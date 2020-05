Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę po południu o 142 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 15 osób zmarło. Łącznie w Polsce zanotowano 17 204 zakażeń oraz 861 zgonów. Premier oraz ministrowie zdrowia i edukacji ogłosili także szczegóły trzeciego etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z epidemią SARS-CoV-2. Od 18 maja otwarte będą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także ogródki restauracyjne. Na całym świecie odnotowano ponad 4,3 mln przypadków zakażeń, a niemal 300 tys. osób zmarło.

- Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce mówi o 17 204 potwierdzonych zakażeniach i 861 ofiarach śmiertelnych. 6 410 chorych wyzdrowiało.



- Premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie zdrowia i edukacji ogłosili na konferencji prasowej szczegóły III etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z epidemią SARS-CoV-2, i decyzje dot. funkcjonowania szkół. O szczegółach przeczytacie TUTAJ! >>>>



- Łukasz Szumowski poinformował, że sprawa bezużytecznych maseczek ochronnych, kupionych przez jego resort za ponad 5 mln zł, została skierowana do prokuratury. Według ustaleń "Gazety Wyborczej", na transakcji zarobić miał przyjaciel rodziny ministra. O szczegółach tej głośnej sprawy przeczytacie TUTAJ! >>>>



- W USA liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła już 82 224. Około jednej trzeciej przypadków śmiertelnych COVID-19 w tym kraju przypada na stan Nowy Jork.





KONFERENCJA PRASOWA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO ws. III ETAPU LUZOWANIA OBOSTRZEŃ. ZOBACZ NAGRANIE:



17:35 NOWY BILANS W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 142 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce.



Zakażenia dotyczą województw: śląskiego (54), mazowieckiego (51), dolnośląskiego (12), łódzkiego (11), małopolskiego (7), opolskiego (2), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), wielkopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1).

Resort poinformował także o śmierci 15 osób chorujących na Covid-19.



Łącznie w Polsce odnotowano 17 204 zakażenia oraz 861 zgonów.





17:33 GOSPODARCZE SKUTKI PANDEMII MOGĄ BYĆ DŁUGOFALOWE

Prezes Fed Jerome Powell powiedział w środę, że gospodarcze skutki pandemii koronawirusa mogą się okazać długofalowe, a kondycja gospodarki USA może zależeć od kolejnych pakietów pomocowych. Podkreślił, że kryzys dotyka najbardziej ludzi słabo zarabiających.

Powell, który wystąpił w prestiżowym waszyngtońskim Instytucie Gospodarki Międzynarodowej imienia Petersona (PIIE), powiedział, że skala kryzysu i szybkość, z jaką ogarnął on amerykańską gospodarkę, to zjawisko bez precedensu w powojennej historii USA.

Według badania Fedu, które ukaże się w czwartek, blisko 40 proc. osób żyjących w gospodarstwach domowych, których roczny dochód wynosi mniej niż 40 tys. dol. rocznie, straciło już pracę - oznajmił Powell.

17:31 PONAD TYSIĄC GÓRNIKÓW Z KORONAWIRUSEM

Łączna liczba górników, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, przekroczyła w środę 1,2 tys. - wynika z informacji służb sanitarnych i spółek węglowych. Ich przedstawiciele zastrzegają, że w związku z dużą liczbą pobranych ostatnio wymazów do badań, liczba zakażonych stale się zmienia.

We wtorek przebywający w Katowicach wicepremier Jacek Sasin szacował liczbę zakażonych górników (bez członków górniczych rodzin) na niespełna 800. W środę po południu, po otrzymaniu wyników kolejnej części testów, liczba ta była o połowę wyższa - potwierdzonych było w sumie 1208 przypadków.

Najwięcej zakażonych - 829 osób - to zatrudnieni w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), gdzie pracuje ponad 41 tys. ludzi. Wiodącym ogniskiem zakażeń jest rybnicka kopalnia Jankowice (część kopalni ROW), gdzie potwierdzono 450 zakażeń. Zarażonych Sars-CoV-2 jest też 216 górników z gliwickiej kopalni Sośnica oraz 149 z katowickiej kopalni Murcki-Staszic.



17:24 KAZACHSTAN ŁAGODZI REGULACJE

Rząd Kazachstanu podjął decyzję o zniesieniu części ograniczeń społecznych i gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa. 18 maja otwarte mają zostać, pod pewnymi warunkami, małe kawiarnie i restauracje, hotele oraz miejsca kultu religijnego.

