc 712 osób zakażonych na statku wycieczkowym Diamond Princess - podała publiczna stacja NHK. Nowe infekcje wykryto natomiast na innym wycieczkowcu w Nagasaki.

Najwięcej - 3439 - infekcji wykryto w Tokio. Na kolejnych miejscach są prefektury Osaka z 1380 i Kanagawa z 836 przypadkami wirusa. Ponad 700 zakażeń zdiagnozowano również w prefekturach Chiba i Saitama, a ponad 500 w Hyogo i Fukuoce - podała NHK.

W Japonii zmarło dotychczas 312 osób z koronawirusem, w tym 13 spośród zakażonych na statku Diamond Princess, który w lutym poddany był dwutygodniowej kwarantannie w pobliżu portu w Jokohamie.





12:21 Ognisko koronawirusa pod Kijowem

W mieście Wisznewe pod Kijowem u 78 wśród 224 przebadanych mieszkańców hotelu robotniczego wykryto zakażenie koronawirusem - ogłosiły władze obwodowe. Budynek zamknięto na kwarantannę i jest on pilnowany przez Gwardię Narodową i policję.

Wśród 78 zakażonych jest 16 dzieci i dwóch pracowników hotelu robotniczego. Trzech pacjentów jest hospitalizowanych, a pozostali zakażeni przebywają w samoizolacji.

W środę media informowały, że dwóch mieszkańców hotelu zmarło.

12:11 Portugalia wycofuje się z restrykcji

Premier Portugalii Antonio Costa zapowiedział stopniowe eliminowanie obowiązujących od połowy marca restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Odchodzenie od zarządzonych obostrzeń ma się rozpocząć po 2 maja.

Podczas debaty w parlamencie w środę wieczorem Costa oświadczył, że ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli będą likwidowane w kilku fazach w maju i czerwcu.

Z rządowych planów wynika, że jeszcze w maju otwarte mają zostać szkoły. Zajęcia byłyby jednak prowadzone tylko dla uczniów najstarszych klas. Planowane jest też przywrócenie pracy żłobków.





12:06 Kluby piłkarskie mogą wrócić na stadiony już w czerwcu

Polski rząd jest gotów dać zielone światło na wznowienie rozgrywek klubom piłkarskim - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Mogłoby do tego dojść jednak pod koniec maja lub na początku czerwca.









12:01 Resort finansów: Polsce grozi recesja

Jeśli kryzys potrwa jeszcze 2-3 miesiące będziemy w dużej recesji - ocenia minister finansów Tadeusz Kościński. Szef MF nie spodziewa się, że poziom długu przekroczy 55 proc. PKB, jednocześnie resort zastanawia się nad tymczasowym zawieszeniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Minister finansów pytany był przez money.pl o potrzeby pożyczkowe związane z "koronakryzysem".

"Na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby wiedzieć, ile będziemy musieli pożyczyć" - powiedział. Zaznaczył, że obecnie obowiązuje budżet, który jest zrównoważony, ale będzie on nowelizowany. "Mamy bardzo dużą poduszkę, żeby przy nowelizacji zwiększyć deficyt" - zapewnił szef MF.





11:56 Zakaz pracy w kilku miejscach dla medyków

W tym tygodniu zostanie opublikowane rozporządzenie ws. ograniczenia pracy personelu medycznego w wielu miejscach - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Pracownicy medyczni będą mieli prawo do dofinansowania w związku z utraconymi w ten sposób dochodami.

Ministerstwo Zdrowia informowało wcześniej, że zakaz będzie dotyczył głównie szpitali jednoimiennych. Zakaz pracy w kilku miejscach ma objąć medyków leczących chorych na COVID-19.





11:51 Hiszpania: 440 nowych ofiar śmiertelnych

440 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 22 157 - poinformowało w czwartek hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

W czasie ostatnich 24 godzin odnotowano 4 635 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Od początku pandemii zakażone zostały 213 024 osoby.

11:46 Wielka Brytania

Brytyjski rząd planuje w ciągu najbliższych trzech miesięcy sprzedać więcej obligacji niż wcześniej planował na cały rok finansowy, aby w ten sposób sfinansować gwałtowny wzrost wydatków publicznych w związku z koronawirusem.

Urząd ds. zarządzania długiem DMO zapowiedział, że planuje między majem a lipcem emisję obligacji o wartości 180 mld funtów (ponad 930 mld zł), aby sfinansować bezprecedensowe środki ogłoszone w marcu w celu zapobieżenia załamaniu się brytyjskiej gospodarki.

Wcześniej DMO planowało sprzedać obligacje o wartości 156,1 mld funtów w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.





11:41 Chiny przekazują WHO miliony dolarów

Chiny zdecydowały o przekazaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dodatkowych 30 mln dolarów, by wesprzeć globalną walkę z pandemią Covid-19, szczególnie w krajach rozwijających się - ogłosiła na Twitterze rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying.











11:37 Wrocław: Szpital wznowił działanie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka we Wrocławiu od dziś wznawia działanie w pełnym zakresie i przyjmuje pacjentów.

Bez problemu pracują wszystkie oddziały zabiegowe oraz szpitalny oddział ratunkowy.





11:34 Rosja: Ogromny przyrost zakażeń w ciągu doby

4774 nowe przypadki koronawirusa zarejestrowano w Rosji w ciągu ostatniej doby, łączna liczba zakażeń sięga teraz 62 773 - poinformował sztab do walki z pandemią. W ostatnich 24 godzinach zmarły 42 zakażone osoby, a od początku pandemii - 555.

Szpitale opuściło w ciągu ostatniej doby 471 wyleczonych pacjentów z Covid-19 i łączna liczba wyzdrowień sięgnęła 4891.

