Czasowe obniżenie VAT-u do 5 procent dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwota wolna od podatku na poziomie 10 tysięcy złotych i rekompensata dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować – taką "Receptę na kryzys" przedstawił lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka / Piotr Nowak / PAP

Budka wystąpił dzisiaj na konferencji prasowej właśnie pod hasłem: "Recepta na kryzys".

Przedstawił "trzy kroki ku normalności", które - jak mówił - pozwolą Polsce znów się rozwijać.

"To skrócona recepta na sukces" - oświadczył.

Pierwszy krok to obniżenie na rok do 5 procent podatku VAT dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej.

"To jest realne, to jest potrzebne, to będzie znakomity impuls dla całej gospodarki" - przekonywał lider Platformy.

Drugi krok zakłada, że minimalna kwota wolna od podatku wynosić będzie 10 tysięcy złotych.

"Praca w Polsce musi się opłacać. Wszyscy, którzy płacą podatki, muszą mieć pewność, że jakaś ich część zostanie w ich kieszeni" - podkreślał Borys Budka.

Zgodnie z trzecim krokiem, państwo miałoby zwrócić koszt dwóch semestrów studentom, którzy stracili pracę.

"Wy, ludzie młodzi, którzy straciliście pracę, a chcecie dalej studiować, musicie mieć pewność, że państwo wam pomoże" - mówił lider PO.

Inne propozycje: Rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców, handel w niedzielę

O propozycjach gospodarczych mówili również posłowie Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel, Maria Janyska i Mirosław Suchoń.

"Konstytucja zapewnia swobodę działalności gospodarczej. Jeśli rząd ogranicza tę swobodę, musi zapewnić stosowną rekompensatę" - podkreślała Mirosława Nykiel, zaznaczając również, że często "chaotycznie organizowana pomoc nie trafia do każdego przedsiębiorcy".

"Dlatego proponujemy ustawowe rekompensaty dla każdego przedsiębiorcy, który ucierpiał w wyniku decyzji rządu bez względu na rodzaj PKD. Pomoc rządu powinna być szybka, godziwa i sprawiedliwa" - mówiła Nykiel.

Mirosław Suchoń przedstawił postulat przywrócenia handlu w niedziele.

"Dziś, gdy mamy czas pandemii, uwolnienie handlu w niedziele pozwoliłoby, by ludzie mieli dodatkową pracę i nie musieli tłoczyć się w sklepach, idąc na codzienne zakupy. (...) Handel w niedzielę pozwoliłby ludziom przedsiębiorczym zyskać nowy impuls, żeby firmy nie upadły" - przekonywał.

"Uwolnijmy handel w niedzielę, gwarantując jednocześnie pracownikom dwie wolne niedziele w każdym miesiącu" - zaproponował Mirosław Suchoń.

Maria Janyska mówiła natomiast o "kompleksowym projekcie zmian" w zakresie prawa gospodarczego.

Jak podkreślała, "przedsiębiorcy nie inwestują", bo w stanowieniu prawa panuje chaos.

"Jednego dnia rząd otwiera jakąś branżę, innego zamyka - a prawo musi być przewidywalne" - mówiła.

Oświadczyła, że "Platforma Obywatelska ma przygotowany kompleksowy projekt zmian w tworzeniu prawa gospodarczego". Zaznaczyła, że wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. obowiązek konsultowania z przedsiębiorcami wszystkich projektów i zasada obowiązywania nowych przepisów od roku następnego wobec tego, w którym zostały one uchwalone.

"Musimy odbudować zaufanie do państwa i do prawa" - podkreśliła Maria Janyska.