Rząd uściślił, że meczety, kościoły i inne miejsca kultu będą mogły być wypełnione nie więcej niż w 30 proc. Ograniczenia będą dotyczyć także kawiarni i restauracji, które szykują się do otwarcia. Gości przyjmą tylko te lokale, które mają nie więcej niż 30 miejsc lub dysponują ogródkiem.

W Kazachstanie do tej pory potwierdzono 5 417 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 32 osoby. Od połowy marca w kraju obowiązuje stan wyjątkowy.

17:10 WIELKA BRYTANIA

O 494 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 33186 - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia.

Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa wynosi w Wielkiej Brytanii 229705, co oznacza wzrost o 3242 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia. To najmniejsza liczba nowych przypadków od 31 marca, przy czym obecnie przeprowadzanych jest kilka razy więcej testów niż wtedy, a zarazem piąty kolejny dzień, gdy liczba wykrytych zakażań nie przekracza 4 tys. Bi

16:54 SGSP: Wszyscy podchorążowie opuścili już siedzibę szkoły

Szkołę Główną Służby Pożarniczej opuścili już wszyscy podchorążowie przebywający tam w izolacji. Poza SGSP w izolacji pozostaje nadal 6 podchorążych - poinformowała w środę PAP Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Jak podała SGSP siedzibę szkoły opuścili już wszyscy podchorążowie przebywający tam w izolacji. "Poza SGSP w izolacji pozostaje nadal 6 podchorążych, w tym 3 w Izolatorium MSWiA w Warszawie, 1 w Izolatorium w Ciechocinku oraz 2 w Izolatorium w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie" - wskazano dodając, że ich stan zdrowia jest dobry.

16:53 BUŁGARIA

W Bułgarii w ciągu ostatniej doby o 65 wzrósł bilans zakażonych koronawirusem - poinformował Krajowy Sztab Operacyjny. W poprzednich kilku dniach notowano ok. 20 nowych infekcji na dobę. Ich łączna liczba wynosi obecnie 2 069 osób, z czego 96 zmarło.



16:37 BELGIA LUZUJE OBOSTRZENIA

W poniedziałek w Belgii zostaną otwarte muzea, biblioteki, salony fryzjerskie, kluby sportowe, ogrody zoologiczne i targi na świeżym powietrzu - zdecydowały władze kraju. To kolejny etap łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią.



16:30 CHINY ZMIENIAJĄ ZASADY CO DO NOSZENIA MASECZEK

Resort edukacji ChRL zakazuje noszenia na lekcjach wychowania fizycznego maseczek typu N95, używanych dla ochrony przed koronawirusem - podały w środę chińskie media. Wcześniej prasa donosiła o śmierci trzech uczniów ćwiczących na wuefie w maseczkach.

Maseczki filtrujące typu N95 nie będą dozwolone w czasie wysiłku fizycznego na lekcjach wuefu, ponieważ bardzo ograniczają przepływ powietrza. Nawet jeśli nie dojdzie do nagłego wypadku, mogą one zaszkodzić zdrowiu - oświadczył na konferencji prasowej przedstawiciel ministerstwa Wang Dengfeng.

16:14 NOWE ZAKAŻENIA W RUMUNII

Liczba ofiar epidemii koronawirusa w Rumunii przekroczyła tysiąc, na Covid-19 zmarło tam 1 016 chorych; w ciągu ostatniej doby wykryto 224 nowe zakażenia, łącznie stwierdzono ich 16 002 - poinformowały władze medyczne.

Najbardziej dotknięte epidemią pozostaje miasto Suczawa, w którym zdiagnozowano 3 317 infekcji. W drugim pod względem wykrytych zakażeń Bukareszcie stwierdzono ich 1 555.

16:09 TŁUMY W WIELKIEJ BRYTANII

Utrzymywanie zalecanego dystansu od innych ludzi w komunikacji publicznej, zwłaszcza w Londynie, okazuje się praktycznie niemożliwe, a tylko niewielka część pasażerów zasłania usta i twarz - relacjonują w środę brytyjskie media.