Podana w czwartek liczba nowych zakażeń jest niższa niż w poprzednich dwóch dniach. Wykryto je jednak w 81 regionach Federacji Rosyjskiej, a więc praktycznie w całym kraju. Wśród nowych przypadków ponad 47 proc. dotyczy osób, które nie miały klinicznych objawów zakażenia. W całym kraju przeprowadzono dotąd ponad 2,4 mln testów na obecność koronawirusa.





11:31 Australia apeluje o międzynarodowe postępowanie

Wszystkie kraje członkowskie WHO powinny poprzeć ideę niezależnego międzynarodowego śledztwa, które wyjaśni okoliczności wybuchu pandemii - oświadczył premier Australii Scott Morrison. "Członkostwo w WHO to obowiązki i odpowiedzialność" - zaznaczył.









11:27 Bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) w każdy piątek będzie organizowała bezpłatne spotkania online dla przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy w związku z kryzysem finansowym, który wywołała pandemia koronawirusa - poinformował rzecznik ŁSSE Mateusz Słonecki.

"W każdy piątek o godzinie 10:00 przedsiębiorcy będą mogli podczas webinaru usłyszeć o rozwiązaniach prawnych, które pomogą im przetrwać kryzys" - zapowiedział rzecznik ŁSSE Mateusz Słonecki.





11:23 Epidemia nie zatrzymała prac budowlanych

Epidemia koronawirusa nie zatrzymała prac budowlanych w naszym kraju, m.in. drogowych, kolejowych - zapewnił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że rząd nie może sobie pozwolić na wygaszenie inwestycji Centralny Port Komunikacyjny, która będzie za kilka lat napędzać gospodarkę.

Jak mówił Adamczyk w programie "Onet Rano", nie wyobraża sobie decyzji, aby z powodu koronawirusa wprowadzić całkowity zakaz prac budowlanych w Polsce.





11:20 "Dom Polski" w Hiszpanii pomaga Polakom

Odkąd w Hiszpanii w połowie marca wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, wielu mieszkających w tym kraju Polaków straciło pracę i środki do życia. Stowarzyszenie polonijne "Dom Polski w Getafe" pod Madrytem prowadzi akcje pomocowe dla rodaków w trudnej sytuacji życiowej.

"Informujemy Polaków, którzy stracili pracę, o przysługujących im świadczeniach socjalnych, takich jak zasiłki, dopłaty do wynajmu mieszkania czy ulgi w opłatach za wodę i elektryczność - powiedział. - Wiele świadczeń jest nowych, wprowadzanych ostatnimi decyzjami rządu, w związku z czym nie wszyscy o nich wiedzą. My informujemy te osoby i, jeżeli spełniają wymagane kryteria, kierujemy (je) do pracowników socjalnych w urzędach administracji państwowej, którzy pomagają w załatwianiu formalności."





11:14 Szkoły zamknięte na dłużej

Będzie przedłużenie zamknięcia szkół - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Jutro na konferencji prasowej mają to ogłosić premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski.









11:07 Właściciel New York Knicks wyleczony z koronawirusa

Właściciel New York Knicks Jim Dolan został wyleczony z koronawirusa i oddał krew, by w ten sposób pomóc tym, którzy jeszcze walczą z chorobą. Jego rzecznik prasowy powiedział ESPN i "New York Post", że w kolejnych dniach planuje także przekazać swoje osocze.

Ostatnie badania wykazują, że osocze osób, które wyzdrowiały z choroby Covid-19, może pomóc tym, którzy jeszcze chorują. W ten sposób u zakażonego wzrasta liczba przeciwciał w organizmie i pacjent szybciej zwalcza wirusa.

U Dolana pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem wyszedł w zeszłym miesiącu, ale 64-letni właściciel koszykarskiego zespołu nigdy nie doświadczył poważnych objawów i przeszedł chorobę w swoim domu łagodnie.





10:59 Dodatkowe testy dla pracowników medycznych

Blisko 1000 dodatkowych testów na obecność koronawirusa wśród osób pracujących w dolnośląskich szpitalach przeprowadzono z inicjatywy marszałka województwa Cezarego Przybylskiego. W najbliższych dniach badaniom zostanie poddanych także 150 ratowników.

Badania miały miejsce w podległych samorządowi województwa szpitalach.

"Pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w walce z koronawirusem, stanowiąc przy tym grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19. By zapewnić im bezpieczeństwo niezwykle ważne są regularne badania diagnostyczne" - podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.





10:48 Francja: Gwałtowny wzrost sprzedaży antydepresantów

Sprzedaż antydepresantów wzrosła we Francji w czasie kwarantanny o ponad 20 proc., a leków stosowanych do leczenia chorób przewlekłych o 20-40 proc. - poinformowała Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych (ANSM).

"Prawie 600 tys. osób poszło do aptek po leki na nadciśnienie w pierwszym tygodniu kwarantanny i 470 tys. w drugim tygodniu" - podała agencja, informując również o wzroście sprzedaży leków przeciwcukrzycowych oraz statyn (stosowanych do leczenia nieprawidłowego poziomu cholesterolu).





10:40 Ograniczenia w Arcelor Mitall Polska

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy zakładów należących do koncernu Arcelor Mitall Polska muszą się liczyć z ograniczeniami. Chodzi o 5 hut oraz jedną koksownię. Zarząd zaproponował związkom zawodowym podpisanie porozumienia. Rozmowy się toczą. - donosi nasz reporter Marcin Buczek.





10:36 Reprezentacja Hiszpanii obniża wynagrodzenia

Trener piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique zaproponował obniżkę swojego wynagrodzenia o 25 procent - poinformowały tamtejsze media. Jego podopieczni będą rywalami Polaków podczas mistrzostw Europy, przełożonych na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa.

