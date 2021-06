​28 czerwca we Włoszech przestanie obowiązywać wymóg noszenia maseczek na zewnątrz. Poinformował o tym w poniedziałek wieczorem minister zdrowia Roberto Speranza. Decyzję podjął na podstawie zaleceń komitetu naukowo-technicznego, doradzającego rządowi.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak ogłosił szef resortu zdrowia, maseczek na zewnątrz nie trzeba będzie nosić w białych strefach minimalnych restrykcji. Obecnie w strefie tej są wszystkie regiony z wyjątkiem małej Doliny Aosty. Oczekuje się, że dołączy ona do reszty kraju 28 czerwca.

Obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz został wprowadzony na jesieni zeszłego roku.



W ostatnich tygodniach nasiliły się apele o zniesienie tego wymogu z powodu stałej poprawy sytuacji epidemiologicznej oraz postępu kampanii szczepień przeciwko Covid-19.

Po pierwszej dawce jest już ponad połowa ludności, a szczepienia zakończyło około 30 procent mieszkańców kraju w wieku powyżej 12 lat.



Decyzja o możliwości zdjęcia maseczek na powietrzu została ogłoszona w chwili, gdy zanotowano najniższą dobową liczbę zakażeń koronawirusem - tylko 495.

Europa luzuje obostrzenia

We Francji zostaje zniesiona obowiązująca od godz. 23 do 6 rano godzina policyjna. Od czwartku maseczki w otwartej przestrzeni publicznej trzeba nosić tylko w najbardziej zatłoczonych miejscach, takich jak stadiony czy kolejki.



Usta i nos nadal trzeba zakrywać w zamkniętej przestrzeni publicznej, np. w sklepach czy pojazdach transportu zbiorowego.



W czwartek po blisko ośmiu miesiącach zamknięcia otwarto dla zwiedzających podparyski Disneyland. Już wcześniej po długiej przerwie turystów przyjął Parc Asterix i Futuroscope.



W środę 9 czerwca ponownie otwarto we Francji wnętrza lokali gastronomicznych, w których przebywać może 50 proc. normalnej liczby klientów, a przy stolikach może siedzieć najwyżej sześć osób. Ogródki gastronomiczne mogą być w całości wypełnione.

Zwiększono też limit widzów w kinach, teatrach czy muzeach. Od 9 czerwca pracownicy sektora publicznego pracują dwa dni w tygodniu stacjonarnie, a trzy dni zdalnie.

Minister zdrowia Olivier Veran zapowiedział w czwartek, że w lipcu zostaną otwarte dyskoteki i kluby nocne.