Środa jest pierwszym dniem pierwszego etapu łagodzenia w Anglii ograniczeń, wprowadzonych 23 marca w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. Od środy do powrotu do pracy zachęcane są te osoby, które nie mogą wykonywać swoich zajęć z domu, w szczególności pracujące na budowach, w zakładach przemysłowych czy rolnictwie. Ponadto wszyscy pozostali mogą do woli wychodzić z domu w celu aktywności fizycznej, a także spotykać się na otwartym powietrzu z jedną osobą spoza własnego domu.

16:07 SZKOŁY OBAWIAJĄ SIĘ CHAOSU

"Po pierwsze czekamy na szczegółowe przepisy prawne, bo diabeł często tkwi w szczegółach" - mówi w RMF FM o zapowiedzi luzowania pracy szkół Jacek Gan, dyrektor II LO w Sopocie. Od 25 maja nauczyciele mają prowadzić konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów, od 1 czerwca dla pozostałych uczniów. Zapowiedziane dziś na konferencji prasowej zmiany, budzą jednak pewne wątpliwości.

15:56 BEZ PORODÓW RODZINNYCH W OŚWIĘCIMIU

W oświęcimskim szpitalu powiatowym, w związku z wciąż rosnącym ryzykiem związanym z wirusem SARS-CoV-2, nadal nie będą odbywały się porody rodzinne.



"Decyzję podjęto biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i rosnącą liczbę odnotowywanych w Polsce przypadków Covid-19. Konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii" - głosi oświadczenie szpitala.

15:54

Dyrekcja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, przemianowanego na jednoimienny zakaźny, planuje "odmrażanie" placówki dla pacjentów, którzy nie są zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Ostateczne decyzje zapadną w uzgodnieniach z wojewodą kujawsko-pomorskim.

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. W. Biegańskiego Maciej Hoppe od kilku tygodni intensywnie pracują nad odmrożeniem części szpitala, aby funkcjonowała ona dla pacjentów, którzy nie są zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2. W tym celu opracowany został plan postępowania, który z inicjatywy dyrekcji zostanie jutro przedstawiony wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi - poinformowała rzeczniczka prasowa magistratu Beata Adwent.





15:51 KORONAWIRUS W HOLANDII



W Holandii na Covid-19 zmarły kolejne 52 osoby, stwierdzono też 227 nowych zakażeń koronawirusem - podał Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie pandemia pochłonęła w tym kraju 5 562 ofiary śmiertelne.





15:49 KORONAWIRUS W WIELKIEJ BRYTANII



O 494 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 33186.

15:47 OTWARCIE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW W WARSZAWIE

W poniedziałek chcemy otworzyć wszystkie miejskie żłobki i przedszkola - ogłosił dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jedno jest pewne - rząd wprowadził takie zasady, które zobowiązują nas do tego, żeby pomniejszać grupy. Te grupy mogą być maksymalnie 12-osobowe. Już wiemy, że na pewno nie wszyscy rodzice poślą swoje dzieci do żłobków i przedszkoli od 18 maja - dodał.

15:43

Kolejnych 6 przypadkow zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach pod Radomiem - tym razem chodzi tylko o członków personelu. Już wcześniej informowano, że chore są tez trzy pensjonariuszki.



Wszyscy zakażeni czują się dobrze. Wśród 125 pensjonariuszek, które zostały w domu opieki, żadna nie ma niepokojących objawów.



Wykrycie 6 nowych zakażeń wśród personelu to efekt testów u wszystkich pracowników placówki.





15:40

Angela Merkel / Clemens Bilan / PAP/EPA

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że chce, aby kontrole na granicach strefy Schengen, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa, zostały zniesione 15 czerwca, o ile pozwoli na to sytuacja sanitarna.

Naszym celem jest, jeśli pozwoli na to występowanie zakażenia, chcę to podkreślić, aby od 15 czerwca zostały całkowicie zniesione kontrole na obszarze Schengen - oznajmiła Merkel w Bundestagu.

Byłoby to przygnębiające, gdybyśmy musieli wrócić do restrykcji, które chcemy już mieć za sobą, ponieważ chcemy za dużo i za szybko - podkreśliła kanclerz. Dodała, że Unia Europejska potrzebuje lepszych paneuropejskich mechanizmów i systemów wymiany informacji, aby przygotować się na kolejną pandemię.

