W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1306 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 15 kolejnych osób. W sumie w Polsce od początku epidemii odnotowano 88 636 przypadków zakażenia koronawirusem i śmierć 2 447 pacjentów. Na całym świecie liczba ofiar epidemii przekroczyła milion. Najwięcej zgonów notuje się w Stanach Zjednoczonych – jak szacuje Uniwersytet Johna Hopkinsa, więcej niż co piąta osoba zmarła z powodu koronawirusa pochodzi z USA. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje z sytuacji epidemicznej na świecie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

10:30

1306 nowych zakażeń i 15 kolejnych zgonów pacjentów z SARS-CoV-2 - oto najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce.



10:22

"Do 31 wzrosła łączna liczba przypadków Covid-19 w Pogoni Szczecin. Wczoraj (w niedzielę - red.) wieczorem otrzymaliśmy pozytywny wynik testu jednego z członków sztabu" - napisał rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland. W ubiegłym tygodniu najpierw u jednego zawodnika, a później u czterech kolejnych wystąpiły objawy przeziębienia. Ekstraklasa rusza z testami we wszystkich klubach.



10:15

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 8135 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że wskaźnik ten wrócił do poziomu z 16 czerwca. Zmarło kolejnych 61 osób. Ogólna liczba zakażeń sięgnęła 1 159 573, liczba zgonów - 20 385. Wyzdrowiało od początku pandemii w Rosji 945 920 osób.

Zakażenia wykrywane są w całej Rosji. Najwięcej jest w Moskwie, gdzie od niedzieli przybyło 2217 zachorowań. Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń w stolicy przekracza 2 tysiące w ciągu doby, sięgając poziomów z początku czerwca.

10:09

Resort zdrowia poinformował, że minionej doby wyzdrowiało 516 osób. Łącznie od początku pandemii wirusa pokonało 68 420 osób.



136 128 osób jest objętych kwarantanną. 16 647 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.



09:48

Trzynaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; tak duży przyrost liczby zgonów zanotowano po raz ostatni 9 maja. Wykryto też 702 nowe zakażenia koronawirusem - podano w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii.

W sumie od początku pandemii koronawirusa stwierdzono na Węgrzech prawie 25 tys. zakażeń i niemal 750 chorych na Covid-19 zmarło. Dotychczas wyzdrowiały 5152 osoby.

09:42

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 1192 nowe zakażenia koronawirusem, a trzy kolejne osoby zmarły na Covid-19 - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

Nowy bilans pandemii w Niemczech to 285 332 potwierdzone przypadki zakażeń i 9460 zgonów pacjentów z SARS-CoV-2. Około 23,2 tys. infekcji uznaje się za wciąż aktywne.

09:31

U jednego z uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (Mazowieckie) badanie potwierdziło zakażenie koronawirusem. W związku z tym cała klasa, do której uczęszcza uczeń, odbywa nauczanie zdalne. Na kwarantannę skierowano także 9 nauczycieli tej placówki.

Jak poinformowała PAP dyrektorka liceum Agnieszka Wierzchowska, zakażenie koronawirusem potwierdzono u ucznia drugiej klasy trzyletniego liceum.

Klasa ta została skierowana na tryb zdalny nauczania w domu. Oddział ten liczy 31 uczniów wraz z uczniem, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. Jednocześnie na kwarantannie przebywa od dzisiaj dziewięcioro nauczycieli - powiedziała dyrektorka PAP.

09:16

Na Ukrainie poprzedniej doby potwierdzono 2671 zakażeń koronawirusem, 37 osób zmarło, a 571 chorych na Covid-19 wyzdrowiało - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow. Od początku pandemii w tym kraju SARS-CoV-2 zakaziło się już ponad 200 tys. osób.

W niedzielę przeprowadzono ok. 20 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie charkowskim - 339 i w Kijowie - 328.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 201 305 osób, zmarło 3996 chorych, a wyzdrowiało 88 453 pacjentów. W kraju jest obecnie 108 856 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

09:11

W Czechach odnotowano 27 września 1305 nowych zakażeń koronawirusem. To największy niedzielny przyrost od początku pandemii - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W szpitalach jest 802 pacjentów. Łącznie zanotowano w kraju już 606 zgonów na Covid-19.

W niedzielę i dni wolne od pracy przeprowadza się w Czechach mniej testów niż w robocze dni tygodnia. Niedzielny przyrost jest jednym z największych w trakcie weekendów. Tydzień wcześniej, w niedzielę 20 września, odnotowano infekcję SARS-CoV-2 u 985 osób.

Łącznie od 1 marca, gdy pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa w Czechach zaraziło się tym patogenem 64 597 osób w tym kraju.

08:05

Nauczanie mieszane, z przewagą zajęć przez internet. Tak w najbliższym semestrze zorganizowane będą zajęcia na uczelniach w Warszawie. Dziennikarze RMF FM sprawdzają dziś, jak szkoły wyższe przygotowują się do nowego roku akademickiego w warunkach epidemii koronawirusa.

