16 przypadków koronawirusa wykryto w Polsce. Ponad 170 osób jest hospitalizowanych - to najnowsze dane resortu zdrowia. Pięć osób z potwierdzonym zakażeniem jest leczonych na oddziale zakaźnym w Szpitalu Rejonowym im. Józefa Rostka w Raciborzu (Śląskie). Ponad cztery tysiące osób zostało objętych kwarantanną. W poniedziałek potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Krakowie.

14:07

W Gruzji potwierdzono 15 przypadków zakażenia Covid-19 - poinformowano na rządowym portalu. Władze przekazały tego dnia, że w związku z koronawirusem ograniczone będą zagraniczne delegacje urzędników państwowych i wyjazdy naukowe.

W ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków wzrosła o dwa. Stan jednego z zakażonych oceniany jest jako średnio ciężki. Większość pacjentów jest leczona w stolicy kraju, Tbilisi.

Wiadomo, że jeden z chorych przyjechał do Gruzji z Hiszpanii, gdzie miał kontakt z Włochami.

W kraju kwarantanną objętych jest 141 osób, a 51 jest pod obserwacją lekarzy w szpitalu.



14:00

Szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział zorganizowanie "wkrótce" telekonferencji przywódców unijnych w celu omówienia skoordynowanej odpowiedzi UE na epidemię koronawirusa. Anonimowy urzędnik unijny powiedział, że telekonferencja odbędzie się najpewniej we wtorek.

Po konsultacjach zorganizuję wkrótce konferencję członków Rady Europejskiej na temat COVID-19 w celu skoordynowania wysiłków UE. Musimy współpracować w celu ochrony zdrowia naszych obywateli - napisał na Twitterze Michel.

Swój udział we wtorkowej telekonferencji potwierdził już prezydent Francji Emmanuel Macron - powiedział agencji Reutera przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.

13:55

W Małopolsce od czwartku zostanie uruchomione laboratorium badające próbki pod kątem koronawirusa - poinformował wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Będzie ono działać w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.

13:54

W ciągu dwóch, trzech dni wdrożymy kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podejmujemy dzisiaj kolejne decyzje, jesteśmy jednymi z pierwszych w Europie, którzy taką decyzję podejmują. Mianowicie wdrażamy kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami, na głównych przejściach - poinformował premier. Jak dodał, rozwiązaniem tym będą objęte cztery przejścia na granicy z Niemcami i jedno przejście na granicy z Czechami.

13:00

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii w poniedziałek przed południem potwierdziło 24 zgony w związku z epidemią koronawirusa. Liczba zainfekowanych osób wzrosła do 900.



Od popołudnia w niedzielę do poniedziałku rano liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się w Hiszpanii z 17 do 24. Na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu liczba zgonów podwoiła się w ciągu niespełna doby do 16.



Pięć innych zgonów w związku z koronawirusem odnotowano w Kraju Basków, a po jednym w Katalonii, Aragonii oraz we wspólnocie autonomicznej Walencji.



W ciągu zaledwie doby liczba zainfekowanych osób wzrosła w kraju z 600 do 900.



W regionie Madrytu zarejestrowano też najwięcej zakażeń - blisko 450; liczba zakażeń podwoiła się tam w ciągu jednego dnia.



12:55

Ministerstwo zdrowia będzie podawało dane zbiorcze, istotne informacje ws. koronawirusa, szczegóły zaś m.in. rzecznicy wojewodów - poinformował w poniedziałek szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.



Jak tylko będziemy mieli istotne informacje, będziemy je przekazywać. Poprosiłem wojewodów, aby to rzecznicy wojewodów informowali o konkretnych przypadkach zachorowań w danym województwie - zaznaczył minister.



My, jako ministerstwo, będziemy zbiorczo podawali te dane, oficjalne ilości osób objętych działaniami i osób z potwierdzonym rozpoznaniem koronawirusa. Poszczególne przypadki zachorowań, przy tej rosnącej liczbie, będą przekazywane przez rzeczników wojewodów - dodał Łukasz Szumowski.



Dotychczas w Polsce potwierdzono 16 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, z których pięć w poniedziałek.





