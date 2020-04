Koronawirus uderza w amerykańską gospodarkę. Według "Washington Post", na dwa lata przed epidemią amerykańscy dyplomaci ostrzegali o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie. Od dziś musimy zasłaniać usta i nos po wyjściu z domu. Nakaz dotyczy niemal wszystkich po ukończeniu 4. roku życia. Możemy to robić przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części. Dziś poznamy też rządowy harmonogram łagodzenia obostrzeń w Polsce. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 2 mln. SARS-CoV-2, wywołujący groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19, pochłonął już ponad 128 tys. osób. Oto najważniejsze doniesienia na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na świecie w naszej relacja dnia.

· 189 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 6 kolejnych osób. Łącznie w naszym kraju to już 7771 przypadków i 292 zgony

· Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM nie wykluczył przesunięcia o tydzień wyborów prezydenckich z 10 na 17 maja

· Od czwartku wyjście z domu tylko w maseczce lub chuście zakrywającej usta i nos

· Dziś "zostaną zarysowane" propozycje rządu dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni

· Ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys.





Emerytowany 99-letni kapitan brytyjskiej armii Tom Moore zebrał 12,2 mln funtów (ok. 53,5 mln zł) na brytyjską służbę zdrowia, walczącą z koronawirusem. Moore, poruszający się za pomocą chodzika, zainspirował darczyńców wykonaniem 100 okrążeń dookoła swego ogrodu.

Według najnowszych prognoz specjalistów Uniwersytetu Waszyngtońskiego, szczyt zachorowań w Polsce z powodu Covid-19 nastąpi 27 kwietnia, kiedy może dojść do ponad 70 zgonów. Podobnie może być jeszcze przez kilka dni do końca tego miesiąca. W tym okresie z powodu Covid-19 może być hospitalizowanych około 2,5 tys. pacjentów, spośród których prawie 630 chorych może wymagać pobytu na oddziale intensywnej terapii. Większość z nich (ponad 550 pacjentów) wymagać będzie użycia respiratora. Urządzeń tych jednak nie zabraknie.

Od dzisiaj po łódzkich ulicach jeździ niebiesko-biały ambulans. Jego załoga będzie pobierać próbki do wykonania testów na obecność koronawirusa. Osoby, od których będzie pobierany wymaz, wytypuje sanepid. Wstępnie ambulans uruchomiono na dwa tygodnie.

Po raz pierwszy w historii żołnierze pełnią wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza w maseczkach ochronnych. Zobaczcie to na filmie!





Już 10 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu. To trzeci taki ośrodek w powiecie lublinieckim w Śląskiem, gdzie zakażonych przybywa. Wcześniej ewakuowano dwie placówki - DPS w Koszęcinie i Dom Opieki w Woźnikach.

Liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Rosji do 27 938, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 3448 nowych przypadków w 78 regionach kraju. Zmarło w ciągu ostatniej doby 34 pacjentów, a liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii wzrosła do 232.

Nadal największym ogniskiem zakażeń pozostaje Moskwa, gdzie według stanu na czwartek zarejestrowano 16 146 chorych, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 1370 nowych przypadków.

Przypominamy: dziś pierwszy dzień obowiązywania nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nie musimy do tego używać wyłącznie maseczek. Twarz możemy przesłonić np. szalem lub apaszką. Policjanci zapowiadają, że na początku osoby, które zapomniały o tym obowiązku, będą traktowane łagodnie.







Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane: 189 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 6 kolejnych osób. Łącznie w naszym kraju to już 7771 przypadków i 292 zgony.





Banksy pokazał na Instagramie swoją pracę powstałą podczas kwarantanny. Najnowsze dzieło legendy street artu przedstawia szczury robiące bałagan w jego własnej łazience. "Moja żona nienawidzi, kiedy pracuję z domu" - skomentował zdjęcie artysta.





Szpital w Koszalinie zamknął dwa oddziały. Na kardiologii i internie stwierdzono koronawirusa. Zakażeni są lekarz i dwóch pacjentów. Sanepid objął wszystkich kwarantanną, która potrwa do końca przyszłego tygodnia. Na obu oddziałach przebywa około 60 osób.

Potwierdzają się nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Nie będzie od poniedziałku tak szerokiego otwierania gospodarki, jak jeszcze kilka dni temu sygnalizowali politycy. Wczesnym popołudniem premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić jak będą luzowanie niektóre ograniczenia. Ogłosi dziś, że ponownie otwarty zostanie wstęp do lasów i parków. Od poniedziałku więcej osób będzie wpuszczanych do sklepów oraz do kościołów.

Episkopat przypomina, że od dziś także osoby przebywające w kościele mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku zwolnieni są duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne.

Miasto Ełk rozda wszystkim mieszkańcom maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki są wkładane do skrzynek pocztowych, a ich dystrybucja potrwa kilka dni.

U żadnego z 20 pacjentów przebywających na objętym kwarantanną oddziale rehabilitacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nie stwierdzono koronawirusa. Testy nie potwierdziły go także u dwóch osób z personelu, u kolejnej dwójki testy zostaną powtórzone.

Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell uważa, że koronawirus prawdopodobnie nigdy nie zostanie pokonany. Dodał, że kraje, które myślą, że pozbędą się wirusa obniżając liczbę przypadków do zera są w błędzie.

Epidemiolog przyznał, że nadal nie wiadomo, jak długo osoby po przebytej chorobie zachowują odporność na wirusa - jeśli w ogóle ją mają. Tegnell przewiduje, że Covid-19 może w przyszłości powodować coroczne epidemie, tak jak sezonowa grypa.

W związku z koronawirusem hospitalizowanych 15 kwietnia było 2607 osób, a wyzdrowiały 774 osoby. Dodatkowo na kwarantannie przebywało w tym czasie 142 tys. 220 osób, a 25 tys. 923 objęto nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - to dane, jakie rano przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Zakażenie koronawirusem od 4 marca, kiedy poinformowano o pierwszym przypadku, potwierdzono dotąd u 7582 osób, z których 286 zmarło.

Chiny zaciskają pętlę kontroli wokół badań naukowych poświęconych koronawirusowi - pisze na swej stronie internetowej czasopismo "Nature". Według dokumentów, które dotarły do redakcji tygodnika, władze w Pekinie po cichu wprowadzają procedury, które sprawiają, że naukowcy muszą otrzymać rządową zgodę na publikację, czy upublicznienie wyników badań dotyczących pandemii COVID-19. Takie decyzje spotykają się z aprobatą części środowiska, które liczy na zatrzymanie publikacji niskiej jakości, inni obawiają się, że to próba kontroli informacji, które mają kluczowe znaczenie dla walki z pandemią w innych krajach świata.







Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 397 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a kolejnych osiem osób chorych na Covid-19 zmarło - podało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 4161, a zmarłych do 116.

Zakończono ewakuację pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Zostali oni przewiezieni do szpitali w Bełchatowie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. Akcja była związana z trudną sytuacją placówki, w której kilkanaście dni temu wykryto ognisko koronawirusa. W sumie chorobę COVID-19 zdiagnozowano u 78 osób - 45 pensjonariuszy i 33 pracowników.

Ostatniej doby skontrolowano 7,2 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 4,5 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała Straż Graniczna. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kontrola na granicy wewnętrznej będzie przedłużona do 3 maja.

Pierwszy polski test na koronawirusa opracowali naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Instytut, wspomagany rządową dotacją, chce wyprodukować 150 tys. takich testów. Będą one znacznie tańsze od tych, które obecnie sprowadzamy z zagranicy.



Osiem osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, przez co ogólna liczba zgonów wzrosła do 142. Stwierdzono już 1652 zakażenia.

Szpitalom na Węgrzech polecono zwolnienie do 19 kwietnia połowy łóżek - 32 900 - w oczekiwaniu na apogeum epidemii.

Badacze z Maryland i Pensylwanii postanowili sprawdzić, jak wiele aerozolu i kropelek śliny, które mogą zawierać koronawirusy wydzielamy w czasie normalnej rozmowy. Ich doświadczenie przeprowadzone w specjalnej komorze z wykorzystaniem lasera pokazało, że głośne wypowiedzenie nawet paru słów, angielskiego odpowiednika naszego "Bądź zdrów", prowadzi do emisji nawet 350 takich cząsteczek, jeśli mówimy ciszej, i tak pojawia się ich ponad 200. Przesłonięcie twarzy nawet lekko wilgotną tkaniną sprawiało, że ta liczba spadała praktycznie do zera. To daje do myślenia.







Data 17 maja jest lepsza niż 10 maja - Jacek Sasin nie wykluczył w Porannej rozmowie w RMF FM przesunięcie o tydzień wyborów prezydenckich. "Taka możliwość w ustawie jest. Nie wiem, czy pani marszałek (Sejmu - red.) z niej skorzysta" - powiedział polityki PiS na naszej antenie.

Otwarcie szkół? Na razie nie. Ryzyko jest zbyt duże - mówił Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Od poniedziałku w końcu będziemy mogli pobyć wśród zieleni. Otwarte dla spacerowiczów mają być parki i lasy - zapowiedział Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.





315 osób zmarło z powodu Covid-19 w Niemczech w ciągu ostatniej doby - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednego dnia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w RFN to 3569.

Wirusa wykryto u 2866 nowych osób, przez co łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 130 450.

Miejscowi epidemiolodzy ocenili, że w tym roku w Norwegii nie zostanie rozegrany żaden mecz piłkarski, nawet przy pustych trybunach, ponieważ ryzyko związane z epidemią koronowirusa jest zbyt duże, a środki zapobiegawcze zbyt skomplikowane do wprowadzenia.

Dotychczas w Norwegii odnotowano około siedmiu tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i ok. 150 zgonów.

Od dziś obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Poniżej sprawdźcie, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę ochronną!

W Krakowie stanęły automaty, w których można kupić nie tylko maseczki medyczne, ale również żel antybakteryjny oraz rękawiczki ochronne.