Propozycja Enrique oznacza, że hiszpańska federacja zaoszczędzi w ten sposób ok. 375 tysięcy euro. Obecnie nie odbywają się żadnego rozgrywki piłkarskie, a drużyny narodowe wybiegną na boiska najwcześniej we wrześniu.

Prawie 50-letni selekcjoner, były znakomity piłkarz reprezentacji Hiszpanii, wrócił na stanowisko w listopadzie ubiegłego roku. Zastąpił Roberta Moreno, który tymczasowo prowadził kadrę od czerwca.





10:32 Trwa walidacja szybkich testów

Badanie tzw. szybkim testem antygenowym polega na wykrywaniu białek koronawirusa w wymazie pobranym z nosa i gardła - mówi dr Paweł Grzesiowski. To trzeci rodzaj badań diagnostycznych w chorobie COVID-19, jednak wciąż nie znana jest czułość ani swoistość testów sprowadzonych do Polski. Polska nadal znajduje się na dole rankingu pod względem ilości wykonanych testów na milion mieszkańców.









10:27 Diecezja rzeszowska pomaga szpitalom

Zakończyła się zbiórka przeprowadzona wśród duchowieństwa diecezji rzeszowskiej. Jej celem było wsparcie szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zebrano blisko 370 tys. zł.

"Inicjatorem zbiórki byli księża diecezji rzeszowskiej, którzy w ten sposób chcieli odpowiedzieć na potrzeby ludzi dotkniętych epidemią koronawirusa, a także trudną sytuację personelu medycznego" - powiedział w czwartek rzecznik diecezji ks. Tomasz Nowak.

Przypomniał, że zbiórkę, którą nazwano "kapłańskim darem miłosierdzia", poparli biskupi rzeszowscy.





10:23 Niemcy: Nowy system pomocy dla dotkniętych pandemią

Rząd federalny Niemiec w ramach nowego pakietu pomocowego w związku z pandemią Covid-19 zwiększy środki wypłacane osobom objętym programem pracy skróconej. Zaplanowano też ulgi podatkowe dla gastronomii i fundusz na wyposażenie uczniów w komputery.

Przedstawiciele chadecji i socjaldemokratów, ugrupowań tworzących koalicję rządzącą w RFN, porozumieli się w sprawie uruchomienia dodatkowych środków, które mają łagodzić skutki pandemii. Wartość nowego pakietu pomocowego wynosi “powyżej 10 mld euro" - powiedział współprzewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Norbert Walter-Borjans podczas konferencji prasowej w nocy ze środy na czwartek.





10:17 170 przypadków złamania kwarantanny w ciągu doby

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 86 tys. osób poddanych kwarantannie. W ok. 170 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował w czwartek PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji przekazał, że od początku akcji kontrolowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już ok. 4 mln sprawdzeń.





10:12 Aktywność gospodarcza we Francji spadła o 35 proc.

Ogólnokrajowa blokada we Francji, spowodowana pandemią Covid-19, wciąż zmniejsza aktywność gospodarczą o 35 proc. w stosunku do normalnego poziomu mimo niewielkiego ożywienia w sektorze przemysłowym i budowlanym - podał francuski urząd statystyczny INSEE.

Poza tymi dwoma sektorami szacuje się, że aktywność jeszcze nie nabrała tempa, odkąd po raz pierwszy w połowie marca wprowadzono restrykcje w celu powstrzymania epidemii koronawirusa - informuje INSEE.

W zaktualizowanej analizie dotyczącej wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę stwierdzono, że w sektorze prywatnym, z wyłączeniem najmu, aktywność była aż o połowę mniejsza w stosunku do poziomu sprzed pandemii.





10:08 Ukraina: Ponad 500 nowych zachorowań

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 578 przypadków zakażenia koronawirusem, a 13 osób chorych na Covid-19 zmarło - przekazało w czwartek ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. To dotychczas największa liczba infekcji wykrytych jednego dnia w tym kraju.

Bilans chorych wzrósł do 7170, a zmarłych - do 187. 504 pacjentów wyzdrowiało - poinformował resort.

Ogólnie w kraju zakażenie wykryto u 475 dzieci i 1368 pracowników medycznych.





10:02 POLSKA NOWE PRZYPADKI

O 177 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało również o kolejnych 9 zgonach. Łącznie zakażonych 10 346, zmarłych 435 osób.



Nowe przypadki choroby wykryto w województwach: wielkopolskim (65), dolnośląskim (29), śląskim (21), małopolskim (15), zachodniopomorskim (14), pomorskim (12), kujawsko-pomorskim (8), opolskim (6), lubelskim (4), podlaskim (2) i świętokrzyskim (1).









09:57 II etap luzowania obostrzeń

"Jutro pan premier przedstawi kolejne informacje dotyczące zarówno spraw oświatowych, ale również ewentualnego kolejnego etapu zmian regulacji, które były wprowadzone w związku z koronawirusem" - powiedział w Polsat News szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. "Odpowiednie służby zdecydują, czy ponownie zamknąć lasy" - dodał.









09:51 Pandemia koronawirusa przerodziła się w kryzys praw człowieka

Pandemia koronawirusa stała się kryzysem humanitarnym, który szybko przerodził się w kryzys dotyczący praw człowieka - ocenił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w wystąpieniu, którego zapis opublikowano na stronach internetowych ONZ.

Zdaniem Guterresa pandemia SARS-CoV-2 unaoczniła w wielu krajach dyskryminację części osób, gdy chodzi o dostęp do publicznych usług zdrowotnych, a także systemowe nierówności, które uniemożliwiają niektórym korzystanie z opieki medycznej.