12:47

"Mamy formalnie potwierdzone 16 przypadków zakażenia koronawirusem " - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4000 objętych kwarantanną domową. "Te cyfry rosną, oczekujemy, że w Polsce ten przyrost będzie bardzo szybki" - dodał.



12:30

"Ważne jest, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny. Chrońmy swoich bliskich, siebie i innych dookoła. Jeśli jesteśmy w kwarantannie nie wychodźmy na zakupy, do sklepu itd. To jest zakazane. Apeluję o zdrowy rozsądek" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



12:17

Liczba zgłoszonych w poniedziałek nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Chinach była najniższa od stycznia. Czołowy doradca rządu ChRL ds. epidemii Zhong Nanshan ocenił tymczasem, że na świecie wirus będzie się szerzył co najmniej do czerwca.



12:05

Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził na konferencji prasowej 16 przypadków zarażenia wirusem. Jak dodał, ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4 tysiące objętych kwarantanną domową.

11:52

Według Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli epidemia koronawirusa wygaśnie latem, to będzie to prezent od losu. Nie należy jednak na to liczyć. To oznacza, że świat stanął przed wyzwaniem daleko większym, niż pochłaniająca znacznie więcej ofiar grypa, która ma charakter sezonowy. Nasze życie będzie się musiało zmienić na stałe. Bez paniki, ale też bez zbędnych złudzeń - pisze na blogu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.



11:41

Tegoroczny Marsz Żywych w Oświęcimiu, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, został przełożony - podała międzynarodowa organizacja March of the Living. Nie podano nowego terminu. Może się on odbyć w tym roku, ale będzie to zależne od sytuacji zdrowotnej.



Marsz Żywych w Oświęcimiu, podczas którego Żydzi z całego świata, oraz młodzi ludzie z Polski upamiętniają ofiary Holokaustu, miał się odbyć 21 kwietnia. Udział w nim miało wziąć ok. 10 tys. osób.



11:30

Już pięć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest leczonych na oddziale zakaźnym w Szpitalu Rejonowym im. Józefa Rostka w Raciborzu (Śląskie) - poinformował w poniedziałek dziennikarzy dyrektor placówki Ryszard Rudnik.



Mieliśmy dwóch pacjentów już oznaczonych, natomiast dzisiaj przybyły do nas następne trzy osoby, które wcześniej już zostały skierowane z kwarantanny przez sanepid, miały potwierdzony wynik dodatni - powiedział dyrektor.



W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u dwojga mieszkańców Rybnika, w poniedziałek rano władze miasta zdecydowały o odwołaniu w: Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja.



11:17

W zespole szkół w Policach (Zachodniopomorskie) w poniedziałek rozpoczęły się zajęcia. Przez kilka dni w szkole i internatach obowiązywała kwarantanna spowodowana podejrzeniem koronawirusa.





11:05

Stan pierwszego pacjenta w Polsce ze zdiagnozowanym koronawirusem jest dobry. Rzecznik szpitala w Zielonej Górze, gdzie przebywa mężczyzna, nie wykluczyła w poniedziałek, że w najbliższym czasie 66 latek opuści oddział zakaźny.



10:39

"To nasz mroczny czas, ale poradzimy sobie" - powiedział premier Włoch Giuseppe Conte odnosząc się do kryzysu z koronawirusem w roli głównej. W poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" szef rządu zaznaczył, że jest zdeterminowany, by chronić obywateli. Ujawnił, że poddał się testowi na obecność koronawirusa i że wynik był negatywny.



10:35

Oto mapa zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w Polsce

10:14

W szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie na oddziale zakaźnym przebywa ponad 60-letni pacjent zarażony koronawirusem - powiedział dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Ministerstwo Zdrowia zapowiada konferencję prasową ws. aktualnej sytuacji epidemiologicznej o godz. 12.00.



To pierwszy przypadek zarażenia stwierdzony w Krakowie i 12 potwierdzony jak dotąd w Polsce.

10:12

To nie jest dobry początek tygodnia na światowych giełdach. Warszawski parkiet zaczął notowania z 7-procentowym minusem. To jeden z najgorszych dni w historii giełdy. Powodem jest oczywiście koronawirus.



10:09

96 nowych przypadków koronawirusa odnotowano w poniedziałek w Korei Południowej, co oznacza, że do 7478 wzrosła liczba osób zainfekowanych - podały Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC). Wskaźnik wzrostu liczby zakażeń jest jednak najmniejszy od 11 dni.