15:34 REPORTER RMF FM W AKCJI hot16challenge2

Wideo youtube





Pomorski reporter RMF FM Kuba Kaługa wziął udział w charytatywnej akcji #hot16challenge2. Dziennikarz nagrał charytatywną piosenkę i wsparł medyków, którzy walczą z koronawirusem.







15:24 ZMIANY W SPORCIE

Od 18 maja zniesiona zostanie część obostrzeń dotycząca sportu. Dopuszczone będą zajęcia w obiektach zamkniętych oraz treningi z udziałem większej liczby osób na zewnątrz. To trzeci etap "odmrażania" polskiego sportu.





15:21 WYTYCZNE DLA FRYZJERÓW

Tylko zdalne umawianie wizyt, dystans 1,5 metra między stanowiskami i jeden klient w salonie przypadający na jednego fryzjera - to niektóre nowe wytyczne resortu rozwoju dla branży fryzjerskiej w ramach odmrażania gospodarki.



MR poinformowało, że w salonach fryzjerskich powinna obowiązywać zasada: jeden fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.). Dodano, że wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.



"Codziennie przed rozpoczęciem pracy zalecamy fryzjerom pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy" - podało ministerstwo w wytycznych.



Resort ogłosił, że dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej.



Wytyczne obligują też do przyjmowania tylko osób zdrowych i nie będących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.

15:15



Odległość co najmniej 1,5 m między pracownikami lub konieczność instalacji ekranów ochronnych w salonach kosmetycznych zakładają wytyczne Ministerstw Rozwoju dla branży kosmetycznej, która ma ruszyć w trzecim etapie odmrażania gospodarki 18 maja.

Dodatkowe przepierzenia - aby oddzielić personel od klienta - zaleca resort zastosować na stanowiskach manicure. Powinny one jednak umożliwiać przełożenie dłoni.

Świadczenie usług w salonach kosmetycznych powinno odbywać się w systemie zmianowym i rotacyjnym. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy mają nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu, np. fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 stopniach C, a także nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle.





14:59



Ministerstwo zdrowia Lesotho poinformowało o wykryciu pierwszego przypadku infekcji koronawirusem w kraju. Południowoafrykańska monarchia była dotąd jednym z ostatnich państw bez oficjalnie stwierdzonej infekcji SARS-CoV-2.



W oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters resort zdrowia przekazał, że przebadane zostało 81 osób, które przybyły do Lesotho z RPA i Arabii Saudyjskiej. Wynik jednego z testów był pozytywny.





14:51 JAK ODBUDOWYWAĆ GOSPODARKĘ PO PANDEMII?

Odbudowę gospodarki po pandemii warto oprzeć na zasadach obiegu zamkniętego - wskazują eksperci ING Banku Śląskiego w raporcie "Osiem mitów o gospodarce obiegu zamkniętego".

Według autorów opracowania, nie oznacza to jednak rezygnacji z plastiku, ale wydłużenie jego życia poprzez standaryzację materiałów i opakowań oraz skuteczniejszy recykling. Zmiany - jak twierdzą eksperci - wymaga też projektowanie urządzeń codziennego użytku, tak aby ułatwić ich naprawę i przetwarzanie. "Oprócz korzyści dla środowiska pozwoliłoby to częściowo uniezależnić polską i europejską gospodarkę od dostaw krytycznych surowców, np. paliw kopalnych i metali ziem rzadkich" - zaznaczają.

Autorzy raportu przytaczają badania "Finansowy Barometr ING", z których wynika, że aż 38 proc. Polaków deklaruje, iż nadmiar odpadów z plastiku to najpoważniejszy problem związany z ochroną środowiska, natomiast tylko 25 proc. wskazuje, że jest nim globalne ocieplenie. W Europie odpady z plastiku również są na szczycie listy problemów środowiskowych, ale dla nieco mniejszego odsetka osób (34 proc.), podczas gdy globalne ocieplenie za najważniejsze uznaje tylko nieznacznie mniej - 33 proc. ankietowanych.





14:48 MASECZKA DLA MISJONARZA

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie uruchomiło kampanię "Maseczka dla misjonarza". Jest ona odpowiedzią na apel papieża Franciszka o pomoc materialną i duchową dla dotkniętych pandemią. Zebrane środki trafią do uchodźców na terenie m.in. Libanu, Syrii, oraz potrzebujących i misjonarzy pracujących w Afryce i Ameryce Płn.