"Pandemia w nieproporcjonalny sposób dotknęła pewne społeczności, powodując takie zjawiska jak mowa nienawiści w odniesieniu do tych grup" - powiedział. "Co więcej, obserwujemy też wprowadzanie surowych ograniczeń w sferze bezpieczeństwie publicznego, które nie są wcale motywowane względami ochrony zdrowia" - podkreślił.





09:45 Straż Graniczna

Straż Graniczna w środę skontrolowała 8,3 tys. osób przyjeżdżających do kraju. 5 tys. osób skontrolowano na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w czwartek Straż Graniczna.

Kontrola na granicy została przedłużona do 3 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju.

09:39 Policja zorganizowała zbiórkę żywności

Policjanci z Pruszkowa zorganizowali zbiórkę żywności dla osób samotnych, seniorów oraz służb wspomagających walkę z koronawirusem - poinformowała w rzeczniczka pruszkowskiej policji podkom. Karolina Kańka.

Jak przekazała rzeczniczka pruszkowskiej policji, zbiórka została zorganizowana w środę. "Głównym inicjatorem akcji była dzielnicowa st. sierż. Katarzyna Tomaszewska, która razem ze swoimi kolegami zorganizowała 2-godzinną zbiórkę żywności" - powiedziała podkomisarz.

Wskazała, że w zbiórce brali udział policjanci i cywile z pruszkowskiej komendy. "Dzięki ofiarności wszystkich, udało się zgromadzić różnego rodzaju żywność" - podała.





09:32 Wojsko zaangażowane w walkę z koronawirusem

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 9100 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1485 jednostek sprzętu. Wojsko wspiera ponad 40 DPSów, wczoraj ewakuowano 55 pensjonariuszy domu opieki społecznej w Kleszczowie" - napisał szef MON Mariusz Błaszczak.

Wojska Obrony Terytorialnej, które prowadzą akcję "Odporna wiosna", udzieliły dotychczas wsparcia 116 domom pomocy społecznej. Dowódcy brygad OT nawiązali kontakt ze wszystkimi ponad 800 placówkami w Polsce. W środę zakończyła się ewakuacja kolejnego DPS - tym razem w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim (woj. łódzkie).







09:25 Francja: Niepokojąco wysoka liczba zgonów

Liczba osób umierających we Francji na COVID19 utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie - komentuje tamtejsza prasa.

Mimo obowiązujących już od ponad miesiąca ograniczeń w przemieszczaniu się, liczba osób umierających każdego dnia z powodu koronawirusa nie spada poniżej 500.

Wielu specjalistów niepokoi fakt, że po zniesieniu zakazów, które ma nastąpić 11 maja, liczba ta może jeszcze wzrosnąć.





09:19 Szumowski: Covid-19 nie jest jedyną chorobą

"COVID-19 nie jest jedyną chorobą, na którą będą chorować i od której będą umierać ludzie. Dlatego jak najszybciej musimy odmrozić system ochrony zdrowia i wznowić opiekę oraz zabiegi w innych dziedzinach medycyny. W innym przypadku czekają nas dramaty wcale niezwiązane z koronawirusem. Taki swoisty plan ponownego otwarcia służby zdrowia powstaje" - stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. "W ostatnim czasie pojawiło się wiele prognoz rozwoju epidemii, zarówno w Europie, na świecie, jak i w Polsce. Wśród tych prognoz dotyczących Polski, a tworzonych choćby przez instytucje zagraniczne wiele musiało już zostać zaktualizowanych. Mogę dziś powiedzieć z cała pewnością, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań i to, że skalę zachorowań udało nam się wypłaszczyć" - dodał.









09:11 Chiny obawiają się drugiej fali epidemii

Po przejściu szczytowego okresu epidemii koronawirusa mieszkańcy chińskiego miasta Kanton rozluźnili kontrole, wrócili do pracy i znów tłumnie wychodzą na ulice. Strach powrócił jednak do dzielnic, w których wykryto ostatnio szereg nowych infekcji.

W godzinach szczytu mieszkańcy 15-milionowej metropolii ponownie tłoczą się w autobusach i wagonach metra, którymi dojeżdżają do pracy. Tłok wciąż jest jednak nieco mniejszy niż przed pandemią.

Znów opustoszały natomiast ulice w okolicy Taojin, dawnego centrum biznesowego, gdzie według komunikatów miejscowych służb medycznych wykryto w ostatnich dniach szereg nowych przypadków koronawirusa. Szczególny niepokój wywołało potwierdzenie infekcji u pracownika kawiarni jednej z dużych międzynarodowych sieci.

09:05 Dzienny raport resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przekazało aktualne informacje dot. ilości hospitalizowanych i wyleczonych z koronawirusa osób.









09:01 Ewakuacja DPS-u w Kaliszu

Rozpoczęła się ewakuacja 46 pensjonariuszy ośrodka opieki długoterminowej Salus w Kaliszu. Zakażeni koronawirusem pacjenci są przewożeni do szpitala zakaźnego w Wolicy k. Kalisza. Dziewięciu chorych jest podłączonych do respiratora.



Ewakuację na zlecenie wojewody przeprowadzają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Na miejscu są przedstawiciele urzędu wojewódzkiego w Poznaniu, Żandarmeria Wojskowa i policjanci, którzy zabezpieczają akcję.



Pensjonariusze są transportowani do szpitala zakaźnego w Wolicy k. Kalisza.





08:55 Niemcy i USA odczuwają ekonomiczne skutki pandemii

Aż 84 proc. niemieckich firm odczuło spadek przychodów. 18 proc. planuje zwolnienia. 15 proc. myśli o zamknięciu. To wskaźnik gorszy niż w Polsce.