Być może epidemia Covid-19 w Korei Płd. powoli słabnie. W sumie w związku z koronawirusem zmarło do tej pory w tym kraju 51 osób.



Większość przypadków zakażeń koronawirusem jest w mieście Daegu, na południu Korei Płd., i w sąsiedniej prowincji Gyeongsang Północny.



Korea Południowa jest drugim, po Chinach, największym ogniskiem epidemii koronawirusa. We Włoszech zarejestrowano ponad 6300 zakażeń, a 366 osób zmarło.



10:00

Stan kobiety, u której w piątek stwierdzono koronawirusa, pogorszył się. Stan mężczyzny, u którego także potwierdzono zakażenie nowym wirusem, jest stabilny.



09:52

W Niemczech do poniedziałku do godzi. 8 rano wykryto 1112 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W porównaniu z niedzielą oznacza to wzrost liczby zarażonych o 210.



484 osoby z koronawirusem, czyli blisko połowę łącznej ich liczby, zarejestrowano w legitymującej się największym wśród niemieckich krajów związkowych zaludnieniem Północnej Nadrenii-Westfalii, w tym ponad 290 w uważanym za pierwotne ognisko infekcji powiecie Heinsberg.



W Bawarii odnotowano dotąd 256 potwierdzonych przypadków nosicielstwa, w Badenii-Wirtembergii - 199, w Berlinie - 40, a w Dolnej Saksonii - 33. W 10 innych krajach związkowych jest ich nie więcej niż po 20, a w Saksonii-Anhalcie nie zarejestrowano dotąd żadnego.



Jak zaznacza RKI, chodzi tu o przypadki, które mu zgłoszono lub o których informowały oficjalne źródła.



W Niemczech nie odnotowano dotychczas żadnego zgonu spowodowanego koronawirusem.



09:50

Ponownie z powodu koronawirusa zamknięto dla turystów katedrę w Mediolanie, jeden z symboli tego miasta. To konsekwencja dekretu rządu Włoch z zaleceniami dotyczącymi kroków, które mają na celu zatrzymanie fali zarażeń.



09:40

Gubernator prefektury Kanagawa, w środkowej Japonii, Yuji Kuroiwa poinformował w poniedziałek o śmierci osoby zainfekowanej koronawirusem. To ósma ofiara śmiertelna tego wirusa w tym kraju. Według agencji Kyodo, dotychczas w Japonii stwierdzono 520 przypadków Covid-19.



Brak jest informacji na temat nowej ofiary śmiertelnej koronawirusa. Jej rodzina poprosiła o niepodawanie szczegółowych danych. Wiadomo jedynie, że zgon nastąpił w niedzielę.



Podany przez agencję Kyodo bilans zakażonych koronawirusem w Japonii nie uwzględnia pasażerów brytyjskiego statku wycieczkowego Diamond Princess, którzy przez dwa tygodnie przechodzili kwarantannę nieopodal Jokohamy. Na pokładzie wycieczkowca zakażonych zostało prawie 700 osób. Siedem z nich zmarło.



09:20

Stan jednego z pacjentów zarażonego chorobą COVID-19 jest poważny - poinformował w poniedziałek rano wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dodał, że na terenie województwa 2 osoby są zarażone koronawirusem, 50 hospitalizowanych z podejrzeniem choroby, 235 w kwarantannie, a 523 w nadzorze epidemiologiczno-sanitarnym.



Pacjent w stanie ciężkim przyjęty został na oddział. Z racji wieku osoba miała niewielką liczbę kontaktów. Wszystkie te osoby od piątku przebywają w kwarantannie i przypadek był łatwiejszy, jeśli chodzi o odizolowanie ludzi, które miały kontakt z chorym, niż w przypadku pacjenta numer jeden - wyjaśnił Jarosław Obremski.



Zapewnił też, że stan pierwszego pacjenta jest bardzo dobry.



09:10

W woj. mazowieckim odnotowano dwa potwierdzone przypadki koronawirusa, a kolejne 23 osoby są hospitalizowane i diagnozowane - powiedział w poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. 27 osób jest objętych kwarantanną.



Na Mazowszu 2354 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym.



