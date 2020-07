"Cała branża estradowa praktycznie zatonęła. Od marca nie odbywają się wydarzenia. Artyści i ludzie z techniki nie mają pracy. Dlaczego nie zabroniono komornikom ich windykować, a ZUS-owi naliczać odsetki?" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz zapowiadając wtorkową pikietę na Placu Zamkowym w Warszawie, która rozpoczęła się o godzinie 12.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

We wtorek na placu Zamkowym w Warszawie zaczęła się pikieta branży scenotechnicznej organizowana przez Polską Izbę Techniki Estradowej.

"Dlaczego o nas wszyscy zapomnieli? Mieliśmy tylu przyjaciół, pracowaliśmy dla wszystkich partii, dla wszystkich organizacji. Od marca nasze rodziny, nasze dzieci nie mają co liczyć na firmę, bo firma stoi" - pytał jeden z liderów protestu.

Zaznaczył, że 17 lipca organizacja imprez będzie możliwa, ale to ma małe znaczenie, bo budżety firm zostały już przesunięte, festiwale przełożone na kolejny rok, a imprezy, które będzie można zorganizować będą finansowo wątpliwe.





Kukiz: Cała branża estradowa dzisiaj praktycznie zatonęła

Do udziału w przedsięwzięciu zachęcał we wtorek na Facebooku muzyk, poseł Paweł Kukiz. "Spędziłem na koncertach więcej lat niż wielu z Was żyje. Oprócz nas, artystów, na scenie i dokoła niej było sporo ludzi, o których istnieniu pewnie nie wiecie, czyli cała obsługa techniczna. To dzięki nim nasze koncerty się odbywały" - napisał.



Zwrócił uwagę, że "dzisiaj cała branża estradowa praktycznie zatonęła". "Od marca nie odbywają się wydarzenia. Ani artyści ani ludzi z techniki nie mają pracy. Zostało im zakazane wykonywanie zawodu! Pomimo teoretycznego odmrożenia nadal nie mogą tego robić i pewnie do kwietnia przyszłego roku nie będą mogli!" - podkreślił. "Tylko dlaczego nie zabroniono komornikom ich windykować, a ZUS-owi naliczać odsetki?" - pytał poseł.