Dyrektor biura sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Mariusz Boguszewski zaznaczył, że "Maseczka dla misjonarza" to duża akcja pomocowa i "szeroka ochrona tych, którzy nie tylko ewangelizują, ale też uczą, leczą, pielęgnują i pomagają". Tego wsparcia najbardziej potrzebują misjonarze pracujący w Ameryce Płn. i Afryce. Zebrane przez nas środki zostaną przeznaczone na zakup respiratorów, środków do dezynfekcji i przede wszystkim maseczek dla misjonarzy oraz ich podopiecznych, w miejscach gdzie obecnie panuje dramatyczna sytuacja epidemiologiczna - dodał.





14:47 UCZNIOWIE POWOLI WRACAJĄ do SZKÓŁ

Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi. Tego samego dnia wystartują w szkołach konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, zaś od 1 czerwca - konsultacje dla wszystkich uczniów.

Od 18 maja odbywać się będą mogły zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, branżowych czy technikach, np. umożliwiające zdobycie prawa jazdy.

O szczegółach pierwszego etapu powrotu uczniów do szkół przeczytacie TUTAJ! >>>>

14:44

12 tys. masek ochronnych trafiło do Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To kolejna partia środków ochrony osobistej przekazana przez Fundację Ronalda McDonalda w Polsce.



Od początku trwania epidemii Fundacja podarowała 44 tys. masek największym szpitalom pediatrycznym w Polsce m.in.: Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Szpitalowi Pediatrycznemu WUM, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie, Szpitalowi Copernicus w Gdańsku, Szpitalowi w Suwałkach i Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie.

14:27 KIEDY GRANICE WEWNĘTRZNE UE ZOSTANĄ PONOWNIE OTWARTE?

Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje dla państw członkowskich w sprawie otwarcia granic wewnętrznych UE. Bruksela sugeruje stopniowe podejście i umożliwienie podróży najpierw między regionami o podobnym nasileniu pandemii.

To nie będzie normalne lato dla nikogo z nas, ale jeśli wszyscy będziemy pracować razem, robiąc to, co do nas należy, zgodnie z wytycznymi KE, wówczas nie będziemy musieli siedzieć latem w domu czy mierzyć się z kompletnie straconym sezonem dla przemysłu turystycznego - mówiła wiceszefowa KE Margrethe Vestager. Musimy ostrożnie ponownie otwierać granice w Europie. Dlatego przyjęliśmy wytyczne dla państw członkowskich w sprawie stopniowego, skoordynowanego znoszenia restrykcji dotyczących wolnego przepływu osób. Co oczywiste, ludzie muszą mieć możliwość podróżowania pomiędzy krajami europejskimi, dlatego przedstawiamy wskazówki, jak stopniowo otwierać połączenia transportowe bez ryzyka dla zdrowia podróżnych - zaznaczyła.

KE przewiduje m.in., że państwa członkowskie powinny odchodzić od ogólnie stosowanych restrykcji takich jak np. 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich przybywających do kraju z zagranicy. Zamiast tego miałyby być stosowane bardziej ukierunkowane obostrzenia i środki ostrożności.

14:18 ZMIANY W KULTURZE

W III etapie odmrażania polskiej gospodarki przedstawionym dziś przez rząd pojawiły się zmiany dot. życia kulturalnego. Od 18 maja dozwolone będzie m.in. funkcjonowanie kin plenerowych i samochodowych. Filmowcy mogą wrócić na plany zdjęciowe.

13:59

KPRM podała, że rząd przedłuża zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. To zasiłek, który przysługuje matce lub ojcu dziecka. Jego długość nie zależy od liczby dzieci.

13:57 CO Z KOLONIAMI?

Informacje o masowych wyjazdach letnich dzieci i młodzieży będziemy mogli przekazać od tygodnia do dwóch, jeśli będziemy mieć pewność, że idziemy w dobrym kierunku - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

13:28

Zmiana obostrzeń dot. kościołów. "Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2" - czytamy na stronach rządowych.