Niemcy spodziewają się, że te wszystkie najdotkliwsze ograniczenia gospodarcze i społeczne potrwają jeszcze 4 miesiące, czyli do końca wakacji.

Podobnie sprawa rokowań gospodarczych wygląda w Ameryce.

"Nie ma co się spodziewać, że będziemy mieli odbicie gospodarcze w kształcie litery V. Czyli po silnym spadku równie szybkie odbicie. Gdy popatrzymy na rynki, na zachowanie ropy, to nic tego nie zwiastuje. Pogorszenie potrwa" - ostrzega Dan Russo, analityk z nowojorskiej giełdy na Wall Street.





08:49 Firmy mają coraz więcej obaw

Z wnioskami o wsparcie przedsiębiorcy ujawniają informacje, które mogą im zaszkodzić - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

W myśl przepisów o tarczy antykryzysowej do wniosku o świadczenie postojowe trzeba dołączyć informację o zarobkach zleceniobiorcy czy wykonawcy umowy o dzieło przed kryzysem i w trakcie - podała "Rz".

Według dziennika przedsiębiorcy starający się w pośredniakach o dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników muszą podać szczegółowe informacje o pensjach wszystkich zatrudnionych, w tym zleceniobiorców, dla których chcą uzyskać wsparcie. A od następnego roku ma ruszyć w ZUS zupełnie nowy rejestr umów o dzieło.

"Firmy składające wnioski o dofinansowanie mają coraz więcej obaw, jak te dane zostaną wykorzystane przez te instytucje" - czytamy.





08:41 Koronawirus może nieodwracalnie uszkodzić serce

Ministerstwo Zdrowia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie epidemii i uczula: koronawirus może nieodwracalnie uszkodzić serce - nawet u wcześniej całkowicie zdrowych osób.









08:33 Tarcza antykryzysowa

"Banki, PFR i KIR są gotowe do uruchomienia wypłat subwencji dla firm. Proces będzie prosty i całkowicie zdalny" - pisze w czwartkowym wydaniu "Puls Biznesu".











08:26 Pomoc dla przedsiębiorców pod lupą służb specjalnych

Służby specjalne wezmą pod lupę pomoc PFR dla przedsiębiorców. Skarbówka przygotowała specjalny algorytm do weryfikowania firm - informuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" podaje, że tarcza finansowa, którą stworzył Polski Fundusz Rozwoju, wchodzi w fazę operacyjną. Obecnie dopinane są umowy z bankami, za których pośrednictwem do mikro, małych i średnich firm popłynie 75 mld zł w postaci subwencji, które mogą być umarzane nawet w 75 proc. Do tego kolejne 25 mld zł ma popłynąć do dużych podmiotów

PFR w najbliższych dniach powinien też zacząć wielką operację emisji obligacji, z których pozyska pieniądze dla firm. W sumie przez Fundusz ma przejść w najbliższych miesiącach 100 mld zł - czytamy.









08:22 Węgry

Czternaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; wykryto też 116 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w czwartek na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 239, zaś wszystkich zakażeń do 2284.

Za wyleczone uznano 390 osób. Obecnie w szpitalach przebywa 850 chorych, z czego 61 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa prawie 11 tys. osób





08:15 Brazylia: Gwiazdy piłki nożnej zaangażowane w akcję charytatywną

Napastnik Paris Saint-Germain Neymar dołączył do akcji charytatywnej zorganizowanej przez Brazylijską Konfederację Piłkarską (CBF), która zebrała prawie milion dolarów dla rodzin borykających się z trudnościami w związku z pandemią koronawirusa.

"W tych trudnych czasach wiele rodzin potrzebuje naszej pomocy" - powiedział Neymar w nagraniu wideo, zamieszczonym na stronie CBF. Do akcji dołączyli także Alisson z Liverpoolu i były zawodnik Barcelony Dani Alves. Łącznie zaangażowało się finansowo 57 piłkarzy i trenerów.

Jak poinformował prezes CBF Rogerio Caboclo, zebrane pieniądze pozwolą na dostarczenie żywności i produktów sanitarnych ok. 32 tys. rodzin.





08:11 UE nie będzie miała wspólnego długu

Postulat południa Europy zaciągania długu przez UE na finansowanie pomocy krajom dotkniętym przez pandemię nie ma szans na realizację. W czwartek nie zgodzą się na to unijni przywódcy - pisze "Rzeczpospolita".









08:06 Pandemia koronawirusa nie opóźni zbrojeń dla Polski

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia nie opóźniają prac związanych z dostawami dla Polski. W zakładach obowiązują szczególne zasady ostrożności - zapewniają amerykańskie koncerny zbrojeniowe, które produkują broń zamówioną przez polski rząd.

Polska zamówiła w USA system obrony powietrznej Patriot produkowany przez firmę Raytheon. Uzbrojeniem baterii Patriot wybranych w programie Wisła mają być pociski PAC-3 MSE koncernu Lockheed Martin, który produkuje także zestawy artylerii rakietowej HIMARS i jest głównym wykonawcą w programie wielozadaniowego myśliwca F-35. W lutym br. Polska podpisała umowę na dostawę 32 takich maszyn w latach 2024-30. Raytheon i Lockheed Martin tworzą także spółkę produkującą przenośne zestawy przeciwpancerne Javelin, które mają być kupione m.in. dla WOT.

Jak zapewniły osoby z amerykańskiego przemysłu, będące blisko polskich programów, "w tej chwili sytuacja z koronawirusem nie ma wpływu na zamówienia dla Polski, w tym na produkcję F-35".