08:58

73-letni mężczyzna zarażony koronawirusem, który w piątek został przyjęty na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, jest w stanie ciężkim.

Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala informowała, że pacjent ma objawy ciężkiego przypadku koronawirusa: zapalenie płuc i niewydolność oddechową.

Zaraził się poprzez kontakt z inną osobą z rodziny, która przyjechała do Polski z wizytą ze Stanów Zjednoczonych. Bliscy mężczyzny trafili już na obserwacje.

08:43

W związku z podejrzeniem zagrożenia koronawirusem od poniedziałku zostały zawieszone zajęcia w dwóch szkołach w Rybniku (Śląskie): Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej.

W niedzielę u dwojga mieszkańców tego miasta zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Są hospitalizowani w szpitalu w Raciborzu.

07:38

Specjalnym rejsem linii lotniczych Air Koryo ewakuowano ze stolicy Korei Północnej Pjongjangu do Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie zagranicznych dyplomatów w związku z koronawirusem - podały w poniedziałek rosyjskie agencje informacyjne.



Zamiar powrotu przez Władywostok wyrażali dyplomaci Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

06:47

Turniej PNB Paribas Open w kalifornijskim Indian Wells w tym roku się nie odbędzie. Organizatorzy odwołali imprezę tuż przed jej rozpoczęciem z powodu obaw o rozprzestrzenianie się koronawirusa w Kalifornii. Turniej rangi Masters 1000 miał się rozpocząć w poniedziałek meczami kwalifikacyjnymi.

06:30

Zostaję w domu"- to hasło zainaugurowanej w niedzielę kampanii internetowej we Włoszech, w której gwiazdy show-biznesu apelują do rodaków, by nie wychodzili z domu, jeśli nie muszą, w dniach nasilającego się kryzysu z powodu szerzenia się koronawirusa.



06:15

Albania poinformowała w poniedziałek o dwóch pierwszych przypadkach zakażenia koronawirusem. Są to ojciec i syn, którzy powrócili z Włoch.



Według albańskiego ministerstwa zdrowia stan obu zarażonych jest stabilny i nie mają żadnych powikłań.



Wcześniej przebadano ok. 60 osób, co do których istniały podejrzenia, że są zarażone. Wyniki okazały się negatywne.



We Włoszech, które sąsiadują z Albanią przez Morze Adriatyckie, przebywa ponad 400 tys. Albańczyków.



05:30

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem o trzech kolejnych potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. W sumie w całym kraju odnotowano już 11 przypadków koronawirusa.



05:20

Z najnowszych danych wynika również, że koronawirusa stwierdzono w 34 amerykańskich stanach oraz w stołecznym Waszyngtonie. Do niedzieli w USA łącznie zmarło 21 osób zakażonych Covid-19, z czego 18 w stanie Waszyngton (północny zachód USA), dwie na Florydzie i jedna w Kalifornii.



Do tej pory stwierdzono koronawirusa COVID-19 u ponad 550 osób. Niektórzy z urzędników w Białym Domu - jak informuje "Washington Post" - prywatnie wyrażają pogląd, że liczba amerykańskich przypadków co najmniej podwoi się w ciągu 48 godzin.

Z obawy przed epidemią część mieszkańców USA robi zapasy. Ze sklepowych półek szybko znikają podstawowe artykuły higieniczne oraz puszki z jedzeniem. W niektórych sklepach wprowadzono limity na zakup najbardziej pożądanych towarów.

05:10

Arabia Saudyjska poinformowała w poniedziałek o 4 nowych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło liczbę zakażonych do 15 osób. Wprowadzane są kolejne ograniczenia w podróżach zagranicznych i przemieszczaniu się wewnątrz kraju.



Saudyjskie ministerstwo zdrowia podało, że nowe przypadki dotyczą Saudyjczyka, 2 obywateli Bahrajnu i Amerykanina.



Wcześniej Arabia Saudyjska zawiesiła podróże swoich obywateli do dziewięciu krajów z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zawieszono też prawo wjazdu do Arabii Saudyjskiej osób przybywających z tych krajów lub kogokolwiek, kto przebywał w nich w ciągu ostatnich 14 dni. Kraje te to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Liban, Syria, Korea Południowa, Egipt, Włochy i Irak.