13:24 RZĄD NIE PLANUJE ZAMKNIĘCIA WOJ. ŚLĄSKIEGO

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w województwie śląskim pojawiły się pytania o odizolowanie tego obszaru od innej części Polski. Nie tylko nie zamierzamy zamykać woj. śląskiego, ale wręcz dzisiaj należy się pomoc naszym wspaniałym rodakom na Śląsku, w Zagłębiu, w całym województwie śląskim, które jest bardzo mocno dotknięte koronawirusem - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

13:08 TRZECI ETAP LUZOWANIA OBOSTRZEŃ

Otwarcie lokali gastronomicznych, salonów fryzjerskich czy kosmetycznych, zmiana limitów dot. liczby osób przebywających w komunikacji miejskiej czy miejscach uprawiania sportu: przeczytajcie o szczegółach III etapu luzowania obostrzeń! >>>>



13:01 SZEF MEN o ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH w SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Szef MEN Dariusz Piontkowski: "Od 18 maja umożliwimy - za zgodą słuchaczy - odbycie zajęć praktycznych w szkołach policealnych - tam, gdzie nauka trwa zaledwie często rok czy półtora i nie wszyscy uczniowie byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe. (...) Podobnie jest z niektórymi zajęciami praktycznymi w technikach czy szkołach branżowych, stąd 18 maja - za zgodą uczniów - umożliwiamy powrót do kształcenia praktycznego, umożliwiającego np. zdobycie prawa jazdy".

12:52 MORAWIECKI o SZKOŁACH

Mateusz Morawiecki: Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi. Również od 25 maja wystartują w szkołach konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów, zaś od 1 czerwca umożliwione zostaną konsultacje dla wszystkich uczniów.

12:47 MORAWIECKI o LIMITACH PASAŻERÓW w KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Mateusz Morawiecki: Od 18 maja zwiększą się limity dot. liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Do tej pory zajętych mogło być 50 procent miejsc siedzących, od 18 maja będzie to 30 procent wszystkich miejsc: siedzących i stojących.

12:44 MATEUSZ MORAWIECKI o LUZOWANIU OBOSTRZEŃ

Mateusz Morawiecki: Od 18 maja będą mogły funkcjonować salony fryzjerskie i kosmetyczne - w określonym reżimie sanitarnym. Częściowo otwieramy również lokale gastronomiczne.

/ Grafika RMF FM

12:25 KORONAWIRUS w KLASZTORZE

Zmarła czwarta zakonnica z klasztoru Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie chora na COVID-19 - taką informację przekazała rzecznik prasowa jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu Izabela Hirsch-Lewandowska.

11:39 UKRAINA

Na Ukrainie potwierdzono w ciągu ostatniej doby 402 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 14 chorych na COVID-19 - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. Aktualny bilans epidemii na Ukrainie mówi więc w tej chwili o 16 425 zakażeniach i 439 ofiarach śmiertelnych.

3716 zakażonych - w tym 343 minionego dnia - wyzdrowiało.

11:25 ŁUKASZ SZUMOWSKI ws. ZAKUPU BEZWARTOŚCIOWYCH MASECZEK za 5 mln zł

Wysłaliśmy do prokuratury zawiadomienie ws. maseczek, które nie spełniają norm - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Chodzi o sprawę nagłośnioną przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej", którzy ustalili, że Ministerstwo Zdrowia kupiło bezwartościowe - niespełniające polskich norm - maseczki ochronne za ponad 5 mln złotych. Jak podał dziennik, zarobić miał na tym przyjaciel rodziny Łukasza Szumowskiego.

11:09 ŁUKASZ SZUMOWSKI ZAGŁOSOWAŁ WBREW WŁASNEJ REKOMENDACJI

Łukasz Szumowski - jak wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości - zagłosował za wyborami hybrydowymi, czyli głosowaniem na prezydenta w lokalach wyborczych z jednoczesną możliwością głosowania korespondencyjnego dla chętnych.

Wcześniej ten sam Łukasz Szumowski - jako minister zdrowia - wydał rekomendację, według której wyłącznie głosowanie korespondencyjne jest w czasie pandemii koronawirusa bezpieczne.

11:05 ZNAMY GODZINĘ KONFERENCJI PREMIERA ws. LUZOWANIA OBOSTRZEŃ

O godzinie 12:30 rozpocznie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowa Łukasza Szumowskiego i ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego: członkowie rządu poinformują na niej o szczegółach III etapu odmrażania gospodarki i decyzjach ws. funkcjonowania szkół w tym roku szkolnym.

10:47 KONTROLE na GRANICACH PRZEDŁUŻONE

Jest decyzja o przedłużeniu kontroli granicznych o następne 30 dni: nowelizację rozporządzenia w tej sprawie podpisał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Tym samym kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - a więc z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - zostaje przedłużona do 12 czerwca.