08:01 Pandemia może pogrążyć branżę hotelarską

Brak realnej pomocy ze strony państwa, spodziewany wzrost kosztów i spadek cen mogą zatopić polską branżę hotelarską - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Jak podaje dziennik, każdy miesiąc zamknięcia hoteli z powodu epidemii koronawirusa, oznacza spadek przychodów całej polskiej branży hotelowej w granicach od 870 mln zł do 1 mld zł - wynika z szacunków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP).





07:56 "Solidarność" chce wyższego zasiłku dla bezrobotnych

"Solidarność" domaga się szybkiego odmrożenia gospodarki i zwiększenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych - czytamy w "Naszym Dzienniku".

"Niesprawiedliwie zostali potraktowani pracownicy, którzy przez całe dotychczasowe zawodowe życie byli zatrudnieni na umowie o pracę i opłacali składki do ZUS" - wskazał cytowany w artykule przewodniczący związku Piotr Duda.

Dziś osoby, które stracą pracę z powodu kryzysu, otrzymują zasiłek w wysokości 861 zł brutto. Tymczasem ci, którzy byli zatrudnieni na śmieciówkach i nie odprowadzali składek, korzystając z tarczy antykryzysowej, otrzymają 2080 zł brutto postojowego. Dlatego związek postuluje podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli do 1300 zł brutto - napisała gazeta.





07:51 DGP: Przedsiębiorstwom grożą wysokie kary

Przedsiębiorstwom, które z powodu pandemii nie wywiążą się np. z narzuconych limitów recyklingu, grożą wysokie kary - informuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Rząd w kolejnych ustawach antykryzysowych dba o pomoc dla firm. Jednakże zabrakło w nich regulacji rozwiązujących problem opłat za niewykonanie założonych planów. Sprawa dotyka np. branży AGD. Jeśli producenci nie osiągną w tym roku wymaganego 60-procentowego poziomu recyklingu od średniej sprzedaży z poprzednich trzech lat, zostaną obarczeni dodatkowymi opłatami - czytamy.

Dziennik podał, że spełnienie kryteriów, jak twierdzą, będzie utrudnione - sklepy stacjonarne są zamknięte, a gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych działają w ograniczonym stopniu.





07:45 "Izolacja jest trudna dla wszystkich"

Długotrwała izolacja, z jaką mamy dziś do czynienia, jest trudna dla wszystkich, nawet dla takich osób, którym się ona początkowo podoba - powiedziała psycholog dr Magdalena Budziszewska. Taka sytuacja jest szczególnie trudna dla osób, które już wcześniej czuły się samotne - dodała.

W rozmowie z PAP psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Magdalena Budziszewska przypomniała, że człowiek jest istotą społeczną. "Niezależnie od tego, czy ktoś lubi przebywać sam, czy potrzebuje codziennie kontaktu z kimś innym, długotrwała izolacja jest dla każdego trudna" - podkreśliła.

W przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych można spotkać się z niemal euforycznymi twierdzeniami: "wreszcie mogę znaleźć czas na książkę albo odpocząć i porozmawiać z rodziną". Medal ma jednak dwie strony. Jak mówi dr Budziszewska, radość z izolacji dotyczy głównie osób, które określiła jako "przebodźcowane", czyli takie, które na co dzień nie mogły znaleźć na nic czasu. Teraz znajdują chwilę wytchnienia. Jednak taki stan euforii nie będzie trwać wiecznie - uważa psycholog.





07:39 USA pozywa rząd Chin

Stan Missouri pozwał rząd ChRL oraz Komunistyczną Partię Chin za ukrywanie informacji ws. koronawirusa. Nietypowy pozew złożył Eric Schmitt, który pełni funkcję prokuratora generalnego w tym położnym na południu stanie. MSZ w Pekinie uznało pozew za absurd.









07:30 Nowa tarcza antykryzysowa

Dziś mamy poznać szczegóły nowej tarczy antykryzysowej- obiecywała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Chodzi po pierwsze o rządowe dopłaty do kredytów dla firm oraz mechanizm blokowania przejmowania polskich spółek przez chińskich czy rosyjskich inwestorów. Wartość wielu firm teraz spadła. Rząd chce więc ewentualne przejęcia blokować.





07:24 Niemcy: Utrzymuje się silna tendencja wzrostowa zakażeń

Od trzech dni utrzymuje się w Niemczech silna tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W ciągu ostatniej doby wykryto 2352 infekcje, a 215 osób zmarło.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w Niemczech tym samym do 5094 przypadków.

Liczba wszystkich osób w Niemczech, u których dotąd potwierdzono obecność koronawirusa, wynosi 148 046 - podano w komunikacie.





07:13 Jeszcze dziś rozmowy o odmrażaniu gospodarki

Jak zapowiadają ministrowie, rząd ma dzisiaj rozmawiać z ekspertami o odmrażaniu gospodarki.

Rozmowy o odmrażaniu gospodarki mają dotyczyć między innymi terminu przejścia do opisanego przez premiera drugiego etapu luzowania ograniczeń, który zakłada otwieranie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli, bibliotek, muzeów i galerii sztuki.

Sporo osób - nawet w rządzie - chce otworzyć hotele już za tydzień - na czas majówki. Przed taką decyzją ostrzegają jednak lekarze. Otwarcie hoteli na długi słoneczny weekend tylko zachęci ludzi do przemieszczania się, a to powodowałoby wzrost zachorowań.

Rząd będzie dziś dyskutował również o tym kiedy otwierać szkoły. Na to też poczekamy przynajmniej dwa tygodnie.





07:06 Polscy medycy pojadą do USA

Dziewięciu medyków Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczyna tygodniową misję w Chicago. Celem wyjazdu jest wsparcie sojuszników, wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy, która może być wykorzystana w Polsce przy zwalczaniu pandemii koronawirusa.