07:03

Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w Indiach 6 milionów i kraj ten pozostaje drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych pod względem potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 od wybuchu pandemii.

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało w poniedziałek, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 6 074 703, w tym 82 170 odnotowano w ciągu ostatniej doby. 962 640 to wciąż przypadki aktywne - podał resort.

Stwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin 1039 kolejnych zgonów, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 95 542.

06:51

Naukowcy z Portugalii badający odporność na Covid-19 wykazali, że przeciwciała tej choroby mogą być obecne w organizmie ludzkim przez 5 miesięcy - dłużej, niż wynika z wcześniejszych badań.

Wnioski te, pochodzące z portugalskiego badania, opublikował m.in. lizboński portal “Observador".

W ramach tego badania przeanalizowano ponad 210 pacjentów portugalskich szpitali. Naukowcy ustalili, że we krwi większości pacjentów, którzy przebyli Covid-19, przeciwciała mogą być obecne jeszcze po 150 dniach od momentu zdiagnozowania infekcji koronawirusa.

Naukowcy ci potwierdzili zarazem, że najkrócej trwająca obecność przeciwciał Covid-19 wynosiła 40 dni od momentu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

06:30

Nad systemem wykorzystującym m.in. kamerę termowizyjną do monitorowania miejsc publicznych i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą, pracują naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z medykami. Ma on pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się m.in. koronawirusa.

Konstruktorzy systemu przewidują, że sprawdzi się on zarówno w urzędach, ministerstwach, jak i w innych zakładach pracy, fabrykach, a także galeriach handlowych. FACE-COV™ wykorzystuje termowizję do automatycznego monitorowania miejsc publicznych i detekcji markerów zakażenia SARS-CoV-2.

System będzie się składał z kamery pracującej w podczerwieni, wraz z kamerą z zakresu promieniowania widzialnego. Kamera termowizyjna będzie służyła do tego, żeby dokładnie zmierzyć temperaturę osoby, która będzie wchodziła na teren budynku - na podstawie obrazu termowizyjnego wybranego fragmentu twarzy. W pomiarach będą uwzględnione różne warunki otoczenia. Kolejny element to termometr, który można zainstalować w wejściu do budynku.

05:29

W ciągu minionej doby stwierdzono w Meksyku 3 886 kolejne przypadki koronawirusa i 187 zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 wzrosła do 730 317 a zgonów do 76 430.

Władze zastrzegają rutynowo, że są to jedynie przypadki potwierdzone a rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Jest to rezultat zbyt małej ilości przeprowadzanych testów.

Prezydent kraju Andres Manuel Lopez Obrador był ostatnio krytykowany za bagatelizowanie skali kryzysu epidemiologicznego, z jakim mierzy się Meksyk. Szef państwa ostentacyjnie pokazywał się publicznie bez maski ochronnej. Zachęcał też swych współobywateli do odwiedzania restauracji, gdy w większości krajów regionu władze odradzały korzystanie z gastronomii.

05:22

W ciągu ubiegłych 24 godzin zanotowano w Brazylii 14 318 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, 335 osób zmarło - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Zgasły nadzieje na pojawienie się odporności zbiorowej w największym mieście Amazonii - Manaus.

Według danych resortu łączna liczba zachorowań od początku pandemii wynosi już ponad 4,7 mln a oficjalny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 141 741.

W Manaus, największym mieście Amazonii, zamknięto bary, kluby nocne i plaże. Zakazano też spotkań i przyjęć z dużą liczbą osób i ograniczono godziny otwarcia restauracji i sklepów.

Liczba infekcji i zgonów z powodu koronawirusa zaczęła bowiem ponownie gwałtownie rosnąć. Położyło to kres nadziejom, że udało się tam osiągnąć tzw. odporność stadną, czyli zbiorową.

05:12

264 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w niedzielę w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł tym samym w USA do 204 750.



Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, więcej niż co piąta osoba zmarła z powodu koronawirusa pochodzi z USA.



Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. W niedzielę ich liczba wzrosła do 7 113 666. W ciągu doby zwiększyła się o ok. 35 tys.

05:00

Liczba przypadków infekcji koronawirusem na całym świecie wzrosła do 33 267 563. Zmarło 1 001 481 osób. a wyzdrowiało 24 569 653 - podała w niedzielę wieczorem strona internetowa Worldometers specjalizująca się w publikowaniu statystyk w czasie rzeczywistym.

Aktywnych przypadków koronawirusa na świecie jest obecnie 7 696 429, z czego przytłaczająca większość - 7 631 086, czyli 99 proc., to przypadki lekkie.

Według Worldometer stan 65 343 osób (1 proc.) określa się obecnie jako poważny, lub krytyczny.

Liczba przypadków zaklasyfikowanych jako zamknięte wynosi 25 571 134, z czego 24 569 653 (96 proc.) to osoby, które wyzdrowiały. Zmarło 1 001 481, czyli 4 proc. tych przypadków.