10:33 WIĘKSZOŚĆ NOWYCH ZAKAŻEŃ POCHODZI ze ŚLĄSKA

Ponad 60 procent ze 180 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2, o których poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, pochodzi ze Śląska.

Zanotowano tam 113 nowych infekcji.

10:17 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 180 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 8 chorych poinformował resort zdrowia.

Ministerstwo powiadomiło również o odjęciu ze statystyk zakażeń 39 przypadków "błędnie zaraportowanych" 12 maja przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju mówi więc o 17 062 potwierdzonych zakażeniach i 847 ofiarach śmiertelnych.

/ Grafika RMF FM

09:58 NIEMCY

101 zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7634.

Instytut poinformował również o 798 nowych infekcjach zidentyfikowanych minionej doby: od początku epidemii potwierdzono więc już w Niemczech 171 306 zakażeń SARS-CoV-2.

Około 1500 chorych na COVID-19 uznano natomiast w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało już około 148 700 zakażonych w tym kraju: to 86 procent wszystkich zidentyfikowanych dotychczas przypadków koronawirusa w Niemczech.

/ Grafika RMF FM /

09:34 MAMY 279 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW!

O 279 nowych przypadkach wyzdrowienia wśród ludzi zakażonych SARS-CoV-2 poinformował resort zdrowia. Oznacza to, że od początku epidemii koronawirusa pokonało już w naszym kraju 6410 zakażonych.

Z opublikowanych przez ministerstwo danych dowiadujemy się również, że w związku z infekcją koronawirusem lub jej podejrzeniem w polskich szpitalach przebywa obecnie 2648 pacjentów.

Kwarantanną objętych jest nieco ponad 96 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym - nieco ponad 18 tysięcy.

09:25 JAROSŁAW KACZYŃSKI o STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odrzuca możliwość wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej.

"Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w sytuacji, w której skutecznie przeciwdziałamy epidemii na mocy istniejących przepisów, byłoby oczywistym i jawnym złamaniem konstytucji" - stwierdził polityk w rozmowie z "Gazetą Polską".

"Nasze działanie w tym kierunku jest zatem wykluczone" - oświadczył.

Ocenił również, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej "uruchomiłoby tzw. przemysł prawniczy w kierunku uzyskiwania odszkodowań".

"Nie można zresztą wykluczyć, mając w pamięci aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, na której część kancelarii po prostu się obłowiła, że to był jeden z motywów działania opozycji i części popierających ją w tym środowisk prawniczych" - stwierdził lider rządzącej partii.

09:11 "RZ": PRZEDSIĘBIORCY SZYKUJĄ SIĘ do WALKI o ODSZKODOWANIA

Przedsiębiorcy, którzy po wprowadzeniu obostrzeń w ramach walki z epidemią koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, szykują się do walki o odszkodowania - donosi “Rzeczpospolita".

"Tysiącom firm działających w branży turystycznej, gastronomicznej, galeriom handlowym, zamkniętym kinom obroty spadły do zera. Nawet jeśli udało im się uzyskać wsparcie z tarczy antykryzysowej, publicznych pieniędzy nie wystarczy, by mieć nadzieję, że przetrwają" - podkreśla dziennik.

08:39 KORONAWIRUS UDERZA w GOSPODARKĘ

"Musimy mieć świadomość, że znajdujemy się w największym kryzysie gospodarczym od 100 lat" - stwierdził w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Szacujemy, że blisko połowa przedsiębiorstw w Polsce odczuwa w związku z tym znaczący spadek przychodów. I tym samym setki tysięcy firm zagrożonych jest upadłością. Zagrożone są także miliony miejsc pracy" - zaznaczył.

08:02 STANISŁAW KARCZEWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM. ZOBACZCIE TRANSMISJĘ:

Wideo youtube

07:49 CZŁONKOWIE BRYTYJSKIEJ RODZINY KRÓLEWSKIEJ DZIĘKUJĄ PIELĘGNIARKOM

Z okazji obchodzonego 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek brytyjska królowa Elżbieta II i inni członkowie rodziny królewskiej dzwonili do pielęgniarek z Wielkiej Brytanii i innych państw, by podziękować im za ich pracę.