Wysłanie polskich medyków na misję do Stanów Zjednoczonych było jednym z tematów sobotniej rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że wojskowi medycy będą uczestniczyli w uruchomieniu tymczasowego szpitala wojskowego, przeznaczonego dla ponad dwóch tysięcy pacjentów.





07:00 Pożyczki dla przedsiębiorców

Do tej pory przedsiębiorcom przyznano ponad 74 tys. niskooprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie trafiło na ochronę ponad 168 tys. miejsc pracy.

Z danych MRPiPS wynika, że o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 215,3 tys. wniosków.

Najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim (30,7 tys.), wielkopolskim (25,6 tys.) i śląskim (24,8 tys.). Najmniej - w podlaskim (3,8 tys.), opolskim (4,3 tys.) i lubuskim (5,5 tys.).





06:52 Ks. Isakowicz-Zaleski: Najgorsze przed nami

"Moim zdaniem, najgorsze jeszcze przed nami. Pomimo starań samorządów i społeczników dojdzie do zakażeń w kolejnych Domach Opieki Społecznej i Zakładach Opieki Leczniczej, a co za tym idzie, do fali zgonów" - stwierdził w rozmowie z Onetem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - prezes Fundacji im. Brata Alberta. "Wszystko wskazuje na to, że odcięcie DPS-ów od normalnego życia może trwać miesiące. Powiaty nie dadzą sobie z tym rady. To nie tylko kwestia dodatkowego dofinasowania, ale i decyzji, kiedy i na jakich zasadach będą zmiany w zakresie powrotu do normalności" - zauważył.









06:42 Niższe stawki za przeprowadzenie testów

Już nie 450, a tylko 280 złotych za badanie. Ministerstwo Zdrowia i NFZ obcinają stawki płacone laboratoriom za przeprowadzanie testów na koronawirusa.

Ministerstwo zapewnia, że liczba wykonywanych testów nie spadnie, bo nadal będzie to opłacalne dla laboratoriów. Resort tłumaczy, że jesteśmy na zupełnie innym etapie epidemii niż na początku i spadają koszty badań. Dużo tańsze są same testy i odczynniki. O ile na początku epidemii trwała walka o zdobycie testów - teraz są dostępne i dużo tańsze. Zaraz do użytku wejdą jeszcze tańsze - polskie testy. Im więcej laboratoria robią testów, tym ich koszty są mniejsze.

Ministerstwo planuje również uregulować sprawę testów komercyjnych, prawdopodobnie zostanie ustalona ich maksymalna cena.





06:31 Koty zakażone koronawirusem

U dwóch kotów w różnych częściach miasta Nowy Jork wykryto obecność koronawirusa. Powiadomili o tym w środę przedstawiciele amerykańskiego ministerstwa rolnictwa oraz Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).









06:25 Uszkodził radiowóz, bo został upomniany za brak maseczki

Policjanci stołecznego wydziału ruchu drogowego zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził ich radiowóz po tym, jak zapytali go, dlaczego spacerował bez maseczki lub innej formy zasłaniającej usta i nos - przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji VII nadkom. Joanna Węgrzyniak.

"W trosce o zdrowie tego mężczyzny, jak i innych mieszkańców, funkcjonariusze podjęli interwencję. Zapytali o przyczynę braku maseczki lub innej formy zasłonięcia ust i nosa" - podała policjantka.

Mężczyzna powiedział, że biega i się dusi, dlatego nie stosuje maseczki. "Funkcjonariusze wskazywali inne metody ochrony, niekoniecznie przy użyciu maseczki. Mężczyzna zlekceważył rady mundurowych, poproszony o okazanie dokumentów nagle zaczął uciekać" - dodała.

28-latek został zatrzymany. "Wtedy zaczął kopać w karoserię radiowozu, czym spowodował uszkodzenia".





06:14 Chiny: Nowe zakażenia koronawirusem

Narodowa Komisja Chin poinformowała o 10 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Sześć z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

Raport z poprzedniego dnia mówił o 30 przypadkach nowych zakażeń, z których 23 zostały "zaimportowane". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 798.

Chińskie służby medyczne stwierdziły także 27 nowych bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.

Od początku epidemii w Chinach zmarły 4632 osoby. Bilans ten nie zwiększył się od soboty.





06:03 Włochy nie chcą odwoływać matur

Włoska minister oświaty Lucia Azzolina oświadczyła w środę, że celem resortu jest organizacja matur w wyznaczonym wcześniej terminie od 17 czerwca i "na żywo" w szkołach, a nie podczas egzaminów w internecie. Matura ma zostać ograniczona do egzaminu ustnego.

Podkreśliła: "Włochy są jednym z krajów w Europie, które postanowiły utrzymać matury w tym roku. Także dlatego mam nadzieję, że naprawdę będzie możliwość, o co prosi wielu uczniów, przeprowadzenia przynajmniej egzaminu ustnego na żywo, oczywiście w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa dla zdrowia wszystkich".





05:54 Kanada: Straty w przemyśle mięsnym

Zachorowania na Covid-19 powodują straty w kanadyjskim przemyśle mięsnym. Zakład, w którym przetwarzana jest jedna trzecia wołowiny trafiającej do kanadyjskich sklepów, został czasowo zamknięty. Kanadyjczycy mogą spodziewać się wzrostu cen.

Ubojnia firmy Cargill Inc. w High River w południowej części Alberty została czasowo zamknięta, gdy zmarła jedna osoba, a zachorowało 515 z 2 tys. pracowników. Jak opisywały kanadyjskie media, już dziesięć dni temu związki zawodowe działające w tym zakładzie alarmowały media, że chorych na Covid-19 jest 38 osób, a w firmie nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa, takie jak zachowywanie odległości między pracownikami.





