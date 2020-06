Polski nie ma na liście krajów, których obywatele mogą od 15 czerwca odwiedzić Grecję bez obowiązkowej kwarantanny. Greccy dyplomaci w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiadają jednak, że decyzja Aten może się zmienić. "Decyzja jest aktualizowana z godziny na godzinę, proszę śledzić nasze komunikaty" - powiedział Katarzynie Szymańskiej-Borginon grecki dyplomata. Polski MSZ uważa, że od 15 czerwca Polacy będą mogli latać do Grecji z prawie wszystkich lotnisk bez konieczności przechodzenia kwarantanny. Z kolei grecki MSZ twierdzi, że kwarantanna nie będzie potrzebna w przypadku wylotu z jednego polskiego lotniska.

Greccy dyplomaci w Atenach pytani o powody, dla których Polska nie znalazła się wśród 29 krajów, których obywatele będą zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny, powołują się na wykaz portów lotniczych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Na liście znajdują się lotniska z obszarów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem.

Na "czarnej liście" opublikowanej 29 maja figuruje m.in. lotnisko w Katowicach . Podstawą do wpisania lotniska na listę są przede wszystkim dane epidemiologiczne z regionów, w których lotniska się znajdują, a więc aktualny trend zakażeń, liczba zgonów czy liczba przeprowadzanych testów.

Agencja EASA przyznaje, że decyzja o umieszczeniu danego lotniska na liście musi się opierać na obiektywnych danych, jednak - jak zauważa "kraje nie podają tych samych danych w ten sam sposób". Mimo to, to właśnie "czarna lista", na której widnieje lotnisko w Katowicach, jest podstawą decyzji Aten.

Zdaniem greckiego dyplomaty, jeżeli chociaż jedno lotnisko jakiegoś kraju jest na tej liście, to "na obecną chwilę obywatele tego kraju objęci są obowiązkiem kwarantanny w Grecji". Oznacza to, że mimo, że np. lotnisk w Balicach czy w Warszawie na liście nie ma, to Polacy i tak nie mogą z nich polecieć do Grecji bez konieczności odbycia kwarantanny na miejscu. Dyplomata przekonuje, że dotyczy to także innych obywateli UE np. Holendrów czy Francuzów.

"Francuzi, tak jak Polacy - nie są zwolnieni z kwarantanny. Zostali nią też objęci, chociaż tylko lotniska wokół Paryża znajdują się na wykazie ryzykownych portów lotniczych - mówi dyplomata - a przecież można by było dolecieć do Grecji np. z Nicei".

Rozmówca dziennikarki RMF FM nieoficjalnie przyznał, że jest w tej sprawie spore zamieszanie w Atenach. "Nie wszystko jest logiczne": - stwierdził. Sam zwrócił uwagę na to, że Polacy - po ewentualnym otwarciu granic - mogliby przylecieć do Grecji np. z niemieckich lotnisk. Podkreślił jednak, że decyzja w stosunku do Polski może się jeszcze zmienić.

Wczasy bez kwarantanny? Wylot tylko z Warszawy

Do sprawy odniosło się Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które uważa, że zgodnie z ustaleniami, od 15 czerwca Polacy będą mogli latać do Grecji ze wszystkich lotnisk poza Katowicami, bez obowiązku przejścia kwarantanny. "Informujemy, że zgodnie z ustaleniami MSZ od dnia 15 czerwca obywatele polscy będą mogli podróżować do Grecji ze wszystkich lotnisk, które nie znajdują się na liście EASA, tj. z każdego portu lotniczego oprócz Katowic. Pasażerowie przylatujący z innych polskich portów lotniczych po przylocie nie zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie. Tylko w przypadku lotów z Katowic obowiązek kwarantanny zostanie zachowany" - informuje MSZ.

Głos w tej sprawie zabrał też grecki MSZ, który poinformował naszą dziennikarkę, że od 15 czerwca Polacy będą mogli latać do Grecji bez obowiązkowej kwarantanny tylko z lotniska Chopina w Warszawie do Aten i Salonik.