Prawie pięciominutowe nagranie z fragmentami tych rozmów opublikowano wieczorem na profilach członków rodziny królewskiej w mediach społecznościowych.

Zobaczcie!

07:31 PODRÓŻOWANIE w CZASIE WAKACJI 2020: KE PRZEDSTAWI WYTYCZNE

Komisja Europejska przedstawi dzisiaj wytyczne dot. podróżowania w czasie zbliżających się wakacji.

Z nieoficjalnych ustaleń brukselskiej korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon wynika, że KE chce stworzyć interaktywną mapę, dzięki której turysta - jeszcze przed wakacjami - będzie mógł sprawdzić, do jakiego kraju może się udać i z jakimi restrykcjami musi się tam liczyć.

07:26 KATOWICE

Z czterotysięcznej załogi do pracy przychodzi zaledwie jedna czwarta: tak wygląda obecnie sytuacja w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach.

Przypomnijmy: aż 492 nowe zakażenia koronawirusem spośród 595, o których poinformował wczoraj resort zdrowia, zarejestrowane zostały właśnie w Śląskiem. To efekt masowego testowania pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 górników i ich rodzin.

Murcki-Staszic to jedna z pięciu śląskich kopalń, gdzie z powodu zakażeń koronawirusem czasowo wstrzymane jest wydobycie. Do pracy mogą zgłaszać się wyłącznie ci, którzy wiedzą już, że wynik ich badań był ujemny.

Od mieszkańców Giszowca - górniczej dzielnicy Katowic - reporter RMF FM Marcin Buczek słyszy jednak najczęściej o poranku, że nie odczuwają większego niepokoju w związku z masowymi badaniami:

Cytat Pracuję w szpitalu, więc... Uważam, że będzie to naszą codziennością - i musimy się do tego przyzwyczaić ...powiedziała naszemu reporterowi mieszkanka Giszowca.

06:43 LUZOWANIE OBOSTRZEŃ: DZISIAJ NOWE DECYZJE

Rząd Mateusza Morawieckiego ma ogłosić dzisiaj trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią SARS-CoV-2.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, od najbliższego poniedziałku m.in. otwarte mają zostać salony fryzjerskie i kosmetyczne - ale z limitami dot. liczby przebywających w nich w danym momencie klientów.

Otwarte mają być także bary, restauracje i kawiarnie - ale tylko w częściach ogródkowych i tylko z pełną obsługą kelnerską.

06:25 USA

Od początku pandemii w Stanach Zjednoczonych zmarło już 82 224 chorych na COVID-19.

Aż ponad 27 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju przypada na stan Nowy Jork, ponad 9,5 tysiąca na stan New Jersey, a około 5100 na Massachusetts.

05:58 APEL do PRZYWÓDCÓW RELIGIJNYCH

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wystosował do światowych przywódców religijnych apel, by obliczu epidemii koronawirusa opowiedzieli się po stronie takich wartości jak równość, partnerstwo i szacunek, a potępili przemoc i obojętność, ksenofobię, rasizm i nietolerancję.

W jego ocenie szczególnie alarmująca jest przemoc wobec kobiet i dziewcząt, która nasiliła się wraz z pandemią.

"Jest to sprzeczne z fundamentem każdej wiary" - zauważył Guterres w czasie spotkania online, poświęconego roli liderów religijnych w stawianiu czoła wyzwaniom wynikającym z epidemii koronawirusa.

"Apeluję do przywódców religijnych, by kategorycznie potępili takie akty i poparli wspólne zasady partnerstwa, równości, szacunku i współczucia" - zaznaczył.

05:26 USA

O 1894 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To dwukrotnie więcej niż w dwóch poprzednich dniach, gdy w ciągu 24 godzin zanotowano 830 i 776 przypadków śmiertelnych.

Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyła się zaś w ciągu minionej doby w USA o mniej więcej 22 tysiące przypadków.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

Polska zanotowała nowy rekord pandemii koronawirusa: we wtorek zarejestrowano w naszym kraju 595 nowych zakażeń. Aż 492 spośród tych przypadków pochodziło ze Śląska.

Resort zdrowia poinformował także we wtorek o 28 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju mówi więc o 16 921 zakażeniach i 839 ofiarach śmiertelnych.

ŚRODA, 13 MAJA 2020: ZAPRASZAMY na RELACJĘ NA ŻYWO!