05:43 USA: Zakażonych już ponad 840 tys. osób

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarły już 46 583 osoby. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1738 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

W całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto ok. 16 tys. przypadków SARS-CoV-2. W poprzednim dziennym bilansie odnotowano przyrost o ok. 40 tys.

Łącznie w USA zdiagnozowano już ok. 840 tys. przypadki zakażenia koronawirusem na blisko 4,5 mln przeprowadzonych testów.





05:38 Bloomberg pomoże w walce z koronawirusem

Były burmistrz Nowego Jorku Mike Bloomberg pomoże całemu stanowi w opracowaniu i wdrożeniu programu testowania, izolacji i obserwowania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Ma na to wyasygnować 10 mln. dolarów - poinformował w środę gubernator stanu Andrew Cuomo.

Według danych uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore do środy w stanie Nowy Jork zakażonych koronawirusem jest 258 500 osób. Gubernator Andrew Cuomo uzupełnił, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły 474 osoby, najmniej od 1 kwietnia. Liczba hospitalizowanych spadła poniżej 16 tys. pacjentów. Odnotowano 482 przypadki śmiertelne, a 16076 osób przebywa w szpitalach.

W opinii stanowej służby zdrowia radykalny wzrost testowania oraz śledzenie kontaktów i izolowanie osób zakażonych jest konieczne. Może zapobiec nawrotowi pandemii wraz z otwieraniem firm i łagodzeniem restrykcji.





05:32 Brazylia epicentrum pandemii w Ameryce Łacińskiej

W Brazylii, największym kraju Ameryki Południowej, gdzie potwierdzono oficjalnie w środę ok. 43 100 zachorowań na koronawirusa, zmarło dotąd prawie 2,8 tys. osób zakażonych. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto dwa i pół tysiąca nowych przypadków infekcji.

Jak napisał w środę korespondent argentyńskiego dziennika "El Clarin", rzeczywista liczba chorych w tym kraju jest prawdopodobnie znacznie wyższa, tak jak w niektórych innych krajach kontynentu. W oficjalnych statystykach bardzo trudno ująć rozmiary epidemii wśród ludności mieszkającej w osiedlach biedoty na obrzeżach wielkich miast, gdzie rzadko docierają służby medyczne.

Dotyczy to również argentyńskich slumsów na peryferiach stolicy, Buenos Aires i innych miast.





05:17 USA: Pierwsza ofiara zmarła 20 dni wcześniej niż sądzono

Już 6 lutego zmarła w Stanach Zjednoczonych pierwsza osoba zakażona koronawirusem - poinformowały władze hrabstwa Santa Clara w Kalifornii. Do tej pory uznawano, że pierwszy zgon spowodowany Covid-19 w USA miał miejsce 20 dni później.

Pierwsza ofiara śmiertelna Covid-19 zmarła w domu, w czasie gdy testy na koronawirusa nie były w USA powszechne i nie ogłoszono jeszcze pandemii.

To jedna z trzech osób, które pośmiertnie włączono do bilansu ofiar koronawirusa w hrabstwie. Dwie kolejne ofiary Covid-19 również zmarły w domu - 17 lutego i 6 marca. Władze Santa Clary zapowiadają dalsze dochodzenia i podejrzewają, że bilans zostanie jeszcze powiększony o inne przypadki sprzed tygodni.

Doniesienia z Kalifornii dowodzą, że racje mają medyczni eksperci, utrzymujący, iż trudne lub nawet niemożliwe jest przedstawianie statystyk dotyczących aktualnego zasięgu epidemii - pisze portal radia NPR.







05:13 Czechy: Badania odporności na koronawirusa

W kilku czeskich miastach, w których będą odbywać się badania określające odporność Czechów na nowego koronawirusa, już w środę zarezerwowano część miejsc w kolejkach do punktów pobrań. W Pradze znalazły się osoby, które nalegały na badania już w środę.

27 tys. osób ma zostać przetestowanych w czasie dwóch tygodni w Pradze, Brnie, Ołomuńcu, a także dwóch miejscowościach, w których w połowie marca stwierdzono masowe zachorowania na Covid-19 i które poddano kwarantannie - Litovel i Uniczov.

Na potrzeby badania żołnierze przygotowali specjalne miejsca pobrań, które nie kolidują z bieżącą działalnością szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ich budowie w centrum Pragi przyglądały się najczęściej starsze osoby, które z rozczarowaniem dowiadywały się, że na przeprowadzenie testów trzeba poczekać do czwartku rana.









05:04 USA zawiesza wydawanie zielonych kart



Donald Trump poinformował w środę, że podpisał dekret imigracyjny tymczasowo zawieszający wydawanie zielonych kart. W ten sposób prezydent USA chce zapewnić miejsca pracy dla amerykańskich obywateli w okresie kryzysu, związanego z pandemią koronawirusa.

"Podpisałem dekret tymczasowo zawieszający imigrację do Stanów Zjednoczonych" - powiedział Trump podczas codziennego briefingu prasowego. "Dzięki temu bezrobotni Amerykanie ze wszystkich środowisk jako pierwsi skorzystają z miejsc pracy, gdy gospodarka ponownie się otworzy" - wyjaśnił.

Zawieszenie wydawania zielonych kart potrwa początkowo 60 dni. Nie będzie ono miało zastosowania do wiz na pracę tymczasową, a jedynie do zezwoleń na stałą pracę w USA.

Trump dodał, że ewentualne dalsze przedłużenie zawieszenia wydawania zielonych kart zostanie ogłoszone "we właściwym czasie".