Lista maseczkomatów w Krakowie:

Kraków, pętla tramwajowa MPK S.A. Bronowice Małe

Kraków, pętla autobusowa MPK.S.A. Borek Fałęcki

Kraków, Dekada ul. Stojalowskiego

Kraków, Kaufland ul. Bratysławska

Kraków, Kaufland oś. Kombatantów

Kraków, pętla autobusowo-tramwajowa Czerwone Maki





Konieczność zachowania społecznego dystansu z powodu koronawirusa może być konieczna nawet do końca 2022 roku - uważają naukowcy z Harvardu. Dodają, że tak długo jak nie będzie szczepionki, trzeba liczyć się z czasowym zamykaniem szkół i firm oraz pozostawaniem na kwarantannie w domu.

WHO ostrzega, że świat wciąż nie osiągnął szczytowego punktu pandemii.

Uczniowie wrócą do szkół, gdy będzie to bezpieczne dla nich, dla nauczycieli i dla ich rodzin, dlatego brane jest pod uwagę kilkanaście scenariuszy tego, jak będzie wyglądała nauka w szkołach i przeprowadzenie egzaminów - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Podkreślił, że decyzja o tym, czy będzie po raz kolejny wydłużony i do kiedy czas, gdy w szkołach nie ma zajęć stacjonarnych, zapadnie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Dyrekcja zoo w Neumünster w Niemczech nie wyklucza zaszlachtowania niektórych zwierząt, by ratować przed głodem inne. To ostateczność, na jaką się szykuje w przypadku braku dostaw żywności dla swoich podopiecznych. W tamtejszym ogrodzie zoologicznym żyje ponad 700 zwierząt 100 gatunków. Eutanazja niektórych z nich ma na celu obniżenie kosztów utrzymania - wyjaśnia w rozmowie z agencją DPA szefowa zoo Verena Kaspari.





Od 4 marca, kiedy wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie wykryto u 7582 osób, z których 286 zmarło. Tylko w tym tygodniu odnotowano 910 nowych zakażeń i 54 zgony.

Najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim - 1792, a najmniej w woj. lubuskim - 79. Najwięcej zgonów odnotowano na Mazowszu - 83, zaś żadnego w Lubuskiem.

Skradające się do śmietników w poszukiwaniu jedzenia szczury to coraz częstszy widok na opustoszałych z powodu epidemii ulicach amerykańskich miast. O szczurach na ulicach informują m.in. mieszkańcy Nowego Jorku, Seattle i Nowego Orleanu.

W centrum Waszyngtonu zwierzęta te można wypatrzeć koło stanowiących wizytówkę miasta - Pomnika Waszyngtona, Kongresu czy Białego Domu.

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie o godzinie 8:02 Jacek Sasin. Z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych porozmawiamy o rządowych krokach "odmrażania" gospodarki po społecznej kwarantannie. Jak przedstawia się plan stopniowego wychodzenia z obostrzeń?





W Meksyku zarejestrowano 448 nowych przypadków koronawirusa i 43 kolejne zgony. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 5847 a 449 osób zmarło.

W Meksyku koronawirus rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. Zdaniem wiceministra zdrowia Hugo Lopeza-Gatella, liczba zarażonych może wynosić nawet ponad 26500.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa, w tym 34 u osób, które powróciły z zagranicy.

Łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi obecnie - według oficjalnych danych - 3342 a zarażonych 82341.

Sklep. Stacja benzynowa. Poczta. Albo poczekalnia u lekarza. We wszystkich tych miejscach od dziś obowiązkowe jest zakrywanie dolnej części twarzy. Lekarze przypominają, że nie musi być to maseczka. Co więcej - żeby zamiast maseczek chirurgicznych, które są najbardziej potrzebne medykom - wybierać maseczki materiałowe, szale albo chusty.





Dziennik "Washington Post" informował, że na dwa lata przed epidemią koronawirusa amerykańscy dyplomaci dwukrotnie ostrzegali władze w Waszyngtonie o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie, gdzie rozpoczęła się epidemia. Jak pisze amerykański dziennik, w tym laboratorium przeprowadzano badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.

Donald Trump ocenił, że szczyt zachorowań jest już za Amerykanami. Zapowiedział, że w czwartek ogłosi wytyczne, w jaki sposób stany mają otwierać swoje gospodarki. Proces ten będzie stopniowy i uzależniony od konkretnego stanu. Prezydent uważa, że niektóre z nich otworzyć się mogą jeszcze przed 1 maja.

W Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba epidemii. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarło 2569 Amerykanów. To najwyższa odnotowana dotychczas dobowa liczba zgonów.

Reuters szacuje, że ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje niższą liczbę - 28326.

Amerykańscy eksperci uważają, że spadek produkcji jest znacznie większy, niż przewidywali to ekonomiści. Gospodarka USA znalazła się niemal w stanie zastoju - podkreśla agencja AP. FED uważa, że to największy spadek produkcji w USA od czasów demobilizacji po II wojnie światowej. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ocenia, że koszty walki z epidemią koronawirusa tylko w tym mieście wyniosą aż 10 miliardów dolarów. Dodał, że bez wsparcia rządu federalnego Nowy Jork sobie z tym wszystkim nie poradzi.